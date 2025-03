Ethnische Säuberung in Hebron in Zeitlupe

https://www.counterpunch.org/2025/03/03/slow-motion-ethnic-cleansing-in-hebron-2/



Ken Jones

3. März 2025

Bildquelle: Oren Rozen – Eigenes Werk – CC BY-SA 4.0

„Erzählt unsere Geschichte!“, schrie der Mann im Käfig des Kontrollpunkts auf Englisch. Er und eine Gruppe palästinensischer muslimischer Männer warteten dicht gedrängt darauf, einzeln von einem israelischen Soldaten in einer Glaskabine kontrolliert zu werden, damit sie in die Ibrahimi-Moschee in Hebron gehen und beten konnten. Solche täglichen und routinemäßigen Demütigungen sind das Markenzeichen der israelischen Besatzung.

Ich war vor kurzem zwei Wochen lang in Hebron (Al-Khalil) als Teil einer Delegation des Community Peacemaker Team (CPT). Jeden Tag begleiteten wir Menschen, die dort unter den Waffen der israelischen Besatzungstruppen (IOF) und der aggressiven Feindseligkeit der 800 Siedler lebten, die behaupten, dass die Stadt mit ihren 200.000 Einwohnern ihnen von ihrem Gott gegeben wurde, oder hörten uns ihre Berichte an. Jeden Abend führte ich ein Blog, um eine der vielen Geschichten, die wir über die Unterdrückung hörten, festzuhalten.

Hebron liegt im südlichen Teil des Westjordanlands. Die Stadt hat noch nicht die völkermörderische Behandlung wie Gaza erfahren, die Dschenin, Tulkarem und Nur Shams jetzt widerfährt. Aber wie mir jemand sagte: „Wir warten, bis wir an der Reihe sind.“ Es kann sein, dass die Panzer und Bomben auch nach Hebron kommen werden, aber im Moment ist das, was dort geschieht, der jahrzehntelange Druck der militärischen Besatzung und des Siedlerkolonialismus.

Die Geschichten, die wir gehört haben, sind grausam. Und jeder hat eine. Die meisten Männer wurden ins Gefängnis gebracht und gefoltert. Es kommt häufig vor, dass mitten in der Nacht Soldaten in Ihr Haus einbrechen, alle anschreien, schlagen und Väter, Söhne und Töchter entführen und sie an unbekannte Orte bringen, ohne Anklage und für unbestimmte Zeit. Ganze Häuser werden regelmäßig zerstört. Land wird gestohlen. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Überwachung ist allgegenwärtig. Diese Geschichten schaffen es nicht in die Nachrichten. Sie sind zu normal geworden.

Hier sind ein paar Geschichten, die einen Einblick in den Alltag in Hebron geben können.

Eines Tages erzählte uns eine 20-jährige Frau von ihrem Jahr im Gefängnis. Sie berichtete von den schrecklich schmutzigen und überfüllten Bedingungen, dem Mangel und der schlechten Qualität des Essens, den Leibesvisitationen, den Schlägen, dem ständigen verbalen Missbrauch.

Sie sagte, das Schlimmste, was sie miterlebt habe, sei gewesen, als Frauen aus Gaza eingeliefert wurden. Sie trugen blutige Kleidung und ihre Hijabs waren ihnen weggerissen worden. Sie bekamen keine Betten, nichts, womit sie sich reinigen konnten. Sie bekamen schmutzige Kleidung, die absichtlich mit Läusen verseucht worden war. Wenn sie auf die Toilette gingen, wurden sie von männlichen Soldaten begleitet.

Dann erzählte sie uns die Geschichte vom 7. Oktober 2024, dem einjährigen „Gedenktag“ des Angriffs von Gaza auf Israelis. Ein Offizier betrat die Räume der Frauen und gab ihnen 30 Sekunden Zeit, sich zu bedecken, bevor Soldaten hereinkamen. Als die Soldaten kamen, legten sie den Frauen Kabelbinder an die Hände, verbanden ihnen die Augen und brachten sie nach draußen. Sie zwangen sie, sich mit dem Gesicht nach unten auf den schlammigen Boden zu legen, schlugen sie, beschimpften sie auf das Übelste und brachten Polizeihunde, um sie zu terrorisieren. Währenddessen gingen Soldaten in ihre Zellen, nahmen ihnen alle Kleider ab und warfen Tränengasgranaten in ihre Zellen. Dann steckten sie die Frauen wieder in ihre Zellen.

An einem anderen Tag berichtete uns ein älterer Mann, der in einem seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Haus lebte, von den täglichen Schikanen, denen er durch die neben seinem Haus lebenden Siedler ausgesetzt war. Mit dem Schutz der IOF nehmen sie ihm jeden Tag Teile seines Landes weg. Sie haben seine Schafe vergiftet, seine Oliven gestohlen und über 250 Olivenbäume zerstört.

Sein Haus wird häufig für Familienfeiern genutzt. Bei einer dieser Feiern in jüngster Zeit stürmte eine große Gruppe Siedler in das Haus und begann, die Menschen anzugreifen. Einige von ihnen waren als Soldaten verkleidet. Es gab viele Verletzte, zerbrochene Fensterscheiben und beschädigte Autos. Dann hinderten sie einen Krankenwagen daran, das Haus zu erreichen.

Siedler haben seine Familie auf den Feldern und auf dem Bauernhof mit Steinen angegriffen, mit Waffen herumgefuchtelt und sie mit Stöcken geschlagen. Sie sind mit Jeeps direkt in das Haus gefahren und haben Bulldozer voller Müll vor der Haustür abgeladen. Soldaten haben das Innere ihres Hauses mit Tränengas beschossen und häufig Drohnen über das Haus fliegen lassen.

Die Geschichte, die wir im Dorf Um Al-Khair in den Hügeln von Süd-Hebron hörten, ist ein Sinnbild für das, was im gesamten Westjordanland geschieht. Das Dorf besteht größtenteils aus Nachkommen von Flüchtlingen der Nakba von 1948.

Unmittelbar neben dem Dorf befindet sich eine Siedlung mit etwa 500 israelischen Familien und in der Nähe eine Militärbasis. Die Teenager aus der Siedlung fungieren als Bürgerwehr an vorderster Front. Sie streifen mit Stöcken und Pfefferspray herum und machen den Dorfbewohnern das Leben schwer und sorgen für Spannungen. Sie sind in Häuser eingebrochen und haben Frauen geschlagen, die Wasserpumpe des Dorfes beschädigt und sogar Schafe direkt in die Häuser des Dorfes getrieben.

Wenn sich die Dorfbewohner bei der Polizei über solche Angriffe beschweren, sagt die Polizei, dass die Siedler ihnen mitgeteilt haben, dass die Jugendlichen von den Palästinensern angegriffen werden. Die Polizei droht damit, die Dorfbewohner zu verhaften, wenn sie weiterhin solche Anrufe tätigen.

Wir wurden zu einem kürzlich abgerissenen Haus geführt, in dem ein paar junge palästinensische Männer saßen und traurig auf die Ruinen blickten. Drei Zimmer und ein Wassertank lagen in Trümmern. Einer der Männer erzählte uns, dass seine 60-jährige Mutter, der das Haus gehörte, zu Boden geworfen worden war, als sie schrie, dass ihr Haus zerstört wurde. Weder der Sohn noch die Mutter konnten etwas dagegen tun. Ihre Familie ist nun bei einem Nachbarn untergekommen. Im Juni hatte Israel an einem einzigen Morgen zehn Häuser in dem Dorf zerstört.

Uns wurde gesagt, dass es nach israelischem Recht verboten ist, ein zerstörtes Haus an derselben Stelle wieder aufzubauen. Tatsächlich gibt es in Israel eine Siedlerorganisation namens Regavin, die Drohnen über neu zerstörte Häuser fliegen lässt, um dem Militär jeden palästinensischen Versuch eines Wiederaufbaus zu melden. Dennoch planen der Sohn und die Dorfbewohner, das Haus wieder aufzubauen.

Unser Reiseführer für das Dorf sprach über das Trauma, das all dies mit sich bringt, insbesondere für die Kinder. Er sagte: „Es ist sehr schwer für uns, unter diesen Bedingungen zu leben. Diese Leute sind keine Nachbarn, sie kümmern sich überhaupt nicht um uns. Sie behandeln ihre Hunde besser als uns.“ Er machte sich Sorgen um die psychische Gesundheit seiner fünf jungen Töchter und all seiner Freunde, die dort leben.

