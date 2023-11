Why Palestinian journalists aren’t valued by their western colleagues Western journalists are turning a blind eye to Israel’s deliberate targeting and killing of their Palestinian colleagues, an unprecedented attack on press freedom in recorded history

Ein Verwandter trauert um den palästinensischen Fernsehjournalisten Mohamed Abu Hatab und 11 Familienmitglieder, die am 3. November 2023 bei der israelischen Bombardierung von Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet wurden (AFP)

Warum palästinensische Journalisten von ihren westlichen Kollegen nicht wertgeschätzt werden

Von Azad Essa

10 November 2023



Westliche Journalisten verschließen die Augen vor Israels gezielter Tötung ihrer palästinensischen Kollegen – ein beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit in der Geschichte

Es ist wieder soweit.

Zwischen politischem Kalkül und der Selbstwahrnehmung als Avantgarde der liberalen Ordnung sinkt die Integrität westlicher Mainstream-Journalisten rapide in neue Tiefen.

Wie lautet das überstrapazierte journalistische Sprichwort? Wenn sich zwei Leute darüber streiten, dass es draußen regnet, schau einfach aus dem Fenster.

Nun, es regnet israelische Bomben auf palästinensische Häuser, Krankenhäuser, Schulen, Wohntürme, Wasser- und Abwasserinfrastrukturen, Flüchtlingslager und Flüchtlingslager in Flüchtlingslagern in ganz Gaza – und das alles vor den Augen der Welt.

Die westliche Presse scheint sich jedoch damit zufrieden zu geben, die Jalousien herunterzulassen.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer 11.000 übersteigt, darunter fast 5.000 Kinder, und 1,2 Millionen Menschen durch die schwersten Luftangriffe der letzten 100 Jahre vertrieben wurden, wird die Notwendigkeit einer professionellen, moralischen und ethischen Klarheit bei der Berichterstattung über diese Tragödie mit jedem Tag dringender.

Doch die Berichterstattung ist im Großen und Ganzen erschreckend geblieben. Große Teile der Mainstream-Presse sind in einen Sündenpfuhl dessen verfallen, was der palästinensische Journalist Mohammed el-Kurd als eine Salve von „Kriegsverbrecherleugnung, staatlicher Stenographie, Auslassung von Fakten, Erfindungen, passivem Sprachgebrauch und der absichtlichen Untergrabung palästinensischer Interviewpartner“ beschreibt.

Doch neben der verdrehten Mainstream-Berichterstattung spielt sich ein weiterer Krieg ab.

Ein narrativer Krieg, in dem der israelische Staat Unmengen von Desinformationen, Lügen und Verschleierungen verbreitet. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Desinformationskampagne ist der Versuch, die freie Meinungsäußerung und abweichende Meinungen in Israel und vor allem den Journalismus, insbesondere im Gazastreifen, ins Visier zu nehmen und auszuschalten.

Das gezielte Vorgehen gegen palästinensische Journalisten stellt in der Tat eine weitere Ebene von Kriegsverbrechen dar, die von der westlichen Mainstream-Presse nicht ernst genommen zu werden scheint.

Wie kommt es, dass westliche Journalisten, die angeblich die Pressefreiheit weltweit verteidigen, schweigen, wenn es um Reporter an vorderster Front in Gaza geht?

Verachtung zeigen

In den letzten 30 Tagen wurden 34 palästinensische Journalisten im Gazastreifen durch israelische Luftangriffe getötet, was viele Beobachter als einen beispiellosen Angriff auf die Presse in der Geschichte bezeichnet haben.

Während einige von ihnen zusammen mit ihren Familien massakriert wurden, war mindestens ein Drittel der getöteten Journalisten sichtbar als Pressevertreter tätig und trug oft Schutzwesten mit der Aufschrift „Presse“, als sie getötet wurden.

Besonders erschreckend ist die völlige Verachtung, die westliche Journalisten ihren Kollegen in Gaza entgegengebracht haben

Im Libanon wurden am 13. Oktober bei gezielten Angriffen auf Journalisten ein Journalist getötet und sechs weitere verletzt.

Einige Journalisten aus dem Gazastreifen, wie Wael Dahdouh von Al Jazeera, haben ihre Familien verloren, während sie im Einsatz waren. Da Dahdouh keine Gelegenheit hatte, zu trauern, während weiterhin zahlreiche Zivilisten in Gaza getötet wurden, nahm er seine Berichterstattung sofort wieder auf.

Mohammad Abu Hasira von der Nachrichtenagentur Wafa wurde zusammen mit 42 seiner Familienmitglieder getötet, während sie in ihren Betten schliefen.

Andere haben gezielte Anrufe erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Häuser in Kürze verbrannt würden.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen zum Krieg zwischen Israel und Palästina

Vier israelische Journalisten wurden ebenfalls getötet, als Hamas-Kämpfer am 7. Oktober aus dem Gazastreifen ausbrachen, wobei mindestens zwei dieser Journalisten Berichten zufolge auf dem Rave getötet wurden.

Aber zwischen der Handvoll Artikel und ein paar Petitionen kann man kaum erkennen, dass Israels systematischer Krieg gegen Journalisten in irgendeiner Weise das Gewissen der westlichen Mainstream-Journalisten berührt hat.

Als sich die Leichen der Journalisten zu häufen begannen, konnte sich beispielsweise die Foreign Press Association nur zu einer bescheidenen Erklärung durchringen, die so klang, als befänden sich die Journalisten inmitten einer Naturkatastrophe.

„Die Foreign Press Association ruft alle Parteien, Israel und die Hamas, dazu auf, die Sicherheit und die Freiheit der Berichterstattung unserer palästinensischen Mitglieder vor Ort in Gaza zu gewährleisten, die trotz der extrem gefährlichen Umstände berichten“, hieß es.

In der Tat hat die groteske Gewalt gegen palästinensische Journalisten, die von der israelischen Regierung als „Terroristen“ verurteilt und zur Hinrichtung vorgesehen sind, nicht einmal einen leichten Protest von Journalisten im Westen hervorgerufen.

Als Reporterin aus dem Globalen Süden ist das ein Ärgernis.

Für diejenigen unter uns, die mit palästinensischen Journalisten zusammenarbeiten und einen Einblick in die vielen Hürden haben, die sie überwinden müssen, nur um ihre Arbeit zu machen – ganz zu schweigen davon, dass sie ständig beweisen müssen, dass sie nicht antisemitisch sind – war es besonders erschreckend, die völlige Verachtung zu beobachten, die westliche Journalisten ihren Kollegen in Gaza entgegengebracht haben.

Auch wenn es schockierend ist, so ist es doch nach allem, was ich über die westlichen Mainstream-Medien weiß, nicht sonderlich überraschend.

Das Fehlen von Interesse, Besorgnis oder, offen gesagt, von Empörung über die Ermordung palästinensischer Journalisten ist untrennbar mit ihrer Entmenschlichung durch dieselben westlichen Medien verbunden, heute, gestern und in den Jahrzehnten davor.

Auf eigene Faust

Als wichtige Gesprächspartner der liberalen Ordnung sind Journalisten dafür bekannt, dass sie ihre Redefreiheit eifersüchtig hüten. Die Möglichkeit, zu berichten, Fragen zu stellen, sich gegen die Mächtigen aufzulehnen und dann sicher nach Hause zurückzukehren, sind Beispiele für „unsere“ Rechte, für die sie sich vehement einsetzen.

Nicht so jedoch, wenn es um Schwarze oder Braune geht, die an „weit entfernten Orten“ arbeiten, wo natürlich schlimme Dinge passieren.

Es sind dieselben Medien, die vor der Invasion Afghanistans und dem Irak-Krieg die Kriegstrommeln geschlagen haben; die während des Globalen Kriegs gegen den Terror die Islamophobie verstärkt haben; die die verheerenden israelischen Kriege gegen den Gazastreifen zwischen 2008 und 2014 falsch dargestellt haben; die die großen Proteste des Marsches der Rückkehr 2018-2019 untergraben haben; die die Wahrheit über die Ermordung von Shireen Abu Akleh im Jahr 2021 verzerrt haben; und die den andauernden Völkermord an den Palästinensern in Gaza feierlich unterstützt haben.

Es sind dieselben Medien, die dann angeblich einen Rückzieher gemacht haben und dann hier einen Meinungsartikel und dort eine Geschichte angeboten haben, um eine andere Meinung zu illustrieren, nur um dann in denselben Kreislauf der Absurdität zurückzukehren.

Wenn Sie ein palästinensischer Journalist sind, der für ein arabisches Medienunternehmen im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen arbeitet, ist die Botschaft klar: Sie sind ganz sicher auf sich allein gestellt.

