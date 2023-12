Why Does Germany Continue to Self-Destruct? | naked capitalism German elites run up the tab, but the country’s working class is stuck with the bill.

Warum fährt Deutschland fort, sich selbst zu zerstören?

Von Conor Gallagher

10. Dezember 2023

Die deutsche Linkspartei hat zum 6. Dezember ihre Bundestagsfraktion aufgelöst. Im Oktober kündigte die prominente Politikerin und ehemalige Co-Vorsitzende der Partei, Sahra Wagenknecht, an, eine neue Partei zu gründen, die sich auf die Belange der Arbeiterklasse konzentriert und unter anderem die Beziehungen zu Russland verbessern und prüfen will, ob die deutschen Interessen mit denen Washingtons übereinstimmen.

Die Partei Alternative für Deutschland (AfD) überschneidet sich in diesen Fragen mit Wagenknecht, enthält aber auch starke Ansätze von Ethnonationalismus und Euroskepsis. Die AfD hat in jüngster Zeit bei Kommunalwahlen stark abgeschnitten und liegt in nationalen Umfragen weiterhin an zweiter Stelle, wobei sie durchweg über 20 Prozent liegt.

Sowohl der Zusammenbruch der Linkspartei, die als direkter Nachfahre der Sozialistischen Einheitspartei gilt, die Ostdeutschland bis zur Wiedervereinigung regierte, als auch der Aufstieg der AfD sind die politischen Anzeichen für einen Umbruch in Deutschland, der durch die Bereitschaft der Eliten des Landes verursacht wird, der großen Mehrheit seiner Bürger den wirtschaftlichen Niedergang aufzuzwingen.

Abgesehen von den Ukrainern gehört das deutsche Volk zu den größten Verlierern des andauernden Krieges gegen Russland. Während die Unterstützung für das Projekt Ukraine langsam schwindet, wird der Schaden für die deutsche Wirtschaft nicht mit den Kriegsanstrengungen enden. Die Inflation ist nach wie vor problematisch, die Energieaussichten sind nach wie vor düster, die Wirtschaft stagniert, die Exporte nach China gehen zurück und es gibt ständigen Druck von Seiten der Atlantiker, sich selbst eine weitere Senkung aufzuerlegen, der Lebensstandard sinkt, es herrscht politische Lähmung in den meisten Fragen, mit Ausnahme von Sozialkürzungen und höheren Militärausgaben, und die Ungleichheit der Vermögen wächst.

Die deutsche Regierung tut sich schwer damit, einen Haushalt aufzustellen, der so viele kostspielige Krisen gleichzeitig bewältigt. Ein kürzlich ergangenes Urteil des höchsten Gerichts des Landes besagt, dass der Finanzplan 2024 gegen die in der Verfassung verankerten Regeln verstößt, da versucht wird, 60 Milliarden Euro aus einem COVID-19-Notfallfonds umzuwidmen, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das Urteil schränkt auch die Möglichkeit der Regierung ein, auf Sonderfonds zurückzugreifen, die eingerichtet wurden, um das Verbot von Defizitausgaben zu umgehen, und Deutschland hat einfach nicht das Geld, um höhere Militärausgaben, die Unterstützung der durch den Verlust billiger russischer Energie unter Druck geratenen Industrie und die Sozialprogramme des Landes zu finanzieren. Trotz der gegenteiligen Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz wird das deutsche Volk wahrscheinlich mit harten Sparmaßnahmen konfrontiert werden.

In diesem Beitrag geht es nicht darum, alle Möglichkeiten aufzuzählen, wie der Neue Kalte Krieg Deutschland übermäßig schadet. Vielmehr soll versucht werden, einige der Gründe dafür aufzuzeigen. Häufig wird angenommen, dass Deutschland als Vasall der USA unter Druck gesetzt oder dazu gebracht werden musste, das Projekt Ukraine gegen seine eigenen Interessen zu unterstützen, aber ist das wirklich der Fall? Und wenn nicht, warum haben die deutschen Entscheidungsträger ein solches Vorgehen gewählt? Warum geht Deutschland, das mit dem Projekt Ukraine schon so viel verloren hat, diesen ruinösen Weg weiter? Und warum hat es sich an eine relativ schwächer werdende USA gebunden? Hier sind einige Möglichkeiten (und bitte fügen Sie in den Kommentaren alle hinzu, die ich übersehen habe).

