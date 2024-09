https://strategic-culture.su/news/2024/09/19/was-israel-exploding-devices-in-lebanon-a-success/



Waren Israels Sprengkörper im Libanon ein Erfolg?

Von Martin Jay

19. September 2024

Sich selbst zu schaden, muss sowohl für Israel als auch für die USA ein Grund zur Sorge sein.

Es ist unglaublich schwierig, die jüngsten Ereignisse im Libanon zu entschlüsseln. Zuerst explodierten Pager und dann Walkie-Talkies, wobei inzwischen 20 Menschen starben und über 500 verletzt wurden. Obwohl Israel die Operation nicht zugibt, ist klar, dass sie überall ihre Fingerabdrücke hinterlassen hat, und so wäre es leicht anzunehmen, dass dies ein großer Erfolg für Netanjahu war. Die Hisbollah wurde schockiert und ihre Kommunikationskanäle wurden lahmgelegt, wenn auch nur vorübergehend, und sowohl den Libanesen als auch der Welt wurde gezeigt, dass Israel dem vom Iran unterstützten Stellvertreter voraus ist. Der Angriff war in seiner Einfachheit und Effektivität gerissen, originell und genial. Und ein solcher Angriff hat die Phantasie der westlichen Medien beflügelt, die in ihrer Berichterstattung übertrieben haben.

Natürlich können Medienexperten und die Kommentatoren, an die sie sich wenden, nicht vorhersagen, was als Nächstes passiert. Viele spekulieren jedoch, dass dies der Auftakt zu einem Angriff, einem umfassenden Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist, der im Südlibanon ausgetragen wird. Der verweichlichte und selbstverliebte Tom Fletcher, der früher britischer Botschafter im Libanon war, bot keine Vorahnung oder Einsicht, sondern wiederholte nur die alten Klischees im BBC-Radio. Jeremy Bowen, ein erfahrener BBC-Nahost-Reporter, bot mehr. Bowen warnt davor, dass die Rhetorik Israels in den letzten Tagen angeheizt wurde, indem noch mehr militärische Ausrüstung an die libanesische Grenze verlegt wurde – ein Hinweis darauf, dass eine Invasion unmittelbar bevorsteht. Er warnt jedoch auch davor, dass Israel in der Vergangenheit in den Libanon einmarschiert ist und immer mit einer blutigen Nase wieder abgezogen ist, was das Klischee prägt, über den Abgrund hinauszugehen.

In der Tat muss es sowohl für Israel als auch für die USA eine Sorge sein, ins eigene Schwert zu fallen.

Bowen ist auch vorsichtig genug, sich abzusichern, und fügt hinzu, dass der Angriff auf die Geräte durchaus Teil einer Einschüchterungsstrategie sein könnte, die keine vollständige Invasion beinhaltet. Niemand weiß es wirklich. Eine Landinvasion zumindest bis zum Litani-Fluss muss jedoch in Netanjahus Gedanken sein. Noch einmal, um den Fluch zu brechen, könnte er denken. Seine Generäle werden auch an einem solchen Unternehmen interessiert sein, was den Angriff auf die Geräte erklären würde, da viele Hisbollah-Kämpfer erblindet oder teilweise erblindet sind.

Es gibt jedoch noch eine andere Theorie, die nicht von der BBC stammt, nämlich dass die Pager und Walkie-Talkies vor langer Zeit abgefangen wurden, um eines Tages einen Angriff vorzubereiten – aber dass Israel Informationen erhielt, dass die Hisbollah den Trick entdeckt hatte oder kurz davor stand, dies zu tun. In einem solchen Szenario wäre es sinnvoll, beide zur Detonation zu bringen, um aus dem Sieg Kapital zu schlagen und auf die maximale Anzahl an Opfern zu hoffen.

Aber selbst auf dieser Ebene ist es möglich, dass die Menge des Sprengstoffs, der den beiden Vorrichtungen hinzugefügt wurde, falsch eingeschätzt wurde, da die Explosionen selbst, militärisch ausgedrückt, nur sehr wenige Opfer forderten. Mit ein paar Gramm mehr hätten vielleicht Hunderte Hisbollah-Kämpfer getötet werden können.

Der Libanon ist voll von israelischen Spionen und Informanten. Die Israelis verfügen in der Regel über hervorragende Informationen aus dem Land und wissen weit mehr, als die Hisbollah zugeben möchte. Es steht außer Frage, dass dies eine Niederlage für die Hisbollah ist, da es so aussieht, als hätte sie viele Sicherheitslücken, durch die der Mossad springen kann, wann immer er will. Natürlich wird dies jetzt verschärft, aber der Stunt Israels war genial und hat den Hisbollah-Führer blass aussehen lassen und den Eindruck erweckt, dass er seine Drohungen nicht ernst meint. Der Iran ist jedoch ein größeres Tier, bei dem mehr auf dem Spiel steht. Je größer man ist, desto tiefer fällt man, das gilt sicherlich auch für Teheran. Die Iraner wurden gedemütigt, indem ihr oberster Befehlshaber von Trump auf einer Reise ermordet wurde; kürzlich wurde auch ein palästinensischer Führer bei einem Besuch in Teheran ermordet; und in den letzten Monaten wurden zu viele Hisbollah-Kommandeure bei Operationen der IDF/des Mossad im Libanon getötet. Erfahrene Journalisten in der Region sprechen jedes Mal davon, dass die Hisbollah und der Iran sich Zeit nehmen, um dem Westen und Israel ihre kalte Rache zu servieren, aber es sieht so aus, als wolle Teheran einen umfassenden Krieg mit dem Westen um jeden Preis vermeiden. Seltsamerweise ist dies auch das Ziel von Biden, doch wenn diese jüngsten Angriffe Teil einer geplanten Bodenoffensive sind, wie selbst IDF-Kommandeure andeuten, die auf eine Offensive „hinarbeiten“, die in Richtung Libanon „tendiert“, dann wird Teheran keine andere Wahl haben, als den Einsatz zu erhöhen.

Es stimmt zwar, dass der Angriff auf die Gadgets durch seine Originalität beeindruckte, aber wir sollten niemals unterschätzen, welche Schritte der Iran für Israels unauffällige Infanterie auf dem Schlachtfeld im Libanon oder sogar innerhalb Israels bereithält. Die IDF hat mit ihren Invasionen sowohl 1982 als auch in jüngerer Zeit im Jahr 2006 nie etwas erreicht, das auch nur annähernd als Sieg bezeichnet werden kann. Die Hisbollah hat die IDF damals im Libanon demütigend geschlagen, und Israel sollte sich darüber im Klaren sein, dass seine Armee libanesischer Kämpfer heute noch besser ist als zuvor. Es ist eine grausame Ironie für Israel, aber seine Invasionen dienten nur dazu, die Fähigkeit der Hisbollah als disziplinierte Armee zu verbessern, die IDF im Krieg zu lähmen. In einem solchen Szenario würde eine solche Niederlage mit Sicherheit das Ende jeder politischen Herrschaft der Elite in Tel Aviv bedeuten, aber möglicherweise auch das Ende Israels, wie wir es kennen. Ist Netanjahu so verblendet, dass er einen solchen Schritt riskieren würde? Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

