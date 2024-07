https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-07-10/news-media-groom/



Warum es die Aufgabe der Nachrichtenmedien ist, uns zu erziehen

Von Jonathn Cook

10. Juli 2024

Im Abstand von wenigen Tagen wurden zahlreiche Palästinenser und Ukrainer bei Raketenangriffen getötet. Die unterschiedliche Behandlung dieser vergleichbaren Ereignisse durch die Medien ist ein Hinweis darauf, wozu die Medien wirklich da sind

Wenn alles, worauf wir uns verlassen können, um unsere Beziehung zu den Nachrichtenmedien zu verstehen, die selbsternannte Einschätzung der Medien zu ihrer eigenen Rolle ist, ist es vielleicht keine Überraschung, dass die meisten von uns davon ausgehen, dass die „freie Presse“ des Westens eine Kraft des Guten ist: das Fundament der Demokratie, der Prüfstein einer überlegenen westlichen Zivilisation.

Die Idealisten unter uns betrachten die Nachrichtenmedien als so etwas wie einen öffentlichen Dienst. Die Zynischeren unter uns betrachten sie als einen wettbewerbsorientierten Markt für Informationen und Kommentare, auf dem oft hässliche Absichten im Vordergrund stehen, die Wahrheit aber letztlich die Oberhand gewinnt.

Beide Ansichten sind phantasievoll. Die Realität ist viel, viel düsterer – und ich spreche als jemand, der viele Jahre lang in den Redaktionen des Guardian und des Observer gearbeitet hat, die weithin als die fortschrittlichsten Zeitungen des Westens gelten.

Als Leser „konsumieren“ wir nicht, wie wir uns vorstellen, Nachrichten. Vielmehr konsumieren die Nachrichten uns. Oder anders ausgedrückt: Die Medien nutzen die Nachrichten, um uns, ihr Publikum, zu pflegen. Wenn man es richtig versteht, ist es eine Beziehung zwischen Missbraucher und Missbrauchten.

Klingt wie eine paranoide Verschwörungstheorie?

In der Tat wurde ein solches Argument vor vielen Jahren – auf akademischere Weise – in Noam Chomskys und Ed Hermans Buch Manufacturing Consent dargelegt.

Wenn Sie noch nie von diesem Buch gehört haben, könnte das einen Grund haben. Die Medien wollen nicht, dass Sie es lesen.

Als ich beim Guardian arbeitete, gab es in der Redaktion keine Figur, die von den Chefredakteuren mehr geschmäht wurde als Noam Chomsky. Als junge Journalisten wurden wir davor gewarnt, ihn zu lesen. Wie würden wir reagieren, wenn wir anfangen würden, tiefer über die Rolle der Medien nachzudenken oder die Grenzen dessen auszutesten, was wir berichten und sagen durften?

Das Propagandamodell von Chomsky und Herman erklärt detailliert, wie die westliche Öffentlichkeit durch die von versteckten Unternehmens- und Staatsinteressen gesteuerten Medien einer „Gehirnwäsche in Freiheit“ unterzogen wird. Diese Interessen können nur deshalb verborgen werden, weil die Medien entscheiden, was als Nachricht gilt und wie wir Ereignisse verstehen.

Ihre Hauptwerkzeuge sind Irreführung und Auslassung – und im Extremfall sogar offener Betrug.

Stammeslager

Das Propagandamodell erkennt an, dass Wettbewerb in den Nachrichtenmedien erlaubt ist. Aber nur in einer engen, oberflächlichen Form, die dazu dient, uns sinnvoller in stammesbezogene, ideologische Lager zu unterteilen – definiert als links und rechts.

Diese Lager sind dazu da, uns glauben zu machen, dass wir eine Vielzahl von Ideen haben, dass wir für unsere Reaktionen auf Ereignisse verantwortlich sind, dass wir Regierungen wählen – genauso wie wir die Wahl zwischen BBC und Fox News haben.

Aber bei unserer Einteilung in oppositionelle Lager geht es nicht wirklich um eine Wahl. Die Lager sind dazu da, uns zu spalten, damit wir leichter manipuliert und beherrscht werden können. Sie sind dazu da, uns die tiefere Realität zu verbergen, dass die staatlichen Medien der PR-Arm eines Establishments sind, das uns schwach braucht.

Um zu überleben, muss das westliche Machtestablishment zwei miteinander verbundene Arten von Zustimmung in der Bevölkerung erzeugen:

Erstens müssen wir der Idee zustimmen, dass der Westen ein unveräußerliches Recht hat, die Ressourcen der Erde zu kontrollieren, selbst um den Preis, dass er schreckliche Verbrechen begeht, sowohl gegen den Rest der Menschheit, wie den aktuellen Völkermord in Gaza, als auch gegen andere Arten, da wir die natürliche Welt in unserem Streben nach unmöglichem, endlosem Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten zerstören.

Und zweitens müssen wir der Vorstellung zustimmen, dass die reichsten und mächtigsten Eliten des Westens ein unveräußerliches Recht haben, den größten Teil der Gewinne aus dieser industrialisierten Vergewaltigung unserer einzigen Heimat abzusahnen.

Die Medien benennen dieses verschwenderische, gierige System selten, so normal ist es geworden. Aber wenn man ihm einen Namen gibt, nennt man es Kapitalismus. Er tritt nur dann aus dem Schatten hervor, wenn die Medien eine Karikatur seines ideologischen Hauptkonkurrenten, des Sozialismus, ins Lächerliche ziehen müssen.

Eintauchen in die Propaganda

Den Medien ist es fantastisch gelungen, ein System der selbstmörderischen Ressourcenausbeutung zur Bereicherung einer winzigen Zahl von Milliardären für ihr Publikum als völlig normal erscheinen zu lassen. Deshalb sind dieselben Milliardäre genauso scharf darauf, die Nachrichtenmedien zu besitzen, wie sie Politiker besitzen. Wenn man die Medien in seinen Besitz bringt, gehört einem auch die politische Klasse. Das ist das ultimative Zwei-für-eins-Angebot.

Kein Politiker kann es sich leisten, es mit den zentralen Interessen der Staatskonzerne aufzunehmen, oder mit den Medien, die diese Interessen verschleiern – wie Jeremy Corbyn vor einigen Jahren in Großbritannien feststellen musste.

Ich habe die letzten 15 Jahre oder mehr damit verbracht, den Lesern die wahre Natur unseres Verhältnisses zu den Medien zu verdeutlichen – der Bräutigam und der Bräutigam -, indem ich die Berichterstattung der Medien über wichtige Nachrichtenereignisse als praktischen Aufhänger für meine Analyse verwendet habe. Eine rein abstrakte Betrachtung der missbräuchlichen Beziehung wird wahrscheinlich nur wenige überzeugen, da wir so sehr in die Propaganda eingetaucht sind.

Zu verstehen, wie die Medien tagtäglich schalten und walten, wie sie auslassen, täuschen und in die Irre führen, ist der Schlüssel, um den Prozess der Befreiung unseres Geistes zu beginnen. Wenn Sie sich von den staatlichen Medien leiten lassen, befinden Sie sich bereits in deren Fängen. Sie sind bereits ein Opfer – ein Opfer Ihrer eigenen erstickenden Ignoranz, Ihrer eigenen Selbstsabotage, Ihres eigenen Todeswunsches.

Ich habe viele Hunderttausende von Worten zu diesem Thema verfasst, ebenso wie andere, z. B. Media Lens. Ein paar Beispiele aus jüngster Zeit können Sie hier, hier und hier lesen. Oder sehen Sie sich diesen Vortrag an, in dem ich erzähle, wie ich mich beruflich aus den Fängen der Konzernmedien befreit und meine Freiheit als unabhängiger Journalist gewonnen habe:

Unterschiedliche Narrative

Aber nur selten gibt es Beispiele für die Propaganda unserer „freien Presse“, die so eklatant sind, dass es dem Leser schwerfällt, sie nicht zu bemerken. In dieser Woche haben die staatlichen Medien mir die Arbeit ein wenig erleichtert. In den letzten Tagen berichteten sie über zwei eng vergleichbare Ereignisse, die sie auf völlig unterschiedliche Weise darstellten. Auf eine Art und Weise, die nur allzu deutlich den Interessen der Staatskonzerne dient.

Das erste Ereignis war ein israelischer Luftangriff am vergangenen Samstag auf eine Schule in Gaza, in der palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, Schutz vor dem monatelangen Wüten des israelischen Militärs gesucht hatten, das Zehntausende von Palästinensern abgeschlachtet und den größten Teil der Häuser und der Infrastruktur der Enklave zerstört hatte.

