Analyse |

Warum die Hamas die US-amerikanischen Geiselgespräche als indirekten Weg zur politischen Legitimität ansieht

Trotz der Drohungen von Donald Trump sieht die Hamas in Kontakten mit den USA keine Überschreitung einer roten Linie, sondern eine Möglichkeit, ihren Status aufzuwerten – genau wie es der syrische Präsident Ahmad al-Sharaa kürzlich getan hat

Zerstörung in Gaza, letzte Woche. Bildnachweis: Ramadan Abed/Reuters

Jack Khoury

7. März 2025

Die Enthüllung von Gesprächen zwischen hochrangigen Hamas-Führern und Vertretern der Trump-Regierung wird in der palästinensischen Gesellschaft als Legitimierung der Hamas angesehen.

Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel stellen Beamte die Gespräche mit der Hamas als einen begrenzten Akt dar, der ausschließlich mit den Bemühungen von US-Präsident Donald Trump zusammenhängt, so viele Geiseln wie möglich freizulassen. Sie behaupten, dass die direkten Gespräche keine strategische Veränderung oder diplomatische Aspekte in Bezug auf die Hamas erkennen lassen. Sowohl Washington als auch Jerusalem bezeichnen die Hamas als mörderische Terrororganisation, die vernichtet werden muss.

Am Mittwoch drohte Trump der Hamas und forderte ihre Führung auf, den Gazastreifen zu verlassen. Auch der neue Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Eyal Zamir, betonte diese Woche die Notwendigkeit, die Hamas zu besiegen.

Die Hamas hat deutlich gemacht, dass sich ihre Gespräche mit Adam Boehler, dem Sondergesandten von Trump für die Geiseln, auf Vorschläge zur Freilassung der Gefangenen und den Versuch konzentriert haben, den Waffenstillstand zu stabilisieren. Hamas-Vertreter haben jedoch auch erklärt, dass die Gespräche dazu führen könnten, dass die Vereinigten Staaten zu dem Schluss kommen, dass es unmöglich ist, eine Nachkriegsstabilität und eine strategische Zukunft für Gaza zu erreichen, ohne solche Angelegenheiten mit der Hamas zu besprechen und ihre Positionen zu berücksichtigen.

Adam Boehler, Trumps Sondergesandter für die Geiseln, diese Woche. Bildnachweis: Jim Watson/AFP

Die Hamas sieht in den Gesprächen mit der Trump-Regierung keine Überschreitung von roten Linien, sagten hochrangige Hamas-Beamte und andere Palästinenser und Araber, die über die Gespräche informiert sind. Diese Beamten, darunter auch Vertreter anderer palästinensischer Fraktionen, die in den letzten zwei Wochen mit Hamas-Führern gesprochen haben, sagen, dass nur Israel für Gespräche tabu ist.

Die Hamas-Führung hält Kontakte zu US-amerikanischen und europäischen Beamten nicht nur für akzeptabel, sondern auch für eine indirekte Anerkennung ihres Status als legitime palästinensische politische Gruppe.

Aber selbst die pragmatischsten Hamas-Funktionäre, vor allem die Führung im Ausland, wissen, dass es zu früh ist, sich auf die Gespräche mit der Trump-Regierung zu verlassen und vorherzusagen, in welche Richtung sie gehen werden. Diese Hamas-Führer verstehen, dass der Ausgang des Krieges, der Schlag gegen die Hisbollah, der Sturz des Assad-Regimes in Syrien und die erwarteten Auswirkungen des wachsenden Drucks der USA auf den Iran und Russland die Berechnungen der Gruppe verändert haben. Weiterlesen in haaretz. com

