NATO-GIPFEL: Sie verlieren kollektiv den Verstand

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

11. Juli 2024

Kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine korrigierte das Pentagon Antony Blinken für seine Aussage, Kiew werde NATO-Kampfjets erhalten. Blinken wurde gestern auf dem NATO-Gipfel beklatscht, als er sagte, F-16 würden bald in der Ukraine eintreffen. Was hat sich geändert? fragt Joe Lauria.

Blinken auf dem NATO-Forum für öffentliche Politik auf dem NATO-Gipfel in Washington am Mittwoch. (NATO/YouTube)

Am7. März 2022, zwei Wochen nachdem Moskau in den Bürgerkrieg in der Ukraine eingetreten war, erklärte US-Außenminister Antony Blinken gegenüber CBS News aus Moldawien, dass die USA Polen „grünes Licht“ für die Entsendung von Mig-29-Kampfjets in die Ukraine geben würden.

Innerhalb weniger Tage wies das Pentagon diese Idee zurück. Die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, unterstützten das Vorhaben der polnischen Kampfflugzeuge ebenfalls, doch das Pentagon lehnte es ab, weil es „zu erheblichen russischen Reaktionen führen könnte, die die Aussichten auf eine militärische Eskalation mit der NATO erhöhen könnten“, so der damalige Sprecher des Pentagon, John Kirby.

Aber gestern sagte Blinken auf einem öffentlichen Politikforum auf dem NATO-Gipfel in Washington: „Während wir hier sprechen, ist die Verlegung von F-16-Jets aus Dänemark und den Niederlanden im Gange, und diese Jets werden in diesem Sommer über der Ukraine fliegen, um sicherzustellen, dass die Ukraine sich weiterhin wirksam gegen die russische Aggression verteidigen kann.“

Es ist nicht ganz so, dass die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine ausruft, was von Präsident Joe Biden im März 2022 abgelehnt wurde, denn „das nennt man Dritter Weltkrieg, okay? Lasst uns das klarstellen, Leute. Wir werden den dritten Weltkrieg nicht in der Ukraine führen“.

„Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass … wenn man eine Flugverbotszone einrichtet, man natürlich russische Flugzeuge angreifen muss, um diese Flugverbotszone durchzusetzen. Und das würde uns wiederum in einen Krieg mit Russland führen“, fügte Verteidigungsminister Lloyd Austin damals hinzu.

Auch wenn keine Flugverbotszone ausgerufen wird, handelt es sich doch um NATO-Kampfjets, die von NATO-Ländern aus mit ukrainischen Piloten gegen russische Flugzeuge im ukrainischen Luftraum eingesetzt werden. Noch gefährlicher ist, dass die NATO der Ukraine erlaubt, die F-16 für Angriffe innerhalb des russischen Hoheitsgebiets einzusetzen.

Was hat sich also seit März 2022 geändert, so dass die USA und die NATO einen, wie Biden es früher ausdrückte, „Dritten Weltkrieg“ riskieren?

Was sich geändert hat, ist, dass das Weiße Haus und das Pentagon damals noch davon ausgingen, dass die Strategie der Wirtschafts- und Informationskriegsführung und eines Stellvertreterkriegs am Boden Russland in der Ukraine besiegen und letztlich Wladimir Putin in Moskau stürzen würde.

Doch seit mehr als einem Jahr ist klar, dass die USA – und die NATO – den Wirtschafts- und Informationskrieg sowie die Stellvertreterkämpfe vor Ort in der Ukraine verloren haben. Nach einem Jahr Krieg erklärten der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Abendessen im Februar 2023, dass er den Tatsachen ins Auge sehen müsse: Die Ukraine würde den Krieg verlieren und sollte eine Einigung mit Moskau aushandeln.

Das Wall Street Journal zitierte Macron mit den Worten, dass „sogar Todfeinde wie Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Frieden schließen mussten“. Macron sagte Zelensky, dass er ein großer Kriegsführer gewesen sei, aber dass er schließlich in die politische Staatskunst wechseln und schwierige Entscheidungen treffen müsse“, berichtete die Zeitung.

[Siehe: Westliche Führer sagen privat, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann – Consortium News]

Die große Lüge

Hitler in Paris, 1940. (U.S. National Archives and Records Administration)

Die von den USA geführte NATO könnte ihren Wirtschafts-, Informations- und Stellvertreterkrieg gegen Russland nicht ohne Grund beginnen. Dieser Grund wäre der Einmarsch Russlands in die Ukraine, um ethnische Russen in einem Bürgerkrieg zu verteidigen, der seit 2014 tobt und ausgelöst wurde, als die USA halfen, die demokratisch gewählte Regierung in jenem Jahr zu stürzen.

Der Wirtschaftskrieg, der die Russen zum Sturz ihrer Regierung anspornen sollte, ist spektakulär gescheitert. Der Rubel ist trotz der Sanktionen gegen die russische Zentralbank nicht zusammengebrochen. Auch die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen.

Stattdessen ist ein alternatives Wirtschafts-, Handels- und Finanzsystem entstanden, das den Westen ausschließt, mit China, Indien und Russland an der Spitze und einem Großteil Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die sich an dem beteiligen, was das letzte Kapitel des westlichen Kolonialismus zu sein scheint. Die Sanktionen fielen auf den Westen zurück, insbesondere in Europa.

Der Informationskrieg ist in der ganzen Welt gescheitert. Nur die Vereinigten Staaten und Europa, die sich für „die Welt“ halten, glauben ihren eigenen „Informationen“.

Der Stellvertreterkrieg geht vor Ort verloren, obwohl mehr als 100 Milliarden Dollar an US-Hilfe für die Ukraine ein Blutbad angerichtet haben. Es wird entweder eine Verhandlungslösung geben, bei der die Ukraine Territorium verliert, oder einen totalen russischen Sieg, oder möglicherweise den endgültigen Krieg.

Die USA haben Russland an den Rand gedrängt, um seine Intervention zu provozieren. Sie begannen mit einer 30-jährigen NATO-Osterweiterung mit NATO-Übungen an Russlands Grenzen und forderten gleichzeitig den Beitritt der Ukraine, eine Forderung, die gestern auf dem Gipfel wiederholt wurde.

Im Dezember 2021 lehnte der Westen russische Vertragsvorschläge ab, die darauf abzielten, die NATO-Truppenstationierungen und Raketenstellungen in Osteuropa zurückzufahren und eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa zu schaffen.

Das Ziel der NATO ist es, die Kontrolle über die russischen Ressourcen und Finanzen wiederzuerlangen, so wie es der Westen in den 1990er Jahren tat, als er die ehemals staatlichen Industrien ausplünderte und sich und eine neue Klasse von Oligarchen bereicherte, während das russische Volk verarmte. Putin stellt sich ihnen nun in den Weg.

Die NATO hat erkannt, dass sie verliert, und hat der Ukraine erlaubt, russisches Territorium mit ihren Langstreckenraketen anzugreifen, was sie zuvor abgelehnt hatte, und liefert nun die F-16, die die Niederlande der Ukraine leichtsinnigerweise erlauben werden, innerhalb Russlands zu fliegen, um dort Ziele anzugreifen.

Parallel zu diesen gefährlichen Schritten, die die ganze Welt in Gefahr bringen, schürt die NATO die Fantasie, dass Putin, wie schon Hitler vor ihm, ganz Europa erobern wolle – eine Fortsetzung der jahrzehntelang übertriebenen sowjetischen Bedrohung, die die Existenz der NATO überhaupt erst rechtfertigte.

Selenskyj, der immer noch verzweifelt auf ein direktes Eingreifen der NATO drängt, hatte auf dem Gipfel die Halluzination, dass die Verteidigungslinie gegen einen Angriff Russlands auf den Westen in der Ukraine liegt. Macron hat seit seinem Abendessen mit Selenskyj einen anderen Ton angeschlagen und befürwortet nun die Entsendung französischer Truppen auf das Schlachtfeld. Und Biden, der sich bemühte, klar und deutlich zu erscheinen, machte dies zu einem zentralen Thema seiner Rede.

Verteidigung für die Offensive vortäuschen

In seiner Rede auf dem Gipfeltreffen stellte Biden am Dienstag die aggressiven Pläne der NATO als defensive Maßnahmen dar, um einer nicht existierenden russischen Bedrohung für das übrige Europa zu begegnen. Das ist vergleichbar mit der Darstellung des israelischen Völkermords als „Selbstverteidigung“. Er sagte:

„In Europa geht Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter. Und Putin will nichts Geringeres – nichts Geringeres als die totale Unterwerfung der Ukraine; die Beendigung der ukrainischen Demokratie; die Zerstörung der ukrainischen Kultur; und die Auslöschung der Ukraine von der Landkarte.

Und wir wissen, dass Putin vor der Ukraine nicht Halt machen wird. Aber täuschen Sie sich nicht, die Ukraine kann und wird Putin aufhalten – (Beifall) – vor allem mit unserer vollen, gemeinsamen Unterstützung. Und sie hat unsere volle Unterstützung.

Noch bevor russische Bomben auf die Ukraine fielen, hat das Bündnis gehandelt. Oder- – Ich habe die Verstärkung der US-Streitkräfte an der Ostflanke der NATO angeordnet – mehr Truppen, mehr Flugzeuge, mehr Fähigkeiten. Und jetzt haben die Vereinigten Staaten mehr als 100.000 Soldaten auf dem europäischen Kontinent.

Auch die NATO hat schnell gehandelt und nicht nur die vier bestehenden Battle Groups im Osten verstärkt, sondern auch vier weitere in Bulgarien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei aufgestellt, wodurch sich die Stärke der NATO an der Ostflanke im Wesentlichen verdoppelt hat.“

Biden machte sich kürzlich über Putin lustig, als er sagte, er könne nicht einmal die ukrainische Provinz Charkiw einnehmen, und jetzt sollen wir glauben, Putin habe den absurden Wunsch und die Fähigkeit, Paris und darüber hinaus einzunehmen.

Jemand soll Washington sagen, dass die Ära des Zweiten Weltkriegs vorbei ist

Von links nach rechts: US-Präsident Joe Biden mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem NATO-Gipfel. (NATO)

Solange die USA und ihre westlichen Verbündeten nicht akzeptieren, dass die Ära des Zweiten Weltkriegs beendet ist, werden sie die Welt weiterhin in einen Dritten Weltkrieg führen.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren die USA der einzige große Kriegsteilnehmer, der zu Hause unversehrt blieb und über Militärbasen in der ganzen Welt verfügte. Die USA standen rittlings auf einem verwüsteten Globus. Sie standen vor der Wahl: entweder ihre Rhetorik des internationalen sozialen Fortschritts umzusetzen oder diese Stützpunkte zu den Knotenpunkten eines globalen Militär- und Wirtschaftsimperiums auszubauen. Seitdem haben die USA jahrzehntelang versucht, die Ressourcen der Welt zu kontrollieren, indem sie die Regierungen, die sie brauchten, durch Einmischung in Wahlen, Putsche oder Invasionen installierten.

Der Zweite Weltkrieg war der letzte gerechte amerikanische Krieg. Deshalb bringt Washington ihn jedes Mal ins Spiel, wenn sich die USA auf einen Kampf vorbereiten. Es beschönigt damit seine wahren Absichten – die nicht in der Verbreitung der Demokratie bestehen.

Vor dem Krieg gegen Panama 1989 wurde General Manuel Noriega als Hitler bezeichnet, vor dem Angriff auf Serbien 1999 wurde Slobodan Milosevic mit Hitler verglichen, ebenso wie Saddam Hussein vor der Invasion des Irak 2003. Als die Spannungen mit Russland während ihrer Präsidentschaftskampagne zunahmen, bezeichnete Hillary Clinton Putin als Hitler und hinterließ den Eindruck, dass auch sie den Krieg herbeisehnte.

Die Bilder und die Rhetorik des Zweiten Weltkriegs sind für die imperialen amerikanischen Führer seit 1945 so wichtig, dass sie nicht loslassen können. Sie haben kaum etwas anderes, womit sie sich verkaufen können.

Außerdem haben sie die Rolle, die die USA beim Sieg über Nazideutschland gespielt haben, rituell aufgeblasen. Der überragende Beitrag der Sowjetunion zur Vernichtung der Nazis wurde aus der Geschichte getilgt, und die Verbündeten der USA werden zu einer Nebenrolle degradiert, die zu den Vasallen passt, zu denen sie seit 1945 geworden sind.

Aber diese Ära geht zu Ende. Die USA können den Zweiten Weltkrieg nicht länger dazu benutzen, ihre Aggression zu rechtfertigen und ihre Feinde zu dämonisieren. Solange die USA nicht anerkennen, dass sie nicht mehr die überragende Weltmacht sind und stattdessen zu einem verantwortungsvollen internationalen Akteur werden, werden sie eine nukleare Verwüstung riskieren, um ihre Hybris zu bewahren.

Die gefährliche Erklärung der NATO

Von links nach rechts: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (NATO)

Im gemeinsamen Kommuniqué der 32 NATO-Mitglieder heißt es:

„Wir stehen in Einigkeit und Solidarität angesichts eines brutalen Angriffskrieges auf dem europäischen Kontinent und in einer für unsere Sicherheit kritischen Zeit. Wir bekräftigen das dauerhafte transatlantische Band zwischen unseren Nationen. Die NATO bleibt das einzigartige, wesentliche und unverzichtbare transatlantische Forum zur Konsultation, Koordinierung und zum Handeln in allen Fragen, die unsere individuelle und kollektive Sicherheit betreffen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. […]

Die erklärten Ambitionen und die Zwangspolitik der Volksrepublik China (VR China) stellen weiterhin eine Herausforderung für unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte dar. Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen Russland und der VR China und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben und umzugestalten, geben Anlass zu großer Sorge. Wir sind mit hybriden, Cyber-, Weltraum- und anderen Bedrohungen und böswilligen Aktivitäten von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren konfrontiert.

Die kühnste rote Linie Russlands ist der Beitritt der Ukraine zur NATO. Wie der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern letzte Woche in einem Beitrag für Consortium News schrieb, waren sich die ukrainischen Unterhändler darüber im Klaren, als sie sich im April 2022, nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn, auf eine Beilegung des Krieges einigten. Sie wurde von den USA zunichte gemacht, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Trotzdem schwört die NATO in ihrer Mitteilung, die Ukraine zum Mitglied zu machen.

Das ist so, als würde man Moskau zu einem Atomduell herausfordern.

„Wir unterstützen voll und ganz das Recht der Ukraine, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und ihre eigene Zukunft zu bestimmen, frei von Einmischung von außen. Die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Die Ukraine ist zunehmend interoperabel und politisch in das Bündnis integriert. Wir begrüßen die konkreten Fortschritte, die die Ukraine seit dem Gipfel von Vilnius bei den erforderlichen demokratischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Reformen erzielt hat.

Während die Ukraine diese wichtige Arbeit fortsetzt, werden wir sie weiterhin auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollständigen euro-atlantischen Integration, einschließlich der NATO-Mitgliedschaft, unterstützen. Wir bekräftigen, dass wir in der Lage sein werden, der Ukraine eine Einladung zum Beitritt in das Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind. Die Gipfelbeschlüsse der NATO und des NATO-Ukraine-Rates bilden zusammen mit der laufenden Arbeit der Bündnispartner eine Brücke zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.“

Der verrückte Weg zur Vernichtung

All dies läuft auf einen kollektiven Wahnsinn hinaus. Nach zahllosen Kriegen seit Beginn der Geschichte wird die Welt in ihre vielleicht letzte Konfrontation geführt.

Im Kern geht es um den offensichtlichen Glauben der NATO, dass Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen zur Verteidigung der russischen Souveränität blufft. Das ist einfach ein Bluff, der nicht geprüft werden kann.

Die einzige Lösung sind die beiden Verträge, die Russland im Dezember 2021 angeboten hat, und eine neutrale Ukraine, wie sie unter Präsident Wiktor Janukowytsch war, den die USA unter anderem deshalb 2014 zu stürzen halfen.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO haben keine Bereitschaft gezeigt, ihre kollektive oder individuelle Macht aufzugeben, die sich schnell in kollektiven und individuellen Wahnsinn verwandelt.

Sie wollen ihre Rolle bei Bidens „Führung der Welt“ nicht verlieren.

Selbst wenn sich die Realisten in Washington gegenüber den Neokonservativen mit dem Argument durchsetzen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, erklären die NATO-Führer, dass sie es sich nicht leisten können, ihn zu verlieren. Nicht weil Putin bis Weihnachten auf dem Eiffelturm stehen wird, sondern weil so viele politische Karrieren im Westen ruiniert würden.

Von Keir Starmer über Olaf Scholz bis hin zu Giorgia Meloni, Emmanuel Macron und Joe Biden würde eine Niederlage in der Ukraine bedeuten, dass sie ihren persönlichen Ehrgeiz, das Vermögen ihrer Nationen und das Leben Hunderttausender ukrainischer Männer aufs Spiel setzen und alles verlieren würden.

Anstatt sich damit abzufinden, sind sie bereit, uns alle in eine existenzielle Krise zu stürzen, die das Ende bedeuten könnte.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit deepl. com