Das massive Ausmaß von Tod und Zerstörung in Gaza hat den Weltgerichtshof gezwungen, Israel wegen Völkermordes vor Gericht zu stellen – nicht, dass man das aus der Medienberichterstattung herauslesen könnte. Der Völkermordprozess gegen Israel ist weitgehend in der Versenkung verschwunden.

Das zweite Ereignis am Montag war ein russischer Luftangriff auf ein Krankenhaus in Kiew. Er war Teil einer Welle von Angriffen auf ukrainische Ziele an diesem Tag, bei denen 36 Ukrainer getötet wurden.

Es sei darauf hingewiesen, dass an einem normalen Tag in Gaza mindestens 150 Palästinenser von Israel getötet werden. Das geschieht nun schon seit neun Monaten Tag für Tag. Und die Zahl der Todesopfer ist höchstwahrscheinlich eine massive Unterschätzung. Im dezimierten Gazastreifen sind die Behörden – anders als in der Ukraine – schon lange nicht mehr in der Lage, die Toten zu zählen.

Obwohl täglich eine große Zahl palästinensischer Frauen und Kinder durch israelische Raketen getötet wird, haben die Medien schon vor Monaten aufgehört, über das Gemetzel in Gaza zu berichten. In den Hauptabendnachrichten der BBC wird kaum darüber berichtet.

Allein die Tatsache, dass die Tötung von 36 ukrainischen Zivilisten in einem mehr als zwei Jahre alten Krieg so viel Aufmerksamkeit und Besorgnis in den westlichen Medien erregt hat, während die Zahl der täglichen Todesopfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen, die von unseren Regierungen direkt unterstützt wird, weitaus höher ist und das Gemetzel jüngeren Datums ist, ist an und für sich schon bezeichnend.

Wie haben also unsere vertrauenswürdigsten und fortschrittlichsten Medien über diese vergleichbaren Ereignisse in Gaza und der Ukraine berichtet?

Die Schlagzeilen erzählen viel von der Geschichte.

In einem nur allzu bekannten Muster schrie die BBC von den Dächern: „Mindestens 20 Tote nach ‚massivem‘ russischen Raketenangriff auf ukrainische Städte“. Die BBC machte Russland für die Tötung von Ukrainern verantwortlich, und zwar auch dann noch, als bereits umstritten war, ob russische Raketen oder ukrainische Flugabwehrraketen die Zerstörung verursacht hatten.

Unterdessen vermied es die BBC sorgfältig, Israel als die Partei zu identifizieren, die diejenigen tötete, die im Gazastreifen vor ihren Bomben Schutz suchten, obwohl Israel schon vor langer Zeit aufgehört hat, so zu tun, als könnten schwache palästinensische Raketen einen Schaden von solchem Ausmaß anrichten. Die Schlagzeile lautete: „Luftangriff auf Schule in Gaza tötet mindestens 15 Menschen“.

Die Schlagzeilen des Guardian waren sogar noch aufschlussreicher.

Die Zeitung machte zumindest Israel für die Tötung verantwortlich: „Israelischer Angriff auf Schule in Gaza tötet 16 Menschen, sagen palästinensische Beamte“.

Die trockene, sachliche Sprache über diese palästinensischen Todesopfer, die Andeutung, dass es sich bei den Todesopfern nur um eine Behauptung handelte, und die Zuschreibung dieser Behauptung an „palästinensische Beamte“ (mit der inzwischen weithin akzeptierten Folgerung, dass man diesen Beamten nicht trauen kann) sollten die emotionale Reaktion der Leser lenken. Sie würden kalt und gleichgültig gelassen werden.

Der Rahmen war klar: Dies war ein ganz gewöhnlicher Tag in Gaza. Kein Grund, sich übermäßig für das Leiden der Palästinenser zu engagieren.

Im Gegensatz dazu schlug der Guardian in seinen Schlagzeilen über den Angriff auf die Ukraine einen ganz anderen Ton an (siehe unten): „‚Keine Worte dafür‘: Entsetzen über die russische Bombardierung des Kiewer Kinderkrankenhauses“. Die Zwischenüberschrift lautet: „Zeugen äußern Schock und Abscheu nach tödlichem Raketenangriff auf größte Kinderklinik der Ukraine“.

Die Betonung liegt auf „Entsetzen“, „Schock“, „Abscheu“. „Keine Worte“, so wird uns gesagt, können die Grausamkeit dieser Gräueltat wiedergeben. Der Schwerpunkt der Schlagzeile liegt auf dem Abschuss von „Kindern“ mit einer „tödlichen Rakete“.

All das könnte man natürlich auch über das Grauen der israelischen Angriffe auf palästinensische Kinder sagen, die tagtäglich stattfinden. Aber das ist natürlich nicht der Fall.

Schwankende Leser

Wenn dies nicht überzeugend genug ist, nehmen Sie ein weiteres Beispiel für die Behandlung vergleichbarer Ereignisse in Gaza und der Ukraine durch den Guardian (siehe unten). So berichtete die Zeitung über die Zerstörung des größten Krankenhauses in Gaza im November, als solche Aktionen noch nicht zur Routine geworden waren, wie sie es jetzt sind, und als Israel in dem Krankenhaus in Gaza eine weitaus größere Zahl von Zivilisten getötet hatte als Russland in der Ukraine.

Die Schlagzeile liest sich klinisch: „IDF sagt, dass sie in einer ‚gezielten‘ Operation gegen die Hamas in das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza eingedrungen ist.“

Der Guardian wiederholt bereitwillig die Terminologie des israelischen Militärs, indem er das Gemetzel im al-Shifa-Krankenhaus als „gezielte Operation“ legitimiert. Die Tatsache, dass die Patienten und das medizinische Personal die Hauptopfer waren, wird dadurch verdeckt, dass der Guardian Israels Behauptung wiederholt, es habe einfach „die Hamas ins Visier genommen“ – so wie es bei Israels mutwilliger Zerstörung des Gazastreifens angeblich darum ging, „die Hamas zu eliminieren“, selbst wenn die Hamas stärker wird.

Offenbar gibt es beim Guardian kein „Entsetzen“, „Schock“ oder „Abscheu“ über die Zerstörung und den Amoklauf im größten Krankenhaus des Gazastreifens. Solche Empfindungen sind der Ukraine vorbehalten.

Die gleichen Unterschiede zeigen sich in den „liberalen“ US-Medien, wie Alan MacLeod auf X. feststellte.

Einen Tag nach Russlands Angriff auf die Ukraine griff Israel ein weiteres Schulgebäude in Gaza an. Die New York Times machte deutlich, wie unterschiedlich die Leser über diese ähnlichen Ereignisse denken sollten.

Headline: „Mindestens 25 Tote bei Angriff auf Schulgebäude im südlichen Gazastreifen“.

Man beachte die passive, unsichere Behandlung – schließlich handelte es sich nur um einen Bericht. Beachten Sie auch, dass der Verursacher, Israel, nicht identifiziert wurde.

Überschrift: „Russland schlägt Kinderkrankenhaus in tödlichem Sperrfeuer quer durch die Ukraine“.

In krassem Gegensatz dazu wird Russland eindeutig als Täter identifiziert, das Verbrechen wird im Aktiv beschrieben, und auch hier können emotionale Beschreibungen – „tödlich“ – leicht eingesetzt werden, um die Leser zu einer emotionalen Reaktion zu bewegen.

Schlagzeilen und Fotos sind der Teil einer Geschichte, den fast jeder Leser sieht. Deshalb ist ihre Rolle für das Verständnis von Ereignissen so wichtig. Sie sind das wichtigste Mittel der Printmedien, um uns zu propagieren.

Verzerrte Prioritäten

Rundfunkmedien wie die BBC arbeiten etwas anders, um unsere Reaktionen zu manipulieren.

Laufende Aufträge – die Art und Weise, wie der Sender seine Nachrichtenprioritäten signalisiert – sind wichtig, ebenso wie die emotionalen Reaktionen von Moderatoren und Reportern. Denken Sie nur daran, wie Steve Rosenberg, der Moskauer Korrespondent der BBC, jedes Mal, wenn er Wladimir Putin beim Namen nennt, ein Grinsen unterdrückt, oder wie er sich Mühe gibt, einen Spott über die Aussagen des russischen Präsidenten zu unterdrücken. Stellen Sie sich vor, dass ein BBC-Reporter dasselbe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu tun könnte, ganz zu schweigen vom britischen Regierungschef Sir Keir Starmer.

Eine weitere Möglichkeit, uns für einige Ereignisse zu interessieren, für andere aber nicht, besteht darin, sich auf so genannte „Human-Interest“-Geschichten zu konzentrieren, bei denen gewöhnliche Menschen und ihre Sorgen und Nöte im Mittelpunkt eines Beitrags stehen und nicht die üblichen Talking Heads.

Die Abendnachrichten der BBC haben beispielsweise weitgehend aufgehört, über das Leiden in Gaza zu berichten. Wenn doch, dann kommen die Berichte kurz und spät, und sie enthalten in der Regel kaum mehr als die trockenen Fakten. Geschichten, die von menschlichem Interesse sind, sind selten.

Die BBC brach am Dienstag in den News at Ten zweimal mit diesem Trend – inmitten von zwei israelischen Angriffen auf Schulen, die Palästinensern, die durch israelische Bomben aus ihren Häusern vertrieben wurden, Schutz bieten sollten.

Hat die BBC die Geschichten der Opfer dieser Luftangriffe erzählt? Nein, über diese Angriffe wurde so gut wie gar nicht berichtet.

Die erste Geschichte von menschlichem Interesse handelte von einer ukrainischen Mutter, die nach dem Angriff auf das Kiewer Krankenhaus am Vortag verzweifelt nach ihrem Kind suchte, und von der späteren Wiedervereinigung der beiden.

Der zweite Bericht, der aus dem Gazastreifen stammte, handelte nicht von den vielen Opfern der israelischen Angriffe auf Schulgebäude. Stattdessen ging es um einen Palästinenser, der im Gazastreifen verprügelt wurde, weil er sich der Hamas-Herrschaft widersetzte, und zwar sehr ausführlich.

Mit anderen Worten, die BBC hielt nicht nur den Tod von Ukrainern am Tag zuvor für eine wichtigere Nachricht als die Tötung von 29 palästinensischen Zivilisten durch Israel an diesem Tag, sondern sie betrachtete auch die Verprügelung eines Mannes durch die Hamas als wichtigere Nachricht.

Wenn wir dazu angehalten werden, uns um Palästinenser zu kümmern, dann nur, wenn der eine oder andere von anderen Palästinensern vergewaltigt wird, nicht aber, wenn Millionen von ihnen von ihrem Besatzer, Israel, in ihren Ghetto-Gefängnissen vergewaltigt werden.

Das Muster dieser Verzerrung der Nachrichtenprioritäten, die ständige verzerrte Darstellung von Ereignissen, ist der Hinweis darauf, wie wir entschlüsseln sollten, was die Medien zu erreichen versuchen, was ihre Aufgabe ist.

Die BBC-Berichterstattung sieht allzu oft so aus, als würde sie jede Gelegenheit nutzen, um die Gewalt Russlands hervorzuheben, ganz im Sinne der britischen Außenpolitik. Ebenso sieht es allzu oft so aus, als würde die BBC Vorwände erfinden, um die Gewalt Israels zu ignorieren oder herunterzuspielen, ebenfalls in strikter Übereinstimmung mit den Zielen der britischen Außenpolitik.

Die Ukraine ist für den Westen ein wichtiges Schlachtfeld in seinem Kampf um die globale „Vollspektrumsdominanz“, Washingtons zentraler außenpolitischer Strategie, mit der er sich so positioniert, dass keine andere Großmacht wie Russland und China seine Kontrolle über die Ressourcen des Planeten in Frage stellen kann. Die USA und ihre westlichen Verbündeten sind bereit, einen völlig unnötigen Atomkrieg zu riskieren, um diese Schlacht zu gewinnen.

Israel, eine koloniale Festung, die der Westen im ölreichen Nahen Osten errichtet hat, ist ein äußerst wichtiger Verbündeter bei der Durchsetzung von Washingtons Vorherrschaft in der Region. Die Palästinenser sind das Haar in der Suppe – und wie eine Fliege können sie mit völliger Gleichgültigkeit und Straffreiheit weggepustet werden.

Vor diesem Hintergrund können wir verstehen, warum die BBC und andere Medien so systematisch versagen, wenn es darum geht, objektiv und unvoreingenommen zu berichten und die Macht zu hinterfragen und zur Rechenschaft zu ziehen – es sei denn, es handelt sich um die Macht eines offiziellen Feindes.

Die Wahrheit ist, dass die BBC, der Guardian und der Rest nichts anderes sind als Kanäle für die Propaganda von Staatskonzernen, die sich als Nachrichtenagenturen tarnen.

Solange wir das nicht begreifen, werden sie uns weiter zurechtstutzen.

[Wenn Sie jedes Mal benachrichtigt werden möchten, wenn ich einen neuen Artikel veröffentliche, melden Sie sich am besten auf meiner Substack-Seite hier an: https://jonathancook.substack.com/]

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …