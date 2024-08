Warum israelische Soldaten vergewaltigen Von Ramzy Baroud

https://www.mintpressnews.com/why-israeli-soldiers-rape/288145/



Von Ramzy Baroud

15. August 2024

Am 25. Oktober erklärte der israelische Politiker Moshe Feiglin gegenüber Arutz Sheva-Israel National News, dass „die Muslime keine Angst mehr vor uns haben“.

Es mag seltsam klingen, dass Feiglin das Element der Angst als entscheidend für Israels Wohlergehen, wenn nicht sogar für sein Überleben ansieht.

Tatsächlich ist das Element der Angst direkt mit Israels Verhalten verknüpft und grundlegend für seinen politischen Diskurs.

In der Vergangenheit hat Israel Massaker mit einer bestimmten politischen Strategie durchgeführt: Es wollte die gewünschte Angst erzeugen, um die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben. Deir Yassin, Tantara und die über 70 dokumentierten Massaker während der palästinensischen Nakba, der Katastrophe, sind Beispiele dafür.

Israel hat in der Vergangenheit auch Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Übergriffe eingesetzt, um ähnliche Ziele zu erreichen, Informationen zu erlangen oder den Willen von Gefangenen zu brechen.

UN-Experten erklärten in einem am 5. August veröffentlichten Bericht, dass diese Praktiken darauf abzielen, Palästinenser für ihren Widerstand gegen die Besatzung zu bestrafen und sie individuell und kollektiv zu zerstören“.

Israels andauernder Krieg im Gazastreifen hat all diese schrecklichen Strategien in einer Art und Weise offenbart, die es in der Vergangenheit noch nie gegeben hat, sowohl was die Verbreitung als auch die Häufigkeit betrifft.

In einem Bericht mit dem Titel Willkommen in der Hölle„, der am 5. August veröffentlicht wurde, erklärte die israelische Menschenrechtsorganisation B’tselem, dass Israels Haftanstalten, in denen jeder Insasse absichtlich harten, unerbittlichen Schmerzen und Leiden ausgesetzt wird, de facto als Folterlager fungieren“.

Wenige Tage später veröffentlichte die palästinensische Menschenrechtsgruppe Addameer ihren Bericht, in dem sie „dokumentierte Fälle von Folter, sexueller Gewalt und erniedrigender Behandlung“ sowie „systematische Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen an Gefangenen aus dem Gazastreifen“ feststellte.

Würde man die Vorfälle von Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und anderen Formen der Folter auf einer Karte einzeichnen, so würden sie ein großes geografisches Gebiet abdecken, im Gazastreifen, im Westjordanland und in Israel selbst – vor allem im berüchtigten Lager Sde Teiman.

In Anbetracht der Größe und der Standorte der israelischen Armee zeigen gut dokumentierte Beweise für Vergewaltigungen und Folter, dass diese Taktiken nicht an eine bestimmte Abteilung des Militärs gebunden sind. Das bedeutet, dass die israelische Armee Folter als zentralisierte Strategie einsetzt.

Eine solche Strategie wird mit Leuten wie Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, in Verbindung gebracht. Seine aggressiven Äußerungen, zum Beispiel, dass man palästinensischen Gefangenen „in den Kopf schießen sollte, anstatt ihnen mehr Essen zu geben“, stehen in perfektem Einklang mit seinen ebenso gewalttätigen Handlungen: die Politik des Aushungerns von Gefangenen, die Normalisierung der Folter und die Verteidigung von Vergewaltigungen.

Aber Ben-Gvir hat diese qualvollen Maßnahmen nicht eingeführt. Sie sind ihm um Jahrzehnte vorausgegangen und wurden gegen Generationen von palästinensischen Gefangenen angewandt, denen im Vergleich zu den im Völkerrecht, insbesondere in der Vierten Genfer Konvention, verankerten Rechten nur wenige Rechte zugestanden werden.

Aber warum foltert Israel Palästinenser in so großem Umfang?

Die israelischen Kriege gegen die Palästinenser beruhen auf zwei Elementen: einem materiellen und einem psychologischen. Ersteres hat sich in dem anhaltenden Völkermord, der Tötung und Verwundung von Zehntausenden und der Beinahe-Zerstörung des Gazastreifens manifestiert.

Der psychologische Faktor hingegen zielt darauf ab, den Willen des palästinensischen Volkes zu brechen.

Law for Palestine, eine juristische Interessengruppe, hat eine Datenbank mit über 500 Fällen veröffentlicht, in denen israelische Führer, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, zum Völkermord in Gaza aufriefen.

Die meisten dieser Verweise scheinen sich auf die Entmenschlichung der Palästinenser zu konzentrieren. Die Erklärung des israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog vom 11. Oktober, dass es „keine unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen gibt“, war Teil des kollektiven Todesurteils, das die Ausrottung der Palästinenser in den Augen der Israelis moralisch rechtfertigt.

Netanjahus eigener ominöser Bibelverweis, in dem er die israelischen Soldaten aufforderte, sich an den Palästinensern zu rächen, indem er sagte: „Denkt daran, was Amalek euch angetan hat“, war ebenfalls ein Blankoscheck für Massenmord.

Während Israel die Palästinenser nicht als Menschen, als Unschuldige, als des Lebens und der Sicherheit würdig ansieht, hat es seiner Armee einen Freibrief ausgestellt, mit diesen, in den Worten des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, „menschlichen Tieren“ zu tun, was es für richtig hält.

Das massenhafte Töten, Verhungern und die weit verbreiteten Vergewaltigungen und Folterungen von Palästinensern sind eine natürliche Folge dieser schockierenden Dialektik. Aber das übergeordnete Ziel Israels ist nicht einfach nur Rache, auch wenn letzteres für Israels Wunsch nach nationaler Wiederherstellung ganz entscheidend ist.

Indem es versucht, den Willen der Palästinenser durch Folter, Demütigung und Vergewaltigung zu brechen, will Israel eine andere Art der Abschreckung wiederherstellen, die es am 7. Oktober verloren hat.

Da die militärische oder strategische Abschreckungnicht wiederhergestellt werden kann, setzt Tel Aviv auf psychologische Abschreckung, d. h. auf die Wiederherstellung des Elements der Angst, das am 7. Oktober verloren ging.

Die Vergewaltigung von Gefangenen, die Veröffentlichung von Videos der grausamen Taten und die wiederholte Ausführung derselben schrecklichen Tat sind Teil der israelischen Strategie, die darauf abzielt, die Angst wiederherzustellen.

Doch Israel wird scheitern, weil es den Palästinensern bereits gelungen ist, Israels 76 Jahre währende Matrix aus physischer Beherrschung und psychischer Folter zu zerstören.

Der israelische Krieg gegen Gaza hat sich als der zerstörerischste und blutigste aller israelischen Kriege erwiesen. Dennoch wird die palästinensische Widerstandskraft immer stärker, weil die Palästinenser nicht passiv, sondern aktiv an der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft beteiligt sind.

Wenn der Widerstand des Volkes tatsächlich der Prozess der Wiederherstellung des Selbst ist, dann beweisen die Palästinenser in Gaza, dass sie trotz ihres unsäglichen Schmerzes und ihrer Qualen als Einheit auftreten und bereit sind, ihre Freiheit zu erkämpfen, koste es, was es wolle.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist „Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Mein Vater war ein Freiheitskämpfer“ und „Die letzte Erde“. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und Globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