Warum sonst sollten die amerikanischen Mainstream-Medien, die wissen, dass die Palästinenser im Gazastreifen seit 17 Jahren unter Belagerung leben, bis zu 14 Stunden am Tag keinen Strom haben und keinen Zugang zu sauberem Wasser (mehr als 90 Prozent sind verschmutzt), dass es chronisch an medizinischer Versorgung mangelt, dass sie sich nicht frei bewegen können, dass sie keine funktionierende Infrastruktur haben und dass sie seit 2008 bereits vier verheerende Bombardierungen erlebt haben, warum sonst sollten die amerikanischen Mainstream-Medien Geschichten wie „Die palästinensische Republik der Angst und der Fehlinformation“ veröffentlichen, wo doch die Schichten der Desinformation und Verschleierung genau die israelische Politik sind?

Wie sonst ist es zu erklären, dass The Atlantic einen Artikel mit dem Titel „Understanding Hamas’s Genocidal Ideology“ (Die völkermörderische Ideologie der Hamas verstehen) veröffentlicht, wo doch Israel auf dem Zionismus aufgebaut ist, einer siedler-kolonialen Ideologie, die von Anfang an völkermörderische Absichten verfolgte?

Selbst als eine Reihe hochrangiger Beamter im Außenministerium und bei den Vereinten Nationen zurücktreten und mehrere Dissens-Kabeln von besorgten Diplomaten eingereicht werden, die die Regierung zu einem Kurswechsel auffordern, gibt es kaum eine Atempause.

Wenn Sie ein palästinensischer Journalist sind, der für ein arabisches Medienunternehmen im besetzten Westjordanland oder im Gazastreifen arbeitet, ist die Botschaft klar: Sie sind ganz sicher auf sich allein gestellt.

Nehmen Sie diesen Newsletter der New York Times vom 30. Oktober, in dem die Autoren auf unbestätigte und unbegründete Behauptungen anspielen, dass Krankenhäuser, Moscheen und Schulen von Hamas-Kämpfern überrannt werden. Die Verachtung ist so unverhohlen, dass schamlos auf einen Artikel von vor acht Jahren verwiesen wird, der sich in hohem Maße auf israelische Quellen und das Washington Institute for Near East Policy stützt, eine Denkfabrik des American Israel Public Affairs Committee (Aipac), einer bekannten pro-israelischen Lobbygruppe.

Mit anderen Worten: Das Beste, was die New York Times zur Rechtfertigung ihrer Behauptung vorbringen konnte, war eine Geschichte mit einer ähnlichen Behauptung aus dem Jahr 2014. Am 8. November wurde diese neue Behauptung zu einer abscheulichen Karikatur in der Washington Post.

Die von Michael Ramirez, einem Pulitzer-Preisträger, gezeichnete Karikatur zeigte eine palästinensische Familie, die an einen vermeintlichen Hamas-Führer gefesselt war und die Frage stellte: „Wie kann Israel es wagen, Zivilisten anzugreifen?“

Auf Druck löschte die Post die Karikatur mit der Begründung, sie habe „eine als rassistisch kritisierte redaktionelle Karikatur gelöscht“. Sie fügte hinzu, dass die Karikatur „einen bestimmten Hamas-Sprecher karikieren“ sollte, sie aber entfernt wurde, nachdem die Reaktionen auf die Karikatur den Redakteur der Post davon überzeugt hatten, dass er „etwas Tiefgreifendes und Spaltendes übersehen“ hatte.

Während die Post die Gelegenheit hätte nutzen können, um anzuerkennen, dass diese Karikatur Ausdruck einer nackten Entmenschlichung und Erniedrigung des palästinensischen Lebens war, die nun ins Obszöne abglitt und eine tiefe Selbstbeobachtung erforderte, überging die Zeitung dies einfach.

Sie bot keine Entschuldigung an. Stattdessen behauptete sie, sie habe die Schreie gehört und Maßnahmen ergriffen.

Sie brachte ihre Karikatur sicherlich nicht mit der Fülle von entmenschlichenden Worten, Bildern und Unterstellungen in Verbindung, die in westlichen Kreisen Misstrauen gegenüber der palästinensischen Darstellung hervorriefen und manifestierten.

In dem Artikel, in dem die Löschung der Karikatur angekündigt wurde, wird sogar klargestellt, dass das Bild zwar unanständig, aber nicht unbedingt falsch war.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza als „Hamas-geführt“ bezeichnet.

Denn was kann wichtiger sein, als den Leser daran zu erinnern, dass die Zahl der Toten von demselben hässlichen Mann kontrolliert wurde, der sich Kinder als menschliche Schutzschilde um den Bauch gebunden hat?

Schräge Berichterstattung

Die Unfähigkeit oder absichtliche Weigerung von Journalisten, die Zusammenhänge zu verstehen, bevor sie US-amerikanische und israelische Argumente nachplappern, ist verblüffend.

Was ist mit den unzähligen liberalen Texten, den Resolutionen der UN-Generalversammlung und den Berichten des UN-Menschenrechtsrats, in denen die schrecklichen Zustände in Gaza über Jahre hinweg beschrieben wurden? Lesen die Mainstream-Journalisten nicht? Kämpfen sie darum, zu begreifen? Ist es Unglaube?

Vor einigen Wochen wurde Jodie Ginsberg, die Vorsitzende des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ), in einem Interview mit Al Jazeera gefragt, warum palästinensische Journalisten immer wieder von Israel getötet werden. „Ich weiß nicht, warum es immer wieder passiert… aber wir müssen Rechenschaft ablegen“, antwortete sie.

Ginsbergs Antwort ist verblüffend.

Israel nimmt palästinensische Journalisten ins Visier, um den Journalismus zu bestrafen, abzuschrecken und zu ersticken. Es ist dazu in der Lage, weil es dank der beispiellosen Unterstützung durch die US-Kriegsmaschinerie, die amerikanische Wirtschaft, amerikanische Kulturproduzenten wie Hollywood und die amerikanischen Medien straffrei bleibt.

Wenn das CPJ, die Bastion des Journalistenschutzes auf dem Planeten, in einer Zeit, in der es selbst die beispiellose Ermordung von Journalisten im Gazastreifen dokumentiert hat, mit spitzer Zunge spricht, dann ist auch das CPJ nur ein weiteres Rädchen in der Entmenschlichung der palästinensischen Journalisten.

Wie die groteske Berichterstattung der New York Times, des New Yorker und anderer illustriert, haben sich die nationalen Medien trotz ihrer Versuche, ihre Redaktionen zu „diversifizieren“, nicht verändert.

Wie arabisch-amerikanische und muslimische Journalisten bestätigen können, wurden sie bei diesem Thema absichtlich ausgegrenzt oder mussten in den Redaktionen im ganzen Land auf Eierschalen laufen.

Und das hat zum großen Teil mit Rassismus und Engstirnigkeit zu tun.

So wie Joe Biden angesichts der Aussagen israelischer und amerikanischer Medien oder Beamter (das Weiße Haus musste klarstellen, dass er keine Fotos gesehen hat) keine Fotos von enthaupteten Babys sehen muss, um zu glauben, dass es sie gibt, so fühlen sich die Mainstream-Medien berechtigt, den Aussagen von Palästinensern – ob Mann, Frau, Kind, Kämpfer, Arzt, Lehrer, Prediger oder Journalist, ob intern oder vor Ort – keinen Glauben zu schenken, bis sie sich selbst verifizieren.

Wie sonst sollen wir die verzerrte Berichterstattung, die mangelnde Fürsorge für palästinensische Journalisten, die ins Visier genommen wurden, und die Entmenschlichung der Palästinenser im Allgemeinen verstehen, wenn CNN beschließt, sich in die israelische Armee einzugliedern und die Bedingungen des Militärs zu akzeptieren, ihr Material von der Armee überprüfen zu lassen, bevor es gesendet wird?

Mit anderen Worten: Ausländische Journalisten sitzen in der geschützten Gesellschaft von Genozionären und nennen das Journalismus?

Wenn CNN oder andere Sender, die sich für eine Zusammenarbeit mit der israelischen Armee entschieden haben, auch nur einen Funken Integrität besäßen, würden sie Israel drängen, die Journalisten im Gazastreifen selbst zu schützen, und nicht ihre Unabhängigkeit verkaufen, um sich selbst als Schiedsrichter der Wahrheit und der Informationen aus dem belagerten Streifen darzustellen.

Aber das kann sie natürlich nicht tun.

Damit würde sie die palästinensische Menschlichkeit bestätigen. Und wer will das schon?

Senior Reporter

Azad Essa ist leitender Reporter für Middle East Eye mit Sitz in New York City. Zwischen 2010 und 2018 arbeitete er für Al Jazeera English und berichtete für den Sender über das südliche und zentrale Afrika. Er ist der Autor von „Hostile Homelands: Die neue Allianz zwischen Indien und Israel“ (Pluto Press, Februar 2023)

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …