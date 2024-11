https://redflag.org.au/article/why-is-the-us-election-so-close



Warum ist die US-Wahl so knapp?

Von Lance Selfa

4. November 2024

Der republikanische Kandidat Donald Trump während der Präsidentschaftsdebatte im September FOTO: MSNBC

Lance Selfa, ein in Chicago ansässiger Sozialist, berichtet für Red Flag über die US-Präsidentschaftswahlen. Lance ist der Autor von The Democrats: A Critical History und Herausgeber von US Politics in an Age of Uncertainty: Essays on a New Reality.

——————–

Unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt, ist eine zentrale Tatsache der US-Politik, dass es einen unerschütterlichen konservativen Block von etwa 46 Prozent der Wählerschaft gibt. Dies ist Trumps Unterstützerbasis und der Grund, warum sich so viele Menschen fragen, wie das Rennen so knapp sein kann, nach allem, was Trump über sich selbst preisgegeben hat.

Es gibt viele Erklärungen. Nate Cohn von der New York Times hat viele davon hier besprochen. Cohn argumentiert, dass das „nationale politische Umfeld einem Sieg der Demokraten nicht so förderlich ist, wie viele vielleicht annehmen“. Er stützt dieses Urteil auf mehrere Faktoren: die Unbeliebtheit von Präsident Biden, Meinungsumfragen, die zeigen, dass eine große Mehrheit der Meinung ist, dass das Land „auf dem falschen Weg“ ist, und das Muster der Gegenreaktion gegen die regierenden Parteien in der post-covid Welt der Unruhen und Inflation.

Diese Faktoren mögen erklären, warum Trump in den aktuellen Umfragendurchschnitten konstant 46 Prozent Unterstützung erhält (46,9 in ABCs 538 Durchschnitt). Aber sie erklären nicht, warum er 2020 46,8 Prozent der Stimmen in der Bevölkerung und 2016 46,1 Prozent der Stimmen in der nationalen Bevölkerung erhielt. Mit anderen Worten: Ein solider konservativer Block in der Wählerschaft ist bereit, Trump zu unterstützen, komme, was da wolle. Und das schon seit geraumer Zeit. Selbst bei der Wahl 2008 – die während eines historischen Zusammenbruchs der Wirtschaft stattfand, der die amtierenden Republikaner eigentlich hätte in die Bedeutungslosigkeit stürzen müssen – erhielt der Republikaner John McCain 45,7 Prozent der Stimmen, während der Demokrat Barack Obama einen „Erdrutschsieg“ mit 52,9 Prozent der Stimmen errang.

Trotz der Besessenheit der Medien von Trumps angeblicher Basis in der Arbeiterklasse ist klar, dass die meisten Menschen, die 2016 für ihn gestimmt haben, dieselben Menschen waren – oder zumindest dieselbe Art von Menschen –, die 2012 für den steifen Kapitalisten Mitt Romney oder 2000 und 2004 für den Möchtegern-Cowboy George W. Bush, den Spross der typischen republikanischen Establishment-Familie, gestimmt haben.

Seit mehr als einer Generation sind die Republikaner auf die solide Unterstützung aus 20 Bundesstaaten im Süden, in den Great Plains und im Mountain West angewiesen. Verschiedene Interessengruppen und Wähler der Grand Old Party (GOP) wurden durch die republikanische Dreifaltigkeit aus Steuersenkungen, einem aufgeblähten Pentagon und einem Sicherheitsstaat sowie konservativen Positionen zu sozialen Themen wie der Ablehnung von Abtreibungen zusammengehalten.

Die Republikaner bauten eine Massenbasis für diese Politik auf, indem sie einen Ansatz verfolgten, der als „Hundepfeife“ bezeichnet wird, um Rassismus zu vermeiden – sie vermieden offen rassistische Rhetorik, aber die beabsichtigten Empfänger verstanden die Botschaft durch rassistisch gefärbte Rhetorik zu Themen wie „Drogen“ und „Sozialhilfe“. Obwohl der Republikaner Barry Goldwater bei der größten Präsidentschaftswahl in der Geschichte der USA unterlag, wurde dieser Ansatz in seiner Kampagne von 1964 auf die Probe gestellt. Goldwater trat mit einem Programm an, das sich gegen das Bürgerrechtsgesetz von 1964 als Verletzung der Rechte an Privateigentum richtete.

Während die Wählerschaft Goldwater mit überwältigender Mehrheit ablehnte, stellten die Konservativen fest, dass sie die Gemüter nicht mit dem Thema Eigentumsrechte erhitzten, sondern mit sogenannten „kulturellen“ Themen, die Teile der Bevölkerung ansprachen – insbesondere weiße Südstaatler, die sich von der Demokratischen Partei abwandten, als die Bürgerrechtsbewegung die alte Ordnung in Frage stellte.

Später erklärte Paul Weyrich, ein Anführer der Neuen Rechten in den 1970er und 1980er Jahren, die Strategie: „Wir sprechen über Themen, die den Menschen wichtig sind, wie Waffenkontrolle, Abtreibung, Steuern und Kriminalität. Ja, das sind emotionale Themen, aber das ist besser, als über Kapitalbildung zu sprechen.“

Diese sozialen Faktoren ermöglichten es rechtsgerichteten, wirtschaftsfreundlichen Politikern und Aktivisten, sich als „populistische“ Gegner einer „übermächtigen Regierung“ und der „liberalen Elite“ zu präsentieren, anstatt korrekterweise als Wasserträger für Großunternehmen angesehen zu werden. Die rechten Anführer waren sich dessen sehr bewusst. Wie der rechte Boxer Pat Buchanan 1977 schrieb: „Wenn es für uns eine politische Zukunft gibt, dann ist sie verwirkt, solange wir uns als gehorsame Fußsoldaten der Fortune 500 wahrnehmen lassen.“

Heute wird die christliche Rechte in erster Linie als das Vehikel angesehen, mit dem Konservative eine Opposition gegen die Rechte von Frauen und Homosexuellen aufgebaut haben. Eines der grundlegenden Ereignisse bei der Bildung der Christlichen Rechten in den 1970er Jahren, die von ehemaligen Ministern angeführt wurde, die die Rassentrennung befürworteten, wie Jerry Falwell und Pat Robertson, war ein Kampf mit der US-Steuerbehörde IRS, um den Steuerbefreiungsstatus für christliche Schulen zu erhalten, von denen die meisten nach den Entscheidungen zur Aufhebung der Rassentrennung in Schulen als „weiße Akademien“ gegründet wurden.

Die konservativen politischen Positionen, für die die Republikaner eintreten, finden regelmäßig Unterstützung bei einer Minderheit der US-Wählerschaft. Der durchschnittliche Wähler der Republikaner ist eine wohlhabende weiße Person mittleren Alters, eher ein Mann als eine Frau, in einem Land, das immer weniger wohlhabend, weniger weiß und weniger religiös ist und in dem Frauen den größten Teil der Bevölkerung und Wählerschaft ausmachen.

Das ist ein zentraler Grund dafür, dass die Republikaner bei sieben der letzten acht nationalen Präsidentschaftswahlen die Stimmen der Bevölkerung verloren haben, während sie bei den „Zwischenwahlen“ mit geringer Wahlbeteiligung zwischen den Präsidentschaftswahlen alle vier Jahre große politische Gewinne erzielten.

Die Republikaner sind darauf angewiesen, eine schrumpfende „Basis“ zu mobilisieren, was ihre wichtigsten politischen Aktivisten dazu veranlasst hat, jede Wahl zu einem Todeskampf gegen ruchlose Kräfte zu machen, die die idealisierte Version der USA aus den 1950er Jahren, die von Konservativen verehrt wird, „wegnehmen“.

Dies ist das schmutzige Geheimnis um die republikanische Basis, das die Große Rezession von 2007-08 aufgedeckt hat. Die wirtschaftliche Verwüstung hat nicht nur zumindest einen Teil der konservativen Mittelschicht dazu gebracht, sich einer rechtsextremen Politik zuzuwenden, sondern auch dazu geführt, dass die freie Marktwirtschaft ihnen immer weniger bietet. Um sie an die GOP-Koalition zu binden, haben die Republikaner ihren „Kulturkrieg“ verschärft und ihn nicht nur gegen liberale Politik wie das Recht auf Abtreibung gerichtet, sondern auch zur Verteidigung dessen, was der liberale Historiker Allan Lichtman als „weiße protestantische Nation“ bezeichnete.

Trotz gegenteiliger Spekulationen in den Medien ist Trumps Basis nicht die „weiße Arbeiterklasse“. Es handelt sich um eine neue Inkarnation der Tea Party von 2010 – genauer gesagt, wie Kate Aronoff in Jacobin schreibt, um Wähler, die von der Tea-Party-Bewegung aktiviert wurden und „Kandidaten bevorzugen, die sich dem Establishment widersetzen, und daher äußerst empfänglich für die Appelle des Milliardärs sind“.

Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Konservativen weniger an den Heilsversprechen des freien Marktes interessiert sind, sondern sich vielmehr „Sorgen über soziokulturelle Veränderungen in den Vereinigten Staaten machen, wütend und ängstlich über Einwanderung sind, durch die Anwesenheit eines schwarzen Liberalen mit einem muslimischen zweiten Vornamen im Weißen Haus ausflippen und sich vehement gegen das wehren, was sie als außer Kontrolle geratene ‚Sozialausgaben‘ für Arme, Minderheiten und junge Menschen betrachten“, wie die politische Soziologin Theda Skocpol es ausdrückt.

Unterströmungen rassistischer, einwanderungsfeindlicher, antimuslimischer und sozialkonservativer Politik gehen seit langem mit dem wirtschaftlichen Konservatismus einher, der von den eher gehobenen Wählern in der republikanischen Basis unterstützt wird. Doch die Finanzkrise von 2008 diskreditierte die Art elitärer, neoliberaler Politik, die das republikanische Establishment vertrat, und lenkte einen Teil der republikanischen Basis aus der Mittelschicht in eine extremere Richtung.

Die Ironie dabei ist natürlich, dass Trump – der vermeintliche „Populist“, der sich für den „vergessenen Amerikaner“ einsetzt – für die Großunternehmen und die Reichen genauso viel und wahrscheinlich sogar mehr erreicht hat, als es jeder Republikaner des Establishments hätte tun können. Trumps Schwindel ist so durchsichtig – und bis heute so erfolgreich –, dass der Rest der Partei seinem Beispiel folgt.

Aber es ist nicht nur die Dynamik der US-Politik, die den Trump’schen „Populismus“ als tragfähige rechte Politik in der Republikanischen Partei bewahren wird. Der Trumpismus ist Teil eines weltweiten Phänomens, das sich nach der Großen Rezession durchgesetzt hat.

In einem Land nach dem anderen führte die Rezession zu einer politischen Polarisierung, die die extreme Rechte fest etablierte. Langjährige Regierungsparteien, von konservativen Mainstream-Parteien bis hin zu Sozialdemokraten, setzten auf neoliberale Sparmaßnahmen, während rechte „populistische“ Parteien wie der Rassemblement National in Frankreich und die Partei für die Freiheit in den Niederlanden Einwanderer und Muslime für die Verschlechterung des Lebensstandards verantwortlich machten und sich als Gegner eines korrupten Status quo präsentierten.

Wie der verstorbene marxistische Historiker Neil Davidson schrieb, füllten diese Kräfte ein Vakuum, das entstand, als sich die beiden großen politischen Blöcke in der kapitalistischen Politik – die traditionelle Rechte und die sozialdemokratische oder liberale „Linke“ – in der neoliberalen Wirtschaftspolitik zusammenfanden. Da substanzielle Differenzen in der Wirtschaftspolitik vom Tisch waren, beschränkte sich die Unterscheidung zwischen den beiden Blöcken oft auf Unterschiede in „kulturellen“ Fragen wie Religion, Rasse und Einwanderung.

Die Große Rezession zerstörte jegliche Anziehungskraft, die die neoliberale Wirtschaft in der Bevölkerung hatte, und zerschlug die stabilen Zweiparteiensysteme, die in den meisten reichen Ländern vorherrschten. Wie Davidson es ausdrückte:

„Die Wiederbelebung der extremen Rechten als ernstzunehmende Wahlkraft basiert auf den scheinbaren Lösungen, die sie für die beiden aufeinanderfolgenden Krisenwellen anbietet, die die Arbeiterklasse im Westen zunehmend fragmentiert und desorganisiert und anfällig für Appelle an Blut und Nation als einzig gangbare Form des Kollektivismus gemacht haben, die noch verfügbar ist, insbesondere in einem Kontext, in dem die systemische Alternative zum Kapitalismus – wie falsch sie auch war – 1989-91 offenbar zusammengebrochen war.

„Die politischen Auswirkungen sind bedrohlich. Die zunehmende Austauschbarkeit politischer Parteien gibt der extremen Rechten die Möglichkeit, Wähler anzusprechen, indem sie sich so positionieren, als stünden sie außerhalb des Konsenses, und damit ihre berechtigten Wutgefühle ansprechen.“

In vielen Ländern hat sich ein Teil der breiteren konservativen Seite des Spektrums in eine einwanderungsfeindliche oder „populistische“ Richtung abgespalten, wobei sich die etablierte Rechte darauf einstellt. So gewann beispielsweise der rechtsextreme Kandidat Jair Bolsonaro nach dem massiven wirtschaftlichen Zusammenbruch in Brasilien Ende der 2010er Jahre Teile der traditionellen Rechten, wie die Agrarindustrie, und eine radikalisierte Mittelschicht, die früher die Basis der neoliberalen Mainstream-Partei des ehemaligen Präsidenten Fernando Henrique Cardoso bildete.

In den USA sind dieselben globalen Kräfte am Werk, aber die nationalen Besonderheiten der USA bleiben bestehen. Trotz der schweren Rezession von 2007–2008 sind die USA nicht in eine Art Depression gestürzt wie Griechenland oder Spanien – oder Brasilien. Daher war der Widerhall der extremen Rechten in den USA schwächer und sie fand Gehör in und um die wichtigste konservative Partei, die Republikaner. Bisher ist die Polarisierung, die in Spanien das zuvor überparteiliche Regime in zunächst mindestens vier Hauptparteien aufgespalten hat, in den USA weitgehend auf die beiden Hauptparteien beschränkt geblieben.

Die „Trumpifizierung“ der Republikanischen Partei schreitet seit Trumps erstem Auftreten auf der Bildfläche rasch voran. Wie der Sozialist Sam Farber warnte: „Die Allianz aus religiösem Konservatismus und weißem Nationalismus, die Trump aufgebaut hat, könnte sich als solider und dauerhafter erweisen als die neoliberale-religiöse Allianz der Republikaner, die ihr vorausging.“ Das hat die Republikanische Partei zu einer eher „illiberalen“ und antidemokratischen Partei gemacht, wie die Fidesz-Partei von Victor Orbán in Ungarn. Es hat auch rechtsextremen Kräften wie den Oath Keepers und den Proud Boys – den Straßenkämpfern bei den Ausschreitungen im Kapitol am 6. Januar 2021, die versuchten, Trump als Präsidenten einzusetzen, nachdem er die Wahl 2020 gegen Biden verloren hatte – unter dem breiteren Dach der Trumpisten freie Hand gegeben.

Bisher ging es darum, wie sich die moderne Republikanische Partei als Teil der konservativen Gegenbewegung gegen die Errungenschaften der Bürgerrechts-, Frauen- und LGBTQ-Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre aufbaute. Aber die Republikanische Partei wäre nicht so weit gekommen, wenn der andere Teil des kapitalistischen Parteienduopols, die Demokraten, ihr nicht geholfen – oder sie zumindest nicht behindert – hätte. Seit 1992, der ersten Wahl nach dem Kalten Krieg, haben die Demokraten 20 von 32 Jahren das Weiße Haus besetzt. In dieser Zeit wurden sie in gewisser Weise zu den eifrigsten Befürwortern von Marktreformen, Freihandel und globalen Militäreinsätzen für „humanitäre Interventionen“.

Während Bill Clintons Regierung in den 1990er Jahren eine wirtschaftliche Expansion erlebte, verwandelte sich seine Partei selbst, wie der Politologe Kevin Phillips es ausdrückte, „in eine Partei der wohlhabenden kulturellen und technologischen Elite, in der Tat eine Partei, deren Vermögen und unterstützende Mittelschicht im Norden denen der Republikaner entsprachen“. Die Clinton-Regierung setzte konservative Maßnahmen durch – wie die Beendigung von Sozialleistungen als Recht und die Sanierung des Bundeshaushalts –, die die Republikaner niemals hätten umsetzen können. Der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank, der Konservative Alan Greenspan, witzelte, dass Clinton der „beste republikanische Präsident seit langem“ gewesen sei.

Der Rechtsruck in der Demokratischen Partei wurde durch den Schwund und Verfall der populären Wählerschaft begünstigt, die in den 1930er bis 1970er Jahren die Koalitionen der Partei für den New Deal und die Great Society bildete. Der kontinuierliche Rückgang der organisierten Arbeiterschaft (die heute etwa 10 Prozent der US-Arbeitnehmer ausmacht, gegenüber der doppelten Zahl in den 1980er Jahren) hat dazu geführt, dass sie keinen nennenswerten Einfluss mehr auf die Agenda der Demokraten hat. Der gleiche Verfall der Vision und der Mobilisierungskraft unter den Gewerkschaften erfasste auch die Bürgerrechts- und Frauenrechtsorganisationen. Diese Organisationen wurden zunehmend zu kaum mehr als Lobbygruppen, deren unabhängige politische Standpunkte sich nicht mehr von denen demokratischer Politiker unterschieden.

„Viel zu viele Jahrzehnte lang hat sich die Mainstream-Pro-Choice-Bewegung auf die Demokraten verlassen, um das Recht auf legale Abtreibung zu schützen, obwohl Politiker der Demokratischen Partei sowohl im Weißen Haus als auch im Kongress ihre Wahlversprechen für das Recht auf Abtreibung konsequent nicht eingehalten haben“, schrieb Sharon Smith im Jahr 2022. „Die Folge ist, dass die Abtreibungsrechte in den letzten Jahrzehnten so stark ausgehöhlt wurden – mit restriktiven Wartezeiten, Gesetzen zur Benachrichtigung und Einwilligung der Eltern, Gesetzen, die den Transport einer Patientin in einen anderen Staat zur Durchführung einer Abtreibung unter Strafe stellen, und dem Hyde-Zusatzartikel, der Bundesmittel für Abtreibungen armer Frauen verbietet und seit 1976 jedes Jahr vom Kongress wieder in Kraft gesetzt wird – dass es kaum noch etwas zu retten gab.“

Die aktuelle Realität, nachdem der mit Trump-Anhängern besetzte rechtsgerichtete Oberste Gerichtshof 2022 das Recht auf Abtreibung auf Bundesebene aufgehoben hat, ist in weiten Teilen des Landes eine Hölle auf Erden. Aber die Demokraten sehen jetzt, dass Abtreibung überaus beliebt ist. Die meisten Aktivisten wussten das seit Jahrzehnten, während demokratische Politiker der Rechten entgegenkamen, indem sie darauf bestanden, dass Abtreibung „sicher, legal und selten“ sein sollte.

Indem sie sich davor drückten, Abtreibung zu verteidigen, verstärkten die Demokraten die Anti-Abtreibungsbotschaft. Heute tun sie dasselbe, indem sie aus rein wahltaktischen Gründen darauf bestehen, dass sie „härter an der Grenze“ sind als Trump. Und sie wundern sich, dass sich die öffentliche Meinung gegen die Vorteile der Einwanderung in die USA gewendet hat.

Die Hoffnung, dass ein Sieg der Demokraten im Jahr 2024 den Trumpismus besiegen wird, ist vergeblich. Trump mag im Gefängnis landen, aber die Kräfte, zu deren Konzentration er beigetragen hat, werden bleiben. Ohne einen massiven Aufschwung der Arbeiterklasse oder sozialer Kämpfe, der das politische Kräfteverhältnis in den USA verändert, wird der gleiche Druck weiterhin auf dem Zweiparteiensystem lasten.

Wenn die regierenden Demokraten glauben, dass sie zu ihrem normalen, wackeligen Zweiparteiensystem zurückkehren können, werden sie ein böses Erwachen erleben. Sie könnten sogar mit einer extremeren rechten Opposition konfrontiert werden, deren Anführer weitaus kompetenter – und damit gefährlicher – sind als Trump und sein Gefolge.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …