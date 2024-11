Ich danke meinem Freund, Joseph Massad ganz besonders für seinen gerade zugesandten neuen ernüchternden Artikel zur morgigen US-Wahl.“America first und nach uns die Sintflut“. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/why-liberal-leftist-us-voters-america-firsters



Warum selbst linksliberale US-Wähler America Firsters sind

Von Joseph Massad

4. November 2024

Das Schicksal von Milliarden Menschen, die von den USA dominiert und unterdrückt werden, wird effektiv gegen ein paar mögliche Reformen in der Innenpolitik eingetauscht, die Teile der amerikanischen Mittelschicht betreffen

Teilnehmer halten Schilder hoch während einer Wahlkampfveranstaltung mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris im Craig Ranch Amphitheater, Las Vegas, Nevada, am 31. Oktober 2024 (Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Eine der wichtigsten Aufgaben, der sich kritische amerikanische Intellektuelle immer entzogen haben, ist die Berücksichtigung der weitreichenden Auswirkungen von Wahlen in den Vereinigten Staaten.

Es gibt derzeit kein anderes Land, dessen gewählte Amtsträger mit ihrer Politik und ihren Standpunkten einen so großen Einfluss auf den Rest der Welt haben. Dies ist ein Vorteil, den die USA seit mindestens 1990 als eine gewaltige Macht haben, die den größten Teil der Welt kontrolliert.

Doch ihre hegemoniale Position und ihr Militarismus scheinen für jene Amerikaner, die einen Sinn für Kosmopolitismus oder, was noch wichtiger ist, Weltgewandtheit vortäuschen, unerheblich zu sein.

Wenn vom „globalen Dorf“ die Rede ist, wird in der Regel nicht berücksichtigt, dass dieses Dorf von den USA und ihrem Supermachtstatus dominiert wird.

Das globale Apartheidsystem, in dem wir leben, ist ein System, in dem nur Amerikaner für die Macht wählen dürfen, die den Rest der Welt kontrolliert.

Obwohl nur wenige dieser „weltoffenen“ Intellektuellen und Akademiker, die am Wahlprozess teilnehmen, diese Tatsache leugnen würden, beschränken sie ihre Bedenken stets auf die Auswirkungen ihrer Stimmen allein auf die USA.

Engstirnigkeit

Jahrzehntelang habe ich solche Intellektuellen und Akademiker mit dem Anspruch auf Weltoffenheit gefragt, wie sie nur die Politik der Demokratischen oder Republikanischen Partei in innenpolitischen Angelegenheiten, die etwa 345 Millionen Amerikaner betreffen, im Vergleich zu globalen Angelegenheiten, die acht Milliarden Menschen betreffen, betrachten können.

Die Antwort läuft immer darauf hinaus, dass beide Parteien weltweit eine imperialistische Politik verfolgen. Da sich ihre Programme nur in innenpolitischen Fragen unterscheiden, muss man für das „kleinere Übel“ stimmen und es als absolutes Gut verteidigen, um das größere Übel zu besiegen.

Die angebliche Weltgewandtheit und Weltoffenheit vieler dieser Intellektuellen und Akademiker verflüchtigt sich jedes Mal, wenn sie an nationalen Wahlen teilnehmen

Eine solche Logik macht die Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt, die von den USA direkt oder indirekt dominiert und unterdrückt werden, für diese amerikanischen Intellektuellen in ihrem politischen Kalkül bedeutungslos oder zumindest völlig irrelevant.

Das Schicksal dieser Milliarden wird effektiv gegen ein paar mögliche Reformen in der Innenpolitik eingetauscht, die Teile der Mittelschicht und des wohlhabenden Amerikas betreffen würden – die Hauptnutznießer des amerikanischen Imperialismus und der Unterdrückung des Rests der Welt.

Das bedeutet, dass die angebliche Weltgewandtheit und der angebliche Kosmopolitismus vieler dieser Intellektuellen und Akademiker – und ihre Verstellung, sie seien „Weltbürger“, um deren Klimakrise sie in den letzten zwei Jahrzehnten viel Besorgnis zum Ausdruck brachten – jedes Mal verfliegen, wenn sie an nationalen Wahlen teilnehmen. Dann kommen ihr Provinzialismus und ihre „America first“-Einstellung schamlos zum Vorschein.

Antikolonialer Widerstand

Der amerikanische antiimperialistische Intellektuelle und Dissident Noam Chomsky wies einmal die Vorstellung zurück, dass die Menschen im von den USA dominierten Teil der Welt das US-Imperium und seine europäischen Kolonialherren jemals besiegen könnten.

Er argumentierte stattdessen, dass ein erfolgreicher Widerstand gegen die imperialistische Politik nur von Amerikanern und Westeuropäern ausgehen könne: „In der Welt, wie sie heute existiert, gibt es nur wenige realistische Optionen, es sei denn, die Bevölkerung der Großmächte erreicht einen Zivilisationsgrad, der über alles hinausgeht, was wir heute sehen, und die Gewalt der Staaten, die das internationale System beherrschen, eindämmt.“

Er fügte hinzu: „Was die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt in den sechziger Jahren betrifft, so hätte ich nie gedacht, dass sie den westlichen Sozialisten nützliche Lehren erteilen könnten.“

Obwohl Chomsky diese Position Ende der 1980er Jahre vertrat, mischte er sich in eine wichtige Debatte ein, die mindestens bis ins erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zurückreicht.

Die Bedeutung der Selbstbestimmung der kolonisierten Völker und die Frage, ob ihr Widerstand gegen Kolonialismus und Imperialismus der wichtigste Kampf war, der zur Niederlage der Kolonialreiche beitragen würde, war das zentrale Thema.

Dieser Teil der Debatte über die Kolonialfrage fand in den frühen 1920er Jahren innerhalb der Kommunistischen Internationale statt.

Die Hauptfragen konzentrierten sich auf die Frage der „Arbeiteraristokratie“ in den imperialistischen und kolonialistischen Ländern, die, wie der indische Kommunist Manabendra N Roy argumentierte, niemals Verbündete der Arbeiter und Bauern in den kolonisierten Ländern sein würden. Die imperialistischen Mächte hatten ihre eigenen Arbeiterklassen mit den in den Kolonien erzielten Gewinnen bestochen.

Zur gleichen Zeit setzte der neu gegründete Sowjetstaat darauf, dass die europäischen Kolonialmächte von sozialistischen Revolutionen überrollt würden, woraufhin sie vermutlich zur Befreiung der kolonisierten Welt beitragen würden. (Die Sowjets revidierten ihre Position 1921 nach der Niederlage der europäischen Revolutionen und dem Ausbruch antikolonialer Aufstände in der gesamten kolonisierten Welt.)

Roy argumentierte jedoch, dass die Befreiung der kolonisierten Welt in der Tat die notwendige Voraussetzung für die Befreiung der kolonisierenden Welt sei – eine Ansicht, die er mit dem sowjetischen Führer Wladimir Iljitsch Lenin teilte, obwohl dieser sie nicht als Voraussetzung formulierte.

Liberaler Anspruch

Auch Frantz Fanon, der prominente antikoloniale Denker, vertrat diese Position im Kampf um Befreiung.

Er erkannte Anfang der 1960er Jahre, dass nur die Kolonisierten in der Lage sein würden, die anhaltenden imperialen Verwüstungen auf der Welt zu besiegen, insbesondere angesichts der Komplizenschaft der weißen Liberalen und Sozialisten der Kolonialländer.

Fanon erkannte, dass diese Gruppen, wie die weiße Arbeiteraristokratie, ebenfalls direkte Nutznießer des imperialistischen Systems waren: „Verlasst dieses Europa, in dem sie nie aufhören, über den Menschen zu reden, und doch überall, wo sie ihn finden, Menschen ermorden, an jeder Ecke ihrer eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt.“

Fanon fügte hinzu, dass „einige Europäer die europäischen Arbeiter dazu drängten, diesen Narzissmus zu zerschlagen und mit dieser Unwirklichkeit zu brechen. Aber im Allgemeinen haben die Arbeiter Europas auf diese Aufrufe nicht reagiert, denn auch die Arbeiter glauben, dass sie Teil des erstaunlichen Abenteuers des europäischen Geistes sind“.

Ich führe diese Geschichte an, um zu zeigen, dass viele Kommunisten in den 1920er Jahren, wie die meisten weißen Liberalen und Sozialisten damals und heute, einen solchen Eurozentrismus hegten.

Sie waren immer bereit, das Wohlergehen des Rests der Welt für die europäische Revolution im Falle der Kommunisten, für innenpolitische Reformen im Falle der US-amerikanischen Liberalen oder sogar für Anarchisten wie Chomsky zu opfern.

Wie sonst lässt sich die anhaltende Zusammenarbeit westlicher liberaler und linker Intellektueller mit dem imperialen System und ihre Vernachlässigung – wenn nicht gar offene Verachtung – des Rests der Welt erklären?

Warum sind es heute angeblich Fragen zum Klima, die sie bewegen, und nicht Völkermord, Hunger, Armut oder imperiale Angriffskriege?

Warum sind es Fragen zum Klima, die die Wähler angeblich bewegen, und nicht Völkermord, Hunger, Armut oder imperiale Angriffskriege?

Die Antwort ist einfach: Die Auswirkungen der Klimakrise, die wir als direkte Folge der Handlungen und Politik der USA und Europas geerbt haben, sind jetzt auch in den USA und Westeuropa zu spüren, den beiden Regionen, die das zentrale und wichtigste Anliegen liberaler und linker amerikanischer und europäischer Akademiker und Intellektueller sind.

Ihre Ausrede, dass sie durch den Klimaschutz zu „Weltbürgern“ werden, ist nichts weiter als der jüngste Versuch dieser Intellektuellen und Akademiker, sich als weltoffen zu präsentieren, obwohl dies nur ein weiterer Beweis für ihre Engstirnigkeit ist.

Man sollte meinen, dass die rassischen und nationalen Privilegien, die amerikanische Wähler genießen, während sie über das Schicksal der gesamten Weltbevölkerung entscheiden, diejenigen schwer belasten würden, die sich als Antinationalisten, Antiimperialisten oder einfach als „Weltbürger“ betrachten.

Weit gefehlt!

Was linke und liberale Wähler mit rechten Wählern in den USA bei den diesjährigen Wahlen eint, ist dasselbe, was sie schon immer geeint hat: America first, und nach uns die Sintflut!

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

