https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-the-israelis-cannot-win-in-gaza-or-yemen



Warum die Israelis in Gaza und im Jemen nicht gewinnen können

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen English

7. Mai 2025

7. Mai 2025

Obwohl die Explosionen, die durch die von den USA gelieferten Bomben verursacht wurden, ein Gefühl der Überlegenheit vermitteln, zeigen sie in Wahrheit, dass die Israelis verloren sind und keinen Weg zum Sieg finden können.

Die Strategie, die die zionistische Entität sowohl im Gazastreifen als auch im Jemen verfolgt, ist fast identisch: zivile Ziele angreifen, Zivilisten ermorden und Massenhungersnöte verursachen. Obwohl die Explosionen ihrer von den USA gelieferten Bomben ein Gefühl der Überlegenheit vermitteln, zeigen sie in Wahrheit, dass die Israelis verloren sind und keinen Weg zum Sieg finden können.

In 19 Monaten eines totalen Krieges hat das israelische Regime Völkermord an der Bevölkerung von Gaza begangen, den Großteil der zivilen Infrastruktur des Gebiets zerstört und seit März eine Hungerpolitik betrieben, die darauf abzielt, eine Hungersnot herbeizuführen. Obwohl sie ihre Absicht, einen Völkermord zu begehen, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben – eine Haltung, die von der gesamten Siedlerbevölkerung, vom Premierminister bis zu den Soldaten, geteilt wird –, würde ihnen dies niemals ausreichen, um einen „Sieg“ über Gaza zu erklären.

Zu Beginn des Krieges wurden die Bedingungen für das, was der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu als „totalen Sieg“ bezeichnet, festgelegt: die gewaltsame Rückführung israelischer Gefangener und die Zerstörung der Hamas. Das zionistische Regime war jedoch nicht nur unfähig, diese Aufgaben zu erfüllen, sondern schaffte es nicht einmal, die kleineren palästinensischen bewaffneten Gruppen zu besiegen, die im gesamten belagerten Gebiet operieren.

Als der Krieg begann, wurde der Welt erzählt, dass israelische Bunkerbrecher-Munition die Tunnelinfrastruktur unter Gaza zerstören würde, und Berichte enthüllten sogar Informationen über die Vergasung der Tunnel. Der ehemalige CEO von Blackwater, Eric Prince, lieferte den Zionisten sogar die Mittel, um die Tunnel mit Meerwasser zu fluten. Doch die Tunnel sind noch immer vorhanden, und die Israelis wissen nicht einmal, wie viele es wirklich gibt, da Kämpfer im Norden von Beit Hanoun immer noch aus ihnen auftauchen können, um erfolgreiche Hinterhalte durchzuführen und Verluste zu verursachen.

Während des gesamten Krieges wurde uns auch regelmäßig erzählt, dass „Tel Aviv“ einen Masterplan zur ethnischen Säuberung Gazas vorbereite. Nachdem dann verschiedene Invasionen in bebauten Gebieten des gesamten Gebiets gescheitert waren und jeder neue Angriff außer der massenhaften Ermordung von Zivilisten kein Ziel erreichte, wurde uns gesagt, wir sollten den „Plan des Generals“ fürchten. Dieser Plan sah die vollständige Eroberung des nördlichen Gazastreifens und dessen „Annexion“ vor. Extremistische israelische Siedler sprangen vor Freude in die Luft und begannen sogar zu planen, welches Land sie stehlen würden.

Jeder neue „Plan“ und jede neue Drohung blieben ohne Ergebnis. Stattdessen verloren die israelischen Soldaten das Vertrauen in ihre Mission und weigerten sich, ihren Dienst anzutreten, und mit jeder neuen Invasion gab es Tausende von Opfern sowie Verluste an Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen.

Jetzt soll uns wieder einmal weisgemacht werden, dass das israelische Militär eine bahnbrechende Bodenstrategie zur vollständigen Besetzung Gazas habe, während andere behaupten, der Plan sei die ethnische Säuberung des Gebiets und der Sturz der Hamas. Einige israelische Beamte bezeichneten den neuen „Phase-2“-Plan sogar als „nukleare Option“, was bedeutet, dass er so verheerend sein wird, dass möglicherweise hunderttausend Menschen getötet werden.

Trotz der Panikmache des israelischen Regimes und seines Medienapparats, einschließlich seiner Medien in arabischer Sprache, kann niemand auch nur ansatzweise sagen, was das konkrete Ziel oder die Methoden der Operation vor Ort sein werden. Warum? Weil das israelische Militär nicht über die Bodentruppen verfügt, um eine solche Operation durchzuführen, insbesondere wenn es darum geht, genügend Soldaten im Norden des besetzten Palästinas und im Westjordanland zu stationieren, die notwendig sind, um einen größeren Anstieg der Kämpfe zu bekämpfen.

Israelische Soldaten haben noch nie einen richtigen Krieg geführt; sie sind in befestigten Gebieten und gepanzerten Fahrzeugen und Panzern geblieben und haben selten palästinensische Widerstandskämpfer angegriffen. Sie waren in allem auf ihre Luftwaffe und ihre überlegene Technologie angewiesen und haben am Ende Zivilisten wie Fische im Fass ermordet, ohne dass ein einziges Video entstanden ist, das die „Tapferkeit“ der Israelis zeigt.

Warum hat die israelische Armee nicht gekämpft? Weil sie versteinert und unfähig ist. Ihre Armee ist eine glorifizierte Polizeitruppe, die Ränge wie Teilnahme-Trophäen verteilt. 2014, nach der Invasion von Shujaiyah, haben sie ihre Lektion gelernt, was passiert, wenn sie versuchen zu kämpfen. Seit Oktober 2023 sind sie nicht mehr in der Lage, die bebauten Gebiete in Gaza zu halten.

Wenn man sich die palästinensische Seite der Kämpfe ansieht, hat sie sich hauptsächlich auf Hinterhalte beschränkt, was die beste Methode ist, um Kräfte zu sparen und in einem langen Krieg weiterzukämpfen. Aber eines fällt auf, was auf israelischer Seite wieder fehlt: eine Reihe gewagter militärischer Angriffe, mit denen sie den Kampf zu ihren Gegnern tragen.

Unterdessen veröffentlichen israelische Soldaten Videos, in denen sie gestohlene Damenunterwäsche, Brautkleider und Unterwäsche tragen, Geschäfte zerstören, auf den Böden von Häusern defäkieren oder sogar zivile Häuser aus Spaß in die Luft sprengen, darunter auch ein Gebäude für eine Gender-Reveal-Party.

Ihre Gesellschaft ist zu einer Gesellschaft verkommen, die die Zerstückelung palästinensischer Kinder rechtfertigt und oft sogar feiert. Es ist ein Ort geworden, an dem öffentlich darüber diskutiert wird, ob Soldaten entführte Palästinenser, die ohne Anklage festgehalten werden, vergewaltigen dürfen. Die Siedler sind durch und durch rassistisch und werden umso hasserfüllter, je länger der Krieg ohne Aussicht auf einen Sieg andauert.

Dies ist kein Regime, das sich in einer starken Position befindet, sondern eine Entität, die versucht, ihre Existenz aus dem Inneren heraus neu zu definieren, innerlich gespalten, wirtschaftlich am Boden, international isoliert und unter dem Druck unzähliger internationaler rechtlicher Bemühungen. Vor allem aber ist es unfähig zum Sieg. Stattdessen verschärft es regelmäßig seine Massenmorde und weitet seine Bombardements aus, auch um sich selbst davon zu überzeugen, dass es sich nicht in seiner schwächsten Position aller Zeiten befindet.

Unterdessen verharrt der palästinensische Widerstand in all seinen Ausprägungen, von den Kämpfern bis zu den Schriftstellern, Dichtern und Künstlern, nur noch mehr in seiner Position. Die israelischen Streitkräfte haben die bewaffneten Gruppen in Gaza militärisch nicht besiegt und haben auch keine klare Strategie, dies zu tun.

Nun hat der Jemen angekündigt, eine Luftblockade gegen das zionistische Regime zu verhängen, woraufhin dieses mit Bombardements der Hafeninfrastruktur in Hodeidah, von Zementfabriken und des internationalen Flughafens von Sanaa reagierte.

Doch in Jemen ist ihre Strategie dieselbe wie in Gaza: Sie stoppen den Fluss von Hilfsgütern und Lebensmittelimporten, töten Zivilisten und zerstören die Infrastruktur als Mittel der kollektiven Bestrafung. Die Israelis haben dort praktisch keine militärischen Ziele, also greifen sie Zivilisten an. Das beweist, dass sie keine Karten mehr haben und deshalb das tun, was jeder Kriminelle tun würde: unschuldige, unbewaffnete Menschen töten, die nichts damit zu tun haben.

In Gaza wird diese „Phase 2“ höchstwahrscheinlich genauso ablaufen: Invasionen ohne jedes Risiko, unterstützt durch schreckliche Bombenangriffe auf Zivilisten aus der Luft, zu Lande und zu Wasser. Sollte die israelische Armee diesmal tatsächlich beschließen, zu kämpfen, würde sie enorme Verluste erleiden, weshalb ein solcher Schritt zweifelhaft ist. Selbst auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren sie dazu nicht in der Lage.

Manche mögen entgegnen und auf die israelischen Angriffe auf den Libanon und den Zusammenbruch der syrischen Regierung verweisen und die Vorstellung, dass sich das zionistische Regime in einer aussichtslosen Lage befindet, belächeln. Die Antworten darauf sind sehr einfach.

Zunächst zum Konflikt in Syrien. Ja, eine Waffenlieferroute ist nun unterbrochen, aber die ehemalige syrische Führung war nie aktiv an diesem Krieg beteiligt. Seit dem Sturz von Baschar al-Assad haben die Israelis nun die syrische Front eröffnet. Zwar gibt es keine aktive organisierte Opposition, und die Führung unter Ahmed al-Shara’a strebt eine Normalisierung an, aber die Zionisten sind an den Normalisierungsforderungen nicht interessiert; sie wollen mehr Territorium und sehen eine historische Chance.

Waffen gelangen zwar weiterhin über Syrien, aber offensichtlich in einem anderen Tempo als zuvor, und die Abwesenheit des Iran hat dazu geführt, dass die Widerstandsaktivitäten von der westlich orientierten syrischen Führung unterdrückt wurden. Analysten berücksichtigen jedoch nicht, dass Syrien nicht stabil ist und es dort noch keinen echten Staat gibt, sodass alles passieren kann und die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation angesichts der Arroganz der Zionisten nach hinten losgeht, hoch ist. Allerdings hat der Sturz der ehemaligen Regierung den Israelis vorerst definitiv einen Beitrag geleistet, aber das ist nicht etwas, was sie militärisch erreicht haben.

Was den Libanon betrifft, so sind diejenigen, die behaupten, die Hisbollah sei besiegt worden, einfach nur verblendet. Auch wenn Netanjahu und seine westlichen Unterstützer dies gerne behaupten, sind ihre militärischen Führungen und Geheimdienste nicht so dumm. Wenn die Hisbollah am Ende wäre, warum haben die Zionisten dann nicht den Südlibanon auf dem Boden erobert und schließlich dem sogenannten Waffenstillstand zugestimmt?

Wenn man sich außerdem die schiere Menge an Drohnen und Panzerabwehrmunition ansieht, die eingesetzt wurde, wird klar, dass das Arsenal der Gruppe bei weitem nicht erschöpft war. Sie haben insgesamt über ein Jahr lang gekämpft und Zehntausende von Geschossen auf die Israelis abgefeuert. Wenn überhaupt, dann hat das zionistische Regime durch die Ermordung der Führungsspitze der Hisbollah und die Pager-Angriffe seine Trümpfe ausgespielt.

Die Israelis haben zwar eine Reihe taktischer Siege errungen, aber man kann argumentieren, dass sie im Libanon eine operative Niederlage erlitten haben. Die taktischen Siege waren sicherlich bedeutend, das lässt sich nicht leugnen; deshalb fühlen sich so viele Menschen in ganz Westasien auf emotionaler Ebene besiegt. Die Frage ist nun, wer den strategischen Sieg erringen wird.

Wenn sie einen Fehler machen, könnte das gesamte Kartenhaus der zionistischen Entität leicht zusammenbrechen. Deshalb bombardieren und agitieren sie weiter, ohne sich an einer Front voll zu engagieren. Um ihre missliche Lage zu verstehen, muss man zwischen den Zeilen lesen und darf nicht auf ihre Propaganda hereinfallen.

Es ist auch wichtig zu sagen, dass die Widerstandsbewegung und ihre öffentlichen Unterstützer zu der Annahme verleitet wurden, dass der Sieg ganz anders aussehen würde. Es herrschte fast eine Art Selbstzufriedenheit in der Überzeugung, dass die Schwäche der israelischen Entität dazu führen würde, dass sie plötzlich zusammenbrechen würde, was jedoch nicht der Fall sein wird. Die Medien des zionistischen Regimes bestehen aus ehemaligen Soldaten und oft auch ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern. Wenn sie Kritik an ihrem eigenen Militär und Regime veröffentlichen, tun sie dies mit der doppelten Absicht, die Sicherheit nicht zu gefährden.

Es muss klar sein, dass keine der beiden Seiten in diesem Konflikt an mehreren Fronten „gewinnt“; es ist ein Kampf auf Leben und Tod zwischen zwei Seiten, die sich nicht ohne einen K.o.-Schlag geschlagen geben werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …