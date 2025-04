https://thecradle.co/articles/why-hamas-resists-all-foreign-demands-for-surrender



Warum die Hamas sich allen ausländischen Kapitulationsforderungen widersetzt

Während die von den USA unterstützten Kapitulationsforderungen zunehmen und die Waffenstillstandsverhandlungen unter dem Gewicht von Sabotage und regionalem Verrat scheitern, bleibt die Hamas standhaft – sie zieht den Widerstand dem Exil vor, selbst wenn Gaza brennt und sich die arabischen Staaten aufstellen, um sein Schicksal zu besiegeln.

Der Palästina-Korrespondent von The Cradle

1. April 2025

Bildnachweis: The Cradle

The Cradle hat von informierten Quellen aus dem Umfeld der Hamas erfahren, dass ein kürzlich unterbreiteter Vorschlag der USA, der dem hochrangigen politischen Führer der Hamas, Khalil al-Hayya, der derzeit in Doha ansässig ist, übermittelt wurde, rundheraus abgelehnt wurde. Das Angebot, das die Aufgabe der palästinensischen Widerstandsbewegung und den Abzug ihrer Führung aus dem Gazastreifen forderte, wurde mit der unverblümten Antwort „Sollen sie doch tun, was sie wollen“ abgelehnt.

Einen Tag später, am 30. März, schwor der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu öffentlich, den Krieg gegen Gaza zu intensivieren, und verschärfte sowohl die Belagerung als auch die Bombardierung des Streifens. Bei Tagesanbruch, als sich die Palästinenser auf Eid al-Fitr, ein Fest zum Ende des Ramadan, vorbereiteten, geriet Gaza unter einen der intensivsten Beschüsse des Krieges. Explosionen donnerten über den Streifen, erschütterten Häuser und sandten Schockwellen bis ins besetzte Beerscheba und in die Negev-Wüste.

Der amerikanische Vorschlag beinhaltete Berichten zufolge eine sichere Passage für Hamas-Kämpfer und ihre Familien, finanzielle Garantien und das Versprechen, vor Attentaten geschützt zu werden. Als die Hamas das Angebot ablehnte, informierte Washington Tel Aviv und veranlasste Netanjahu, seine Kriegsziele zu verdoppeln: Die Hamas muss entweder entwaffnet oder in ein dauerhaftes Exil getrieben werden, in Übereinstimmung mit der Vertreibungsdoktrin von US-Präsident Donald Trump. Im Idealfall scheint Netanjahu entschlossen, beide Ziele zu erreichen.

Falsche Hoffnungen und gebrochene Versprechen

Trotz der Behauptungen israelischer Medien über Fortschritte bei den Waffenstillstandsgesprächen seit dem 27. März und Spekulationen über einen Waffenstillstand zum Zeitpunkt des Eid-Festes war die Realität von neuen Massakern durch die Besatzungsarmee geprägt. Es kam weder kurz- noch langfristig zu einem Waffenstillstand.

Dennoch ist ein Abkommen aufgrund des anhaltenden ägyptischen Drucks weiterhin möglich, wenn auch nur in geringem Umfang. Der arabische Vorstoß für ein Endspiel in Gaza – angetrieben von den VAE und unterstützt von Saudi-Arabien und Jordanien, wenn auch teilweise von Ägypten angefochten – wurzelt in dem Wunsch, die Angelegenheit im Interesse einer regionalen Normalisierung mit Tel Aviv zu bereinigen.

Netanjahu sabotiert jedoch weiterhin jede Initiative. Er akzeptiert nur, was seinem einzigen Ziel dient: der Machterhaltung. Der Krieg soll trotzdem weitergehen, obwohl eine Umfrage des israelischen Senders Channel 12 ergab, dass 69 Prozent der Israelis ein umfassendes Abkommen zur Heimkehr aller Gefangenen und zur Beendigung des Krieges unterstützen und 70 Prozent sagen, dass sie der Regierung Netanjahus nicht mehr vertrauen.

Der jüngste Vorschlag Ägyptens beinhaltete die Freilassung von fünf lebenden israelischen Gefangenen im Austausch gegen palästinensische Gefangene und eine 40-tägige Einstellung der Kämpfe. Das Waffenstillstandsfenster würde es ermöglichen, verwundete Zivilisten über Rafah zu evakuieren und humanitäre Hilfe wieder in den Gazastreifen zu bringen. Die Hamas stimmte zu, bat aber um 50 Tage und darum, dass alle zehn Tage ein palästinensischer Gefangener freigelassen wird. Der Besatzungsstaat lehnte dies ab.

Quellen berichten The Cradle, dass die israelischen Forderungen inkonsistent und störend waren. Zu verschiedenen Zeitpunkten bestand Tel Aviv auf 10 lebenden Gefangenen, dann auf 11 – einige lebend, andere tot –, bevor es einen 40-tägigen Waffenstillstand vorschlug, was die Mediatoren orientierungslos machte und die Verhandlungen ins Stocken brachte.

Als Geste vor dem abgelehnten Kapitulationsabkommen gab die Hamas – über katarische und ägyptische Vermittler – Informationen über den Zustand des amerikanisch-israelischen Gefangenen Alexander Idan weiter. Doch der Gesandte Washingtons in der Region, Steve Witkoff, ließ nicht erkennen, dass die USA Israel unter Druck setzen würden, sich auf einen mit der Hamas kompatiblen Vorschlag einzulassen. Stattdessen war die Botschaft, die in Doha, Kairo und Gaza gleichermaßen zu spüren war, die der amerikanischen Gleichgültigkeit. Die Aufmerksamkeit Washingtons scheint stattdessen stark auf die Schlachtfelder in der Ukraine und im Jemen gerichtet zu sein.

Die arabische Komplizenschaft erreicht neue Höhen

Middle East Eye berichtete kürzlich über das Angebot Jordaniens, 3.000 Hamas-Mitglieder aus dem Gazastreifen auszuweisen, andere Widerstandsgruppen zu entwaffnen und die Regierungsgewalt an die in Ramallah ansässige Palästinensische Autonomiebehörde (PA) zu übergeben. The Cradle hat unabhängig bestätigt, dass Jordaniens König Abdullah II. während des Mini-Gipfels in Riad eine besonders aggressive Haltung eingenommen hat und sich den Vereinigten Arabischen Emiraten anschloss, indem er die Auslöschung der Hamas forderte: „Sie glauben, dass sie bestehen bleiben werden.“

Es ist jedoch Abu Dhabi, das sich als treibende Kraft hinter der veränderten Haltung der USA herausgestellt hat, und seine harten Manöver in Bezug auf Gaza haben sogar bei Verbündeten Besorgnis ausgelöst. Kairo soll Berichten zufolge saudische Hilfe gesucht haben, um die Emiratis einzudämmen, während die von den USA unterstützte, im Westjordanland ansässige Palästinensische Autonomiebehörde (PA) – obwohl sie den Sturz der Hamas herbeisehnt – befürchtet, in diesem Prozess an den Rand gedrängt zu werden.

Ägyptische Quellen beschreiben aggressive Lobbyarbeit der VAE für eine sofortige Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens, während an israelischen Grenzübergängen ein Rückgang der Hilfslieferungen zu verzeichnen ist, obwohl Abu Dhabi Privilegien für solche Transfers besitzt – Privilegien, die jetzt sogar Jordanien vorenthalten werden. Unterdessen wird die hochrangige Koordination zwischen den VAE und Israel fortgesetzt, wobei „Szenarien“ untersucht werden, die Hilfslieferungen bewusst ausschließen, trotz wiederholter ägyptischer Bitten.

Laut den Quellen

„Es gibt unangemessene Schritte der Emirate, die die ägyptischen Interessen, die nationale Sicherheit und sogar die palästinensische Sache direkt bedrohen, aber wir können uns aus vielen Gründen nicht direkt an Abu Dhabi wenden und es damit konfrontieren. Ägypten befürchtet nun, dass die VAE versuchen, groß angelegte Pläne zur Sprengung des Gazastreifens von innen heraus umzusetzen, indem sie Proteste gegen die Hamas anregen und Konfrontationen zwischen der Bevölkerung und dem Widerstand schaffen. Es läuft sogar darauf hinaus, dass die Emirate über Israel jeden Bewohner des Gazastreifens finanzieren, der gegen die Hamas demonstrieren will.“

Kairo glaubt, dass Abu Dhabi noch begieriger als Tel Aviv ist, Trumps Umsiedlungsplan zu verwirklichen, und bereit ist, ihn zu finanzieren, sagen Quellen von The Cradle. Da Ägypten sich weigert, seine Grenzen für eine Massenvertreibung zu öffnen, sehen alternative Pläne der USA und Israels vor, die Bewohner des Gazastreifens auf dem Seeweg nach Zypern und dann in Drittländer zu evakuieren. Beobachter sagen, dass die Evakuierungskarten der Besatzungsarmee nicht auf Rafah, sondern auf das Mittelmeer zeigen.

Abu Dhabi hat sogar über seine eigenen Kanäle im Namen Israels einen afrikanischen Staat kontaktiert, um vertriebene Bewohner des Gazastreifens aufzunehmen.

Selbst Ägypten, traditionell Rückzugsort der Hamas, hat Anzeichen einer Distanzierung gezeigt, seit die Widerstandsbewegung groß angelegte Operationen eingestellt hat. Der ägyptische Außenminister Badr Abdel Ati erklärte kürzlich, dass „Fraktionen Gaza nicht mehr regieren werden“ – die erste offizielle ägyptische Stellungnahme zur Nachkriegsregierung, die sich zuvor auf einen „Verwaltungsausschuss“ konzentrierte, dem indirekt auch die Hamas angehörte.

Das besetzte Westjordanland als nächstes Ziel der Fragmentierung

Unterdessen enthüllte die hebräische Tageszeitung Yedioth Ahronoth israelische Pläne, das besetzte Westjordanland in autonome Stadtstaaten zu zersplittern, die Palästinensische Autonomiebehörde zu zerschlagen und durch lokale Räte zu ersetzen. Der Plan beginnt in Hebron (Al-Khalil), wo Israel beabsichtigt, eine gefügige lokale Führung einzusetzen, die direkt mit der Besatzung zusammenarbeitet.

Der Plan wurde Berichten zufolge während eines geheimen Treffens der Vereinigten Arabischen Emirate diskutiert, bei dem jüdische Siedlungsführer aus dem Westjordanland und Beamte der Emirate bei einem Iftar im Ramadan zusammenkamen.

Dies steht im Einklang mit annexionistischen Maßnahmen, die vom rechtsextremen israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich vorangetrieben werden. Die VAE scheinen zunehmend aktiv zu werden – sie verstärken die Korruptionsvorwürfe gegen die Palästinensische Autonomiebehörde und bauen direkte Beziehungen zur jüdischen Siedlerbewegung auf, wobei sie die israelische Regierung umgehen. Diese kalkulierte Annäherung untergräbt jeden Vorwand, dass eine Normalisierung mit der arabischen Welt zu einem palästinensischen Staat führen könnte.

„Mit Gottes Hilfe werden wir weiterhin eine Revolution der Normalisierung und Regulierung in der Siedlung anführen“, wurde Smotrich zitiert. “Anstatt uns zu verstecken und zu entschuldigen, hissen wir die Flagge, bauen und siedeln. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur tatsächlichen Souveränität in Judäa und Samaria.“

Während des Ramadan besuchte eine Delegation aus Siedlern im Westjordanland Abu Dhabi und traf sich mit Dr. Ali Rashid al-Nuaimi, Mitglied des Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate, dem israelischen Botschafter Yossi Sheli, Geschäftsleuten aus den VAE und Influencern aus den sozialen Medien.

Die israelische Zeitung zitierte auch den Vorsitzenden des Siedlungsrats, Yisrael Gantz, mit den Worten: „Es gibt eine neue Weltordnung, die neue Allianzen und unkonventionelles Denken erfordert.“

Die Delegation gab nur wenig preis, aber laut Yedioth Ahronoth versuchte sie, den Beamten der VAE zu versichern, dass eine Normalisierung nicht die Räumung jüdischer Siedlungen erfordert. Die Beziehungen der VAE zu Siedlungsführern wie dem Vorsitzenden des Rates von Nablus, Yossi Dagan, reichen Jahre zurück, und unter der Trump-Regierung wurden Handelsbeziehungen geknüpft. Siedler umgehen nun offen Tel Aviv, um direkt mit den Hauptstädten am Persischen Golf Geschäfte zu machen.

Hamas bereitet sich auf einen letzten Kampf vor

Angesichts einer Hungersnot katastrophalen Ausmaßes, schwindender regionaler Unterstützung und der weitestgehend eingedämmten Widerstandsfronten – mit Ausnahme des Jemen – steht die Hamas nun vor einem großen Dilemma. Die Bewegung, die intern und extern unter Druck gesetzt wird, zu kapitulieren, besteht darauf, dass eine Kapitulation undenkbar bleibt.

Quellen innerhalb der Gruppe berichten, dass sogar einige mit den Muslimbrüdern verbundene Organisationen sie unter Berufung auf das Ausmaß der Verwüstung zum Aufgeben drängten. Bei der Ablehnung der Hamas geht es jedoch nicht um das Überleben oder die politische Kontinuität – es geht um die Wahrung der Idee und Praxis des Widerstands. Ein Exil zu akzeptieren, würde nicht nur das Ende der Hamas bedeuten, sondern auch die Liquidierung des bewaffneten Kampfes der Palästinenser in allen Fraktionen.

Schlimmer noch, eine Kapitulation würde Massenvertreibungen nicht verhindern, sondern beschleunigen. Der Zusammenbruch des Gazastreifens würde Schockwellen durch das besetzte Westjordanland, Ostjerusalem und die Gebiete von 1948 senden und den letzten Akt der palästinensischen Sache einläuten.

Obwohl der jüngste Waffenstillstandsvorschlag die Zahl der lebenden israelischen Kriegsgefangenen, die vom Widerstand festgehalten werden, reduzieren würde – derzeit schätzt man, dass es sich um 20 von 59 handelt – hat die Hamas ihn angenommen, um das Leid der Palästinenser zu lindern und Zeit zu gewinnen. Aber die Bewegung macht sich keine Illusionen: Israel hat nicht die Absicht, den Krieg zu beenden, insbesondere nicht mit der vollen politischen und militärischen Unterstützung der Trump-Regierung.

Die Hamas hat beschlossen, den Kampf ungeachtet der Kosten fortzusetzen. „Wenn wir schon vernichtet werden“, so eine Quelle gegenüber The Cradle, ‚dann in einem ehrenvollen Kampf, nicht im Exil.‘ Sie führen die Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila als düstere Lehre an: Als die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) den Libanon verließ, wurden die Bewohner der schutzlosen Lager abgeschlachtet. Der Unterschied besteht nun darin, dass sich die Hamas auf ihrem eigenen Land und unter ihrem eigenen Volk befindet.

Taktisch hat sich der Widerstand verlagert. Die israelische Präsenz in Gaza hat das Schlachtfeld ausgehöhlt und wenig Spielraum gelassen. Die Qassam-Brigaden verlassen sich nun auf Hinterhalte, warten darauf, dass Truppen dichtes städtisches Gelände betreten, und feuern sporadisch Raketen ab, um psychologischen Druck aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Videos von israelischen Gefangenen, die die Besatzungsregierung quälen sollen.

Der Kampf geht weiter – und die Hamas beabsichtigt, sich ihm zu stellen, nicht vor ihm zu fliehen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

