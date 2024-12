Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Warum die lautstarke Unterstützung des rechtsextremen niederländischen Populisten Geert Wilders für Israel schlecht für die Juden ist

Der Machtmakler in der niederländischen Politik hat sich die Unterstützung der Niederländer für Juden und Israel in der Nachkriegszeit zunutze gemacht, um seiner extremistischen Partei zu Ansehen zu verhelfen. Doch die philosemitische Fassade von Geert Wilders bekommt bereits Risse

Geert Wilders beim Händeschütteln mit Premierminister Benjamin Netanjahu letzte Woche in Jerusalem.Credit: Maayan Toaf/GPO

David Wertheim

Amsterdam

18. Dezember 2024

AMSTERDAM – Als der rechtsextreme niederländische Politiker Geert Wilders letzte Woche das israelische Parlament besuchte, begrüßte ihn Knessetsprecher Amir Ohana mit den Worten: „Die Unterstützung von Herrn Wilders für Israel und das jüdische Volk ist geradezu historisch“. Der Heldenempfang, den er während seines 36-stündigen Besuchs erfuhr, wurde diesen Worten gerecht.

Die lange Liste prominenter israelischer Politiker, die bereit waren, sich mit ihm zu treffen, umfasste Premierminister Benjamin Netanjahu, Staatspräsident Isaac Herzog, der ihm für seine „entschiedene Haltung gegen Antisemitismus“ dankte, Siedlerführer Yossi Dagan, der ihm eine Tour durch das Westjordanland ermöglichte, und mehrere hochrangige Kabinettsminister. Als i-Tüpfelchen wurde ihm in der Knesset der Jabotinsky-Preis für Freiheit verliehen.

Es stimmt, dass Wilders sich gerne als Botschafter Israels und des jüdischen Volkes sieht. Während seiner gesamten politischen Laufbahn hat er seine Solidarität mit beiden bekundet. Als junger Mann arbeitete er in einer Siedlung im Westjordanland. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

