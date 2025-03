https://strategic-culture.su/news/2025/03/03/why-chinese-models-are-stunning-americans-in-tech-catwalk/



Warum chinesische Models Amerikaner auf dem Tech-Laufsteg beeindrucken

Pepe Escobar

3. März 2025

Das Reich des Chaos wird die Konkurrenz nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Reich der Mitte ist unbeeindruckt – und bereit für den Rock’n’Roll.

Als Präsident Xi Jinping kürzlich ein – seltenes – Treffen mit einer Reihe chinesischer Tech-Superstars, darunter ein „rehabilitierter“ Jack Ma, der Gründer von Alibaba, veranstaltete, forderte er sie auf, „ihr Talent zu zeigen“, was bedeutet, im Tech-Krieg mit den USA aufs Ganze zu gehen.

Es war kein Wunder, dass der junge Liang Wenfeng, Gründer der KI-Sensation DeepSeek, unter den Gästen war.

DeepSeek brachte nicht nur das Silicon Valley, sondern das gesamte, etwas paranoide nationale Sicherheitsökosystem der USA völlig aus dem Gleichgewicht. Doch Peking setzt nicht auf Subversion, sondern auf den soliden Aufbau eines KI-Systems, das völlig unabhängig von monopolistischem Druck aus den USA und Nvidia-Produkten ist. Alibaba, Huawei und Tencent werden ihre Infrastruktur wahrscheinlich an DeepSeek ausrichten.

Dieser Prozess ist perfekt mit dem Projekt „Made in China 2025“ abgestimmt, das China bereits in mehreren Sektoren an die Spitze gebracht hat – von Elektrofahrzeugen, Batterien und Solarmodulen bis hin zu intelligenten Stromnetzen und fortschrittlicher Fertigung. Die endgültigen Durchbrüche werden bei Halbleitern und in der Luft- und Raumfahrt erzielt werden.

Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass die Entwicklung von DeepSeek nicht das Produkt von Forschungslaboren im Silicon Valley war, die mit Milliarden von Dollar an Forschungsgeldern überschüttet wurden. Liang Wenfeng selbst gab dies zu: „Ich will nicht lügen, unsere KI wurde auf der Grundlage sowjetischer Entwicklungen geschaffen – dem OGAS-System des Akademikers Glushkov.“

Die Wunder der Geschichte: Ein sowjetisches Meisterwerk, das für einen Spottpreis versteigert wurde – 1995 für 15.000 US-Dollar, möglicherweise weil es als wertlos galt – ist heute das Rückgrat der neuen digitalen Revolution in China.

Das Physik-Schwergewicht Quantum Bird, ehemals am CERN in Genf tätig, ist sich sicher: „Die Amerikaner haben den Überblick verloren. Es geht um Modelle, die weniger Rechenleistung und weniger Daten benötigen. Die Hochleistungs-Grafikprozessoren von Nvidia kosten 40.000 US-Dollar und verbrauchen zu viel Energie. Dann gibt es noch die Finanzspekulation. Der Raspberry Pi [ein kleiner Einplatinencomputer] ist so groß wie eine Kreditkarte und mit einem einfachen Prozessor ausgestattet. Er kostet 50 US-Dollar für Studenten und kann DeepSeek ausführen, wobei er weniger Energie verbraucht als ein Mobiltelefon.“

Und das ist erst der Anfang, fügt Quantum Bird hinzu: „Wenn Russland und China ihre erste Lithografiemaschine auf den Markt bringen … Es war das Silicon Valley, das die Welt dazu gebracht hat.“

Wissenschaftler aus Russland und China haben das wissenschaftliche Rechnen auf herkömmlichen Nvidia-Grafikkarten bereits um das 800-Fache beschleunigt und mithilfe von Reverse Engineering einen neuen Algorithmus entwickelt.

Dies wurde von einer gemeinsamen Gruppe von Wissenschaftlern der MSU-PPI-Universität in Shenzhen (MSU-BIT-Universität) erreicht, die 2014 von der Lomonossow-Universität Moskau und dem Polytechnischen Institut Peking gegründet wurde.

Parallel dazu haben Forscher, die Made in China-Grafikprozessoren verwenden, bereits die zehnfache Leistung gegenüber US-Supercomputern erzielt, die auf Nvidia-Hardware basieren. Technische Sanktionen der USA? Wen kümmert’s?

Gegenmaßnahmen gegen Sanktionswahn

Chinesische Wissenschaftler lassen sich von Herausforderungen nicht einschüchtern. Bei der Hardware ist die Produktion fortschrittlicher GPUs wie A100 und H100 ein ausländisches Monopol. Bei der Software hat Nvidia sein CUDA-Software-Ökosystem so eingeschränkt, dass es nicht auf Hardware von Drittanbietern läuft. Dies ist ein ernstes Problem für diejenigen, die unabhängige Algorithmen entwickeln.

Diese Probleme sind vielleicht nicht unüberwindbar, wenn eine Welle chinesischer Wissenschaftler, die hauptsächlich aus den USA nach China zurückkehren, ins Land schwappt.

Nehmen wir zum Beispiel Sun Nan, den Chip-Superstar der Tsinghua-Universität. In den sozialen Medien der Tsinghua-Universität wurde kürzlich bekannt, dass Sun Nan nach vielen Jahren in den USA im Jahr 2020 zurückgekehrt ist, um „Chip-Fachkräfte für China auszubilden und die Herstellungsprobleme der Mid- und High-End-Chiptechnologie zu lösen“.

Die Schlüsselsektoren sind wiederum Halbleiter und Quantencomputer. Nichts, was Trump 2.0 in Bezug auf die „technologische Eindämmung“ gegen China in die Wege leiten wird, wird den chinesischen Antrieb ändern.

Sun Nan und sein Team haben bereits eine Technologie für das Design von Hochleistungsschaltungen entwickelt, die sie in mehr als 50 Chips integriert haben, die im chinesischen Stromnetz, in Hochgeschwindigkeitszügen, in der industriellen Messtechnik und Steuerung, in der Instrumentierung und in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Um dem amerikanischen Bestreben entgegenzuwirken, Chinas Entwicklung im Bereich KI und Chip-Herstellungsausrüstung zu behindern, zeichnen miteinander verbundene Sun-Tzu-Manöver das Bild einer chinesischen Umgestaltung der aktuellen Lieferketten, die im Westen selbst eine Technologiekrise auslösen könnte. Dies ist ein Hauptgrund für Trumps Besessenheit von Grönland und dem Seltenerdmetall-Potenzial der Ukraine.

Die Sanktionsmanie hält seit 2017 an, als Trump begann, einen Zoll von 60 % auf chinesische Importe zu erheben. Die Regierung des Kadaver im Weißen Haus verhängte dann eine Steuer von 100 % auf chinesische Elektrofahrzeuge und Dutzende von Exportkontrollen gegen China, indem sie ihre eigenen „Verbündeten“ wie das niederländische Unternehmen ASML und die südkoreanischen Unternehmen Hynix und Samsung unter Druck setzte.

Trump 2.0 wird schon bald mit einer neuen Anklage der schweren Brigade aufwarten.

Bis 2018 war China vollständig von westlicher Technologie abhängig. Zu dieser Zeit kamen Telekommunikationstürme von Ericsson, GPUs und Chips für neuronale Netze von Nvidia und Autos von den europäischen Giganten.

Jetzt ist es ein völlig anderes Spiel: ein Spiel mit Rückschlag.

Huawei ist führend bei globalen Telekommunikationsgeräten. BYD ist der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen – seit letztem Jahr vor Tesla. Huawei liegt bei den Lieferungen von Smartphone-Prozessoren vor Google, ebenfalls seit letztem Jahr. Xiaomi wird in diesem Jahr seinen eigenen Smartphone-Prozessor auf den Markt bringen.

Der Ascend 910B-Chip von Huawei liegt bereits nur 5 % hinter den KI-Produkten von Nvidia – und ist 70 % günstiger. Huawei ist vertikal integriert mit einer eigenen Chip-Design- und Fertigungslieferkette und bietet mobile Betriebssysteme (Harmony OS NEXT), Elektrofahrzeuge, Streaming-Dienste und autonomes Fahren an.

Wie man „der Gesellschaft direkt zugutekommt“

Abgesehen von DeepSeek haben ByteDance, Baidu, Alibaba und 01.ai alle ihre eigenen ausgeklügelten LLM-Modelle entwickelt.

China ist nicht nur bereits führend bei industriellen KI-Anwendungen von Robotik und Drohnen bis hin zum autonomen Fahren, sondern setzt seine industriellen, technologischen und wirtschaftlichen Durchbrüche auch in militärische Macht um.

Beispiele: die kürzlich vorgestellten weltweit ersten Prototypen von Kampfflugzeugen der 6. Generation – nicht nur einer, sondern zwei gleichzeitig; der weltweit erste Drohnen-Träger; die ersten unbemannten Hyperschall-Tarnkappenflugzeuge für Angriffe und Aufklärung; das erste unbemannte Tarnkappen-Kriegsschiff; und die leistungsstärksten Luftverteidigungssysteme mit großer Reichweite.

China macht rasante Fortschritte bei zielgerichteten Energiewaffen, militärischem 5G, Atomzeitmessung und Weltraumkriegsführungssystemen.

Wie hier hervorgehoben, „erzeugte Chinas Kernfusionsgerät Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), Physics World schrieb, ‚1066 Sekunden lang ein stationäres Hochkonfinementplasma und brach damit den bisherigen Rekord von EAST aus dem Jahr 2023 von 403 Sekunden‘. Diese letzte Entwicklung ist ein Fortschritt für das Potenzial eines Fusionskraftwerks, ein Versprechen von nahezu unbegrenzter sauberer Energie ohne nennenswerten radioaktiven Abfall.“

China treibt hauptsächlich Handel mit dem Globalen Süden: mehr als 50 % des Gesamtvolumens. Der Handel mit den USA macht weniger als 3 % des chinesischen BIP aus – Stand letztes Jahr.

Dies ist ein Beispiel für den Fortschritt der Digitalen Seidenstraße Chinas in den Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU).

Hier sehen wir, wie China die EAEU geostrategisch gestaltet, sich im Herzen der Hightech- und Innovationsbranche in Eurasien positioniert und die Zusammenarbeit im Bereich der Spitzentechnologie mit Russland, Belarus, Kasachstan und Kirgisistan fördert. Chinas Technologieunternehmen haben die Hochtechnologiemärkte der EAEU praktisch erobert.

Das Mantra, das all dies vereint, ist natürlich die detaillierte Planung. Dazu gehört beispielsweise die Initiative „East data, West computing“, die darauf abzielt, datenintensive Rechenleistungen nach Westchina zu verlagern, um die Energiebelastung im Osten zu verringern.

Das absolute Schlüsselschlachtfeld im bevorstehenden Tech-Krieg wird natürlich der Globale Süden sein. China nutzt unermüdlich seine berüchtigte Dominanz in der Fertigung und seine massive finanzielle Unterstützung, um ein alternatives Ökosystem im Bereich Halbleiter und KI anzubieten.

Im krassen Gegensatz dazu werden die Amerikaner unter Trump 2.0 ihre Verbündeten/Vasallen vorhersehbar dazu zwingen, ihr eigenes technologisches Ökosystem zu stärken. Eine völlige Divergenz bei Lieferketten und technischen Standards ist so gut wie unvermeidlich.

Dieses Interview mit Liang Wenfeng vom Juli 2024, das ursprünglich in China von An Yong veröffentlicht wurde, ist nach wie vor unerlässlich, um zu verstehen, was hinter dem chinesischen Bestreben steckt, die Regeln der technologischen Innovation völlig neu zu definieren.

Liang Wenfeng ist fest davon überzeugt: „Wir sind fertig mit dem Nachahmen. Es ist Zeit, die Führung zu übernehmen.“ Er sieht den Wettbewerb in kristallklaren Begriffen: „Ich konzentriere mich darauf, ob etwas die soziale Effizienz steigern kann (meine Hervorhebung) und ob wir unsere Stärke in der Wertschöpfungskette erhöhen können (…). Es ist eine Ehre (meine Hervorhebung), etwas zurückzugeben.“

Wie der chinesische Gelehrte Quan Le feststellte,

„Absicht, die persönliche und kollektive Kreativität zu fördern und damit der Gesellschaft direkt zu helfen, ist keineswegs auf der gleichen erkenntnistheoretischen Ebene“ wie die einer ‚gedankenlosen Konsumgesellschaft‘. Es geht um das Gemeinwohl, nicht um einen Wall-Street-Mord.

Alles ist bereit für ein Duell auf Leben und Tod zwischen den USA und China im Technologiebereich. Niemand weiß wirklich, was eine von Bombast getriebene Trump-2.0-Administration sich einfallen lassen wird. Es wird immer einen Unterton wirtschaftlichen Pragmatismus geben, aber dieser wird ständig durch eine ideologische und strategische Eiserne Mauer ausgeglichen, die beide Parteien trennt.

In der Zwischenzeit wird China weiterhin auf eine Reihe junger Innovatoren und Unternehmer im Bereich der Geschäftstechnologie setzen, um die Kluft etwas zu überbrücken. Das Reich des Chaos wird die Konkurrenz nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das Reich der Mitte ist unbeeindruckt – und bereit, loszulegen.

