Warum Israels Kampfeslust nach einem Jahr des Völkermords sein Verderben sein könnte

Von Mouin Rabbani

3. Oktober 2024

Israels Strategie im Nahen Osten wird letztlich darüber entscheiden, ob der 7. Oktober als der Tag in die Geschichte eingehen wird, an dem das zionistische Projekt in Palästina zu scheitern begann

Am 7. Oktober 2023 startete die Hamas eine Offensive im Süden Israels, um den unhaltbaren Status quo unwiderruflich zu zerschlagen. Die Krise, die nun schon seit einem ganzen Jahr andauert, brach zwar an diesem Tag aus, hatte sich aber schon seit Jahrzehnten angebahnt.

Israels erste Reaktion bestand darin, eine völkermörderische Kampagne gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu entfesseln. Aus Rache und Blutdurst motiviert, sollte sie nicht nur massenhaft töten und zerstören, sondern den Gazastreifen für die menschliche Besiedlung ungeeignet machen.

Völkermord war der Preis, den Israels westliche Sponsoren zu zahlen bereit waren, damit Israel ein Exempel am Gazastreifen statuieren und damit seine zerschlagene Abschreckungsmacht wiederherstellen konnte.

Um sicherzustellen, dass Israel ungestraft durch den Gazastreifen wüten und sich jeglicher Rechenschaftspflicht für seine Handlungen entziehen kann, haben die westlichen Sponsoren und Verbündeten Israels, angeführt von den Vereinigten Staaten, bereitwillig das Regelwerk des internationalen Rechts und die ihm zugrunde liegenden Normen und Werte zerrissen.

Jede weitere Überschreitung einer roten Linie durch Israel – die Bombardierung und Zerstörung von Krankenhäusern, Schulen und Flüchtlingszentren, die wahllose Umwandlung von Kommunikationsgeräten in Handgranaten und die Tötung und Verwundung von Hunderten, um vier Gefangene zu retten – wurde als legitimer Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt.

Im Zuge dessen wurde die Welt auf dem Altar der Straflosigkeit Israels in einen viel gefährlicheren Ort für uns alle verwandelt.

Gescheiterte Strategie

Im vergangenen Jahr hat Israel nicht nur versagt, im Gazastreifen etwas von militärischer Bedeutung zu erreichen, sondern es hat auch keine Strategie formuliert. Slogans wie „totaler Sieg“ und ein Churchill-Komplex sind kein Ersatz für eine politische Vision.

Dies scheint sich nun zu ändern. Israels Attentat auf den Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, und mit ihm praktisch die gesamte militärische Führung der Bewegung, hat ihm das Vertrauen gegeben, dass es die als Achse des Widerstands bekannte Koalition zerschlagen kann.

Die wichtigste Initiative in dieser Hinsicht ist die derzeit laufende Invasion des Libanon, bei der alle im Gazastreifen verletzten roten Linien erneut überschritten werden, und das wieder einmal ohne einen Mucks aus den Hauptstädten, die Rivalen, Gegnern und anderen niederen Wesen gewöhnlich die Heiligkeit der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und ähnlicher Grundsätze predigen.

Wie von Anfang an klar war, ist Israels letztendliches Ziel ein Regimewechsel im Iran, in der irrigen Annahme, dass eine iranische Regierung, die sich aus dem Konflikt mit Israel zurückzieht, die Palästinenser und die Araber im Allgemeinen in machtlose Schafe verwandeln wird.

Israel scheint davon überzeugt zu sein, dass der Weg nach Teheran durch die südlichen Vororte von Beirut führt.

Das Chaos, das Israel im Nahen Osten sät, könnte eines Tages auf das Land selbst zurückfallen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bestätigte dies am 30. September, als er versprach, dass die Iraner bald „Freiheit“ von ihren Führern erlangen würden.

Israels Agenda erfordert es, eine direkte militärische Konfrontation zwischen Washington und Teheran herbeizuführen, und in US-Präsident Joe Biden hat es möglicherweise den Kandidaten gefunden, der sich ihm bisher entzogen hat.

Doch der Libanon hat sich wiederholt als Friedhof der israelischen und amerikanischen Hybris erwiesen.

Ob 1982, als Ariel Sharons Operation Big Pines den Grundstein für die Entstehung der Hisbollah legte, oder 2006, als sich Condoleezza Rices „Geburtswehen eines neuen Nahen Ostens“ als Fehlgeburt herausstellten.

In den kommenden Wochen wird sich entscheiden, ob Israel die Palästinafrage wieder einseitig zu seinen eigenen Bedingungen lösen und damit das Schicksal des palästinensischen Volkes besiegeln kann oder ob der 7. Oktober als der Moment in die Geschichte eingehen wird, an dem das zionistische Projekt in Palästina zu scheitern begann.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Mouin Rabbani ist ein Forscher, Analyst und Kommentator, der sich auf palästinensische Angelegenheiten, den arabisch-israelischen Konflikt und den heutigen Nahen Osten spezialisiert hat. Er ist Mitherausgeber von Jadaliyya und Non-Resident Fellow am in Katar ansässigen Center for Conflict and Humanitarian Studies. Als Absolvent der Tufts University und des Center for Contemporary Arab Studies der Georgetown University hat Rabbani zahlreiche Veröffentlichungen, Vorträge und Kommentare zu Nahost-Themen verfasst, unter anderem für die meisten großen Print-, Fernseh- und digitalen Medien.

Übersetzt mit Deepl.com

