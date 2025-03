Elise Stefanik prahlt damit, Universitätsleiter wegen Nichtbestehens des Loyalitätstests für Israel entlassen zu haben

https://www.mintpressnews.com/elise-stefanik-brags-israel-free-speech-crackdown/289161/



Robert Inlakesh

6. März 2025

In einem aufschlussreichen Moment während ihrer jüngsten CPAC-Rede nahm die neu ernannte UN-Botschafterin von Donald Trump, Elise Stefanik, offen die Verdienste für die Absetzung mehrerer Ivy-League-Universitätspräsidenten im Namen Israels für sich in Anspruch. „Erinnern Sie sich an die berühmte Kongressanhörung mit den antisemitischen Universitätspräsidenten von Harvard und Penn?“ fragte sie die Menge. „Ich sollte nach meinen Fragen ehemalige Präsidenten sagen. Fünf sind weg und es sind noch so viele übrig.“

Stefanik bezog sich auf ihre hochkarätigen Gespräche mit Universitätsleitern, die ihrer Meinung nach deren angebliche Toleranz gegenüber Antisemitismus und ihr Versagen bei der Bekämpfung von Aufrufen zum Völkermord an Juden aufgedeckt haben. Ein weit verbreitetes Video der Anhörung zeigte Stefanik, wie sie die damalige Harvard-Präsidentin Claudine Gay in die Mangel nahm und sie wiederholt bedrängte, ob Aufrufe zum Völkermord an Juden als zulässige Rede auf dem Campus angesehen würden. Das vollständige Video bietet jedoch einen breiteren Kontext für den Austausch.

Gay, die später aufgrund von Plagiatsvorwürfen, die angeblich nichts damit zu tun hatten, zum Rücktritt gedrängt wurde, sah sich Stefaniks gezielten Fragen gegenüber, die in der Forderung nach einer Ja-oder-Nein-Antwort gipfelten. „Ein Harvard-Student, der zum Massenmord an Afroamerikanern aufruft, genießt in Harvard keinen Schutz der Meinungsfreiheit, richtig?“ drängte Stefanik, und Gay weigerte sich, eine direkte Ja-oder-Nein-Antwort zu geben.

Im vergangenen April erfasste eine Welle von Protesten die Universitätsgelände in den Vereinigten Staaten und führte zur Bildung von Studentenlagern, die forderten, dass ihre Universitäten sich von Unternehmen trennen, die sich an Israels Angriff auf Gaza mitschuldig gemacht haben. Die Bewegung, die schnell internationale Zugkraft gewann, begann an der Columbia University, nachdem Gay unter Druck gesetzt wurde, die New Yorker Polizei anzurufen, um studentische Demonstranten gewaltsam zu vertreiben.

Stefanik, die zwischen 2023 und 2024 mindestens 796.829 US-Dollar von pro-israelischen Spendern erhielt, argumentierte, dass pro-palästinensische Studentenproteste Aufrufe zur Ermordung jüdischer Menschen seien. Im Mittelpunkt dieser Behauptung stand ihre falsche Darstellung des Satzes „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ als Anstiftung zum Völkermord. Ironischerweise stammt der Satz aus der Likud-Partei des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, doch als er von pro-palästinensischen Demonstranten verwendet wurde, wurde er als Aufruf zur Tötung des jüdischen Volkes dargestellt.

Als ausländischer Staatschef forderte Benjamin Netanjahu, amerikanischen Studenten das Recht auf freie Meinungsäußerung zu entziehen, und verglich friedliche Anti-Kriegs-Camps mit Nazi-Kundgebungen, die dem Holocaust vorausgingen. Stefanik griff die Sache im Inland auf, verstärkte die Anschuldigungen des grassierenden „Antisemitismus“ auf dem Campus und verbreitete weit verbreitete, diskreditierte Falschmeldungen – darunter die falschen Behauptungen, dass einem jüdischen Studenten mit einer palästinensischen Flagge „ins Auge gestochen“ wurde und dass Demonstranten „Tod den Juden“ gerufen hätten. Sie drängte auch auf ein Ultimatum: Universitäten könnten entweder Studentenproteste gegen Israel unterdrücken oder riskieren, Bundesmittel zu verlieren.

Stefanik besichtigt am 20. Mai 2024 mit IDF-Major Liad Diamond die illegale israelische Siedlung Kfar Aza. Foto | repstefanik | Instagram

Am 9. Dezember begab sich Stefanik auf X (ehemals Twitter), um sich zu brüsten: „Einer erledigt. Bleiben noch zwei“, und feierte den erzwungenen Rücktritt der Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill. Magill hatte sich für die Wahrung der Rechte ihrer Studenten gemäß dem Ersten Verfassungszusatz eingesetzt, doch Stefanik und die Israel-Lobby stellten ihre Kampagne zur Niederschlagung der Campus-Proteste als Kampf gegen Antisemitismus dar.

Obwohl die Präsidentin der Columbia University, Minouche Shafik, dem Druck von Politikern, die mit der Israel-Lobby verbunden sind, und großen pro-israelischen Spendern nachgab, ging ihre Entscheidung, gegen Kritik an Israel vorzugehen, offenbar nicht weit genug, um ihre Kritiker zu besänftigen. Shafik wurde unerbittlichen Medienangriffen ausgesetzt und beschuldigt, „Antisemitismus zuzulassen“, weil sie es Studenten erlaubte, Israel zu kritisieren. Letztendlich wurde auch sie zum Rücktritt gezwungen.

Die Massenverhaftungen friedlicher Demonstranten, die Gewalt gegen Studenten durch externe Agitatoren und die erzwungenen Rücktritte von mindestens fünf Universitätspräsidenten stellen zusammen den schwersten Angriff auf die akademische Freiheit in der Geschichte der USA dar. Noch nie zuvor wurden Universitätsleiter einfach deshalb abgesetzt, weil sie auf dem Campus freie Meinungsäußerung zuließen – ein beispielloses Vorgehen, mit dem Stefanik nun offen prahlt.

Das harte Vorgehen ist noch lange nicht vorbei. Das Justizministerium hat eine Untersuchung wegen angeblicher Diskriminierung „von Mitarbeitern, die Juden oder Israelis sind oder als solche wahrgenommen werden“ an der University of California eingeleitet. Unterdessen hat Präsident Trump versprochen, ausländische Studenten, die sich auf dem Campus für Palästina engagieren, abzuschieben, die Demonstrationen als „illegale Proteste“ zu brandmarken und die Teilnehmer der Unterstützung der Hamas zu beschuldigen.

Trotz seiner Rhetorik über die Kürzung von Staatsausgaben hat Trump eine landesweite Task Force eingerichtet, die mit US-Steuergeldern finanziert wird, um angeblichen Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen. Noch besorgniserregender für Verfechter der Redefreiheit ist die Prüfung von Methoden durch die Regierung, um den Steuerbefreiungsstatus von Organisationen, die Israel kritisieren, zu widerrufen, wobei solche Äußerungen als antisemitisch oder terroristisch eingestuft werden. Dieser Schritt könnte weitreichende Folgen haben und sich möglicherweise auf Universitäten, unabhängige Medien, darunter MintPress News, und zivilgesellschaftliche Gruppen auswirken.

Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass pro-palästinensische Lager zu Gewalt gegen jüdische Menschen aufgrund ihrer Identität aufgerufen haben, stellen die Unternehmensmedien und pro-israelische Gesetzgeber in Washington die Proteste weiterhin als extremistische Versammlungen dar. Die Trump-Regierung führt trotz ihrer Positionierung als „Anti-Woke“-Verfechterin der Redefreiheit einen beispiellosen Angriff auf die Rechte des ersten Verfassungszusatzes an – im Namen einer ausländischen Regierung.

Titelbild | Elise Stefanik geht am 25. Februar 2025 im US-Kapitol in Washington, D.C., zur Abstimmung in den Plenarsaal. Graeme Sloan | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

