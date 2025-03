Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-03-06/ty-article-opinion/.premium/why-is-oscar-winner-no-other-land-so-painful-for-american-jews/00000195-6a8f-d20b-a1b7-fbcf560b0000?utm_source=mailchimp&utm_medium=Content&utm_campaign=daily-brief&utm_content=6ed0fe46e6



Meinung |

Warum ist der Oscar-Gewinner „No Other Land“ für amerikanische Juden so schmerzhaft?

Ami Fields-Meyer

6. März 2025

Für diejenigen in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft, deren unmittelbare Reaktion auf den mit dem Oscar ausgezeichneten Film Ablehnung oder Feindseligkeit ist, hier ist der Grund, warum Sie es sich noch einmal überlegen sollten

Der israelische Journalist und Filmemacher Yuval Abraham nimmt den Preis für den besten Dokumentarfilm für „No Other Land“ entgegen, flankiert vom palästinensischen Journalisten und Filmemacher Basel Adra, der US-Produzentin Rachel Szor und dem emiratischen Filmemacher Hamdan Ballal, auf der Bühne während der 97. jährlichen Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien. Bildnachweis: AFP / Patrick T. Fallon

Ami Fields-Meyer

6. März 2025, 15:23 Uhr IST

Am späten Sonntagabend, nachdem der Film „No Other Land“ den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen hatte, postete ich die Dankesrede der palästinensischen und israelischen Co-Regisseure auf Instagram. Mein Beitrag – und anscheinend auch der Erfolg des Films bei den Academy Awards – traf einen Nerv. In einer Antwort von jemandem aus der jüdischen Welt wurde ich als „ahnungslos“ und „schlafend“ bezeichnet, mein Beitrag als „schädlich“ und mir wurde nahegelegt, „in ein Flugzeug zu steigen (und) es mir selbst anzusehen“.

Nach Jahren des Engagements für Themen im Zusammenhang mit Israel, Palästina und allgemeineren Fragen der Gerechtigkeit und Versöhnung weiß ich, dass ich mit solchen Reaktionen rechnen muss, wenn ich in den sozialen Medien poste. Aber es schmerzt mich immer noch, wenn ich feindselige Worte von Menschen lese, die ich kenne. Ich bin nicht am Sonntagmorgen aufgewacht und habe beschlossen, eine Meinung zum israelisch-palästinensischen Konflikt zu haben. Ich beschäftige mich mit Fragen der Gerechtigkeit und Ungleichheit in Israel-Palästina, seit ich als Schülerin an einer jüdischen Highschool begriff, dass amerikanische Juden oft aufgefordert werden, die fortschrittlichen Werte, die unsere Gemeinschaft in der US-Politik vertritt, in Bezug auf Israel außen vor zu lassen.

Mein Beitrag auf Instagram war eindeutig: Die erste Folie war ein Link zum vollständigen Video der Rede von Yuval Avraham und Basel Adra, deren Film die Zerstörung von Masafer Yatta, einer Ansammlung palästinensischer Dörfer in den südlichen Hebron-Bergen im Westjordanland, durch das israelische Militär aus der Sicht von Adra, einem lokalen Aktivisten, dokumentiert. Für die zweite Folie habe ich ihre Reden zu den Themen des Films zitiert, darunter Zwangsumsiedlung, rechtliche Ungleichheit und die tägliche Gewalt, die mit dem Leben unter militärischer Besatzung einhergeht.

Ich habe mit meinen Campern im jüdischen Sommercamp, mit Kommilitonen an der Universität, mit Kollegen im öffentlichen Dienst in den Rollen, die ich in der Regierung innehatte, und bei unzähligen Schabbatessen mit Freunden über Israels Umgang mit den Palästinensern gesprochen. Ich habe mich mit Palästinensern und Israelis vor Ort in Israel und im Westjordanland intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Aber es gibt bestimmte Gespräche, die wir selten in eher gemeinschaftlichen oder etablierten amerikanisch-jüdischen Kreisen führen, darunter über die brennenden Realitäten der Besatzung, die im Film dokumentiert sind. Stattdessen verlassen wir uns auf eine vorhersehbare Reihe oberflächlicher und abgegriffener Gesprächsthemen – dieselben, die in vielen der Antworten enthalten waren, die ich am Sonntagabend auf meine Beiträge erhalten habe und die diese Woche in der gesamten jüdischen Welt zu hören waren.

Mit Liebe und Nachdruck bitte ich meine Freunde, die diesem wichtigen Film und seinem unwahrscheinlichen Erfolg ablehnend oder feindselig gegenüberstehen, zu prüfen, woher diese Reaktionen kommen. Fragen Sie sich, ob Sie jemals versucht haben, die Perspektive, die sie geprägt hat, ernsthaft in Frage zu stellen. Gehen Sie bei Ihrer nächsten Reise nach Israel durch Kontrollpunkte, besuchen Sie die palästinensischen Gebiete, treffen Sie sich mit Menschen, deren Angehörige in Gaza getötet wurden, sprechen Sie mit Palästinensern über ihr Leben, ihren Schmerz, ihre Träume, ihre Darstellung der Geschichte. Zu Hause sollten Sie darauf drängen, dass dieser schmerzliche Film in Ihren Synagogen und in den Schulen Ihrer Kinder gezeigt wird. Kurz gesagt: Betrachten Sie die palästinensische Erfahrung genauso gründlich, wie wir darauf bestehen würden, dass andere die jüdische und israelische Erfahrung betrachten. Weiterlesen bei haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …