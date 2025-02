Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



Meinung |

Warum erwägt Deutschland, Juden die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen?

Der Kandidat, der wahrscheinlich der nächste Kanzler Deutschlands wird, schlägt vor, Kriminelle auszuweisen, und rückt seine Partei damit in Richtung der extremen Rechten. Ob er es wusste oder nicht, dieser unverantwortliche Vorschlag könnte dazu führen, dass Nachkommen von Holocaust-Flüchtlingen und Überlebenden ihre deutsche Staatsbürgerschaft verlieren – schon wieder

Ein Mann geht an einem Wahlplakat mit einem Porträt von Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union (CDU) und Kanzlerkandidaten, in Frankfurt am Main, Deutschland, am 3. Februar 2025 vorbei. Bildnachweis: AFP / Kirill Kudryavtsev

Jordan Rothschild

11. Februar 2025, 17:26 Uhr IST

Der vergiftete Wahlkampf in Deutschland hat die doppelte Staatsbürgerschaft auf den Prüfstand gestellt und die Frage der Ausbürgerung wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Mitte-Rechts-Partei Christlich Demokratische Union (CDU), schlug vor, Doppelbürgern, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar hat Merz die Haltung seiner Partei und damit den Mainstream-Diskurs nach rechts gerückt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass er sich auf die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) verlassen hat, um ein umstrittenes Einwanderungsgesetz voranzutreiben.

Abgesehen von den unmittelbaren Risiken für Doppelstaatsbürger hat Merz der Institution selbst die Tür geöffnet, in Frage gestellt zu werden. Das derzeitige politische Klima ist reif für einen Durchbruch der AfD in den politischen Mainstream, der eine verzweifelte und zunehmend fremdenfeindliche CDU mit sich reißt. Die Explosion nativistischer Gefühle macht erhebliche politische Veränderungen umso wahrscheinlicher.

Wir jüdischen Doppelstaatsbürger Deutschlands wissen, was auf dem Spiel steht. Für unsere Vorfahren war der Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft ein folgenschwerer Schritt, der zum Verlust ihrer grundlegenden Menschenrechte führte. Dass wir die Staatsbürgerschaft nicht als selbstverständlich betrachten, ist einer der Gründe, warum wir wieder Deutsche geworden sind, damit wir nie so verzweifelt sind wie die Flüchtlinge und Holocaust-Überlebenden vor uns.

Wenn Merz‘ Vorschlag umgesetzt würde, würden Doppelstaatsbürger, die eine Straftat begehen, nicht staatenlos, könnten aber ihren Status in Deutschland verlieren. Diese Änderung würde mit verstärkten Einschränkungen der doppelten Staatsbürgerschaft einhergehen, die „zusätzliche Probleme ins Land bringt“, so Merz. Das Innenministerium bezeichnete den Vorschlag umgehend als verfassungswidrig.

In den letzten Jahren haben immer mehr Juden, insbesondere in Israel und den Vereinigten Staaten, die deutsche Staatsbürgerschaft zurückgefordert, die ihren Vorfahren entzogen wurde, was durch Druck wie Donald Trump, den Justizputsch in Israel und den Gaza-Krieg beschleunigt wurde. Wenn Merz vorschlägt, Kriminellen die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, meint er damit wahrscheinlich nicht die Tausenden von Juden in Deutschland und weltweit, denen die Staatsbürgerschaft aufgrund ihrer Abstammung von den von den Nazis ausgebürgerten Personen zurückgegeben wurde: Das nahöstliche Gesicht des von Merz imaginierten kriminellen Doppelbürgers ist wahrscheinlich kein israelisches.

Protest gegen die Migrationspläne des CDU-Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz in Berlin, Deutschland, 2. Februar 2025. Bildnachweis: Christian Mang / Reuters

Und doch könnten Nachkommen von Holocaust-Flüchtlingen und Überlebenden ihre deutsche Staatsbürgerschaft erneut verlieren, sollte dieser Vorschlag umgesetzt werden. Ein Jude in Deutschland mit wiederhergestellter Staatsbürgerschaft – wie einer der mehreren Israelis, die bei den jüngsten pro-palästinensischen Demonstrationen verhaftet wurden – könnte infolgedessen seine Staatsbürgerschaft verlieren, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt wird. Dies würde, gelinde gesagt, ein schockierendes Bild abgeben.

Die deutsche Staatsbürgerschaft einem Juden zu entziehen, wäre eine existenzielle Herausforderung für das Leitethos der Erinnerungskultur, den Weg, auf dem Deutschland bewusst über die Verbrechen der Nazis nachdenken und sich bemühen will, sie nicht zu wiederholen. Ein solcher Entzug ist nichts weniger als eine Bedrohung für das demokratische Projekt Deutschlands, das auf dem Mantra „Nie wieder“ und einer Staatsräson (raison d’état) der einzigartigen Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk und Israel beruht.

Für einen Politiker, der den Kampf gegen Antisemitismus routinemäßig für politische Zwecke instrumentalisiert, ist es schwer, die Verantwortungslosigkeit von Merz zu unterschätzen, wenn er die Ausbürgerung als legitime Maßnahme des deutschen Staates vorschlägt. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

