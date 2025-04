https://www.commondreams.org/news/trump-harvard-tax-status



Ein Demonstrant hält während einer Kundgebung in Cambridge, Massachusetts, am 12. April 2025 ein Schild mit der Aufschrift „Bildung statt Kapitulation!!“ hoch.

(Foto: Erin Clark/The Boston Globe via Getty Images)

„Zutiefst beunruhigend“: Keine gemeinnützige Organisation ist sicher, da Trump die Steuerbefreiung von Harvard ins Visier nimmt

„Heute ist Harvard die Organisation, die von der Regierung bedroht wird, morgen könnte es eine gemeinnützige Organisation sein, die hungernde Menschen versorgt oder Kindern mit Behinderungen hilft.“

Jake Johnson

17. April 2025

Die Regierung von Präsident Donald Trump erwägt Berichten zufolge Pläne, der Harvard University die Steuerbefreiung zu entziehen. Dies ist eine erhebliche Eskalation gegenüber der Ivy-League-Institution, die laut Kritikern nur den Anfang einer breiteren Offensive gegen gemeinnützige Organisationen markiert, die sich den Forderungen des Weißen Hauses nicht beugen wollen.

CNN berichtete am Mittwoch als erstes Medium, dass die Steuerbehörde Internal Revenue Service – in der Trump einen Verbündeten als Interims-Kommissar eingesetzt hat – erwägt, Harvard die Steuerbefreiung zu entziehen. Diese Nachricht kam einen Tag, nachdem der Präsident auf seiner Social-Media-Plattform angedeutet hatte, dass „Harvard vielleicht seinen Steuerbefreiungsstatus verlieren und als politische Einrichtung besteuert werden sollte, wenn es weiterhin politische, ideologische und terroristisch inspirierte/unterstützende ‚Krankheit‘ fördert“.

Anfang dieser Woche fror die Trump-Regierung mehr als 2 Milliarden Dollar an Bundesmitteln für Harvard ein, nachdem der Präsident der Universität erklärt hatte, die Einrichtung werde sich nicht an die politischen Forderungen des Präsidenten halten. Konkret forderte Trump, wie The Harvard Crimsonberichtete, Harvard auf, „pro-palästinensische Studentengruppen nicht mehr anzuerkennen, seine akademischen Programme auf Meinungsvielfalt zu überprüfen und Studenten zu exmatrikulieren, die an einer Auseinandersetzung bei einer pro-palästinensischen Demonstration auf dem Campus der Harvard Business School im Jahr 2023 beteiligt waren“.

Alan Garber, Präsident von Harvard, antwortete darauf, dass „keine Regierung – unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist – vorschreiben sollte, was private Universitäten lehren dürfen, wen sie aufnehmen und einstellen dürfen und welchen Studien- und Forschungsbereichen sie nachgehen dürfen“.

Senator Ron Wyden (D-Ore.), der führende Demokrat im Finanzausschuss des Senats, warnte am Donnerstag in einer Erklärung: „Wenn Trump damit durchkommt, das Steuersystem als Waffe gegen einen politischen Feind einzusetzen, ist jeder Amerikaner in Gefahr.“

„Die erste Verfassungsänderung und das Bundessteuerrecht stellen klar, dass kein Präsident die Steuern einer Universität erhöhen kann, weil ihm deren Lehre nicht gefällt“, sagte Wyden. “Wenn dieses korrupte Erpressungssystem Bestand hat, könnten gemeinnützige Einrichtungen von Kirchen über Tempel bis hin zu Krankenhäusern gezwungen sein, Trumps MAGA-Linie zu wiederholen oder mit Steuererhöhungen rechnen zu müssen. Jeder Republikaner, der behauptet, an die Verfassung zu glauben, und sich nicht zu Wort meldet, ist für das verantwortlich, was als Nächstes passiert.“

„Wir wissen, dass dieser Angriff nicht mit Harvard enden wird, deshalb werde ich mich wehren – und ich ermutige jeden einzelnen Amerikaner, sich dagegen zu wehren und seine Stimme zu erheben.“

Trumps Angriff auf Harvard ist Teil einer umfassenderen Vergeltungskampagne gegen Universitäten und andere Institutionen und Organisationen, die nicht bereit sind, sich seiner Regierung zu unterwerfen.

The Guardianberichtete letzte Woche, dass Regierungsbeamte „Ermittlungen gegen progressive und Klimaorganisationen, Hochschulen und Empfänger von staatlichen Zuschüssen eingeleitet haben“.

Das Vera Institute of Justice, eine gemeinnützige Organisation, die sich gegen Masseninhaftierungen einsetzt, sagte am Mittwoch, dass das von Elon Musk geleitete Department of Government Efficiency die Gruppe über „seinen Plan informiert habe, ein DOGE-Team“ zu Vera zu entsenden, „als Teil seines größeren Plans, DOGE-Teams zu ‚allen Instituten oder Behörden zu entsenden, die Kongressgelder erhalten‘“.

„Wir geben diese Informationen an andere gemeinnützige Organisationen weiter, die Bundesmittel erhalten, damit sie über die Pläne von DOGE informiert sind, Teams zur Untersuchung ihrer Aktivitäten einzusetzen“, sagte Vera-Präsident Nick Turner. “Wir machen auch diese neueste Einschüchterungstaktik öffentlich, die sich gegen private, unabhängige, missionsorientierte Organisationen richtet und die Zivilgesellschaft untergräbt.“

Cole Leiter, Geschäftsführer von Americans Against Government Censorship – einer Koalition, die Ende letzten Jahres inmitten einer von den Republikanern angeführten Offensive gegen gemeinnützige Organisationen gegründet wurde – sagte, die Entscheidung der Regierung, den Steuerbefreiungsstatus von Harvard anzufechten, mache deutlich, dass „sie damit beginnen wollen, Organisationen zu schließen, die sich in irgendeiner Weise gegen ihre Ziele oder Ideologie stellen“.

„Heute ist Harvard die Organisation, die von der Regierung bedroht wird, morgen könnte es eine Gemeindeorganisation sein, die hungernde Menschen versorgt oder Kindern mit Behinderungen hilft“, sagte Leiter. “Wenn die Trump-Regierung beschließt, Schulen, Gruppen, Kirchen oder Wohlfahrtsorganisationen ins Visier zu nehmen, weil sie nicht ihrer politischen Agenda entsprechen, öffnet sie damit jeder zukünftigen Regierung die Tür, diese unkontrollierte Macht gegen mehr amerikanische Bürger einzusetzen.“

„Das ist eine gefährliche Praxis„, fügte Leiter hinzu, ‚die beendet werden sollte, bevor sie überhaupt beginnt.“

Eine Entscheidung der IRS über den Steuerstatus von Harvard steht laut CNN und The New York Times, die sich beide auf ungenannte Personen mit Kenntnis der Angelegenheit berufen, kurz bevor.

Die Times merkte an, dass ‘das Bundesrecht dem Präsidenten verbietet, die IRS direkt oder indirekt aufzufordern, bestimmte Ziele zu untersuchen oder zu prüfen“.

„Die IRS entzieht Organisationen zwar manchmal die Steuerbefreiung, wenn sie zu viele politische oder kommerzielle Aktivitäten ausüben, aber diese Gruppen können gegen die Entscheidung der Behörde vor Gericht Berufung einlegen“, so die Zeitung weiter. “Jeder Versuch, Harvard die Steuerbefreiung zu entziehen, würde wahrscheinlich auf rechtliche Schritte stoßen, die nach Ansicht von Steuerexperten erfolgreich sein dürften.“

Harvard erklärte in einer Erklärung, dass die „beispiellose Maßnahme“ der Aufhebung der Steuerbefreiung der Universität „unsere Fähigkeit zur Erfüllung unseres Bildungsauftrags gefährden würde“.

„Dies würde zu einer Verringerung der finanziellen Unterstützung für Studenten, zur Einstellung wichtiger medizinischer Forschungsprogramme und zum Verlust von Innovationsmöglichkeiten führen“, erklärte die Universität. “Eine umfassendere unrechtmäßige Anwendung dieses Instruments hätte schwerwiegende Folgen für die Zukunft der Hochschulbildung in Amerika.“

Der Abgeordnete Lloyd Doggett (D-Texas), der im vergangenen Jahr die Initiative gegen einen Gesetzentwurf der Republikaner angeführt hatte, der der Trump-Regierung weitreichende Befugnisse zur Aberkennung der Steuerbefreiung von gemeinnützigen Organisationen eingeräumt hätte, sagte am Mittwoch, dass die Bedrohung für gemeinnützige Organisationen „wieder auftaucht, da Trump Harvard ins Visier nimmt, weil es sich für akademische Freiheit gegen seinen Krieg gegen die Hochschulbildung und die intellektuelle Forschung einsetzt“.

Der Abgeordnete Jerry Nadler (D-N.Y.) bezeichnete den jüngsten Angriff der Trump-Regierung auf Harvard als „Bullshit“ und schloss sich den Warnungen anderer vor einer allgemeinen Bedrohung für gemeinnützige Organisationen an.

„Diese zutiefst beunruhigende und offensichtlich rechtswidrige Maßnahme ist Trumps jüngster Vorstoß in seinem Krieg, die Hochschulbildung zu politisieren und jede Institution zu degradieren, die sich weigert, sich zu beugen“, schrieb Nadler in den sozialen Medien. “Wir wissen, dass dieser Angriff nicht mit Harvard enden wird, deshalb werde ich mich wehren – und ich ermutige jeden einzelnen Amerikaner, sich dagegen zu stellen und seine Stimme zu erheben.“

Übersetzt mit Deepl.com