Ein möglicher Grund ist der Faktor US-Militär und -Geheimdienste. Wie NC-Leser divadab kürzlich bemerkte:

Beginnen Sie mit einer Besatzungsarmee, 50.000 US-Soldaten sind immer noch dort, fast achtzig Jahre nach der Niederlage Nazideutschlands. Dazu kommt eine kompradorische Elite, die den USA und ihren Medien und Geheimdiensttentakeln hörig ist, und schon hat man Schwächlinge wie Scholtz, die völlig ohne jede Autorität sind, öffentlich von Kaiser Joe beleidigt werden und direkt gegen die Interessen ihrer Landsleute handeln. Es ist schwer zu glauben, dass diese schwache, besiegte Nation einst der Schrecken der Welt war und nur die Kräfte der USA und ihrer imperialen Vasallen sowie der UdSSR sie besiegen konnten.

Was die Geheimdienste betrifft, so fügt NC-Leser JohnnyJames hinzu:

…von Wikileaks veröffentlichte Dokumente zeigten, dass die NSA das Telefon von Angela Merkel über viele Jahre hinweg abgehört hat. Der BND [deutscher Bundesnachrichtendienst] hatte davon Kenntnis, informierte aber seine eigene Kanzlerin nicht. Der BND wurde in erster Linie von der CIA gegründet. Die Massenmedien berichteten sogar darüber.

Zweifellos verwenden die USA bestimmte Taktiken, um ihre „Verbündeten“ bei der Stange zu halten, wie Bestechung und Zwang. NC-Leser CatBurglar kommentiert:

„Taschen und Säcke voller Geld“ wurde als ein Grund angeführt, warum die USA deutsche Politiker kontrollieren können. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die US-Überwachung Dinge entdeckt hat, mit denen die Politiker erpresst werden können – das ist ihr Job!

Es wäre unverantwortlich, nicht darüber zu spekulieren, ob Scholz wegen seiner Verstrickung in die Cum-Ex-Affäre kompromittiert ist, die ständig im Raum steht und deren Androhung theoretisch genutzt werden könnte, um seine Entscheidungen in anderen Fragen zu beeinflussen.

Bestechung und Nötigung gehören zweifellos zum Instrumentarium der USA, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, ähnlich wie Netzwerke des organisierten Verbrechens ihre Reichweite ausdehnen, aber könnte die übergreifende Ausrichtung das Ergebnis von etwas viel Heimtückischerem sein? Während es auf den ersten Blick wie Unterwerfung oder Erpressung aussieht, könnte es nicht vielmehr sein, dass sich die deutsche Elite einfach mehr mit ihren amerikanischen Kollegen identifiziert als mit der Arbeiterklasse in ihrem eigenen Land?

Wenn es der Fall ist, dass die jahrzehntelange Schulung in der Denkweise des transnationalen Kapitalismus im Stil des WEF endlich Früchte trägt, dann ist es wahrscheinlich, dass die deutsche Elite ihre potenzielle monetäre Belohnung dafür sah, dass sie dabei half, Russland unter die von den USA geführte neoliberalisierte und finanzialisierte Weltwirtschaft zu bringen.

Wenn sie die Risiken eines Scheiterns des Plans überhaupt erkannt hätten, wäre ihnen wahrscheinlich klar geworden, dass die Hauptlast des wirtschaftlichen Schmerzes die deutsche (und europäische) Arbeiterklasse treffen würde, und glaubt irgendjemand wirklich, dass Scholz, Macron und andere europäische Galionsfiguren sich überhaupt um die Arbeiterklasse in ihrem Land kümmern?

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die häufig den stillen Teil ausplaudert, sagte dies letztes Jahr in einer perfekten Zusammenfassung der Denkweise der „Führer“:

Politiker wie Baerbock müssen nicht dazu überredet werden, gegen die Interessen der Mehrheit der Bürger in den Ländern zu handeln, die sie angeblich vertreten.

Der Bericht von General a.D. H. Kujat und Professor Emeritus H. Funke darüber, wie die Chance auf eine Friedenslösung für die Ukraine vertan wurde, zeigt, dass Deutschland an den Bemühungen beteiligt war, die frühen Friedensbemühungen im Rahmen der Operation Ukraine zu torpedieren – und nicht ein zaudernder Teilnehmer war, der überredet werden musste, wie Bundeskanzler Olaf Scholz oft vorgab, es zu sein. Es ist auch nicht nur Russland, sondern zunehmend auch China, der Iran, Aserbaidschan und andere Länder – im Grunde genommen sind die Deutschen jetzt überall dort, wo die USA hinwollen, direkt an ihrer Seite. Scholz hat erklärt, dass Deutschland in der ganzen Welt eine aktivere Rolle an der Seite Washingtons spielen wird, ebenso wie Außenminister Baerbock, der eine „feministische“ Außenpolitik vorantreibt und Menschenrechte als Rechtfertigung für mehr Aggression benutzt.

Trotz aller übergroßen Risiken, die er für die deutsche Nation als Ganzes darstellte, wollte die deutsche Elite offenbar den Krieg. Es ist gut möglich, dass für sie der potenzielle Gewinn die vernachlässigbaren Risiken für sich selbst überwogen hat.

Ein kurzer Blick auf die Klassenunterschiede und die diesbezüglichen Umfragen in Deutschland und Europa insgesamt zeigt, dass die Auswirkungen des Krieges die Elite nicht erreicht haben – zumindest bis jetzt. Zunächst ein kurzer Überblick über die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland:

Trotz langjähriger sozialdemokratischer Herrschaft und eines umfangreichen Sozialstaates ist die Vermögensungleichheit in Deutschland sehr hoch. Laut SOEP-Umfrage verfügen 39 Prozent der deutschen Bevölkerung über kein (oder quasi kein) Netto-Geldvermögen und fast 90 Prozent der Bevölkerung haben ein vernachlässigbares Netto-Geldvermögen (was sich darin widerspiegelt, dass das monatliche Einkommen aus Vermögen weniger als 100 Euro pro Person beträgt). Damit ist die Vermögensungleichheit in Deutschland (je nachdem, welchen Maßstab man anlegt) gleich groß oder sogar größer als die sehr große Vermögensungleichheit in den USA. Das Gefühl, dass viele große Vermögen versteckt sind oder dank der unterschiedlichen europäischen Regelungen und des Steuerwettbewerbs zwischen den EU-Ländern steuerlich begünstigt werden, verstärkt das Gefühl der Ungerechtigkeit noch.

Die Geschichte ist in der gesamten EU die gleiche, wobei die Sparpolitik der 2010er Jahre eine wichtige Rolle bei der Vergrößerung der Kluft spielt. Und der Krieg in der Ukraine hat diesen Prozess nur noch beschleunigt. Die realen Mindestlöhne sind seit Beginn des Krieges in fast allen 21 EU-Ländern mit einem Mindestlohn gesunken, und in Deutschland sind die Reallöhne im vergangenen Jahr mit Rekordgeschwindigkeit gefallen. Es gibt keinen Plan, dies zu ändern.

Schauen wir uns einige der jüngsten europaweiten Umfragen der Europäischen Kommission an, die die Ergebnisse klar nach Klassen aufschlüsseln, um die völlige Divergenz zwischen der europäischen Elite und der Arbeiterklasse in Bezug auf wirtschaftliche Fragen und die Folgen des Krieges gegen Russland zu erkennen.

Europäische Umfragen zeigen große Unterschiede bei Arbeitsfragen, wie z. B., dass 52 Prozent der Arbeiterklasse faire Arbeitsbedingungen als das Wichtigste für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der EU ansehen. Nur 30 Prozent der Oberschicht sehen das genauso. Und 66 Prozent der Arbeitnehmer in der EU sind der Meinung, dass sich ihre Lebensqualität verschlechtert; in der Oberschicht sind nur 38 Prozent dieser Meinung.

Bei der Frage, ob der Krieg in der Ukraine für Sie persönlich schwerwiegende finanzielle Folgen hat, stimmen 47 Prozent der Deutschen zu, 52 stimmen nicht zu, der Rest weiß es nicht. 61 Prozent der Europäer insgesamt stimmen dem zu.

Die EU-weite Spaltung entlang von Klassenlinien bleibt deutlich. 71 Prozent der Arbeiterklasse sind der Meinung, dass der Krieg ihnen finanziell schadet. Nur 40 Prozent der Oberschicht sehen das genauso. 71 Prozent derjenigen, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben, geben an, dass sich ihre Situation im letzten Jahr verschlechtert hat. 26 Prozent der Wohlhabenden sehen das ähnlich.

Generell ist die Arbeiterklasse misstrauischer gegenüber den undemokratischen Institutionen, die im Mittelpunkt der Kriegsanstrengungen stehen:

Nur 35 Prozent der Arbeiterschaft vertrauen der Europäischen Kommission, 68 Prozent der Oberschicht tun dies.

33 Prozent der Arbeiterklasse vertrauen der Europäischen Zentralbank; 67 Prozent der Oberschicht tun dies.

Mehr Menschen, die oft Probleme haben, Rechnungen zu bezahlen, haben eine negative Meinung von der EU als eine positive. Bei denjenigen, die sich keine Sorgen um Rechnungen machen müssen, ist es genau umgekehrt.

