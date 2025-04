Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-04-17/ty-article-opinion/.premium/wait-till-the-jews-are-blamed-for-bringing-down-harvard/00000196-3db9-d78d-a1de-3db982650000



Meinung |

Warten wir, bis die Juden für den Niedergang Harvards verantwortlich gemacht werden

Wir müssen die Trump-Regierung davon abhalten, Antisemitismus als Vorwand für ihre Angriffe auf die akademische Freiheit und Forschung zu benutzen

Pro-palästinensische Demonstranten marschieren durch den Campus der Columbia University, um an den ersten Jahrestag des Krieges zwischen der Hamas und Israel in New York City zu erinnern. Bildnachweis: AFP / Kena Betancur

Naftali Kaminski

17. April 2025

Die Stimmung bei einem kürzlich abgehaltenen Treffen akademischer Ärzte und Wissenschaftler war trotz spannender und innovativer Präsentationen zu Forschungen im Bereich menschlicher Krankheiten düster und gedrückt. Als ein Praktikant erwähnte, dass seine Förderung aufgrund von Kürzungen der Trump-Regierung gestrichen wurde, seufzte mein Nachbar und sagte: „Und jetzt werden sie uns für dieses Chaos verantwortlich machen.“ Er meinte damit die Juden.

Dann verhängte die US-Regierung weitere Milliarden-Dollar-Kürzungen der Forschungsgelder für die Universitäten Cornell, Northwestern und Harvard, wobei sie Bedenken hinsichtlich des Antisemitismus an diesen Hochschulen anführte. Ein anderer Kollege sagte: „Wie schützt die Streichung einer Krebsforschungsförderung jüdische Studenten?“

Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir: Die Trump-Regierung nutzt den Antisemitismus nicht, um Pro-Palästinenser an den Universitäten zu unterdrücken, wie ich zuvor gedacht hatte. Sie nutzt das Unbehagen einiger jüdischer Studenten angesichts der überwiegend friedlichen Pro-Palästinenser-Proteste, um die akademische Freiheit, die Meinungsfreiheit und die unabhängige Forschung an den renommiertesten Einrichtungen Amerikas zu unterdrücken. Und wenn sie damit Erfolg haben, werden sie tatsächlich uns, die Juden, dafür verantwortlich machen.

Und die schreckliche Wahrheit ist: Sie werden einen eindeutigen Beweis dafür haben.

Es gibt mehrere offizielle Definitionen für den Begriff Antisemitismus. US-Präsident Donald Trump hat die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in eine Durchführungsverordnung aufgenommen, mit der Antisemitismus zu den verbotenen Formen der Diskriminierung hinzugefügt wird, die in Titel VI des Civil Rights Act von 1964 aufgeführt sind.

Die IHRA-Definition ist zwar weit verbreitet, aber umstritten, da sie Beispiele für Antisemitismus enthält, die über frühere Definitionen in Bezug auf den Staat Israel, sein Verhalten oder die Loyalität von Juden gegenüber Israel hinausgehen. Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieser Definition wurden von zwei führenden Wissenschaftlern, den Professoren Omer Bartov und Kenneth Stern, geäußert. Stern, der an der Ausarbeitung der Definition selbst mitgewirkt hatte, warnte sogar davor, dass sie zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der akademischen Freiheiten missbraucht werden könnte. Er hatte Recht.

Schon vor dem 7. Oktober versuchten rechtsgerichtete jüdische Gruppen, diese Definition zu nutzen, um kritische Stimmen gegenüber Israel an US-amerikanischen Universitäten zu unterdrücken, wobei sie die Grenzen zwischen echtem Antisemitismus und antizionistischen, antiisraelischen oder anderen Positionen, die Israels Besatzung und Militäraktionen kritisieren, bequem verwischten. Die Tatsache, dass viele jüdische Personen, Gemeinschaften und führende Wissenschaftler in Israel und im Ausland ähnliche Meinungen vertreten, wurde dabei geflissentlich ignoriert. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …