Die Siegesfanfaren erklingen, aber ihre verführerische Melodie wird die Israelis täuschen Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-06-15/ty-article-opinion/.premium/trumpets-of-victory-are-sounding-but-its-alluring-melody-will-deceive-israelis/00000197-6f90-da11-a797-eff053210000



Meinung |

Die Siegesfanfaren erklingen, aber ihre verführerische Melodie wird die Israelis täuschen

Rettungskräfte leisten nach einem iranischen Raketenangriff am Samstagabend im Zentrum Israels Hilfe neben einem beschädigten Gebäude. Bildnachweis: AFP/JACK GUEZ

Gideon Levy

15. Juni 2025, 12:54 Uhr IDT

Israelis mögen Kriege, besonders wenn sie beginnen. Es gab noch keinen Krieg, den Israel – das ganze Land – nicht von Anfang an befürwortet hätte; es gab noch keinen Krieg – außer dem Jom-Lippa-Krieg 1973 –, der nicht dazu geführt hätte, dass das ganze Land zu Beginn Israels erstaunliche militärische und geheimdienstliche Fähigkeiten bewunderte. Und es gab noch keinen Krieg, der nicht in Tränen endete.

Menachem Begin begann den ersten Libanonkrieg in einem Zustand der Euphorie. Er beendete ihn in einer klinischen Depression. Begin als Parabel. Es besteht eine gute Chance, dass dies auch am Ende des Krieges gegen den Iran der Fall sein wird. Wir haben bereits einen euphorischen Anfang – Kriegsfotoalben gehen bereits in Druck –, aber dies könnte durchaus in einer Depression enden.

Die Flügel auf den Uniformen unserer Luftwaffenpiloten, bedeckt mit dem Blut Tausender Kinder und Zehntausender unschuldiger Menschen, wurden nach mehreren Einsätzen im Iran in einem Augenblick gereinigt. Was für Helden! Eine solche nationale Verehrung unserer Luftwaffe hat es seit dem „wundersamen“ Sechstagekrieg 1967 nicht mehr gegeben.

Seht nur, wie sie die Rakete durch den Balkon und das Fenster geschickt haben. Sogar Benjamin Netanjahu wurde über Nacht rein gewaschen und ist nun wieder Winston Churchill, zumindest für einige von uns. Fernsehsender und soziale Medien überschlugen sich mit Selbstlob.

Israelische Sicherheitskräfte untersuchen zerstörte Gebäude, die von einer aus dem Iran abgefeuerten Rakete in der Nähe von Tel Aviv, Israel, am Sonntag getroffen wurden. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg, AP

„Wenn wir wollen, wissen wir, wie man das Messer reinsteckt und dreht“, prahlte Liat Ron auf der Nachrichtenwebsite Walla. „Der 13. Juni mit seiner historischen Tragweite ist eine weitere Gelegenheit, die wir nicht verpassen dürfen. Hut ab vor der IDF und lang lebe der Staat Israel!“, schrieb der als einflussreichster Journalist Israels geltende Autor.

Die ersten Tage eines Krieges sind immer die schönsten, die berauschendsten und erfreulichsten. Seht nur, wie wir 1967 drei Luftwaffen zerstört haben oder wie wir am ersten Tag der Operation „Gegossenes Blei“ 2009 in Gaza 270 Verkehrspolizisten getötet haben. Es ist immer dieselbe Hybris, mit der die Erfolge der Armee und des Mossad angepriesen werden.

Am Freitag gab es bereits Menschen, die nach nur 100 Einsätzen davon träumten, das iranische Regime zu ersetzen. Dieser aufgeblasene Stolz geht immer mit einem Gefühl der Selbstgerechtigkeit einher. 1967 und 1982 gab es keine Wahl – keine Kriege waren gerechter als diese beiden. Auch am Freitag gab es keine andere Wahl. Der Anfang ist wie aus einem Film, das Ende könnte aus einer griechischen Tragödie stammen.

Am Freitagabend war das angenehme Gefühl bereits einer anderen Stimmung gewichen, als drei Sirenenrunden Millionen Menschen in ihre Schutzräume trieben, begleitet von Zerstörung und Todesopfern. Die neun toten iranischen Atomwissenschaftler konnten dies nicht aufwiegen, selbst der tote Kommandeur der Revolutionsgarden (der bereits ersetzt wurde) war kein Trost.

Israel stürzte sich in einen Krieg, den es hätte verhindern können, wenn es die USA nicht davon überzeugt hätte, die Verhandlungen über ein Atomabkommen zu stoppen, das Donald Trump gerne unterzeichnet hätte. Israel tat dies in der Überzeugung, keine andere Wahl zu haben – eine abgedroschene und altbekannte Behauptung.

Israel betrachtet die Erfolge des ersten Tages mit Scheuklappen und denkt nicht an die Tage, die folgen werden. Nach mehreren Monaten, in denen wir dreimal pro Nacht in einen Luftschutzbunker mussten, mit einer Wirtschaft in Trümmern und einer Moral am Boden, werden wir uns fragen, ob es das wirklich wert war und ob es wirklich keine andere Wahl gab. Solche Fragen sind derzeit nicht einmal legitim.

Das israelische Luftabwehrsystem „Iron Dome” feuert am frühen Sonntagmorgen Raketen über Tel Aviv ab. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg, AP

Wie viel Geduld hat der Iran im Vergleich zu Israel? Wie gut kann Tel Aviv mit der Bedrohung durch Raketenangriffe umgehen, ohne zu einem zweiten Kiew zu werden, und wie gut kann Teheran damit umgehen?

Diese Frage muss gestellt werden, bevor man losfliegt, um Natanz zu bombardieren, und nicht erst, nachdem die Piloten in Ruhm und Ehre zurückgekehrt sind. Das ist kein Versuch, den Menschen die Freude zu verderben, sondern ein nüchterner Blick auf die Realität und vor allem eine Lehre aus der Vergangenheit, die Israel nicht ziehen will.

Gab es jemals einen Krieg, aus dem Israel langfristig gestärkt hervorgegangen ist? Gab es überhaupt einen Krieg, in dem Israel keine andere Wahl hatte? Der Krieg gegen den Iran könnte zu einem Krieg werden, wie wir ihn noch nie gesehen haben.

Die einzige geringe Chance, ihn bald zu beenden, hängt weitgehend vom launischen Präsidenten in Washington ab. Es ist definitiv der gefährlichste Krieg, den Israel je geführt hat. Es ist ein Krieg, den wir vielleicht noch mehr bereuen werden als alle vorherigen.

Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …