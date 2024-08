Warum ich nicht für Kamala Harris stimmen werde von Maura Finkelstein

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/8/19/why-i-am-not-voting-for-kamala-harris



Warum ich nicht für Kamala Harris stimmen werde

Meine rote Linie ist der Völkermord, und keine „gute Stimmung“ im Wahlkampf wird sie verschieben.

Maura Finkelstein Schriftstellerin,

Ethnografin und außerordentliche Professorin für Anthropologie

19. August 2024

Ich habe mich 1998 zur Wahl angemeldet und seitdem immer die Demokraten gewählt. Ich hatte nicht immer ein gutes Gefühl bei den Kandidaten auf dem Ticket der Demokraten. Tatsächlich fühlte ich mich nach der Stimmabgabe meist wütend, desillusioniert, enttäuscht und schmutzig. Dennoch gehörte es zu den Aufgaben eines Bürgers in einer Pseudodemokratie. Es war nicht die einzige Arbeit, die zu tun war, aber es war etwas.

In diesem November habe ich jedoch vor, bei der Wahl nicht für die Demokraten zu stimmen. Wenn die Präsidentschaftskandidatin der Partei, Kamala Harris, ihre Israel-Politik nicht ändert, werde ich ihr nicht meine Stimme geben.

Und ich werde nicht der Einzige sein. Mehr als 700.000 Amerikaner haben bei den Vorwahlen der Demokraten ihre Stimme nicht abgegeben und damit ihre Ablehnung der „eisernen“ Unterstützung der Demokratischen Partei für Israel zum Ausdruck gebracht.

Wenn Harris die Stimmen der Progressiven haben will, muss sie ein Waffenembargo gegen Israel unterstützen und die Finanzierung des israelischen Völkermords an den Palästinensern in Gaza einstellen. Dies ist eine rote Linie für viele von uns, die ihrem liberalen Personenkult nicht auf den Leim gegangen sind.

Als Präsident Joe Biden schließlich am 21. Juli als Kandidat der Demokraten für 2024 ausschied, gehörte ich nicht zu den vielen, die seine Unterstützung für die Vizepräsidentin feierten. Harris stand als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco auf der falschen Seite der Geschichte, als sie sich gegen eine Reform der Strafjustiz aussprach, und sie stand auf der falschen Seite der Geschichte, wenn es um Israel ging, für das sie eine überzeugte Anhängerin ist.

Dennoch hoffte ein kleiner Teil von mir, dass sie klug genug sein würde, um die Macht der „unengagierten“ Bewegung zu verstehen – die die Abstimmung von der Unterstützung eines Embargos gegen Israel und eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen abhängig macht – und das Ausmaß der Empörung zu verstehen, das diejenigen empfinden, die gegen den anhaltenden Völkermord sind, der in den letzten 10 Monaten durch US-Hilfe finanziert wurde. Ich habe mich geirrt.

Bei einer Kundgebung in Detroit am 7. August wurde Harris von einer Gruppe von Anti-Völkermord- und Pro-Palästina-Demonstranten empfangen, die skandierten: „Kamala, Kamala, du kannst dich nicht verstecken! Wir werden nicht für Völkermord stimmen!“ In einer Demokratie ist dies eine absolut vernünftige und akzeptable (wenn nicht sogar notwendige) Maßnahme. Politiker dienen dem Volk, und das Volk hat das Recht (und die Pflicht), Forderungen an seine politischen Führer zu stellen, vor allem, wenn diese um ihre Stimmen und Wahlkampfspenden bitten.

Dennoch beschloss Harris zu reagieren: „Wisst ihr was? Wenn Sie wollen, dass Donald Trump gewinnt, dann sagen Sie das. Andernfalls werde ich sprechen.“

Welchem Zweck dient diese Haltung? Die Demonstranten brachten lediglich ihre Forderung zum Ausdruck, dass Harris sich verpflichtet, die Bewaffnung Israels in dessen völkermörderischem Krieg gegen Gaza einzustellen. Ein Krieg, der die offizielle Zahl der Todesopfer in Gaza auf mehr als 40.000 erhöht hat; einige Schätzungen gehen von 186.000 oder noch mehr aus. Ein Krieg, der nach Angaben der internationalen gemeinnützigen Organisation Save the Children eine Million Kinder dem Risiko einer Hungersnot ausgesetzt hat. Ein Krieg, der den Gesundheitssektor im Gazastreifen dezimiert hat und zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder Polio-Infektionen hervorgerufen hat.

Viele von uns verbringen ihre Tage damit, durch die schrecklichsten Bilder zu scrollen, die man sich vorstellen kann – von israelischen Luftangriffen geköpfte Kleinkinder, in ihren Zelten bei lebendigem Leib verbrannte Menschen, abgemagerte Kinder, die verhungern, politische Gefangene, die von israelischen Soldaten brutal vergewaltigt werden. Die Gräueltaten gehen weiter und weiter. Diese Bilder verfolgen mich tage- und nächtelang, und nichts davon wäre ohne die Hilfe der USA, ohne unsere Steuergelder möglich.

Aber Harris will sich nicht auf diese sehr vernünftigen Forderungen einlassen – die Finanzierung dieses Gemetzels, dieses Völkermords, dieser schrecklichen Gewalt einzustellen. Stattdessen will sie als charismatisch gefeiert werden, für ihre Ausstrahlung, für ihre Vibes.

Diese Politik-als-Stimmung ist nicht neu. Es ist nichts anderes als das Einfließen der Promikultur in die Politik. Ein anderes Wort dafür ist Faschismus.

Ich erinnere mich an Erik Larsons 2011 erschienenes Buch In the Garden of Beasts: Love, Terror, and an American Family in Hitler’s Berlin, das die Geschichte von William Dodd, dem US-Botschafter in Deutschland von 1933 bis 1937, und seiner Familie erzählt. In den Jahren seit der Veröffentlichung des Buches habe ich gelegentlich an Dodd und oft an seine Tochter Martha gedacht, die ihn nach Berlin begleitete.

Der Botschafter war zum Zeitpunkt seiner Ernennung Vorsitzender des Fachbereichs Geschichte an der Universität von Chicago und wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden, um sein Buch über den amerikanischen Süden der Vorkriegszeit zu beenden. Er war zwar etwas besorgt, aber nicht allzu beunruhigt über die Geschehnisse in Deutschland und sagte zu Präsident Franklin Roosevelt: „Gebt den Menschen eine Chance, ihre Pläne auszuprobieren“, als die Nazipartei sich anschickte, Juden die Staatsbürgerschaft zu verweigern.

Martha hingegen ließ sich vom „Glanz“ der Nazipartei und ihrer gesellschaftlichen Szene mitreißen, ging mit Nazioffizieren aus und schlief mit ihnen.

So viele Liberale, die ich kenne, sind eine Form von William oder Martha Dodd. Wie William sind sie entweder zu sehr mit ihrer eigenen Bequemlichkeit beschäftigt, um sich für die täglichen Gräueltaten zu interessieren, die die Palästinenser erleben und erdulden müssen, oder, wie Martha, nähern sie sich der Politik durch den Rahmen der Promi-Kultur und der guten Gefühle und freuen sich, wenn sie Harris anhimmeln können, dessen Charisma und Beyonce-Werbung die lästige Realität des Völkermords verdrängen.

Schließlich geht es hier um gute Gefühle. „Verdirb uns nicht den Spaß“, schreien sie mich (und so viele andere) in den sozialen Medien an. Diese Anti-Empörung ist ohrenbetäubend. Aber man kann nicht nur von den Vibes leben.

In ihren Memoiren, die sie einige Jahre nach ihrer Flucht aus Nazi-Deutschland schrieb, gab Martha zu, dass sie Juden einfach nicht besonders mochte. Dieser beiläufige Antisemitismus ist ein Vorbote der heutigen liberalen Haltung gegenüber den Palästinensern, einer Missachtung, die ihre Wurzeln in der Islamophobie und dem antiarabischen Rassismus hat, die einen Völkermord vorantreiben.

Jetzt geht es um alles oder nichts – wir müssen Druck auf die Demokraten ausüben, damit sie ihre Haltung zu Gaza noch vor den Wahlen im November ändern. Wir alle sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um den Völkermord zu stoppen, aber das Mindeste ist jetzt, von einem Präsidentschaftskandidaten, der unsere Stimmen braucht, zu verlangen, dass er sich zur Einstellung der US-Gelder für Israel verpflichtet. So kompliziert ist das nicht.

Harris mag das geringere Übel sein, wenn es um Donald Trump geht, aber das geringere Übel ist immer noch böse. Wenn sie im November gewinnen will, muss sie uns mehr bieten als Stimmung und Prominenz – sie muss sich wirklich dafür einsetzen, den Völkermord in Gaza zu beenden, vor allem, indem sie ihn nicht mehr finanziert. Alles, was darunter liegt, wird ihr die Stimmen der Progressiven und möglicherweise die Präsidentschaft kosten. Wenn dies geschieht, werden die Liberalen im ganzen Land wahrscheinlich einem nebulösen „links-progressiven“ Block die Schuld geben, aber letztendlich wird dieser Verlust auf Harris selbst zurückfallen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Maura Finkelstein Schriftstellerin, Ethnografin und außerordentliche Professorin für Anthropologie Maura Finkelstein ist Autorin, Ethnografin und außerordentliche Professorin für Anthropologie. Ihre Artikel über Palästina sind in Cultural Anthropology, Anthropology Now, Allegra Lab, The Scottish Left Review, The Markaz Review, Red Pepper Magazine und Mondoweiss zu finden.