Wir gingen hinunter zur befestigten Straße, die für die Siedlung angelegt worden war. Sie wurde über einen Feldweg gelegt, der dort schon existierte, seit Jordanien dieses Gebiet vor vielen Jahren kontrollierte. Israel definierte nun die befestigte Straße als die Grenze des Dorfes, über die sie und ihre Ziegen und Schafe nicht hinausgehen durften. So einfach wurde ihr Weideland gestohlen. Soldaten errichteten auch ein Tor am Anfang der Straße, damit sie die Ein- und Ausfahrt zum Dorf jederzeit sperren können.

Wir kamen an einigen jungen Bäumen vorbei, die vom Jüdischen Nationalfonds zur Verfügung gestellt und von Siedlern direkt neben den Häusern der Dorfbewohner gepflanzt worden waren. Der offensichtliche Zweck des Pflanzens der Bäume bestand darin, einen Anspruch auf das Land zu erheben.

Wir sahen die Stromleitungen, die zur Siedlung führen. Die Dorfbewohner können diesen Strom nicht nutzen. Sie beziehen ihren Strom nur aus einer kleinen Anzahl von Solarmodulen. Wir sahen auch die inzwischen reparierte Wasserpumpe, aus der sie nur an zwei Tagen in der Woche für insgesamt sechs Stunden Wasser entnehmen dürfen. Wir sahen die Überwachungskamera auf einem Mast, die das Dorf überblickt. „Sie beobachten uns die ganze Zeit“, sagte unser Führer.

Uns wurde von den Schüssen des Militärübungsplatzes berichtet, der illegal auf ihrem Land errichtet wurde. Ich stellte mir vor, wie bedrohlich das sein muss, besonders für die Kinder.

Der ganze Druck in Um Al-Khair ist eine einzige große systematische ethnische Säuberungskampagne in Zeitlupe, die darauf abzielt, die Dorfbewohner von ihrem Land zu vertreiben. Dabei geht es nicht nur darum, Häuser, Landrechte und die psychische Gesundheit zu zerstören. Es geht darum, die Hoffnung zu zerstören.

Aber soweit ich das beurteilen kann, werden die Palästinenser die Hoffnung nie aufgeben. Jede Geschichte von Ungerechtigkeit, die wir hörten, wurde mit einem Geist entschlossener Resilienz und Widerstand erzählt – Sumud, wie es dort genannt wird. Kein Palästinenser, den wir trafen, hatte vor, zu gehen oder sich zu unterwerfen. Alle schienen ihr Leben mit Freude und Humor und mit gesunden Beziehungen fortzusetzen, trotz der Gefahr und der Demütigungen, unter denen sie litten. Sie weigern sich, in Angst zu leben. Wie eine Person sagte: „Das ist es, was sie wollen, dass wir Angst haben. Sie wollen, dass wir gehen. Wir werden keine Angst haben und wir werden bleiben, bis diese Besatzung vorbei ist.“

Wie es mir oft passiert ist, wenn ich Orte besuche, die von der von den USA unterstützten Gewalt und Unterdrückung betroffen sind, war ich bei diesem Besuch beeindruckt von dem starken und beneidenswerten Charakter der Palästinenser, die wir getroffen haben. Sie sind nicht besiegt, ihr Kampfgeist ist ungebrochen. Sie sind warmherzig, großzügig und würdevoll. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich immer sicher und umsorgt, obwohl ich als Amerikaner kein Recht hatte, eine solche Behandlung zu erwarten. Angst und Kälte verspürte ich nur in der Gegenwart israelischer Soldaten oder Siedler. Das sagt einiges aus.

Die Geschichten und Stimmen der Palästinenser wurden von den Mächtigen in den USA und im Westen immer gezielt unterdrückt. Ebenso wie die Wahrheit darüber, wie Palästinenser seit über hundert Jahren behandelt werden. Der Völkermord in Gaza hat diese Blase aus Schatten und Lügen zum Platzen gebracht und die hässliche Wahrheit über das zionistische Projekt in ganz Palästina aufgedeckt. Es ist ein Krebsgeschwür.

Hebron ist immer noch ein lebendiger Ort, voller Leben. Mögen seine unzähligen Geschichten gehört werden, möge seine Besatzung enden, mögen seine Menschen frei sein. Und dasselbe gilt für ganz Palästina.

