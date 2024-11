https://www.commondreams.org/opinion/icc-arrest-warrants-netanyahu-eu



Warum die EU den ICC-Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu anerkennen muss

Um sicherzustellen, dass der IStGH in der Lage ist, Haftbefehle umzusetzen, muss das Gericht gegen Druck von außen und Zwangsmaßnahmen verteidigt werden – auch von mächtigen Regierungen wie den Vereinigten Staaten

Von Alice Autin

Common Dreams

29. November 2024

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) am 21. November Haftbefehle gegen führende israelische Politiker und einen Hamas-Funktionär erlassen hatte, stellte der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, sofort klar, dass die Entscheidungen des IStGH „für alle Vertragsstaaten des Römischen Statuts verbindlich sind, was alle EU-Mitgliedstaaten einschließt“. Seine Antwort erinnert an die entschlossene Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten, den IStGH zu unterstützen, insbesondere wenn es um die Durchsetzung von Haftbefehlen geht.

Im Laufe der Jahre haben die EU und ihre Mitgliedstaaten mehrere Strategien und Praktiken entwickelt, die auf ihren Verpflichtungen gegenüber dem Gerichtshof aufbauen, um Verhaftungen vor dem IStGH zu unterstützen. Dazu gehört, dass die EU-Regierungen ihre Verpflichtung als IStGH-Mitglieder bekräftigen, Festnahmen vor dem IStGH innerhalb ihrer Grenzen vorzunehmen, und andere IStGH-Mitgliedsländer dabei unterstützen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Trotzdem hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, gegen den einer der Haftbefehle vorliegt, bereits zu einem Besuch nach Ungarn eingeladen und erklärt, er werde den Haftbefehl nicht vollstrecken. Einige andere EU-Länder haben sich nicht ausdrücklich zur Vollstreckung des Haftbefehls verpflichtet, obwohl sie ihre Unterstützung für den IStGH bekräftigt haben. Dies vertieft den Eindruck, dass bei der Unterstützung der Justiz vor dem IStGH mit zweierlei Maß gemessen wird.

Um sicherzustellen, dass die EU-Mitgliedsländer in allen Fällen des IStGH entschlossen für Gerechtigkeit eintreten, haben wir in einem neuen Briefing-Papier die Verpflichtungen und die Politik der EU in Bezug auf Verhaftungsstrategien dargelegt. Entschlossene staatliche Unterstützung kann zu Fortschritten führen. Der russische Präsident Wladimir Putin, der vom IStGH wegen des Vorwurfs schwerer Verbrechen in der Ukraine gesucht wird, blieb kürzlich dem G-20-Gipfel in Brasilien, einem IStGH-Mitglied, fern. Die Verhaftungen durch den IStGH werden aber wahrscheinlich weiterhin eine Herausforderung bleiben. Putin reiste zwar nicht nach Brasilien, besuchte aber die Mongolei, ebenfalls ein ICC-Mitglied, ohne dass ihm eine Verhaftung drohte. Dies wurde von der EU und vor den Richtern des Gerichtshofs zu Recht angefochten.

Jeder der ausstehenden Haftbefehle des Gerichtshofs stellt eine besondere Herausforderung dar, und wenn sie nicht vollstreckt werden, entsteht ein Klima der Straflosigkeit. Die jüngsten Versuche, den IStGH zu untergraben, unter anderem durch Israel und Russland, und die Androhung von Sanktionen durch US-Gesetzgeber bergen die Gefahr, dass die Investitionen der EU und ihrer Mitgliedstaaten in den Gerichtshof zunichte gemacht werden.

Um sicherzustellen, dass der IStGH in der Lage ist, Haftbefehle zu vollstrecken, muss das Gericht gegen Druck von außen und Zwangsmaßnahmen verteidigt werden. Das bedeutet, dass die Unterstützung der EU für Verhaftungen bereits jetzt die Bereitschaft beinhalten sollte, Maßnahmen zum Schutz des Gerichtshofs vor möglichen US-Sanktionen zu ergreifen.

Es steht viel auf dem Spiel, aber wenn die EU eine herausragende Rolle bei der Unterstützung des Gerichtshofs in Partnerschaft mit justizfreundlichen Regierungen auf der ganzen Welt übernimmt, kann sie selbst die schwierigsten Umstände positiv beeinflussen.

