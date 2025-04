https://www.codepink.org/retiregenocidecalstrs



VERKAUFEN LATEINAMERIKA PALÄSTINA

„Genozid in Rente gehen lassen!“ sagen LA-Lehrer zu CalSTRS; „Unsere Rente aus Überwachung, Krieg und militärischer Besatzung herausnehmen.“

1. April 2025

Junge sitzt in den Trümmern einer zerstörten UNRWA-Schule in Gaza. Foto: UNRWA.

Von Marcy Winograd

Die Basis der United Teachers of Los Angeles (UTLA) macht mobil, um zu fordern, dass ihr Pensionsfonds – CalSTRS – sich aus dem israelischen Völkermord in Palästina zurückzieht, Investitionen in die Überwachung von Einwanderern verkauft und sich ganz aus der Kriegswirtschaft zurückzieht. CalSTRS, der zweitgrößte öffentliche Pensionsfonds in den Vereinigten Staaten, investiert über eine Milliarde Dollar seines 352 Milliarden Dollar schweren Portfolios in Unternehmen, die nach Ansicht von Lehrern schwere Menschenrechtsverletzungen begehen, nicht nur in den USA, wo die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) Demonstranten am helllichten Tag entführt, sondern auch in Palästina und im gesamten bombardierten Nahen Osten.

Investitionen in Scholasticide

„CalSTRS investiert in Rüstungsunternehmen, die 90 % der Schulen und alle zwölf Universitäten im Gazastreifen zerstört haben“, sagt Kathleen Hernandez, pensionierte Lehrerin bei LAUSD und Mitglied der UTLA. “Als Pädagogen dürfen wir uns nicht an der Zerstörung von Schulen und Universitäten mitschuldig machen. Dieses Verbrechen der Scholastikide verstößt gegen das Völkerrecht, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, die das Recht auf Bildung bekräftigt. Wenn uns Bildung, Schüler und zukünftige Generationen am Herzen liegen, müssen wir Kinder und ihre Familien schützen.“

Diese Woche haben sich Lehrer im gesamten Los Angeles Unified School District mit LA Educators for Justice in Palestine (LAEJP) zusammengetan, in der Hoffnung, einen Antrag im Repräsentantenhaus der UTLA durchzubringen, der die zweitgrößte US-Lehrergewerkschaft, die 35.000 Lehrer stark ist, offiziell dazu auffordert, „CalSTRS öffentlich aufzufordern, unverzüglich eine Erklärung zu ethischen Investitionsrichtlinien zu verabschieden und einzuhalten, die CalSTRS dazu anleitet, sich von Vermögenswerten und Unternehmen zu trennen, die konsequent und direkt von Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen das Völkerrecht, anhaltende militärische Besetzungen, Apartheid oder Völkermord ermöglichen oder erleichtern.“

LA Educators for Justice in Palestine, eine vielfältige multiethnische Gruppe innerhalb der UTLA, der auch jüdische antizionistische Lehrer angehören, lehnt Investitionen von CalSTRS in Unternehmen ab, die in der unten beschriebenen Veröffentlichung des American Friends Service Committee (AFSC) „Companies Profiting from the Gaza Genocide“ aufgeführt sind:

THE BOEING COMPANY

CalSTRS-Investition: 198.608.000 $

Boeing stellt F-15-Kampfjets und Apache AH-64-Kampfhubschrauber für die Bombardierung des Gazastreifens und des Libanons durch die israelische Luftwaffe her.

CATERPILLAR INC.

CalSTRS-Investition: 213.827.000 $

Seit Jahrzehnten beliefert Caterpillar Israel mit riesigen gepanzerten Bulldozern, die das israelische Militär einsetzt, um Tausende palästinensischer Häuser und zivile Infrastruktur im besetzten Westjordanland illegal zu zerstören und die Blockade von Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten im Gazastreifen durchzusetzen.

ELBIT SYSTEMS

CalSTRS-Investition: 3.992.000 US-Dollar

Elbit Systems, Israels größter Waffenhersteller, liefert Waffen und Überwachungssysteme an das israelische Militär, darunter große Drohnen mit Raketen, die für Angriffe auf Gaza, das Westjordanland und den Libanon eingesetzt werden. Die 500 Pfund schweren Mehrzweckbomben von Elbit, die für den Einsatz in dicht besiedelten städtischen Gebieten entwickelt wurden, enthalten 26.000 kontrollierte Fragmente für eine „hohe Tötungswahrscheinlichkeit“.

*L3HARRIS TECHNOLOGIES

CalSTRS-Investition: 70.843.000 $

Der neuntgrößte Waffenhersteller der Welt, L3Harris, stellt Komponenten her, die in mehrere Waffensysteme integriert sind, die vom israelischen Militär in Gaza eingesetzt werden, darunter die JDAM-Kits von Boeing, das Kampfflugzeug F-35 von Lockheed Martin und die Kriegsschiffe Sa’ar 5 von Northrop Grumman

LOCKHEED MARTIN

CalSTRS-Investition: 176.868.000 $ in Aktien; 24 Millionen $ in Anleihen.

Der weltweit größte Waffenhersteller, Lockheed Martin, beliefert Israel mit F-16- und F-35-Kampfflugzeugen, um Gaza zu bombardieren. Israel nutzt auch die Transportflugzeuge C-130 Hercules des Unternehmens, um die Bodeninvasion in Gaza zu unterstützen

MAERSK

CalSTRS-Investition: 22.316.000 $

Maersk transportiert Militärgüter nach Israel und ist das Ziel der Mask Off Maersk-Kampagne der Palästinensischen Jugendbewegung.

NORTHROP GRUMMAN

CalSTRS-Investition: 108.705.000 $

Der weltweit sechstgrößte Waffenhersteller, Northrop Grumman, beliefert die israelische Luftwaffe mit dem Longbow-Raketenabwurfsystem für ihre Apache-Kampfhubschrauber und Laserwaffen-Abwurfsystemen für ihre Kampfflugzeuge. Northrop Grumman hat außerdem einen Vertrag mit der US-Regierung über den Bau von Atomwaffen, die mindestens 20-mal tödlicher sind als die Atombombe.

PALANTIR TECHNOLOGIES

CalSTRS-Investition: 44.875.000 US-Dollar

Palantir liefert KI-Systeme an Israel, um Ziele im Gazastreifen zu verfolgen und anzugreifen.

Laut Amnesty International liefert Palantir auch Technologie an die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), um Betreuer unbegleiteter Minderjähriger zu verhaften, was zu Inhaftierungen führt und dem Wohlergehen der Kinder schadet. „Ebenso verlässt sich die ICE auf die Palantir-Technologie, um Massenrazzien zu planen, die zu längeren Inhaftierungen führen.

RTX (RAYTHEON)

CalSTRS-Investition: 219.660.000 $

Der weltweit zweitgrößte Waffenhersteller und größte Hersteller von Lenkflugkörpern, RTX, beliefert die israelische Luftwaffe mit gelenkten Luft-Boden-Raketen für ihre F-16-Kampfflugzeuge sowie mit Streubomben und „Bunker-Buster“-Bomben.

VALERO ENERGY

CalSTRS-Investition: 95.000.000 $

Valero liefert Flugbenzin für militärische Zwecke nach Israel.

Ein Klopfen an der Tür – Kennen Sie Ihre Rechte

73 % der Schüler im Los Angeles Unified School District identifizieren sich als Latino oder Hispanoamerikaner und laut UTLA sind 30.000 Schüler Einwanderer, von denen jeder Vierte ohne Papiere ist – diese Daten sind den Lehrern im Schulbezirk nicht entgangen, deren Schüler sich vor einem Klopfen an der Tür von ICE fürchten. Als Reaktion darauf bietet UTLA Ressourcen für die Einwanderergemeinschaft an, darunter auch den Ratschlag „Kenne deine Rechte“, wie z. B. „Bleib ruhig – Öffne nicht die Tür – Unterschreibe keine Dokumente – Bitte darum, mit deinem Anwalt oder einem Angehörigen sprechen zu dürfen.“ Der nächste Schritt, so die Lehrer der LAEJP, ist die Beendigung der finanziellen Komplizenschaft der Lehrer mit Palantir, dem Datenanalyseunternehmen von Trumpian Peter Thiel, das über eine Milliarde Dollar an Bundesaufträgen für die Einwanderungsbehörde erhalten hat.

„Es ist inakzeptabel, in Institutionen zu investieren, die unsere Latino-Einwanderergemeinschaften historisch gesehen getrennt und angegriffen haben“, sagte ein Lehrer aus Los Angeles, der anonym bleiben wollte. “Diese Unternehmen sind dieselben Unternehmen, die sich ihrer Entscheidungsdominanz oder überlegenen Entscheidungsfindung rühmen, während sie Entscheidungen treffen, die unsere Schülerschaft untergraben – sie trennen Kinder von ihren Eltern und kriminalisieren eingewanderte Arbeitnehmer.“

Desinvestition aus Siedlungen und Israel Bonds

Die Organisatoren der CalSTRS-Desinvestition fordern CalSTRS außerdem auf, Aktien im Wert von 22 Millionen US-Dollar an der israelischen Bank Leumi zu verkaufen, die Zweigstellen in einer Reihe illegaler Siedlungen im Westjordanland unterhält und Siedlern private Darlehen und Hypotheken gewährt. CalSTRS hält diese Aktien seit dem Frühjahr 2024, als die Biden-Regierung – drei Jahre nach ihrem Amtsantritt – immer noch Israels Massaker in Gaza unterstützt – Sanktionen gegen illegale Siedler verhängte und feststellte, dass ihre Siedlungen gegen das Völkerrecht verstoßen.

Die Bank Leumi gibt auch die Jerusalem Bonds des Staates Israel aus, mit denen die Militäroperationen Israels finanziert werden. Obwohl Moody’s 2024 Investitionen in Israel unter Berufung auf „erhebliche negative Auswirkungen auf die kurz- und langfristige Kreditwürdigkeit Israels“ herabgestuft hat, weist das online veröffentlichte CalSTRS-Portfolio weiterhin Investitionen in israelische Unternehmen und weitere Emittenten von Israel-Anleihen wie die Israel Discount Bank auf.

Nicht nur einfache Pädagogen rufen dazu auf, diese israelischen Anleihen zu „verkaufen“. Die Jewish Voice for Peace (JVP), die führende antizionistische jüdische Organisation des Landes, führt eine Kampagne mit dem Titel „Break the Bonds“ durch, um Städte, Landkreise, Landesregierungen und Pensionsfonds dazu zu ermutigen, das Kreditgeschäft für Völkermord aufzugeben.

Im März 2023 sammelte der israelische Finanzminister Smotrich – ein unverhohlener Befürworter von ethnischer Säuberung und erzwungenem Hungertod aus „moralischen Gründen“ – auf der Israel-Bonds-Konferenz im Grand Hyatt in Washington, D.C., Spenden. Rabbiner und Rabbinatsstudenten der JVP versammelten sich im Atrium des Hotels, um es in ein Beit Midrasch (Haus des Studiums) zu verwandeln und die „Tora der Desinvestition“ zu lehren. Nachdem die Sicherheitskräfte sie aus dem Hotel geworfen hatten, brachten die Rabbiner und ihre Schüler die Torah of Divestment auf die Straße, um ein Banner mit der Aufschrift „Apartheid wird hier finanziert“ zu entfalten.

CalSTRS‘ Geschichte der Desinvestition

Lehrer aus LA, die an „Retire Genocide!“ beteiligt sind, sind Teil einer landesweiten CalSTRS-Desinvestitionskoalition, die eine Petition gestartet hat, die von Ortsgruppen von CODEPINK, Jewish Voice for Peace, Students for Justice in Palestine und Democratic Socialists of America sowie von Lehrergewerkschaften in der Bay Area unterstützt wird.

Die Befürworter der Desinvestition sind optimistisch.

Die LAEJP verweist auf die Geschichte der CalSTRS, die sich aus dem Tabakgeschäft (2000), dem Iran (2007), dem Schusswaffengeschäft (2013), dem Geschäft mit Kraftwerkskohle (2016) und privaten Einwanderungshaftanstalten (2018) zurückgezogen hat. Darüber hinaus die Bemühungen um die Verabschiedung des aktuellen Entflechtungsbeschlusses folgen auf die überwältigende Annahme anderer Beschlüsse des Menschenrechtsausschusses der Gewerkschaft und von Raza Educators durch die UTLA, mit denen die Wiedereinstellung von Students for Justice in Palestine an der UCLA unterstützt, das Gesetz (AB 1468) zur Zensur von Stimmen für Palästina in Ethnic Studies abgelehnt und die Lehrplanpartnerschaft des Distrikts mit der Anti-Defamation League wegen Verleumdung von Friedensaktivisten, die ein Ende des von den USA unterstützten Völkermords an den Palästinensern in Gaza fordern, beendet werden soll.

Der UTLA-Antrag auf Desinvestition fordert die einflussreiche California Teachers Association (CTA) mit ihren 300.000 Mitgliedern, die National Education Association (NEA) und die American Federation of Teachers (AFT) auf, den Aufruf zur Desinvestition ebenfalls zu unterstützen. Sollte UTLA einen Antrag auf Desinvestition unterstützen, würde sich die Gewerkschaft der California Federation of Teachers, der Oakland Education Association, den United Teachers Richmond und der Berkeley Federation of Teachers anschließen und ähnliche Anträge stellen.

Mit der UTLA-Basis an Bord wird der Chor für die Desinvestition noch viel lauter und dringlicher, da Israel eine neue Luft- und Bodenoffensive gegen Gaza startet, wo Mediziner das Akronym WCNSF für „verwundetes Kind ohne überlebende Familie“ geprägt haben.

„Der Gedanke, dass mein Rentengeld in diese Horrorshow investiert ist – diesen live übertragenen Völkermord – lässt mich nachts nicht schlafen“, sagt Laura Pinho, eine LAUSD-Lehrerin für darstellende Künste, die an ihrer Highschool einen Club für Schüler für Gerechtigkeit in Palästina leitet. Pinho spendet Geld – ‚ein Rückwärtspaddel‘ – an Organisationen, die palästinensischen Kindern helfen, die durch CalSTRS-Investitionen geschädigt wurden. ‚Ich habe eine Botschaft für CalSTRS‘, sagt die Tanzlehrerin, die weiß, wie man einen Sprung macht. „Investieren Sie unsere Rente jetzt in etwas anderes als Überwachung, Krieg und militärische Besatzung.“

Marcy Winograd, ein UTLA-Mitglied, ist eine pensionierte LAUSD-Lehrerin für Englisch und Staatsbürgerkunde. Sie ist Co-Produzentin des Podcasts „CODEPINK Radio“ und koordiniert den „CODEPINK Congress“, ein zweimonatliches Programm zur US-Außenpolitik.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …