BSW im Bundestag und Sahra Wagenknecht Verhindern dass Merz das Tor zur Hölle öffnet  und uns in den Krieg führt!

Olaf Scholz ist ein Kanzler des Abstiegs für die Mehrheit der Menschen in unserem Land. Aber auch Friedrich Merz wird weniges anderes, kaum etwas besser und Wesentliches sogar noch schlechter machen! Das gemeinsame Erbe der Union und der Ampelparteien ist ein tief gespaltenes Land, das immer autoritärer regiert wird und in dem die großen Medien in den wirklich wichtigen Fragen nur noch eine Meinung kennen. Ein Land, das zwei Wochen darüber diskutiert, ob man im Bundestag mit derAfD abstimmen darf und vor Aufregung darüber kaum mitbekommt, wenn der neue NATO-Generalsekretär fordert: „Wir müssen uns auf einenvorbereiten“. Warum es ein starkes BSW braucht, um zu verhindern, dass Merz das Tor zur Hölle öffnet und uns in den Krieg führt!