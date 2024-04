Warum sie uns hassen: Antizionismus in der jüdischen Gemeinschaft von Alan Wagman

Why They Hate Us: Anti-Zionism in the Jewish Community As a longtime anti-Zionist and member of Jewish Voice for Peace, it has been a fact of my life that the organized Jewish community has considered me a

18. April 2024

Als langjähriger Antizionist und Mitglied der Jüdischen Stimme für den Frieden war es eine Tatsache in meinem Leben, dass die organisierte jüdische Gemeinschaft mich als Paria betrachtet hat. Als ich Präsident meiner jüdischen Gemeinde war, weigerte sich der Geschäftsführer der örtlichen jüdischen Föderation, mit mir zu sprechen; wenn eine Kommunikation erforderlich war, fand er immer einen Ausweg. Trotzdem hat er mich nie beleidigt, nie direkt seinen Zorn geäußert und nie Schimpfwörter benutzt. Vor ein paar Jahren sagten mir Mitglieder des örtlichen Verbandsvorstands höflich, ich sei ein Antisemit. Aber, ich betone, sie waren höflich.

Die Dinge haben sich geändert. Die organisierte jüdische Gemeinschaft hat die Verquickung von Antizionismus und Antisemitismus zur Waffe gemacht; Hochschulen und Universitäten verbannen Ortsgruppen von Students for Justice in Palestine vom Campus. Demagogen im Kongress zwingen Universitätspräsidenten zum Rücktritt. Staatliche und lokale Regierungen, ausländische Regierungen, US-Kabinettsministerien und sogar der Kongress nehmen eine Definition von Antisemitismus an, die Antizionismus einschließt. Wir treffen auf Rabbiner, die uns angreifen und uns beschuldigen, Spaltung in ihren Gemeinden zu verursachen. Andere Rabbiner ersparen uns die Worte und zeigen uns buchstäblich den Stinkefinger. (Ja, das ist passiert.)

Ein langjähriger progressiver jüdischer Aktivist, der sich bis vor kurzem hauptsächlich mit anderen Themen als Israel/Palästina befasst hatte, traf auf diese verstärkte Feindseligkeit von Teilen der jüdischen Gemeinschaft. Der Aktivist fragte sich, ob dies geschehe, weil wir die grundlegenden Überzeugungen einiger Juden über Israel bedrohen.

Diese Grundüberzeugungen werden jedoch nicht durch uns bedroht – die Überzeugungen werden dadurch bedroht, dass Israel die liberale Fassade, mit der es sein wahres Wesen verdeckt hat, abgestreift hat und diejenigen, denen diese Überzeugungen teuer sind, zum ersten Mal der Realität ins Auge sehen müssen.

Es gibt einen Namen für die Situation, in der die eigenen inneren Überzeugungen mit der Realität, die man sieht, kollidieren– kognitive Dissonanz. Je verzweifelter man sich angesichts der konträren Realität an seine Überzeugungen klammert, desto ängstlicher und wütender wird man.

Dies wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass das Bild eines liberalen, moralischen Israels keine individuelle, sondern eine gemeinschaftliche Erkenntnis ist. Noch stärker ist, dass es eine Gruppenerkenntnis war, die eine große Rolle beim Zusammenhalt der Gemeinschaft gespielt hat. Eine Untergrabung dieser Erkenntnis bedroht daher nicht nur die Selbstwahrnehmung des Einzelnen, sondern auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft und die Identifikation des Einzelnen mit der Gemeinschaft.

Wenn ein Mitglied einer jüdischen Gemeindegruppe beginnt, den Kernglauben an die Güte Israels in Frage zu stellen, wirft dies zwei Fragen auf: „Wenn es das ist, was Israel ist, wer bin ich dann?“ und „Wenn ich die Realität vor mir akzeptiere, was passiert dann mit meinem Platz in der Gruppe?“ (Die „Gruppe“ kann die jüdische Welt als Ganzes sein, die Gemeinde, der man angehört, die eigene Familie, die eigenen Freunde usw.)

Um zu verstehen, wie psychisch, emotional und sogar physisch störend es für viele Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft sein kann, der Wahrheit über Israel ins Auge zu sehen, kann man Upton Sinclairs Erkenntnis heranziehen: „Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.“ In diesem Fall ist es schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn seine Identität, seine familiären und freundschaftlichen Beziehungen, seine Gruppenzugehörigkeit, seine soziale Struktur und sein Unterstützungsnetz davon abhängen, dass er es nicht versteht. Da so viel auf dem Spiel steht, klammern sich die Menschen an ihre falschen und nicht mehr brauchbaren Überzeugungen.

Wenn die meisten oder sogar alle Mitglieder einer Gruppe eine falsche Überzeugung im Kern der Gruppe in Frage stellen, ist es nicht ausgeschlossen, dass jeder Einzelne zu viel Angst hat, seine eigene Infragestellung den anderen gegenüber zuzugeben. Die Gruppe umkreist also das Äußere, ohne sich bewusst zu machen, dass es kein Inneres mehr gibt, oder vielleicht aus Angst zu vermuten, dass es kein Inneres mehr gibt. Das erzeugt Angst und Stress, die sich dann in Form von Wut auf denjenigen äußern, der die unliebsame Wahrheit sagt.

Angesichts dieser Dynamik glaube ich, dass die Jüdische Stimme für den Frieden und andere antizionistische Juden zwei verschiedene Rollen haben, eine außerhalb der jüdischen Gemeinschaft und eine innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Außerhalb der jüdischen Gemeinschaft besteht unsere Hauptaufgabe darin, auf einen Tag hinzuarbeiten, an dem alle, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, Freiheit, Gleichheit und Würde genießen, und der Welt zu zeigen, dass Juden nicht monolithisch sind.

Innerlich haben wir eine Grenze überschritten, bei der unsere Hauptaufgabe innerhalb der jüdischen Gemeinschaft nicht mehr darin besteht, Träger und Chronisten dieser verborgenen und unwillkommenen Wahrheit zu sein. Diese Wahrheit mag immer noch unwillkommen sein, aber sie ist nicht mehr verborgen. Man braucht nur einen Blick auf die Berichterstattung in den Mainstream-Medien zu werfen, die noch am 6. Oktober letzten Jahres undenkbar gewesen wäre. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen.

Unsere Hauptaufgabe besteht nun darin, zu zeigen, dass es jüdische Werte und Traditionen gibt, die Tausende von Jahren zurückreichen und nicht von einer eurozentrischen politischen Ideologie abhängen, die vor weniger als 150 Jahren entstanden ist. Mit anderen Worten, wir müssen zeigen, dass man den Zionismus verlassen und immer noch Teil einer jüdischen Gemeinschaft sein kann, die ihre Traditionen, ihre Werte und – wenn man so will – ihr spirituelles Leben mit Vitalität und Integrität lebt.

In der Zwischenzeit müssen wir uns des Schmerzes bewusst sein, den all dies unseren jüdischen Mitbürgern zufügt, die ihren Weg aus dem Netz der falschen Überzeugungen noch nicht gefunden haben. Wie James Baldwin sagte: „Ich glaube, einer der Gründe, warum die Menschen so hartnäckig an ihrem Hass festhalten, ist, dass sie spüren, dass sie, sobald der Hass verschwunden ist, gezwungen sein werden, sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen.“ Dieser Schmerz äußert sich in Form von Hass gegen uns, Anschuldigungen, Gemeinden zu spalten, uns den Stinkefinger zu zeigen, uns als Antisemiten zu bezeichnen und Gesetze gegen uns zu erlassen.

Während wir vorwärts gehen, lohnt es sich, an eine Binsenweisheit über den Kampf zu erinnern, die oft Mahatma Gandhi zugeschrieben wird: Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Wir haben Stufe 3 erreicht. Sie bekämpfen uns. So unangenehm es auch ist, denken Sie daran: Die Heftigkeit der gegen uns gerichteten Beschimpfungen steht in direktem Zusammenhang damit, wie nah wir am Sieg sind.

Alan Wagman ist ein pensionierter Strafverteidiger und langjähriger Verfechter der Menschenrechte, der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit und des Friedens. Er ist Mitglied der Jüdischen Stimme für den Frieden, ehemaliger Schatzmeister einer Synagoge in New Mexico, ehemaliger Präsident einer anderen und ehemaliges Vorstandsmitglied einer nationalen jüdischen spirituellen Organisation.

