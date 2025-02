https://www.middleeasteye.net/opinion/why-american-jews-are-turning-away-israel



Warum amerikanische Juden sich von Israel abwenden

Antony Loewenstein

28. Februar 2025

Der Zionismus war schon immer als Kolonialprojekt gedacht – und jetzt beginnen viele im Westen zu erkennen, welche Bedrohung er darstellt

Aktivisten ketten sich am 11. Dezember 2023 bei einer von Jewish Voice for Peace organisierten Protestkundgebung gegen den Gaza-Krieg an den Zaun des Weißen Hauses in Washington (Alex Wong/Getty Images/AFP)

Die Politik in den Vereinigten Staaten zu beobachten, ist wie eine endlose Parade von kompromittierten Personen zu sehen, die neue Wege finden, sich für die Sache Israels einzusetzen.

Der Völkermord in Gaza und die Massentötungen im besetzten Westjordanland scheinen ihrem Engagement keinen Abbruch zu tun. Es gibt nur wenige Stimmen, die Palästina unterstützen oder zumindest die israelischen Taktiken in Frage stellen.

Aber die öffentliche Meinung in Amerika ändert sich, in einigen Fällen sogar radikal – auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft.

Israel wird zunehmend zu einem Land, das von evangelikalen Christen, konservativen Juden, europäischen politischen Parteien mit nazistischen Hintergründen und der globalen extremen Rechten uneingeschränkt unterstützt wird. Der Hass auf Muslime, den Islam, den Multikulturalismus und die demokratische Pluralität ist der Klebstoff, der diese unterschiedlichen Gruppen zusammenhält.

Eine kürzlich durchgeführte Economist/YouGov-Umfrage in den USA ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die israelischen Aktionen in Gaza und darüber hinaus seit dem 7. Oktober 2023 zu einem enormen Rückgang der amerikanischen Unterstützung für den israelischen Staat geführt haben.

Einundzwanzig Prozent der amerikanischen Erwachsenen sympathisieren eher mit den Palästinensern, verglichen mit 31 Prozent mit den Israelis – aber es ist der höchste Prozentsatz für Palästina, seit diese Frage vor sieben Jahren erstmals von Economist/YouGov gestellt wurde.

Am aufschlussreichsten ist vielleicht die Auswirkung auf die Wähler der Demokraten und Republikaner. Die Republikaner, die wahrscheinlich davon angetrieben werden, dass ihr Mann, Präsident Donald Trump, im Weißen Haus sitzt, unterstützen Israel nach wie vor stark. Aber 35 Prozent der Demokraten äußern mehr Sympathie für die Palästinenser, verglichen mit neun Prozent für Israel.

Demokratischer Wahn

Es ist nicht überraschend, dass sich viele Wähler im Swing State Michigan einfach weigerten, bei den Wahlen im November für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu stimmen, weil ihre Partei Israel fanatisch unterstützt.

Obwohl die Außenpolitik bei Wahlen im Westen selten ein entscheidender Faktor ist, war der Gaza-Konflikt eindeutig ein Hindernis für die Demokraten, das Weiße Haus zu halten, da einige arabische Wähler der Argumentation von Trump folgten, dass er den Krieg im Gaza-Streifen beenden würde.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Israel-Palästina-Krieg

Bis heute geben die Demokraten den Wählern die Schuld dafür, dass sie die Partei wegen Gaza verlassen haben – eine irreführende Strategie, die zeigt, wie wenig die Parteielite nach ihrer Niederlage gelernt hat.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Harris an der täglichen Ausweidung der Palästinenser in Gaza interessiert war, daher war es für Amerikaner, denen die völkermörderischen Handlungen und Absichten Israels am Herzen liegen, kaum eine vernünftige Option, für sie und nicht für den ungeschickten Trump zu stimmen.

Die amerikanischen Juden, die lange Zeit als die lautstärksten Unterstützer Israels galten, spalten sich – und das ist längst überfällig. Laut einer im vergangenen Mai vom Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs veröffentlichten Umfrage stimmte etwa ein Drittel der US-Juden der Behauptung zu, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

Je extremer und offener rassistisch die israelische Regierung geworden ist, desto mehr sind die blinden Unterstützer des Landes aus dem Gleichgewicht geraten

Die massiven Pro-Palästina-Proteste in den USA, insbesondere an den Universitäten, wurden von Kritikern als antisemitische Hassmärsche verunglimpft. Doch unter den befragten amerikanischen Juden betrachteten 28 Prozent die Demonstrationen als vollständig antiisraelisch, während 34 Prozent sie als friedens- und kriegsfreundlich bezeichneten.

Ein weiterer Schlag gegen den unkritischen Pro-Israel-Konsens unter denjenigen, die sich dem israelischen Staat fanatisch verschrieben haben, war, dass mehr als die Hälfte der Befragten die Idee unterstützten, Israel im Zusammenhang mit der Rafah-Invasion amerikanische Waffen vorzuenthalten.

Im vergangenen November, als die Amerikaner bei den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgaben, zeigte eine weitere Umfrage unter amerikanischen Juden, die im Auftrag der liberalen zionistischen Lobbygruppe J Street durchgeführt wurde, eine allgemeine Unterstützung für Israel, aber massive Vorbehalte gegenüber der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu.

62 % sprachen sich dafür aus, dass Washington keine Waffen nach Israel schickt, bis Netanjahu einem Waffenstillstandsabkommen in Gaza zustimmt. Die Mehrheit der Befragten hatte auch eine negative Meinung vom israelischen Premierminister und unterstützte Sanktionen gegen die rechtsextremen Minister in seiner Regierung.

Scharfe Kluft

Die lautesten jüdischen Stimmen in den meisten westlichen Ländern sind in der Regel die streitlustigsten, wenn es um die Unterstützung israelischer Handlungen, Motive und Ideen geht. Je extremer und offener rassistisch die israelische Regierung geworden ist, desto mehr sind die blinden Unterstützer des Landes aus dem Gleichgewicht geraten.

Aber in der jüdischen Gemeinschaft gab es in Bezug auf Israel schon immer eine tiefe Kluft zwischen denen, die glauben, dass es eine Pflicht ist, alles zu unterstützen, was das Land tut, und anderen, die schon lange erkannt haben, dass ihre Werte sich stark von der Unterstützung eines jüdischen Ethno-Staates im Nahen Osten unterscheiden.

Es ist unmöglich geworden, die rechtsextreme Wende Israels zu leugnen. Die Nation unterstützt stolz Trumps Vision einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens, zusammen mit dem Wunsch Israels, auf unbestimmte Zeit über die Palästinenser in den besetzten Gebieten zu herrschen.

Fast 60 Jahre illegale Besatzung sind kaum vorübergehend. Sie ist dauerhaft und vertieft sich von Tag zu Tag.

Als jüdischer, deutscher und australischer Staatsbürger bin ich seit langem der Meinung, dass die Juden in der Diaspora es zugelassen haben, dass unsere Gemeinden von den radikalsten zionistischen Gruppen vertreten werden, die Palästinenser und Demokratie verachten – Organisationen wie Aipac in den USA, UK Lawyers for Israel und Aijac in Australien.

Während Israel sich fröhlich auf eine wahrscheinliche theokratische Zukunft zubewegt, blicken seine wichtigsten Unterstützer neidisch auf das von den Taliban kontrollierte Afghanistan. Das Image des Landes als liberale Oase im Herzen des Nahen Ostens wird sich nur schwer aufrechterhalten lassen, ganz gleich, wie viel Geld für schamlose Propaganda ausgegeben wird.

Für unzählige Amerikaner, darunter auch die vielfältige jüdische Gemeinschaft, löst dieses Ergebnis Besorgnis und Kummer aus. Es ist wohl in kaum einem anderen Land der Welt so gefährlich, Jude zu sein wie in Israel. Der Reiz Israels, der lange Zeit von etablierten jüdischen Sprechern propagiert wurde, hat sich damit deutlich verringert.

Der Zionismus war schon immer als Kolonialprojekt konzipiert, auch von seinen Gründern – und jetzt beginnen viele in westlichen Ländern, die tickende Zeitbombe innerhalb seiner Grenzen zu sehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Antony Loewenstein ist ein unabhängiger Journalist, Bestsellerautor, Filmemacher und Mitbegründer von Declassified Australia. Er hat für den Guardian, die New York Times, die New York Review of Books und viele andere geschrieben. Sein neuestes Buch ist „The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Pills, Powder and Smoke“, „Disaster Capitalism“ und „My Israel Question“. Zu seinen Dokumentarfilmen gehören „Disaster Capitalism“ und die Al Jazeera English-Filme „West Africa’s Opioid Crisis“ und „Under the Cover of Covid“. Von 2016 bis 2020 lebte er in Ostjerusalem.

