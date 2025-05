https://www.nachdenkseiten.de/?p=132657



Warum ich am 9. Mai zur Parade zum Tag des Sieges nach Moskau fahre Ein Artikel von Thomas Fazi

„Wir müssen anfangen, die Brücken wiederaufzubauen, die andere sich so sehr bemüht haben, zu zerstören.“ Der italienisch-britische Autor und Journalist Thomas Fazi beschreibt in diesem eindringlichen Beitrag, warum er sich auf den Weg nach Moskau gemacht hat und warum aus seiner Sicht die Frage, ob wir die Beziehungen Europas zu Russland reparieren können, existenziell für unseren Kontinent ist. Ein Gastbeitrag von Thomas Fazi, aus dem Englischen übersetzt von Maike Gosch.



Ich schreibe diese Zeilen etwa 5.000 Meter über dem Boden, auf dem Weg von Rom nach Istanbul. Von dort aus fliege ich morgen früh nach Moskau, um die Parade zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, mitzuerleben und zu dokumentieren – in diesem Jahr jährt sich der Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland zum 80. Mal –, vorausgesetzt natürlich, mein Flug wird nicht nach dem massiven Drohnenangriff der Ukraine auf mehrere russische Flughäfen gestrichen.

Ich werde zum ersten Mal in Russland sein und freue mich darauf, ein paar Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, Freunde zu treffen und den guten alten Wodka und saure Gurken zu genießen. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich fahre. Ich habe mich entschieden, an diesem Tag in Moskau zu sein, weil es wichtig ist. Wir leben in extrem düsteren und gefährlichen Zeiten. In den letzten dreieinhalb Jahren haben die europäischen Regierungen systematisch die diplomatischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Russland abgebaut und gleichzeitig einen Stellvertreterkrieg gegen das Land geführt – auf Kosten der Ukraine. Auch wenn es viele immer noch nicht wahrhaben wollen: Europa befindet sich im Krieg – militärisch, wirtschaftlich und kulturell – mit der größten Atommacht der Welt. Vom Westen gelieferte Waffen, Geheimdienstinformationen und Finanzmittel haben zum Tod von Tausenden von russischen Soldaten beigetragen. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

