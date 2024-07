https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-the-us-cannot-say-no-to-netanyahu



Warum die USA nicht Nein zu Netanjahu sagen können

Von Robert Inlakesh

30. Juli 2024

Wir nähern uns dem Ende der Lebensspanne eines narzisstischen Imperiums. Eines, das auf Vorstellungen von rassischer, klassenbezogener und kultureller Vorherrschaft aufgebaut war, die sich nun als das entpuppen, was sie sind, wenn die Masken eine nach der anderen fallen.

Der Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in den Vereinigten Staaten hat sich als eine große Blamage für die amerikanische Regierung und das politische System erwiesen. Die Gründe für den Empfang des israelischen Führers, gegen den ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vorliegt, sind jedoch vielschichtig und offenbaren mehr als nur die zionistische Lobby.

Netanjahus Rede vor dem Kongress wirkte wie die eines Sektenführers, der zu seinen Anhängern spricht, mit der offensichtlichen Ausnahme der demokratischen Abgeordneten Rashida Tlaib, die sich für einen stillen Protest entschied. Der israelische Premierminister erhielt mehr Applaus als jeder andere ausländische Führer, der vor dem Kongress sprach, und schlug den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill, der die meisten Reden hielt, während er gleichzeitig die amerikanischen Demonstranten angriff, weil sie von ihrem Recht auf den ersten Verfassungszusatz Gebrauch machten.

Anschließend traf der israelische Premierminister sowohl mit Kamala Harris und Donald Trump als auch mit US-Präsident Joe Biden zu privaten Gesprächen zusammen. Seine Botschaft war klar: Er bat die USA um Unterstützung für eine vorübergehende interne Besetzung des Gazastreifens, um den Krieg auf unbestimmte Zeit fortzusetzen und um Washington dazu zu bringen, eine Ausweitung des Konflikts zu unterstützen, um die Islamische Republik Iran direkt zu bekämpfen.

Ein wichtiger Aspekt der Rede, der von fast allen Analysten übersehen wurde, war, dass Netanjahu sagte, er wähle seine Worte mit Bedacht„, bevor er darüber sprach, wie die USA und Israel“ zusammengearbeitet haben, um einige der fortschrittlichsten Waffen auf dem Planeten zu entwickeln; dies war eine Anspielung auf Atomwaffen.

Mit lächerlichen Lügen, Verzerrungen und verdrehten Halbwahrheiten wurde der israelische Staatschef gelobt und unterstützt, und die einzigen Einwände betrafen seine mangelnde Entschlossenheit, mit dem palästinensischen Widerstand einen Gefangenenaustausch zu vereinbaren. Außerdem war fast die Hälfte der Kongressmitglieder der Demokratischen Partei nicht zu seiner Rede erschienen, was keineswegs ihre Opposition gegen die zionistische Entität zum Ausdruck brachte, sondern eher mit den Beziehungen der Demokratischen Partei zu Netanjahu zu tun hatte; mit der offensichtlichen Ausnahme einer Handvoll demokratischer Abgeordneter, die separat ihre Abneigung gegen die israelischen Kriegsverbrechen in Gaza zum Ausdruck brachten.

Warum ist niemand in der Lage, Nein zu Netanjahu zu sagen?

Diese Frage muss auf mehreren Ebenen beantwortet werden, angefangen mit der offensichtlichsten. Wenn wir sehen, wie Mitglieder des US-Kongresses und Senatoren den israelischen Premierminister relativ anhimmeln, ist der eindeutigste Grund dafür die zionistische Lobby in den Vereinigten Staaten.

Mit Hunderttausenden, manchmal sogar Millionen von Dollar werden offensichtlich stehende Ovationen von gewählten Vertretern erkauft. Die AIPAC, die früher im Verborgenen arbeitete, prahlt jetzt offen damit, dass sie in der Lage ist, gewählte Beamte zu kaufen, und gibt an, dass sie bei jedem Kandidaten, den sie unterstützt, eine Erfolgsquote von 100 % hat. Für einen halbwegs intelligenten Berufspolitiker ist die Antwort also einfach: Nehmen Sie Ihren Scheck, unterschreiben Sie die pro-israelische Gesetzgebung und klatschen Sie in die Hände, wenn ein israelischer Führer Sie anspricht. Dieser Teil ist offensichtlich, und der Mangel an Opposition gegen die pro-israelische Lobby entspringt der Angst, dass, wenn Sie ihr Geld nicht annehmen, Ihr Konkurrent mehr Mittel erhält, um Sie zu schlagen, oder schlimmer noch, wenn Sie sich gegen das israelische Regime aussprechen, werden Sie als Antisemit gebrandmarkt.

Dieser Aspekt des enormen Einflusses der zionistischen Lobby in Washington gilt auch für die Wahlkämpfe der Präsidenten. Wir sehen dies jetzt im Fall des Wahlkampfes zwischen Kamala Harris und Donald Trump, der auch die psychotische Natur der Lobby und der großen zionistischen Spender offenbart, indem sie nicht einmal eine Abweichung von einer vollständigen Anbetung der zionistischen Entität tolerieren können.

Im Falle der Republikanischen Partei ist es für Donald Trump sinnvoll, seinen Zionismus öffentlich zur Schau zu stellen, denn er hat Dutzende Millionen christlicher Zionisten, die ihn unterstützen und eine Art Kult um ihn bilden. Diese christlichen Amerikaner werden von Christians United For „Israel“ (CUFI) und anderen bewusst über die biblischen Lehren in die Irre geführt und ihnen wird die Idee verkauft, dass sie die Israelis nicht einmal kritisieren dürfen und dass die Juden nach Palästina ziehen müssen, um den Tag des Gerichts herbeizuführen.

Die Kandidatin der Demokratischen Partei, Kamala Harris, hat dagegen keinen Vorteil, wenn sie sich offen zum Zionismus bekennt, sondern ist dazu gezwungen, obwohl sie dadurch ihre Chancen bei den wichtigsten Wählergruppen erheblich schmälert. Allen aktuellen Umfragedaten zufolge stehen die Wähler der Demokratischen Partei der Notlage der Palästinenser eher positiv gegenüber als den Israelis. Dies gilt vor allem für die meisten Minderheiten und die jüngeren Menschen, die Harris unbedingt für sich gewinnen muss, um die Wahl zu gewinnen.

Abgesehen von der Tatsache, dass Kamala Harris über ihr lebenslanges Engagement für den Zionismus gesprochen hat, dass ihr Ehemann ein zionistischer Jude ist und dass sie beträchtliche Mittel von pro-israelischen Lobbygruppen erhalten hat, wäre es das Beste gewesen, wenn sie letzte Woche Benjamin Netanjahu wegen seiner Kriegsverbrechen angegriffen hätte. Sie hätte sogar die Perspektive der israelischen Opposition einnehmen können, und das wäre bei ihren Anhängern vielleicht sogar besser angekommen, aber nein, ihre zionistischen Geldgeber konnten nicht einmal das in koordinierter Form zulassen. Das ist im Übrigen ein Zeichen für die große Schwäche der Lobby.

Und dann sind da noch die komplexeren Themen, wie die Ziele der amerikanischen Außenpolitik. Trotz des politischen Theaters ändert sich die außenpolitische Strategie der US-Regierung in Westasien zwischen demokratischen und republikanischen Präsidenten nicht grundlegend. Während George W. Bush Jr. den „Krieg gegen den Terror“ begann und die Taliban und Saddam Hussein stürzte, ist Barack Obama nicht ohne Grund in seine Fußstapfen getreten und hat den libyschen Machthaber Muammar Gadaffi gestürzt.

Das einzige Problem für die US-Regierung war die Unwirksamkeit ihrer Regimewechsel-Operationen bei der grundlegenden Neugestaltung Westasiens. Während Obama versuchte, die revolutionäre Begeisterung, die sich im Zuge des Arabischen Frühlings ausbreitete, als Waffe einzusetzen und eine NATO-Invasion in Libyen zu starten, verlor er die Kontrolle über die Situation weitgehend. Während er in Ägypten schließlich mit einem günstigen Militärregime endete, indem er mit arabischen Regimen am Golf zusammenarbeitete, um den Aufstieg von General Abdul Fattah Al-Sisi im Jahr 2013 zu unterstützen, und dann den Aufstieg von Daesh nutzte, um die fortgesetzte amerikanische Militärpräsenz im Irak und später in Syrien zu rechtfertigen, scheiterte er schließlich daran, den Sturz von Präsident Bashar al-Assad in Syrien zu unterstützen.

Dies geschah, als Ansar Allah im Jemen nach der jemenitischen Revolution die Macht übernommen und das Regime von Abdrabbuh Mansour Hadi gestürzt hatte, worauf die Obama-Regierung reagierte, indem sie Saudi-Arabien dazu drängte, eine multinationale Koalition anzuführen, um den abgesetzten Präsidenten Hadi wieder einzusetzen. Das US-Komplott im Jemen würde ebenfalls scheitern.

Obama unterzeichnete zwar 2015 das Atomabkommen mit dem Iran, hielt sich aber nie vollständig daran und hielt stattdessen an der Idee fest, dass die Vereinigten Staaten ihren Willen in der Region mit militärischer Gewalt durchsetzen könnten. Die ganze Zeit über hatte die US-Regierung geplant, den Iran schließlich zu vernichten, war aber an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr plausibel war, einen solchen direkten Krieg zu beginnen, und wurde durch eine Reihe kleinerer Siege gegen den Iran schwer verwundet.

Dann kam die Trump-Administration, die entschied, dass Obamas Atomdeal von 2015 nicht aufrechterhalten werden sollte und dass es besser sei, eine direkte Strategie zu verfolgen und den Iran auf direktere Weise zu konfrontieren. Trump, dessen größter Geldgeber der zionistische Milliardär Sheldon Adelson war, wurde ermutigt, die Idee des Kompromisses völlig über Bord zu werfen und die Absichten der US-Regierung in der Region unverfroren zur Schau zu stellen. Er beschloss, die alte Idee einer so genannten „Zwei-Staaten-Lösung“ in Palästina über Bord zu werfen und glaubte stattdessen, das palästinensische Volk beiseite schieben zu können, um die Beziehungen zwischen dem zionistischen Gebilde und einer Reihe von arabischen Staaten zu öffnen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko, der Sudan und – als Hauptgewinn – Saudi-Arabien.

Als die Regierung Biden an die Macht kam, predigte sie die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, brachte die Verhandlungen aber nie weit genug, um ein Abkommen zu erzielen, und hielt stattdessen an Donald Trumps Politik der „maximalen Sanktionen“ fest. Da Afghanistan zu diesem Zeitpunkt eine relativ nutzlose Angelegenheit zu sein schien und Trump bereits den Abzug der amerikanischen Streitkräfte in die Wege geleitet hatte, zog er die Sache durch und verließ das Land vollständig.

Da die Regierung Biden die saudi-israelische Normalisierung in den Mittelpunkt ihrer regionalpolitischen Ambitionen stellte, wies sie auch die Palästinenser weiterhin ab. Um den Iran davon abzuhalten, energisch auf die saudi-israelische Normalisierung zu reagieren, traf die Regierung Biden private Vereinbarungen mit Teheran über die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte der Islamischen Republik und lockerte einige der Sanktionen. Im selben Jahr musste die Biden-Regierung einen Rückschlag hinnehmen, als die chinesische Regierung eine saudi-iranische Annäherung vermittelte. Mit Tunnelblick begann Washington jedoch, eine neue Handelsroute zu planen, die durch die israelisch-saudische Normalisierung ermöglicht werden sollte, die Joe Biden im September 2023 als „große Sache“ bezeichnete. Die „große Sache“ bestand darin, dass der neue Wirtschaftskorridor, der durch Saudi-Arabien und das besetzte Palästina verlaufen sollte, ein Gegengewicht zu den neuen chinesischen Handelsrouten im Rahmen der „Belt and Road“-Initiative bilden sollte.

Bidens Regierung glaubte, dass sie den langen Übergang von der Ära des Krieges gegen den Terror erfolgreich vollziehen würde, indem sie eine „arabische NATO“ bilden würde, die von den Israelis angeführt würde, und dass dies ihre Antwort auf die wachsende Macht von Teheran sein könnte. Und dann kam der 7. Oktober 2023. Als wäre es vom Himmel gefallen, zerstörte die von der Hamas geführte Operation al-Aqsa Flood den Plan der Amerikaner, ihre Vorherrschaft in Westasien wiederherzustellen. Die ganze Welt war schockiert über den erfolgreichen Militärangriff und die Israelis waren fassungslos. Das gesamte US-Projekt in Westasien schien zu zerbröckeln, und die amerikanische Reaktion bestand nicht darin, sich hinzusetzen und nachzudenken, sondern in ihre „Krieg-gegen-Terror“-Mentalität zurückzufallen, von der sie sich gerade befreit hatte.

Die palästinensische Sache erhob sich aus der Asche; das Volk, das ohne jegliche Mittel zurückgeblieben war, hatte es geschafft, dem Feind eine militärische Niederlage zuzufügen, wie es sie in der Geschichte des Konflikts noch nie gegeben hatte. Die USA und das zionistische Projekt waren wütend und schlossen sich zusammen, um den widerstandsfähigen Palästinensern ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Sie beschlossen, dass es keine Regeln mehr geben würde, keine UN-Charta und kein internationales Recht, die Mentalität der Kolonisatoren kehrte zu ihrer „Tötet die Wilden“-Mentalität zurück und sie ließen die Hölle über die Menschen in Gaza hereinbrechen.

In dem Glauben, dass ihr unkontrollierter Angriff auf Gaza, ein Völkermord, den palästinensischen Widerstand ein für alle Mal beenden und den Willen eines bereits gequälten Volkes brechen würde, erleben sie nun 10 Monate lang eine Niederlage nach der anderen. Der palästinensische Widerstand geht weiter, seine Verbündeten verstärken ihre Entschlossenheit und starten noch waghalsigere Angriffe von den anderen Druckfronten, während die zionistische Entität Wunden erleidet, von denen sie sich nie wieder ganz erholen wird.

Die Wahrheit ist, dass die Zionisten in den Vereinigten Staaten und innerhalb der Entität selbst keinen anderen gangbaren Weg als den ständigen Krieg sehen und daher all ihre Mittel in Politiker stecken, die sich ihren Forderungen beugen, während der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Krieg nicht beenden will, weil er das mögliche Ende seiner Macht bedeutet. Dies, da die Regierung der Vereinigten Staaten wie nie zuvor das gesamte Gewicht der zionistischen Lobby trägt und sich in einer Situation befindet, in der sie keine anderen Möglichkeiten mehr hat, ihre Vorherrschaft über Westasien zu behaupten.

Die USA haben keine Strategie, sie können weder Frieden noch wirtschaftlichen Wohlstand bieten, und selbst wenn sie sich selbst besinnen und einen eher chinesisch geprägten Ansatz für ihre Außenpolitik in Westasien wählen würden, haben sie die Region so sehr zerstört, dass es eine enorme Aufgabe wäre, den Schaden wieder gutzumachen. Die USA haben also zwei Optionen auf dem Tisch:

1) Töten, spalten, zerstören und die Israelis bei jeder Eskalation unterstützen, die sie anstreben. Dies tun, während die zionistische Lobby weiterhin Schecks als Anreiz nebenbei ausstellt.

2) Die Region militärisch in Ruhe lassen, die Israelis zwingen, ein Abkommen mit den Palästinensern zu schließen, und durch Investitionen, diplomatische Manöver und die Wiederherstellung der Beziehungen zum Iran Einfluss nehmen.

Leider weigert sich die Regierung der Vereinigten Staaten, die Realität anzuerkennen, dass sie nicht mehr die Macht ist, die sie am Ende des Kalten Krieges einmal war. Wir leben heute in einer multipolaren Welt, in der die Islamische Republik Iran eine echte Macht in Westasien ist. Die regionalen Widerstandsgruppen, die sich zur Bekämpfung des US-Imperialismus und des israelischen Siedlerkolonialismus gebildet haben, sind heute stärker als je zuvor, und zwar so stark, dass ein umfassender Krieg zwischen der zionistischen Entität und dem Libanon das israelische Regime vernichten würde. Doch der Narzissmus des selbsternannten „Führers der freien Welt“, der Vereinigten Staaten, lässt es nicht zu, dass sie weniger als außergewöhnlich sind, obwohl sie nicht mehr das sind, was sie zu sein vorgeben. In Wirklichkeit waren die USA für einen kurzen Zeitraum eines der mächtigsten Regime der Weltgeschichte, aber die Dauer der Herrschaft ihres Imperiums ist nur ein Fleck auf der historischen Zeitachse.

Wir nähern uns dem Ende der Lebensspanne eines narzisstischen Imperiums. Ein Imperium, das auf Vorstellungen von rassischer, klassenbezogener und kultureller Vorherrschaft aufgebaut war, die nun nach und nach als das entlarvt werden, was sie sind, wenn die Masken fallen. An diesem Punkt würde ein Nein zu Benjamin Netanjahu ein Nein zu sich selbst bedeuten, denn er verkörpert die Ideale, von denen der US-Imperialismus lebt. Der einzige Weg, wie es zu einem Wandel kommen kann, ist die grundlegende Veränderung des amerikanischen politischen Systems.