Ein viel höherer Prozentsatz der Oberschicht möchte, dass mehr Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden.

Die Arbeiterklasse ist viel pessimistischer, was die Zukunft der EU angeht.

58 Prozent derjenigen, die mit ihren Finanzen zu kämpfen haben, misstrauen der NATO. Nur 15 Prozent der „Oberschicht“ haben dieselben Befürchtungen.

Wenn es darum geht, dass die EU mehr Geld für die Verteidigung ausgeben soll, gibt es wieder einmal umso mehr Unterstützung, je weiter man in den Klassen aufsteigt.

Für den Moment scheint die Europäische Kommission mit dem Ausmaß der Enttäuschung in den unteren Schichten der Gesellschaft zufrieden zu sein. Der erste Absatz ihrer Schlussfolgerung zu den Umfrageergebnissen:

Die Ergebnisse des Standard-Eurobarometers 99, das im Mai-Juni 2023 durchgeführt wurde, zeigen, dass die Europäer weiterhin mit der Reaktion der EU und ihrer nationalen Regierung auf den russischen Einmarsch in der Ukraine zufrieden sind. Seit Januar-Februar 2023 hat sich wenig geändert: Die Zufriedenheitswerte sind seit Juni-Juli 2022 relativ stabil geblieben.

Wenn „zufrieden“ so aussieht, ist es mehr als klar, dass von der Leyens Kommission sich weniger um die europäische Arbeiterklasse schert. Dennoch stellt die Kommission fest: „Befragte, die zumindest zeitweise Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, und solche, die sich einer niedrigeren sozialen Schicht zugehörig fühlen, sind weniger zufrieden mit den Reaktionen der EU und der Mitgliedstaaten auf den Krieg und berichten eher über schwerwiegende persönliche finanzielle Folgen der Invasion in der Ukraine. Sie befürworten auch weniger die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und zu den Verteidigungsausgaben sowie die in der Umfrage vorgestellten energiepolitischen Leitlinien.“

Was soll die Kommission also tun? Sie könnte zugeben, dass der Krieg eine Katastrophe war und ist. Sie könnte versuchen, den Lebensstandard von mehr Bürgern zu verbessern, damit diese eher die EU, die NATO, die Militarisierung usw. unterstützen. Oder sie könnte versuchen, mehr Befugnisse zu übernehmen und autoritärer zu werden.

Die Fragen, die sich die Kommission stellt, geben einen Hinweis darauf, welche Richtung sie bevorzugt:

Verfügt die EU über genügend Macht und Instrumente, um die wirtschaftlichen Interessen Europas zu verteidigen?

Muss die EU ihre Kapazitäten zur Herstellung von militärischer Ausrüstung ausbauen?

Sind Sie damit einverstanden, dass staatlichen Medien wie Sputnik und Russia Today der Sendebetrieb in der EU untersagt wird?

***

Während also die Last des Krieges am schwersten auf der Arbeiterklasse lastet, wie steht es um die Beweggründe der deutschen und europäischen Elite? Was ist die Ideologie, die die Unterstützung für den Krieg antreibt? Colonel Smithers fasst zusammen:

Ich denke, die europäische PMC/Führungsklasse hat ihre eigenen Gründe, diese Position/Politik gegenüber Russland (und anderen wie China und Iran) einzunehmen. Siehe Uschi von der Leyen. Diese entartete Elite hat ihre eigene Handlungsfähigkeit und braucht nicht die Anweisungen von Uncle Sam. Erfahrungsgemäß hat die Finanzialisierung der letzten fünf Jahrzehnte dazu beigetragen, die atlantische Positionierung zu erleichtern, und aufgrund der herausragenden Rolle von US-Firmen bei der Verwaltung des Reichtums dieser Elite den Atlantik zu überbrücken und den Eindruck zu erwecken, dass die USA die Befehle ausführen.

Abgesehen davon – und hier könnten Ihre und ähnliche Fragen auftauchen – ist es beruflich, politisch und finanziell sehr lohnend, den Wünschen der USA nachzukommen (oder von den USA so gesehen zu werden, kurz gesagt, nach ihren Wünschen zu handeln). Ich habe beobachtet, wie britische und EU27-Politiker und -Beamte ihre Altersvorsorge aufbauten, indem sie US-Firmen in der Regierung bevorzugten und sich ihnen bei der frühesten Gelegenheit anschlossen. Sie waren bereits korrupt, aber das Geld von Uncle Sam hat diesen Prozess noch beschleunigt. US-Firmen und Think Tanks zahlen sehr gut. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit US-Firmen und Think Tanks so, als würde man mit einem aufgehübschten Hollywood-Star ausgehen und nicht mit der einfachen Frau von nebenan.

Hinzu kommt, dass meiner Erfahrung nach die PMC-Europäer die USA als „dynamischer“ ansehen und sich wünschen, dass ihre Arbeitsplätze mehr wie die in den USA funktionieren. Was verstehen sie unter Dynamik? Wenn man es genau nimmt, bedeutet es weniger Arbeitnehmerschutz im Gegenzug zu potenziell höheren Gehältern für hochqualifizierte Arbeitnehmer wie sie selbst. Viele kennen die USA gut, weil sie dort mindestens ein Semester studiert haben, und sehen in den USA viel mehr gut bezahlte Arbeitsmöglichkeiten, da es in den USA einfacher ist, die Alten loszuwerden und die Neuen hereinzubringen. Außerdem sind die Gehälter in den USA höher – nicht nur für CEOs, sondern auch für „qualifizierte“ und gut bezahlte Jobs – als in Europa, wo die Gehälter oft durch Tarifverträge zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern festgelegt werden.

Die deutschen und europäischen PMCs wollen mehr Geld verdienen wie ihre amerikanischen Kollegen, und sie ärgern sich über die bescheidenen Bremsen, die die Gewerkschaften auf die Macht der Unternehmen in Europa ausüben, selbst wenn dies mehr Stabilität für die Gesamtheit, aber weniger Vorteile für sie persönlich bedeutet.

Im Grunde ist es eine ähnliche Denkweise, die dazu führt, dass die europäischen Eliten und die Berufsklasse den Krieg gegen Russland stärker unterstützen; es gab potenzielle Vorteile für sie selbst, während der Großteil des Risikos vor allem auf die Arbeiterklasse fällt.

Laut NC-Leser MD in Berlin war ein Hauptgrund für die Unterstützung der deutschen Eliten für die Bemühungen um einen Regimewechsel in Moskau der mögliche Gewinn, falls Russland unter der Last der Sanktionen und Kriegsausgaben implodieren sollte:

Müssen „wir“ uns Sorgen um den Verlust von billigem Gas machen? Nein, wir werden „Russland ruinieren“ (Baerbock), und das wird nur eine Frage von Monaten sein. Und dann bekommen wir einen großen Anteil an der Beute. Und unsere Klientelregierungen in den zerschlagenen Überresten Russlands werden unser billiges Gas wiederherstellen.

Da braucht niemand an der Kette zu reißen. Die Einschätzung der Erfolgsaussichten mag fehlerhaft gewesen sein, aber die darauf basierende Entscheidung war rational.

Auch Deutschland könnte sozusagen unter Zugzwang geraten sein, da sein Wirtschaftsmodell nach jahrelangem Missmanagement ins Wanken geraten war. Yanis Varoufakis meint dazu:

Deutschland hat den Spieß umgedreht, weil sein Wirtschaftsmodell auf gedrückten Löhnen, billigem russischen Gas und Spitzenleistungen im Mid-Tech-Maschinenbau – insbesondere bei der Herstellung von Autos mit Verbrennungsmotoren – beruhte. Die Deutschen finden sich nun langsam mit dem Niedergang ihres Wirtschaftsmodells ab und beginnen, die vielschichtige große Lüge zu durchschauen, die ihre Eliten drei Jahrzehnte lang wiederholt haben: Die Haushaltsüberschüsse waren keine Vorsichtsmaßnahme, sondern ein monumentales Versäumnis, während der langen Jahre extrem niedriger Zinssätze in saubere Energie, kritische Infrastruktur und die beiden entscheidenden Technologien der Zukunft zu investieren: Batterien und künstliche Intelligenz. Die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas und der chinesischen Nachfrage war langfristig nie tragfähig, und es handelt sich nicht um bloße Fehler, die man ausbügeln kann.

Im Grunde hat sich Deutschlands Elite zu lange auf Lohnzurückhaltung verlassen und ist im Innovationswettlauf zurückgefallen. Wie Irrational hervorhebt:

…nach der Wiedervereinigung stagnierten die Reallöhne und unter den von Gerhard Schröder geführten Regierungen Ende der 90er/Anfang der 00er Jahre gingen sie zurück, wie diese Grafik zeigt. Aber das Ausmaß ist jetzt natürlich viel größer – realer Verlust von 4 % im letzten Jahr. Wenn sie versucht haben, dem wirtschaftlichen Niedergang vorzubeugen, dann macht es mehr Sinn, sich die russischen und ukrainischen Ressourcen zu schnappen.

Das Haus gewinnt immer?

Es genügt ein Blick auf die oben zitierten europäischen Umfragen, um zu zeigen, dass sich die Wohlhabenden keine Sorgen über Inflation und andere wirtschaftliche Unannehmlichkeiten machen, die ihnen der Krieg mit Russland bescheren könnte. Was ist schon dabei, wenn die Industrie in „Niedrigkosten“-Regionen auf dem Balkan oder in den USA verlagert wird? Und was ist mit den höheren Energierechnungen? Das ist ein Pluspunkt für die bürgerlichen Grünen, die das Schiff in Deutschland steuern, da sie viele ihrer umweltpolitischen Maßnahmen trotz des Schadens für die Arbeiterklasse durchsetzen.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die deutsche Elite die Krise nutzt, um die rechte neoliberale Ideologie zu fördern und ihren Würgegriff über die deutsche Wirtschaft zu verstärken. Michael Hudson fasst zusammen:

Die Wirtschaft soll thatcherisiert werden – und das alles, indem man auf dem Kamm der amerikanischen Anti-Russland-Sanktionen reitet und behauptet, dass dies eine Krise schafft, die den Abbau der öffentlichen Infrastruktur und ihre Privatisierung und Finanzialisierung erfordert.

So geht das. Das zeigt sich in den deutschen Haushaltsplänen, die derzeit für 2024 in der Schwebe sind und die überall tiefe Sparmaßnahmen vorsehen, außer beim Militär. Es zeigt sich im Wachstum der deutschen Private-Equity- und Risikokapitalbranche, deren Größe sich von 2012 bis 2021 verdreifacht hat, und dieser Trend nimmt weiter zu. Nach Angaben von Reuters investieren internationale und US-amerikanische Anwaltskanzleien weiterhin in Deutschland, wobei internationale Fusionen und Übernahmen, Finanzierungen und Private-Equity-Einstellungen das Wachstum des Rechtsmarktes in Deutschland vorantreiben:

Reed Smith ist die jüngste Kanzlei, die ihr Münchner Büro aufgestockt hat, indem sie zwei Partner vom US-Konkurrenten McDermott Will and Emery, darunter den Leiter der deutschen Private-Equity-Gruppe, Nikolaus von Jacobs, an sich gebunden hat, wie die Kanzlei letzte Woche mitteilte.

Auch andere US-Kanzleien haben sich in München vergrößert, vor allem Morgan, Lewis & Bockius, die im März ihr zweites deutsches Büro mit einer 19-köpfigen Anwaltsgruppe vom Konkurrenten Shearman & Sterling eröffneten, darunter deren Länderchef und M&A-Leiter Florian Harder.

Auch Kirkland & Ellis, McDermott, Dechert, DLA Piper, Allen & Overy, Ashurst und Dentons haben in diesem Jahr neue Transaktionspartner in der bayerischen Landeshauptstadt aufgenommen. Goodwin Procter, das im vergangenen Jahr ein Münchner Büro eröffnete, bezeichnete die Stadt als „Private-Equity-Drehscheibe“.

Und von der Deutschen Welle:

Eine im Mai veröffentlichte Studie der Finanzwende ergab, dass Private-Equity-Firmen im Jahr 2022 174 deutsche Arztpraxen kaufen werden, gegenüber 140 im Jahr 2021 und nur zwei im Jahr 2010. Und nach Recherchen des NDR besitzen solche Firmen inzwischen Hunderte von Praxen in ganz Deutschland, so dass einzelne Ketten in bestimmten Regionen und Städten eine Monopolstellung haben.

Die Finanzialisierung Deutschlands zeigt sich auch darin, dass die deutsche Bevölkerung ausgepresst wird und zunehmend wütend ist. Aus Reuters:

Rund 80 Prozent halten die wirtschaftliche Situation in Deutschland für ungerecht, ein Anstieg um 32 Prozentpunkte gegenüber 2021, und 60 Prozent der Deutschen sehen die Gesellschaft als gespalten an – vor allem zwischen Arm und Reich – ein Anstieg um 20 Prozentpunkte im Vergleich zum Mai 2022, so die Forschungsorganisation More in Common. …

Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen seien im Allgemeinen stärker von der Inflation betroffen, sagte Florian Dorn, ein Forscher bei Ifo, gegenüber Reuters. Die Arbeitnehmer in Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft, verloren 2022 rund 4,1 % ihrer Kaufkraft, wie eine im Juli veröffentlichte Studie des WSI-Instituts ergab.

Obwohl die höheren Energieimportpreise zunächst die Inflation in Europa und Deutschland anheizten, zogen auch die Unternehmen die Preise über die Kosteninflation hinaus an, wie die WSI-Analyse ergab. Die Gewinninflation der Unternehmen stieg im Jahr 2022 um 7 %, während die Arbeitskosten nur um 3,3 % stiegen.

Es wird erwartet, dass der Lebensstandard weiter sinken wird, da Sozialprogramme zu Lasten von Industriehilfen und/oder Militärausgaben gehen. Wirtschaftsminister Habeck will einen subventionierten Strompreis für die Industrie von 6 Eurocents pro Kilowattstunde. Derzeit zahlen die Deutschen rund 40 Eurocent für ihre Stromversorgung im Einzelhandel. In den USA oder Frankreich zahlt die Industrie sogar nur 4 Cent.

Das Problem ist, dass Habecks Plan von Mitgliedern seiner eigenen grünen Partei abgelehnt wird, die die Schwerindustrie, die Gas und Öl verbraucht, nicht subventionieren wollen, und dass die Defizitsünder das Geld nicht ausgeben wollen. Die höheren Energiepreise treffen vorerst vor allem kleinere Unternehmen, die die Kosten nicht auffangen können. Aus der Deutschen Welle:

Der stellvertretende IG-Metall-Vorsitzende Jürgen Kerner fügte hinzu, mittelständische Familienunternehmen hätten derzeit „keine Perspektive, ihr Geschäft weiterzuführen.“ Die Verunsicherung sei groß: „Aluminiumhütten stellen die Produktion ein, Gießereien und Schmieden verlieren Aufträge.“ Die Ortsverbände der IG Metall meldeten zunehmend Insolvenzverwalter in den Betrieben, die „Entlassungen, Insolvenzen und Betriebsschließungen“ planten.

Tatsache ist, dass Deutschland einfach nicht genug Geld hat, um die Rüstungsausgaben zu erhöhen und die Energiekosten für die Industrie zu subventionieren. Infolgedessen wird es den USA immer ähnlicher – mehr Finanzialisierung, mehr Outsourcing und mehr Militärausgaben.

Außenpolitisch haben der stümperhafte Scholz, der ehemalige Trampolinsportler-Außenminister, und der Kinderbuchautor-Wirtschaftsminister, der die Show leitet, ganz Deutschland freiwillig an die Spitze des laufenden Angriffs auf Russland in Europa gesetzt, während sich Washington auf China konzentriert. Gleichzeitig muss Deutschland die verbleibenden wirtschaftlichen Beziehungen zu China zurückfahren und die Militärausgaben gegen Russland erhöhen. Wie ein Spieler, der eine Pechsträhne hat, ist die deutsche Elite nicht bereit, jetzt aufzugeben. Aus der deutschen Außenpolitik:

Die Bundesregierung will die deutsche Armee für einen möglichen Krieg mit Russland anpassen und aufrüsten. Das geht aus den neuen verteidigungspolitischen Leitlinien hervor, die Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius letzte Woche vorgestellt hat. Berlin bekennt sich weiterhin zum Ausbau der militärischen Stärke und erklärt die „Abschreckung“ Moskaus zur Kernaufgabe der Bundeswehr. Von möglichen Verhandlungslösungen und Deeskalation ist in den Leitlinien keine Rede. Unter Vernachlässigung des NATO-Angriffskrieges gegen Jugoslawien im Jahr 1999 behaupten die Autoren, dass Russland Anfang 2022 den Krieg nach Europa zurückgebracht habe. Deutschland müsse daher so schnell wie möglich „kampfbereit“ werden. Die beiden Schwerpunkte des Dokuments – der Ausbau der nationalen militärischen Fähigkeiten und die Ausrichtung der Bundeswehr auf einen Krieg mit Russland – stellen keine „Zeitenwende“ in der deutschen Militärpolitik dar. Sie werden von den deutschen Regierungen seit Jahren und über mehrere Legislaturperioden hinweg kontinuierlich vorangetrieben. Auf der Grundlage neuer militärischer Schlagkraft strebt Berlin eine militärische Führungsrolle in Europa und eine „Gestaltungsmacht“ innerhalb der NATO an.

In gewisser Weise kann man die Gründe für die Aufrechterhaltung des Neuen Kalten Krieges mit Russland nachvollziehen. Wenn nicht, werden die Leute anfangen, viel mehr Fragen darüber zu stellen, was Berlin von den Beziehungen zu den USA hat, warum Scholz und Co. so pflichtvergessen waren, was genau mit den Nord-Streams passiert ist, warum ihr Lebensstandard gesunken ist, was es mit dem auseinanderdriftenden Schicksal Deutschlands und Russlands auf sich hat (wie Gilbert Doctorow schreibt: „Russland stellt auf dem Lande auf Gasheizungen um – Europa stellt in der Stadt auf Holzkamine um“).

Wenn heute in Deutschland Wahlen stattfänden, würden sie wohl von der Mitte-Rechts-CDU und der AfD dominiert werden:

Leser, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber wäre eine CDU-Regierung nicht weitgehend eine Fortsetzung der aktuellen Politik?

Es bleibt abzuwarten, wie lange sich die deutsche Elite den Auswirkungen der weit verbreiteten Wut der Bürger und der aufstrebenden Nationalisten, die Deutschland an die erste Stelle setzen wollen, entziehen kann, aber ihre Vorstellung von Deutschland schließt oft die rund 19 Millionen Menschen aus, die entweder seit 1950 ins Land eingewandert sind oder Kinder von Einwanderern sind. Die AfD ist besonders misstrauisch gegenüber Muslimen, die inzwischen fast sieben Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachen.

Ein weiterer Faktor, der zur Verschlechterung der Lage in Deutschland beiträgt, ist die schlichte Trägheit, wie Aurelian kürzlich in einem Kommentar hier beschrieb:

…Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland verständlicherweise bei seinen unmittelbaren Nachbarn etwas unbeliebt. Die Adenauer-Generation erkannte, dass der einzige Weg zurück zu internationalem Ansehen in der Mitgliedschaft in multilateralen Institutionen bestand und darin, einen Großteil seiner Souveränität an andere abzugeben, damit es nicht als Bedrohung angesehen wurde. Daher war Deutschland ab 1951 Mitglied der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und ab 1958 Mitglied der EWG. Die deutsche Remilitarisierung, die von den anderen europäischen Staaten zähneknirschend akzeptiert wurde, erwies sich tatsächlich als bessere Lösung als die ursprüngliche Idee einer westlichen Vertragsorganisation als ständiges Militärbündnis gegen Deutschland. Alle deutschen Truppen wurden der Kontrolle der NATO unterstellt, und die Bundeswehr durfte kein eigenes operatives Hauptquartier haben und somit keine nationalen Einsätze durchführen. Zusammen mit der Unterordnung unter Frankreich im Rahmen des Elysée-Vertrags von 1962 war dies eine Art freiwilliger Masochismus, der dazu beitrug, die sehr realen Ängste vor einem deutschen Revanchismus zu zerstreuen. (Diese Befürchtungen sind übrigens ein wesentlicher Grund dafür, warum die europäischen Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges an der NATO festhielten). Diese Unterwürfigkeit brachte mehrere Generationen deutscher Diplomaten und Militärs hervor (und ich habe viele von ihnen kennen gelernt), deren größtes Anliegen es war, als „gute Europäer“ und „gute Mitglieder der NATO“ zu gelten. Sie stimmten zwar nicht in allen Punkten mit den USA überein, aber eine deutsche Regierung, die der amerikanischen Führung folgte, konnte nie kritisiert werden.

Seitdem hat sich natürlich viel geändert, mit der Veränderung des Gleichgewichts der deutsch-französischen Beziehungen und der vollständigen Umgestaltung der europäischen Sicherheitsszene. Es ist vor allem zu beobachten, dass die Deutschen nach Jahrzehnten des guten Benehmens nicht mehr die diplomatischen Reflexe haben, die sie eigentlich bräuchten, und dass sie Gefahr laufen, sich in einen unglaublichen Schlamassel zu stürzen. Das existenzielle Problem, was Deutschland überhaupt ist, das in seiner Geschichte nie gelöst wurde, bedeutet, dass für viele in Führungspositionen die beste und einfachste Lösung darin besteht, den USA zu folgen, weil das in der Vergangenheit gut funktioniert hat.

Aber wenn diese Gewohnheit, den USA zu folgen, schließlich ins Wanken gerät, könnte das schnell geschehen und unvorhergesehene Folgen haben. Wie lange wird Deutschland (und Europa) noch autoritärer werden, um diese Trägheit aufrechtzuerhalten?

Es bräuchte nur eine deutsche Regierung, die anfängt, eine Politik zu verfolgen, die im Interesse der Mehrheit der Deutschen ist, und Europas Rolle als Frontlinie im Neuen Kalten Krieg könnte wie ein Kartenhaus zusammenfallen.

Übersetzt mit Deepl.com



