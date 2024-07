https://www.middleeasteye.net/opinion/argentina-israel-great-friend-gaza-war-crimes-why



Warum wird Argentinien angesichts der Kriegsverbrechen in Gaza zu einem „großen Freund“ Israels?

Von Jodor Jalit

1. Juli 2024

Die Wahl von Javier Milei und die sich vertiefenden Beziehungen seiner Regierung zu Israel haben viele zu der Frage veranlasst, ob Argentiniens traditionell neutrale Haltung ein Ende hat

Der argentinische Präsident Javier Milei umarmt den israelischen Präsidenten Isaac Herzog während eines Rundgangs durch den Kibbuz Nir Oz am 8. Februar 2024 (AFP)

Als die Hamas im Oktober letzten Jahres ihre Offensive gegen Israel startete, gingen die argentinischen Wähler gerade in die erste Runde der Präsidentschaftswahlen.

Politiker und Kandidaten des gesamten politischen Spektrums äußerten sich umgehend auf X.

Der scheidende Mitte-Links-Präsident Alberto Fernandez, Kontinuitätskandidat Sergio Massa und andere, darunter die Mitte-Rechts-Politiker Patricia Bullrich und Juan Schiaretti sowie der Rechtsaußen Javier Milei, bekundeten ihre Solidarität mit Israel und verurteilten die palästinensische Gruppe.

In keinem der Beiträge wurden der Gazastreifen, Palästina oder die Palästinenser erwähnt.

Die linke Kandidatin Myriam Bregman hingegen beklagte in der zweiten Runde der Präsidentschaftsdebatte am 9. Oktober den Verlust unschuldiger Menschenleben und machte die israelische Besatzung und Apartheid für die aktuelle Gewalt verantwortlich.

Die Unterstützung Israels war die vorherrschende Meinung unter den argentinischen Präsidentschaftskandidaten, und die neu angetretene Regierung Milei hat eine pro-israelische Außenpolitik verfolgt. Dennoch haben einige arabische Medien diese Haltung falsch dargestellt, um einen homogenen, pro-palästinensischen lateinamerikanischen Block zu präsentieren.

Ein pro-palästinensisches Argentinien?

Zu Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen stellte Al Jazeera eine Reihe offizieller Erklärungen als Beispiele für eine breite pro-palästinensische Stimmung in Lateinamerika vor.

Seit seinem Amtsantritt wählte Milei Israel für seinen ersten Staatsbesuch und bestätigte seinen Wunsch, die Botschaft des Landes nach Jerusalem zu verlegen.

Ein anderer Artikel in The New Arab fragte: „Warum ist Lateinamerika so pro-palästinensisch?“ und schlug vor, dass die wachsende Unabhängigkeit der Region von den USA, linke Bewegungen und die große arabische Diaspora das Gleichgewicht kippen.

Der brasilianische Akademiker Fernando Brancoli führt die vielfältigen Gründe für die Haltung der einzelnen Länder zu Israel und Palästina auf der Grundlage von politischer Ideologie, Diaspora-Politik und Sicherheitskooperation an.

Er stellt scharfsinnig fest: „Boliviens Aktionen spiegeln eine starke ideologische Opposition gegen Israels militärische Interventionen im Gazastreifen wider“, während Chiles Position ein Beispiel dafür ist, wie überseeische Gemeinschaften die Außenpolitik beeinflussen können“ und Kolumbiens jüngste diplomatische Unstimmigkeiten mit Israel die Spannung zwischen langjähriger militärischer Zusammenarbeit und divergierenden politischen Ideologien offenbaren“.

Als sich die geopolitischen Spannungen zwischen mehreren lateinamerikanischen Ländern und Israel nach dem 7. Oktober verschärften, stand Argentinien mit seiner entschiedenen Pro-Israel-Haltung in starkem Kontrast dazu.

Im Jahr 2010 erkannte Argentinien unter der ehemaligen Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner die palästinensische Staatlichkeit an. Ihre Mitte-Links-Regierung trug zur Wiederbelebung der drei zentralen Grundsätze des Peronismus bei: soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Unabhängigkeit und politische Autonomie. Die Entscheidung, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen, stand daher im Einklang mit der politischen Ideologie der Regierung.

Außerdem spiegelte sie die „rosa Flut“ wider, die Lateinamerika Anfang der 2000er Jahre erfasste. Der Aufstieg linker Regierungen, eine stärkere regionale Integration und eine größere Autonomie gegenüber den USA kennzeichneten diesen politischen Wandel.

Alle lateinamerikanischen Länder, mit Ausnahme von Mexiko (bis vor kurzem) und Panama, haben sich in diese Richtung bewegt. Argentinien hat sich mit seiner Haltung in diesen regionalen Zeitgeist eingereiht.

Die rückläufige „rosa Flut“ war in ganz Lateinamerika durch einen Rechtsruck gekennzeichnet, als konservative, nationalistische und US-freundliche Regierungen an die Macht kamen. Beispiele hierfür sind der Militärputsch in Honduras 2009 und die Amtsenthebung des paraguayischen Präsidenten 2012. Die Wahl rechtsgerichteter Regierungen in ganz Lateinamerika zwischen 2012 und 2019 hat diese neue Welle weiter gefestigt.

Viele der neuen Präsidenten, wie der brasilianische Jair Bolsonaro und der argentinische Mauricio Macri, sprachen sich offen für Israel aus, was die Bedeutung der ideologischen Affinität in den lateinamerikanisch-israelischen Beziehungen weiter unterstreicht. Milei gehört zu dieser Gruppe rechtsgerichteter, konservativer Regierungen.

Milei demonstrierte sein Engagement für Israel bei mehreren Gelegenheiten. So schwenkte er beispielsweise während des Wahlkampfs eine israelische Flagge und deutete während der zweiten Präsidentschaftsdebatte eine Annäherung an Israel und andere rechtsextreme Regime an.

Demonstranten halten Schilder, die (von links) den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro und den argentinischen Präsidenten Javier Milei zeigen, während einer Demonstration gegen rechtsextreme Führer in Madrid, Spanien, am 18. Mai 2024 (Javier Soriano/AFP)

Seit seinem Amtsantritt wählte er Israel für seinen ersten Staatsbesuch aus, bestätigte den Wunsch, die Botschaft des Landes nach Jerusalem zu verlegen, drückte nach den iranischen Vergeltungsmaßnahmen „unerschütterliche Unterstützung“ für Israel aus und gab die neutrale Außenpolitik Argentiniens auf, indem er gegen die Vollmitgliedschaft Palästinas in der UNO stimmte.

Während seines Treffens mit Benjamin Netanjahu am 7. Februar lobte der israelische Premierminister Milei als „großen Freund des jüdischen Staates“.

Diaspora-Politik

Im Hinblick auf die argentinisch-israelischen Beziehungen gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, dass die Diaspora-Politik, insbesondere der Einfluss der jüdischen Gemeinde oder der Israel-Lobby, eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der argentinischen Außenpolitik gespielt hat.

Das Land verfolgte lange Zeit eine Politik der „Äquidistanz“ oder Neutralität gegenüber Israel und Palästina, die in seiner Unterstützung einer Zweistaatenlösung verankert war.

Im Jahr 1947 enthielt sich Argentinien bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung über die Resolution 181 (II), den Teilungsplan, der Stimme, trotz der „arabischen und jüdischen Bemühungen, die Regierung Peron durch rivalisierende, in Buenos Aires eingerichtete Komitees zu beeinflussen“, wie der Historiker Ignacio Klich schreibt.

So weit weg und doch so nah: Palästinenser in Chile verteidigen ihr Heimatland

Das UN-Votum von 2010 für die palästinensische Eigenstaatlichkeit war unabhängig von der Diaspora-Politik und eher das Ergebnis lokaler und regionaler politischer Trends als von Lobbyaktivitäten. Es war eine längst überfällige Entscheidung, die die argentinische Außenpolitik ins Gleichgewicht bringen sollte, indem Israelis und Palästinensern die gleichen Vorrechte eingeräumt wurden.

Darüber hinaus macht die argentinische jüdische Gemeinde weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung aus und vertritt eine Vielzahl von Ansichten, die nicht unbedingt der Israel-Lobby folgen.

Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf das jüngste Gerichtsurteil zur Untersuchung des Terroranschlags von 1994 auf die Argentine Israeli Mutual Association (AMIA).

Jorge Elbaum, der Präsident von Argentine Jewish Call, schreibt: „[Es] ist ein weiteres Element der geopolitischen Ausrichtung der gegenwärtigen Regierung … und [ihrer] Koexistenz mit rechtsgerichteten Regierungen in der ganzen Welt, d.h. den Vereinigten Staaten und Israel.“

Jorge Knoblovits, der Präsident der Delegation der argentinisch-israelischen Verbände (DAIA), kommentierte dagegen : „Es ist eine wichtige Entscheidung, die der argentinischen Gesellschaft eine Schuld zurückzahlt und feststellt, dass der Iran ein Staat ist, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Terror in der ganzen Welt zu säen.“

Er fügte hinzu: „Mileis Unterstützung für Israel ist sehr wichtig.“ Mit anderen Worten: Die Diasporapolitik in Argentinien hat wenig Einfluss auf die Außenpolitik, da die aufeinanderfolgenden argentinischen Regierungen in Bezug auf Israel und Palästina Neutralität gewahrt und israelische Lobbygruppen aus dem politischen Entscheidungsprozess ausgeschlossen haben.

Die jüdische Integration in die argentinische Gesellschaft und die Heterogenität dieser Gemeinschaft haben auch das Potenzial für eine Mobilisierung für eine pro-israelische Agenda verringert. Dies unterstreicht die Bedeutung der beiden anderen Elemente: politische Ideologie und Sicherheitskooperation.

Sicherheitspolitische Zusammenarbeit

Der Transfer von Militärwaffen, Überwachungsausrüstung und Sicherheitstraining von Israel nach Lateinamerika ist gut dokumentiert.

Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit ist seit langem eine Grundlage der argentinisch-israelischen Beziehungen und wird unter der Regierung Milei voraussichtlich weiter ausgebaut.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete im August 1978, dass „im Laufe von eineinhalb Monaten drei israelische Generäle (in Reserve) Argentinien besucht haben“. In ihrer Untersuchung über die militärische Verbindung zwischen Lateinamerika und Israel schreiben die Koautoren Bishara Bahbah und Linda Butler: „Bis 1981 kaufte Argentinien bis zu 17 Prozent seiner Waffen von Israel.“

Israel verkaufte Waffen an das autoritär-bürokratische Regime Argentiniens, den Nationalen Reorganisationsprozess, während dieses wegen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und untersucht wurde.

Das argentinische Justizministerium untersuchte und verurteilte 1985 die Militärjuntas für dieselben Verbrechen. Der Transfer von militärischer Ausrüstung wurde mit dem Verkauf von zwei Bell-Hubschraubern im Jahr 1998 und einer unbekannten Anzahl von Univision Hero-120 und Hero-30-Loiter-Munition im Jahr 2023 (die so genannte Kamikaze-Drohne) fortgesetzt.

In den 1990er Jahren erlebte das argentinische Militär eine Desinvestition und einen Stopp der Beschaffung von Rüstungsgütern, als die demokratischen Regierungen die zivile Kontrolle festigten und eine Sparpolitik durchführten. Gleichzeitig wurde das Land von zwei Terroranschlägen heimgesucht, einem auf die israelische Botschaft 1992 und einem weiteren auf die AMIA im Jahr 1994.

Analysten sind sich über die Gründe uneins. Argentiniens marginaler Beitrag zum Golfkrieg, die Stornierung von Nuklearmaterial- und Technologietransfers an den Iran und die Nichteinhaltung von Versprechen an den syrischen Präsidenten Hafez al-Assad sind seit langem umstritten.

Nach dem zweiten Angriff arbeiteten die argentinische und die israelische Regierung zusammen, um eine einheitliche Darstellung zu präsentieren und eine sofortige Untersuchung einzuleiten.

Der damalige Präsident Carlos Menem und Botschafter Dov Schmorak bezeichneten den Iran als Drahtzieher und die Hisbollah als Ausführenden des Anschlags. Dieser Vorfall führte zu einer Ausweitung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit und des Austauschs nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zwischen den beiden Staaten, die in den so genannten Toma-Bericht mündeten.

Das Dokument wurde 2003 vom ehemaligen argentinischen Geheimdienstchef Miguel Angel Toma verfasst, aber erst kürzlich freigegeben. Toma behauptet, es beschreibe die Rolle des Iran und der Hisbollah bei dem Anschlag von 1994. Während Kritiker argumentieren, dass das Dokument keinen Beitrag zu den Ermittlungen leistet, bestätigt es ansonsten die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten in Buenos Aires, Tel Aviv und Langley, um eine einheitliche Darstellung zu präsentieren.

Die Sicherheitskooperation im militärischen Bereich wurde wieder aufgenommen, als die Kirchner-Regierung Elbit Systems einen Vertrag zur Modernisierung des argentinischen mittleren Panzers erteilte und 2011 Krav Maga in den Lehrplan der Militärkadetten an der Nationalen Militärschule aufnahm.

Unter der Regierung Macri erhielt die sicherheitspolitische Zusammenarbeit eine neue Dimension. Im Jahr 2016 bot Israel an, bei der Überprüfung syrischer Flüchtlinge zu helfen, und Argentinien richtete einen binationalen Sicherheitsgipfel aus. Im darauffolgenden Jahr kündigte Argentinien den Kauf von vier israelisch bewaffneten Patrouillenbooten der Shaldag-Klasse MKII und Überwachungsausrüstung für 84 Millionen US-Dollar an.

Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit ist seit langem eine Grundlage der argentinisch-israelischen Beziehungen und soll unter der Regierung Milei weiter ausgebaut werden.

Dies wurde durch die Rückkehr Bullrichs als Sicherheitsministerin bestätigt, die dieses Amt bereits unter Macri innehatte. Sie sagte kürzlich: „Wir erhalten Hilfe [nachrichtendienstliche Informationen] von Israel und den USA.“

Tauben, Falken und Taliban

„Es gibt Tauben, Falken und die Taliban. Patricia [Bullrich] und ich sind die Taliban“, sagte Milei in Bezug auf die argentinischen Kabinettsmitglieder.

Diese Aussage ist bezeichnend für den Dogmatismus und die nicht verhandelbare Außenpolitik der derzeitigen Regierung, die das Land in eine Reihe mit anderen rechtsextremen Regierungen in der Welt stellt.

Die ideologische Affinität, die durch die persönliche Vorliebe Mileis noch verstärkt wird, ist der Hauptfaktor für Argentiniens Hinwendung zu Israel. Sie hat zu einer Außenpolitik geführt, die der argentinische Soziologe Juan Gabriel Tokatlian als „ungewöhnlich und improvisiert“ bezeichnet hat.

Pro-palästinensische Demonstranten protestieren am 18. April 2024 auf der Plaza de Mayo in Buenos Aires, Argentinien, gegen die Unterstützung Israels durch den argentinischen Präsidenten Javier Milei (Reuters/Agustin Marca)

Die Wahl Mileis und die Vertiefung der Beziehungen seiner Regierung zu Israel angesichts der Kriegsverbrechen in Gaza haben die Politikwissenschaftlerin Ornela Fabani zu der Frage veranlasst, ob Argentiniens traditionelle Politik der Äquidistanz gegenüber Israel und Palästina beendet ist.

Die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit sollte die argentinische Außenpolitik ausbalancieren, indem Israelis und Palästinensern ähnliche Rechte zugestanden wurden. Der Rahmen der Äquidistanz greift jedoch zu kurz, da er die Folgen der historischen Enthaltung Argentiniens in der UNO, die die Nakba ermöglichte, außer Acht lässt.

Tatsächlich hat Argentiniens Äquidistanz-Ansatz dazu beigetragen, eine israelfreundliche Außenpolitik zu verschleiern, die durch ideologische Affinität weiter angeheizt und durch sicherheitspolitische Zusammenarbeit untermauert wird.

Dieser Ansatz ebnete der Regierung Milei letztlich den Weg zu der widersprüchlichen Position, die palästinensische Staatlichkeit auf internationaler Ebene abzulehnen, sie aber im eigenen Land anzuerkennen.

Das heißt, die Regierung Milei hat keine rechtlichen Maßnahmen ergriffen, um die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit durch Argentinien offiziell zurückzunehmen.

Ebenso verspielt sie weiterhin den Ruf Argentiniens als Verfechter der Menschenrechte und riskiert den Vorwurf der Komplizenschaft, indem sie eine Regierung politisch unterstützt, gegen die der Internationale Gerichtshof wegen Völkermordes ermittelt und die der Internationale Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen verurteilt hat.

Jodor Jalit ist ein argentinischer Journalist, Dozent und Forscher, der derzeit im Nahen Osten lebt. Er ist der Gründungs-Chefredakteur von El Interprete Digital und der Gründungsdirektor des Graduiertenprogramms Südamerika-Arabische Länder an der Universidad Nacional de Tres de Febrero. Er interessiert sich für regionale Dynamik und Sicherheit und hat zwei Masterabschlüsse, einen in Landesverteidigung und einen in vergleichender Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens.

