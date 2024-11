https://countercurrents.org/2024/11/fifa-is-whitewashing-and-sportswashing-israeli-genocide-and-sporticide/



Die FIFA beschönigt den israelischen Völkermord und den Sportmord

in Palästina

von Nizar K Visram

29. November 2024

Die israelischen „Verteidigungs“-Kräfte führen seit Oktober 2023 mit bedingungsloser Unterstützung der Vereinigten Staaten einen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen, der zu einer beispiellosen humanitären Katastrophe geführt hat. Sie haben über 85.000 Tonnen Bomben abgeworfen, was die Menge des im Zweiten Weltkrieg verwendeten Sprengstoffs übersteigt.

Mehr als 44.000 Palästinenser wurden getötet, darunter mehr als 16.000 Kinder, 190 Journalisten, 1.000 medizinische Fachkräfte, 230 Mitarbeiter der Vereinten Nationen und viele andere. Mehr als 104.000 sind verwundet – die meisten von ihnen Kinder und Frauen -, während mindestens 11.000 Palästinenser vermisst werden, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser gestorben sind.

Als Teil seines Völkermords begeht Israel auch Sportmord und tötet mehr als 500 palästinensische Sportler, darunter über 344 Fußballspieler. Zwei von ihnen gehörten der palästinensischen Nationalmannschaft an, darunter Mohamed Barakat, der erste Palästinenser, der als Profi über 100 Tore schoss. Israel hat auch Fußballspieler, Schiedsrichter und Vereinsbesitzer inhaftiert.

Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen haben zu einer umfassenden Zerstörung von Stadien und Sportanlagen im Gazastreifen und im Westjordanland geführt. Sie haben Fußballstadien in Konzentrationslager verwandelt, in denen sie Tausende von Palästinensern festhalten und demütigen, die fast nackt auf Fernsehbildschirmen vorgeführt werden.

So wurde das Al-Yarmouk-Stadion in ein behelfsmäßiges Konzentrationslager für palästinensische Gefangene verwandelt. Männer, Frauen und Kinder wurden zusammengetrieben, bis auf die Unterwäsche ausgezogen und ihnen wurden die Augen verbunden, während bewaffnete Soldaten und Panzer den Platz umstellten. Die Männer und Frauen wurden mit verbundenen Augen gezwungen, vor einem Tor zu knien, an dessen Netz die israelische Flagge befestigt war.

Israel erlaubt Fußballvereinen aus illegalen Siedlungen im Westjordanland, in offiziellen israelischen Ligen anzutreten, was gegen internationales Recht verstößt. Im besetzten Jerusalem kam es zu einem gewaltsamen Angriff auf den Sitz des Palästinensischen Fußballverbands (PFA).

Im Apartheidstaat Israel ist der Sport von Rassismus und Entmenschlichung der Palästinenser geprägt. Bei einem israelischen Spiel wird ein Transparent gezeigt, auf dem steht, dass das Leben palästinensischer Kinder nichts wert ist. Die Lieblingshymne der israelischen Fußballfans lautet „Tod den Arabern!“. Solche Praktiken wurden beobachtet, als die israelische Mannschaft in den Niederlanden spielte.

Gleichzeitig wird palästinensischen Fußballteams, einschließlich der Nationalmannschaft, die Bewegungsfreiheit zwischen dem besetzten Westjordanland und dem belagerten Gazastreifen verweigert. Sie werden daran gehindert, die Nationalmannschaft bei regionalen und internationalen Spielen zu begleiten.

Verhaftungen und Bewegungseinschränkungen zwingen den Palästinensischen Fußballverband (PFA), die Fußballligen in Palästina auszusetzen, während er die Einrichtung von Camps für die Nationalmannschaft im Ausland zur Teilnahme an FIFA-WM-Qualifikationsspielen behindert.

Während die FIFA israelischen Fußballvereinen, die in illegalen Siedlungen im Westjordanland beheimatet sind, erlaubt, in den offiziellen israelischen Ligen anzutreten, hat es der Sportverband versäumt, Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen, weil es diese illegalen Mannschaften in seine offiziellen Ligen aufgenommen hat und weil es den palästinensischen Fußball angreift. Die Sportorganisation verschleiert Israels jahrzehntelange Zwangsvertreibung der Palästinenser, sein Apartheidregime und seinen Völkermord an den Palästinensern. Damit macht sie sich mitschuldig an Israels Bruch des Völkerrechts, während sie Israels jahrzehntelanges Apartheidregime und nun auch den Völkermord vor der Rechenschaftspflicht schützt.

Damit verstößt die FIFA gegen ihre eigenen Statuten, die besagen, dass jegliche Diskriminierung eines Landes, einer Person oder einer Gruppe aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, sozialer Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Sprache, Religion, politischer Meinung oder aus anderen Gründen streng verboten ist und mit Ausschluss oder Suspendierung bestraft wird.

Die FIFA-Mitgliedsverbände und ihre Vereine dürfen nicht auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedsverbands spielen, wenn dieser nicht zugestimmt hat. Dennoch erlaubt die FIFA israelischen Sportvereinen, die in illegalen, auf gestohlenem palästinensischem Land errichteten Siedlungen ansässig sind, in ihren offiziellen Ligen zu spielen. Und das, obwohl der Internationale Gerichtshof entschieden hat, dass die Siedlungen illegal sind und ein Kriegsverbrechen darstellen.

Die FIFA lässt unverhohlenen Rassismus und Entmenschlichung im israelischen Sport zu. Dies geschah, als ein Mob rassistischer, zum Völkermord aufrufender israelischer Fußballfans in Amsterdam gewalttätig randalierte. Sie stahlen palästinensische Flaggen von Privatgebäuden, verbrannten sie, während sie rassistische Parolen skandierten, und griffen auf der Straße Menschen an, die sich als Araber ausgaben.

Und so kam es zu weltweiten Aufrufen an die FIFA, Israel zu verbieten. Solche Forderungen kamen beispielsweise von der 47 Mitglieder zählenden Asiatischen Fußballkonföderation sowie von einer Petition, die über eine Million Unterschriften sammelte. Fast 60 Menschenrechtsgruppen warfen der FIFA vor, „einen anderen Maßstab an israelische Aktionen anzulegen“, was ihre Glaubwürdigkeit untergrabe und sie „dem Vorwurf der politischen Voreingenommenheit und Heuchelei“ aussetze.

Zu den Demonstranten gehörten Human Rights Watch, der UN-Sonderberater für Sport, 66 Mitglieder des Europäischen Parlaments, 38 britische Abgeordnete, 41 dänische Abgeordnete und 30 Schweizer Abgeordnete. Sie alle forderten die FIFA auf, die israelische Mannschaft aus den illegalen Siedlungen auszuschließen.

Die „Bewegung Demokratie in Europa 2025“ startete eine Petition, die mehr als 112.000 Unterschriften sammelte, und forderte den sofortigen Ausschluss Israels von allen internationalen Sportveranstaltungen, „bis es das internationale Recht und die Sportregeln vollständig einhält“. In Palästina selbst forderten 174 Sportvereine in einem Brief die FIFA auf, den israelischen Fußballverband (IFF) zu suspendieren.

In einem Bericht, der der FIFA von der Menschenrechtsorganisation FairSquare vorgelegt wurde, heißt es, dass es zahlreiche Gründe für einen Ausschluss des IFF gebe, darunter „die Austragung von Spielen in den besetzten palästinensischen Gebieten, systematische Rassendiskriminierung, die Tötung palästinensischer Spieler durch Israel und die systematische Zerstörung von Einrichtungen des IFF“. Die meisten dieser Vorfälle fanden schon lange vor dem 7. Oktober 2023 statt, so der Bericht.

Im März 2024 reichte die PFA einen von sechs Mitgliedsverbänden unterstützten Resolutionsentwurf ein, in dem sie die FIFA aufforderte, Israel für Sportrechte und Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern zur Verantwortung zu ziehen. Die Resolution sollte dem FIFA-Kongress vorgelegt werden, der im Mai in Thailand stattfinden sollte.

Der Präsident der PFA, Jibril Rajoub, erklärte damals vor dem Kongress:

„Seit 15 Jahren bringen wir immer wieder dieselben Anliegen bei der FIFA vor, nur um zu erleben, dass sie von einem Kongress zum nächsten und von einer Kommission zur nächsten verschoben werden. Jetzt, da unser Fußball genauso existenziell bedroht ist wie das palästinensische Volk, muss die FIFA sich entscheiden, ob sie passiv zusieht oder ihre Grundwerte und Menschenrechtsverpflichtungen aufrechterhält und sich auf die richtige Seite der Geschichte stellt.

Rajoub appellierte leidenschaftlich an die Delegierten der 211 Mitgliedsverbände, für den Ausschluss Israels aus der FIFA zu stimmen und fügte hinzu: „Das Leid von Millionen Palästinensern, darunter Tausende von Fußballern, hat dies verdient. Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Ball liegt bei Ihnen“.

Als Reaktion auf die Eingabe von Rajoub ordnete die FIFA eine „dringende und unabhängige“ rechtliche Bewertung an und versprach, diese auf einer außerordentlichen Sitzung des Rates im Juli zur Abstimmung vorzulegen. Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen teilte die FIFA mit, dass die Bewertung auf der nächsten Ratssitzung im August vorgelegt werden würde. Die Abstimmung wurde erneut auf Oktober verschoben.

Doch als die FIFA am 3. Oktober in Zürich zusammentrat, verschob sie die Entscheidung über den Ausschluss Israels erneut. Diesmal hieß es, die Disziplinarkommission werde „die von der PFA erhobenen Diskriminierungsvorwürfe prüfen“. Die FIFA hat also wiederholt Maßnahmen hinausgezögert, die Abstimmung hinausgezögert und Israel vor der Rechenschaftspflicht bewahrt.

Man fragt sich, welche „rechtliche Bewertung“ die FIFA anstrebt. Bereits 2016 schrieb Wilfried Lemke, damaliger UN-Sonderberater für Sport im Dienste von Entwicklung und Frieden, an die FIFA und erklärte, dass die UN israelische Siedlungen und damit auch israelische Fußballmannschaften, die dort spielen, als „völkerrechtswidrig“ betrachte. Er forderte die FIFA daher auf, die IFA zu suspendieren.

Was tatsächlich im Verborgenen geschah, wurde deutlich, als am 5. Mai 2024, vor dem FIFA-Kongress in Bangkok, das israelische Nachrichtenportal YNet berichtete: „Das israelische Militär arbeitet rund um die Uhr mit dem Ziel, so vorbereitet wie möglich zu erscheinen und die Initiative des palästinensischen Verbandes zu torpedieren, dem es bereits zweimal – 2015 und 2017 – gelungen ist, die israelische Frage zur Diskussion zu stellen.“

In dem Bericht heißt es, dass Rechtsberater des israelischen Außenministeriums und des Ministeriums für Kultur und Sport sowie der IFA-Vorsitzende zu den Mitgliedern einer WhatsApp-Gruppe gehören, die sich „Verbleib in der FIFA“ nennt.

Unter diesen Umständen drohte der israelische Außenminister im Mai 2024 damit, Rajoub zu inhaftieren und seinen Reisepass zu entziehen. Der Minister veröffentlichte in den sozialen Medien eine Erklärung , in der es hieß:

„Jibril Rajoub, ein Terrorist im Anzug, der die Verbrechen der Hamas offen unterstützt, arbeitet rund um die Uhr daran, dass Israel aus dem internationalen Fußballverband ausgeschlossen wird. Wir werden unseren Beitrag leisten, um seine Pläne zu vereiteln, und wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ins Gefängnis stecken.“

Und so verweigerten die australischen Behörden Rajoub im Juni 2024 ein Visum für die Einreise in das Land, als Palästina in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Australien antreten sollte. Auf der Rückreise von den Olympischen Spielen 2024 in Paris im August nahmen israelische Streitkräfte Rajoub bei der Einreise nach Palästina am Grenzübergang Karama zu Jordanien fest. Sie beschlagnahmten seinen Pass, durchsuchten ihn und übergaben ihm eine Vorladung zum Verhör.

Die Doppelmoral der FIFA wird deutlich, wenn man bedenkt, dass Russland unmittelbar nach dem Einmarsch seiner Streitkräfte in die Ukraine mit Sanktionen belegt wurde. Die FIFA ergriff unnachgiebig strenge Maßnahmen gegen Russland und sperrte es von allen Wettbewerben. Auf der anderen Seite verschließt die FIFA die Augen und weigert sich, Israel für seine jahrzehntelangen Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser zur Rechenschaft zu ziehen.

So erfindet die FIFA faule Ausreden und erlaubt Israel die ungehinderte Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Israel wird für seine jahrzehntelange militärische Besatzung, die illegalen Siedlungen und die schweren Verbrechen gegen die Palästinenser, einschließlich Völkermord, nicht zur Rechenschaft gezogen. Die FIFA unterlässt es, gegen Israel die gleichen Sanktionen zu verhängen, wie sie es im Fall von Russland getan hat.

Anstatt ihren Prinzipien zu folgen, macht die FIFA einen Kotau vor der eklatanten Heuchelei und Doppelmoral des Westens.

——–

Nizar Visram ist ein tansanischer Schriftsteller und Kommentator, der derzeit in Ottawa (Kanada) lebt. Er ist erreichbar unter nizar1941@gmail.com,

