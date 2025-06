https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-iranian-counterattacks-will-take-israeli-terrorism-head



Warum iranische Gegenangriffe den israelischen Terrorismus frontal bekämpfen werden

Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen English

14. Juni 2025

Hannan Hussain argumentiert, dass die Vergeltungsschläge des Iran eine gerechte und rechtmäßige Reaktion auf den israelischen Terrorismus sind und eine neue Phase der Konfrontation einläuten, die auf Selbstverteidigung und regionaler Gerechtigkeit basiert.

Ein vernichtender Bericht hat kürzlich enthüllt, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vertrauliche Informationen über ihre Korrespondenz mit dem Iran an die zionistische Besatzungsmacht weitergegeben hat. Der Bericht, der frühere Versuche ähnlicher Vertrauensbrüche bestätigt, erschien vor den ungerechtfertigten Angriffen „Israels” auf iranischem Boden, die sich gegen Wohngebäude, Nuklearanlagen und militärische Infrastruktur richteten. Die Entschlossenheit Teherans, dass eine Vergeltung für die zionistische Aggression unvermeidlich ist, sollte nun „Israel“ und den Vereinigten Staaten die Augen öffnen. „Dieses [zionistische] Regime muss mit einer schweren Strafe rechnen. Mit Gottes Gnade wird der mächtige Arm der Streitkräfte der Islamischen Republik sie nicht ungestraft davonkommen lassen“, erklärte Sayyed Ali Khamenei, Irans Oberhaupt, in seiner Ansprache.

Erstens ist die zionistische Aggression die schwerste seit Jahrzehnten und liefert Teheran eine eiserne Rechtfertigung für seine legitime Offensive. Allein in Teheran wurden bisher über 100 Menschen getötet, und der Angriff zeigt die eklatante Missachtung der Souveränität und territorialen Integrität eines wichtigen Staates in der Region durch „Israel“. Dutzende feindliche Flugzeuge nahmen fast 100 Ziele im gesamten Iran ins Visier. Das ist Terrorismus – schlicht und einfach.

Indem es Zivilisten, iranische Atomwissenschaftler und hochrangige Militärs ins Visier nimmt, will „Israel“ Zerstörung als neue Normalität etablieren, um aggressivere Übergriffe im Iran zu rechtfertigen. Diese kriminellen Ambitionen könnten jedoch auf eine harte Realität stoßen, da der Iran eilig Nachfolger für die Märtyrer aufstellt und an seiner kalkulierten Strategie festhält, Angriffe in einem Ausmaß und mit einer Häufigkeit seiner Wahl durchzuführen. Die groß angelegte Luftoffensive, die der Iran am Freitag gestartet hat, war nur ein Vorgeschmack auf die tatsächlichen Fähigkeiten, die „Israel“ in Alarmbereitschaft versetzen. Nach den eigenen Aussagen des Kriegsverbrechers Netanjahu verfügt der Iran über „erhebliche Fähigkeiten“, um das zionistische Regime in die Enge zu treiben, und als Urheber dieser grausamen Terrorkampagne wird „Israel“ mit einer präzisen Zerstörung rechnen müssen, die auf Selbstverteidigung beruht und im Einklang mit dem Völkerrecht steht.

Die beiden letztgenannten Überlegungen sind ausschlaggebend für das Drängen des Iran auf eine wirkungsvolle Reaktion. Die Übereinstimmung mit dem Völkerrecht macht deutlich, dass der Iran jedes Recht hat, Maßnahmen zu ergreifen, um Rache für die Verbrechen der Zionisten zu üben und Israels Kriegshandlungen zu verhindern. Schließlich hat der Kriegsverbrecher Netanjahu öffentlich verkündet, dass die sogenannte „Operation“ so lange wie nötig fortgesetzt werde, was auf seine Absicht hindeutet, die israelischen Bombardements zu verstärken und sich den Konsequenzen zu entziehen. Der Iran mangelt es keineswegs an Stärke: Iranische Raketen können „Israel“ problemlos erreichen, und rasche Veränderungen in den Führungspositionen der IRGC und der Streitkräfte deuten auf die Bereitschaft zu einer Kriegserklärung hin.

Verwandte Nachrichten

Die Vereinigten Staaten können behaupten, was sie wollen, dass sie keine Rolle bei den Angriffen gespielt hätten, aber schon ein flüchtiger Blick auf die jüngste Geschichte zeigt, dass die USA und „Israel“ oft gemeinsam operiert haben. Der Iran ist Zeuge der unverhohlenen Behauptung von US-Präsident Donald Trump, dass die israelischen Terrorangriffe auf das Hoheitsgebiet des Iran „ausgezeichnet“ gewesen seien, während er Teheran mit weiteren Angriffen drohte. Dies ist ein klares Eingeständnis, dass die USA mit „Israel“ zusammenarbeiten, um die Bedrohungslage in der Region zu verschärfen, und bietet dem zionistischen Terrorismus Deckung für eine neue Intensität.

Aber „Israel“ agiert nicht isoliert. Teheran verfügt über das Militär, den Geheimdienst und die kampferprobte Mentalität, um sicherzustellen, dass diejenigen, die das Leben von Zivilisten, kritische Infrastruktur, nationale Sicherheitsinteressen und andere wichtige Erfordernisse für selbstverständlich halten, dafür bezahlen müssen. Wie im Laufe der Jahre immer wieder zu beobachten war, besteht die Vorgehensweise des Iran in zunehmend maßvollen, präzisen und gezielten Selbstverteidigungsangriffen, die Terrororganisationen – vor allem dem völkermörderischen israelischen Regime – keinen Spielraum lassen, um ein Klima der Feindseligkeit im Nahen Osten zu diktieren.

Genau diese Zurückhaltung ärgert das zionistische Regime. Es hat den Völkermord in Gaza als Vorwand benutzt, um die Souveränität des Iran anzugreifen, und jetzt, da die internationale Kritik an den offensichtlichen Kriegsverbrechen „Israels“ einen neuen Höhepunkt erreicht hat, sieht Netanjahu eine Gelegenheit, gegen Teheran zu aggressiv vorzugehen.

Was das zionistische Regime nicht begreift, ist, dass Teheran die Massaker „Israels“ offiziell als Kriegserklärung bezeichnet hat, wodurch alle Karten auf den Tisch gelegt wurden und die Fassade der Neutralität der USA zerbrochen ist. Trumps Segen ist für die zionistische Aggression von entscheidender Bedeutung, sei es durch die Finanzierung der illegalen Besatzung, die Verstärkung des Informationsaustauschs, die Koordinierung plausibler Leugnungen oder die Bereitstellung einer chaotischen diplomatischen Deckung, um die Gräueltaten der Zionisten zu verschleiern. Der Verlust von Menschenleben auf iranischem Boden und das Ausmaß der landesweiten Bombardierungen sind ein legitimer Grund für einen prinzipiellen Krieg zur Selbstverteidigung seitens des Iran. Jeder Staat, der in einer solchen Situation davon Abstand nimmt, zu reagieren, würde seinem Volk, seinem Status als Staat und seiner Rolle als Garant für Frieden und Stabilität Unrecht tun.

Angesichts der Tatsache, dass „Israel“ die Unterdrückung der Palästinenser genutzt hat, um seine Ablehnung von Frieden, Menschlichkeit und dem lang ersehnten Wohlstand in der Region zu demonstrieren, sind die Vergeltungsschläge Teherans gegen „Israel“ eine angemessene Reaktion auf den israelischen Terrorismus.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Hannan Hussain

Schriftsteller und Autor.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …