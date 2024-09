Ist die Kontroverse um deutsche Waffenexporte ein Zeichen für die schwindende Unterstützung des zionistischen Projekts?von Nasim Ahmed

https://www.middleeastmonitor.com/20240919-is-germanys-arms-export-controversy-a-sign-of-the-zionist-projects-diminishing-support/



Ist die Kontroverse um deutsche Waffenexporte ein Zeichen für die schwindende Unterstützung des zionistischen Projekts?

19. September 2024

Tausende Menschen mit palästinensischen Flaggen und Bannern protestieren am 13. April 2024 in der Berliner Straße Unter den Linden gegen das Verbot des Palästinenserkongresses, die Angriffe Israels auf Gaza und die deutsche Waffenunterstützung für Israel [Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images]

von Nasim Ahmed

Die deutsche Regierung hat Berichte dementiert, dass sie Waffenexporte nach Israel ausgesetzt hat, obwohl zuvor behauptet wurde, dass es aufgrund von rechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Völkerrecht in Gaza, wo der Besatzungsstaat des Völkermords an den Palästinensern beschuldigt wird, zu einer Pause kommen würde.

„Es gibt keinen deutschen Waffenexportboykott gegen Israel“, soll ein Regierungssprecher gegenüber Haaretz gesagt haben. Die Dementi kam als Reaktion auf erste Berichte aus einer Quelle, die dem Wirtschaftsministerium nahe stehen soll und darauf hindeutete, dass Deutschland neue Genehmigungen für Waffenexporte nach Israel aufgrund laufender rechtlicher Herausforderungen ausgesetzt habe.

„Es gibt kein Moratorium für Waffenexporte nach Israel und es wird auch kein Moratorium geben“, betonte das Ministerium. Der Sprecher betonte ferner, dass Genehmigungen für Waffenexporte auf Einzelfallbasis unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen erteilt werden.

Im vergangenen Jahr erreichten die deutschen Waffenexporte nach Israel 363,5 Millionen US-Dollar, was einer Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2024 ist jedoch ein deutlicher Rückgang der Exportgenehmigungen zu verzeichnen. Von Januar bis zum 21. August wurden nach Angaben des Ministeriums Waffenverkäufe im Wert von nur 16 Millionen US-Dollar genehmigt. Wenn sich die aktuelle Rate für den Rest des Jahres fortsetzt, werden die gesamten Waffenexporte für 2024 voraussichtlich etwa 24 Millionen US-Dollar erreichen. Dies würde einen starken Rückgang von etwa 93,4 Prozent im Vergleich zu den Zahlen von 2023 bedeuten, was einen starken Rückgang der deutschen Waffenexporte nach Israel in diesem Jahr verdeutlicht.

LESEN: Israel hat laut UN-Ausschuss in Gaza gegen das globale Kinderrechtsabkommen verstoßen

Die widersprüchlichen Berichte werden als Beweis für die tiefen Spannungen innerhalb der deutschen Regierung angesehen. Während das Kanzleramt trotz Vorwürfen des Völkermords an seiner uneingeschränkten Unterstützung für Israel festhält, stehen die von den Grünen geführten Wirtschafts- und Außenministerien Benjamin Netanjahu und seiner rechtsextremen Regierung zunehmend kritisch gegenüber.

Die Haltung Deutschlands steht im Gegensatz zu den Maßnahmen anderer Nationen. Das Vereinigte Königreich setzte kürzlich dreißig von 350 Lizenzen für Waffenexporte nach Israel aus, da es Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht gab. Im Februar ordnete ein niederländisches Gericht an, dass die Niederlande alle Exporte von Teilen des Kampfflugzeugs F-35 nach Israel einstellen müssen. Sogar die USA haben Anfang des Jahres einige Bombenlieferungen nach Israel kurzzeitig unterbrochen, diese aber inzwischen wieder aufgenommen.

Laut Alexander Schwarz, einem Anwalt des Europäischen Zentrums für Verfassungs- und Menschenrechte, das mehrere Klagen gegen Berlin eingereicht hat, könnte der deutliche Rückgang der Genehmigungen für Waffenexporte im Jahr 2024 auf eine echte, wenn auch möglicherweise vorübergehende Zurückhaltung bei der Lieferung von Waffen für das zionistische Projekt hindeuten.

Für Israel würde eine Aussetzung oder auch nur eine deutliche Reduzierung der Waffenexporte seiner wichtigsten westlichen Verbündeten nicht nur seine Verteidigungsfähigkeit erheblich schwächen, sondern könnte auch eine existenzielle Bedrohung darstellen.

Darüber hinaus würde dies sein Ziel der jüdischen Vorherrschaft im historischen Palästina untergraben und es zunehmend unhaltbar machen.

Diese Verwundbarkeit wurde nach den jüngsten Terroranschlägen Israels deutlich, bei denen Sprengsätze auf Märkten, in Cafés, in Häusern und an öffentlichen Orten im Libanon detonierten. „Ich wiederhole: Wenn Sie immer mehr Menschen ermorden müssen, um zu überleben, und eine (vorübergehende) Supermacht einsetzen, um fragile Regime in Ihrer Umgebung für die Illusion von Frieden zu stützen, dann sind Sie einfach nicht zukunftsfähig“, bemerkte der renommierte libanesische Autor von „The Black Swan“, Nassim Nicholas Taleb.

„In der Levante gibt es 37 verlassene Kreuzritterfestungen“, betonte Taleb und deutete damit an, dass Israel ein ähnliches Schicksal ereilen und schließlich verschwinden könnte, wenn es nicht in der Lage ist, friedlich mit seinen Nachbarn zusammenzuleben.

Die militärische Stärke Israels wird oft auf seine fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und hochqualifizierten Streitkräfte zurückgeführt. Trotz dieses Rufs ist Israel jedoch weiterhin stark auf ausländische Militärhilfe angewiesen, insbesondere aus den USA, um seine Militäroperationen langfristig aufrechtzuerhalten. Diese Abhängigkeit ist vor allem auf die Beschränkungen der relativ kleinen Wirtschaft Israels, seiner industriellen Basis und seiner Arbeitskräftekapazität zurückzuführen.

LESEN: Muslimische Amerikaner wenden sich Jill Stein zu, was Kamala Harris möglicherweise einen Schlag versetzen könnte

Mit einer Bevölkerung von etwa neun Millionen und einem BIP von rund 500 Milliarden US-Dollar hat Israel einen starken Verteidigungssektor aufgebaut, der hochwertige Ausrüstung wie Drohnen, Raketenabwehrsysteme (wie den Iron Dome) und gepanzerte Fahrzeuge wie den Merkava-Panzer herstellt. Die industrielle Basis des Staates der Apartheid ist zwar hoch entwickelt, verfügt jedoch nicht über die Kapazität, die gesamte Palette an fortschrittlicher militärischer Ausrüstung herzustellen, die für ausgedehnte militärische Konflikte an mehreren Fronten erforderlich ist.

Komplexe und teure Ausrüstung wie fortschrittliche Kampfflugzeuge, Langstrecken-Raketensysteme und Marineschiffe erfordern eine umfangreiche technologische Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und Investitionen.

Die israelische Wirtschaft kann dies nicht allein stemmen.

Die begrenzte Zahl an Arbeitskräften schränkt die Fähigkeit Israels ein, eine vollständige militärische Autarkie zu erreichen. Etwa 2,7 Prozent der israelischen Bevölkerung sind direkt im Militärsektor beschäftigt, darunter sowohl Personal im aktiven Dienst als auch in der Rüstungsindustrie. Angesichts der relativ geringen Größe der israelischen Erwerbsbevölkerung würde der Versuch, die Produktion zu erhöhen, um den gesamten Verteidigungsbedarf zu decken, die Umverteilung von Arbeitskräften aus anderen wichtigen Sektoren wie dem Gesundheitswesen, der Landwirtschaft und der Technologie erfordern. Dies würde nicht nur zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten führen, sondern könnte auch die Gesamtwirtschaft des Landes stark belasten.

Israels strategische Abhängigkeit von ausländischer Hilfe, insbesondere aus den USA, ist seine Achillesferse. Die USA stellen Israel jährlich Militärhilfe in Höhe von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Dadurch erhält Israel Zugang zu fortschrittlichen Technologien und Waffen, wie z. B. F-35-Kampfflugzeugen und hochentwickelten Raketensystemen, deren Entwicklung im eigenen Land ohne eine drastische Überarbeitung der industriellen und wirtschaftlichen Prioritäten Israels nahezu unmöglich wäre. Die Beziehung zu Amerika ermöglicht es Israel, einen strategischen Vorteil in der Region zu bewahren. Ausländische Militärhilfe ist nicht nur bequem, sondern auch für die nationale Sicherheit unerlässlich.

Gerade weil Israel von seinen westlichen Verbündeten so umfangreiche Unterstützung erhält, kann es seine inländischen Ressourcen für Nischenbereiche wie Cybersicherheit, Raketenabwehr und Drohnentechnologie einsetzen, anstatt jede Art von militärischer Hardware selbst herstellen zu müssen. Ohne diese Unterstützung würde Israel mit den gleichen Opportunitätskosten konfrontiert sein wie andere Staaten – und müsste daher die gleichen Kompromisse eingehen –, was die Durchführung komplexer Operationen wie die jüngsten Walkie-Talkie- und Pager-Angriffe erschweren würde.

Die Kontroverse um deutsche Waffenexporte offenbart eine Schwachstelle in der Rüstung, mit der sich der zionistische Staat umgeben hat. Obwohl sie für sich genommen relativ klein und ineffektiv ist, sollte die Tatsache, dass Israels andere, zuvor leidenschaftliche Unterstützer ähnliche Schritte unternommen haben, in Tel Aviv die Alarmglocken läuten lassen. Das Ende mag noch nicht nahe sein, aber es ist nicht mehr undenkbar.

LESEN SIE: Israels wahre Ziele in Gaza und warum sie scheitern werden

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Monitor wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …