Über die kognitiven Dissonanzen der „Europäer“: Die Ukraine ist nur ein Vorwand

João Carlos Graça

28. Februar 2025

Ein Dialog ist immer besser – außer für die Gruppe der mörderischen Psychopathen – als die gegenseitige Zusicherung der Zerstörung.

In Portugal, wie in den meisten Ländern des kollektiven Westens, haben die jüngsten diplomatischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt einen sehr wichtigen Teil der öffentlichen Meinung in einen Schockzustand versetzt, und zwar den Teil, der sowohl in den politischen Entscheidungskreisen als auch in den Medien am prominentesten war. Unter uns gibt es natürlich eine ganze Reihe potenzieller Christoph „Cry Baby“ Heusgen. Der Unterschied ist, dass in Portugal ein gewisser Restkult der Männlichkeit fortbesteht („Ein Mann weint nicht“ usw.), der solche pathetischen Szenen zumindest in der Öffentlichkeit verhindert. Unser politisches Leben ist in Bezug auf die Infantilisierung entschieden sehr fortgeschritten; aber wir haben vielleicht noch nicht das Niveau der „Geschlechterverflüssigung“ erreicht, das für diese Dinge erforderlich ist. Ich weiß nicht, ob wir weiterhin zu „Europa“ aufschließen werden oder nicht, aber das spielt jetzt keine Rolle.

Am entgegengesetzten Ende dieser Einstellungen stehen diejenigen, die in Fragen der internationalen Beziehungen einen trockenen „Realismus“ fordern, einen „Realismus“, der meist als einfacher Kult der Stärke verstanden wird. „Befehle denen, die es können, gehorche denen, die es sollten/müssen“, wie das alte Sprichwort sagt. Die Macht liegt bei den USA und Russland, die daher entscheiden. Europa muss erst wachsen, bevor es sich traut, sich zu zeigen, wenn es etwas Entscheidendes zu sagen haben will. Einige Sektoren innerhalb dieser Strömung (eine Minderheit, etwa späte Fans von Charles de Gaulle) leiten daraus die Notwendigkeit ab, mit der Vormundschaft der USA zu brechen, aber selbst diese neigen zu der mythischen Vorstellung von der Einheit der Europäer als Alternative. Andere Sektoren (die Mehrheit, die sich in der Regel über die Medien empört) kommen vor allem zu dem Schluss, dass wir einen weitaus höheren Prozentsatz des BIP für Militärausgaben verwenden müssen. Die TV-Experten – dieselben, die seit Jahrzehnten „Sparmaßnahmen“ und Kürzungen der öffentlichen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit predigen – stimmen in der Regel in diesen neuen „Verschwender“-Refrain ein. Es gibt nichts Besseres als Militarismus und Russophobie, um portugiesische politische Kommentatoren dazu zu bringen, plötzlich zum „Keynesianismus“ überzugehen.

Irgendwo in diesem riesigen Durcheinander zwischen diesen Positionen hört und liest man viel Gejammer aus den unterschiedlichsten Ecken über den angeblichen Verrat und die Missetaten, die Trumps USA gegen das „arme kleine Europa“ und (noch mehr) gegen die „arme kleine Ukraine“ begangen haben sollen. In diesem Zusammenhang ist es angebracht, all diese Calimeros (Calimero – Wikipedia) an eine Reihe elementarer „Tatsachen des Lebens“ zu erinnern, die nur teilweise mit „realistischen“ Argumenten übereinstimmen. Und ich sage gleich zu Beginn, dass ich mit der Schlussfolgerung, dass wir einen höheren Prozentsatz des BIP für den militärischen Aufbau ausgeben müssen, nicht einverstanden bin. Wir haben viel dringendere Angelegenheiten zu bewältigen, nämlich einen gefährdeten „Wohlfahrtsstaat“ (das öffentliche Bildungs-, Gesundheits- und Sozialversicherungssystem droht zu zerbrechen), der ständig von denselben „europäischen“ Kreisen bedroht wird, die uns jetzt mit überragender Heuchelei und widerlicher Unverfrorenheit anweisen, mehr auszugeben – aber mit Streitkräften, um uns vor den „bösen Russen“ zu schützen.

Hier sind die Fakten, die wir berücksichtigen müssen.

1 – Die NATO war schon immer eine Erweiterung der USA nach Europa, aber nie eine „Partnerschaft“. Sie war schon immer ein Mittel, um die „Amerikaner drinnen“, die „Deutschen unten“ (eigentlich alle Europäer unten) und die „Russen draußen“ zu halten. Das war schon immer so, ist so und wird auch so bleiben. Und das ist alles, worum es geht. Der „Kampf gegen den Kommunismus“ war schon immer nicht mehr als ein imaginärer Kreuzzug, schon allein deshalb, weil die UdSSR nie expandieren wollte, zumindest nicht auf dem „europäischen Schauplatz“.

2 – Nach 1991 wurde all dies unbestreitbar noch wahrer und vor allem viel offensichtlicher. Es war schon immer offensichtlich, ich wiederhole, sogar schockierend offensichtlich, zumindest seit 1991.

3 – Die NATO-Mitgliedschaft zu akzeptieren bedeutet, die Idee zu akzeptieren, dass alles, was die USA zu einem bestimmten Zeitpunkt für zweckmäßig halten, auch für uns zweckmäßig ist. Wenn sie zu der Ansicht gelangen, dass dasselbe für uns unzweckmäßig ist, wird es ipso facto unzweckmäßig. Ende der Diskussion; oder zumindest Ende der Diskussion unter Erwachsenen.

4 – Die „EU“ hingegen ist im Grunde ein monströses Getriebe, eine „satanische Mühle“, die darauf abzielt, allen europäischen Ländern neoliberale Wirtschaftspolitiken aufzuzwingen – und nichts weiter. Es gab, gibt und wird nie ein abgestimmtes Verhalten der Europäer geben, außer dieser Aktion, die eine Aktion gegen sie selbst ist (im Sinne einer Aktion, die den Interessen jedes einzelnen europäischen Volkes zuwiderläuft). Die „EU“ ist kein Multiplikator für die potentia agendi der europäischen Völker. Vielmehr zielt sie darauf ab, die Macht der transnationalen Eliten Europas auf Kosten ihrer Völker zu erhöhen. Sie zielt darauf ab, den demokratischen Inhalt aus der politischen Organisation jedes einzelnen Nationalstaates, aus dem die „EU“ besteht, zu entfernen.

5 – Es ist nicht möglich, die „EU“ zu verbessern, indem man sie demokratisiert … aus dem einfachen Grund, dass die „EU“ das bloße Ergebnis von Handlungen ist, die in den Bereich der Diplomatie, der verborgenen Interessen und Mächte und der Geheimhaltung fallen, nicht in den Bereich der Öffentlichkeit, der rationalen Debatte und der Demokratie. Es gibt keine europäische „öffentliche Sphäre“, aus dem einfachen Grund, dass es nicht einmal einen kohärenten europäischen „Demos“ gibt. Wenn wir an die Demokratie als Methode zur Verbesserung des Lebens der Menschen glauben und Europa demokratisieren wollen, müssen wir die verschiedenen europäischen Nationalstaaten demokratisch halten und die „EU“ verlassen. So schnell wie möglich. (Siehe hierzu Thomas Fazi hier).

6 – Wenn wir in der politischen Analyse vergessen, von dem auszugehen, was „die Dinge wirklich sind“, und sie so nehmen, wie wir sie gerne hätten, wenn wir die „faktische Wahrheit“ der Dinge mit dem verwechseln, was sie (unserer Meinung nach) sein sollten, werden wir in einem ständigen „Transfer“ leben, von einer alten kognitiven Dissonanz in eine neue kognitive Dissonanz. In dieser Hinsicht haben alle Kommentatoren, die dem „Realismus“ zugerechnet werden, einen großen Vorteil gegenüber der hysterisch-wahnsinnigen Gruppe und ihrem heulenden-den-Mond-an-Anfall von wahnhafter und törichter Empörung. Diejenigen, die in diese zweite Gruppe fallen, riskieren, aus der schmerzhaften Erfahrung dieses Konflikts herauszukommen, ohne überhaupt etwas zu lernen.

7 – Wie man manchmal sagt: „Wenn es dir nicht gut geht, mach weiter.“ Das Problem entsteht genau dann, wenn das Bewusstsein für diese elementaren Tatsachen bereits aus den Köpfen gelöscht wurde und daher die Möglichkeit einer „notwendigen Scheidung“ nicht mehr in Betracht gezogen wird – um den Ausdruck von João Ferreira do Amaral zu verwenden, der sich jedoch nur auf eine Scheidung bezieht, während im Fall von Portugal (ein Fall von Bigamie, bei dem beide Ehepartner uns gegenüber gewalttätig sind, aber einer von ihnen auch gegenüber dem anderen) zwei Scheidungen unbestreitbar notwendig sind: natürlich von der NATO und auch von der „EU“.

8 – Es gäbe natürlich noch viel mehr zu sagen, wenn man sich auf den Konflikt in der Ukraine bezieht. Aber ich denke, das sind die grundlegenden Probleme, die Laster, die all unsere anderen Fehler verursachen. Die Ukraine ist höchstwahrscheinlich nur ein Vorwand.

In diesem Zusammenhang möchte ich nur hinzufügen, dass ich natürlich froh bin, dass die Nordamerikaner (d. h. diejenigen, die damit angefangen haben, alles aufzumischen) beschlossen haben, mit den Russen zu reden (anstatt sie nur zu beleidigen) und ihnen ernsthaft zuzuhören. Ein Dialog ist immer besser – außer für die Gruppe der mörderischen Psychopathen – als die gegenseitige Zusicherung der Zerstörung. Der Weg zu einer Einigung ist zweifellos lang und wird schwierig zu beschreiten sein, aber er ist im Grunde bereits als Niederlage für den kollektiven Westen angelegt, in einem Spiel, in dem der größere Hai (die USA), nachdem er den kleineren Hai (was gewöhnlich als „Ukraine“ bezeichnet wird) bereits zu Tode gedrückt hat, nun den mittelgroßen Hai (auch bekannt als „die Europäer“) demütigt und am Ende auch verurteilen wird. Sie, die USA, die sich vor allem um den unaufhaltsamen Aufstieg Chinas sorgen, können sich nicht mehr lange der Mythenbildung hingeben.

Außerdem haben sie „wichtigere [oder unwichtigere, je nach Perspektive] Fische zu braten“ …

