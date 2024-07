https://www.commondreams.org/opinion/gaza-solidarity-encampment-dc



Pro-palästinensische Studenten kämpfen vor dem Büro der Präsidentin der George-Washington-Universität, Ellen Granberg, in Washington, DC, am 9. Mai 2024 gegen die Polizei.

(Foto: Allison Bailey/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Was ich bei einem Gaza-Solidaritätscamp im Herzen der Bestie gelernt habe

Von Moataz Salim

24. Juli 2024

Wir sind am mächtigsten, wenn wir die Systeme zerschlagen, die uns isolieren, trennen und davon ablenken sollen, uns gegen den Völkermord in Gaza zu vereinen.

In Washington, D.C., dem Herzen der Bestie, zu sein, bedeutete, dass die Errichtung und Aufrechterhaltung unseres Lagers eine gewaltige Aufgabe war. Nur 15 Gehminuten vom Außenministerium und dem Weißen Haus entfernt, standen wir unter ständiger Beobachtung. Doch genau aus diesem Grund mussten wir dort sein, um die Institutionen zu konfrontieren, die das Imperium aufrechterhalten. Keine Bombe fällt in Gaza ohne die Zustimmung des Außenministeriums; kein Kind wird durch Luftangriffe verstümmelt, ohne dass das Weiße Haus zustimmt. Gleich um die Ecke trafen sich die Architekten des Völkermords, um ein weiteres Gemetzel gegen mein Volk in Gaza zu planen.

Die Kameradschaft, die im Lager entstand, war unvergesslich. Die Zeit schien sich zu dehnen und zu verzerren – zwei Wochen fühlten sich wie Monate oder sogar Jahre an. In unserer modernen Welt ist es eine Seltenheit, sich in großer Zahl für eine so mächtige Sache wie die Befreiung der Palästinenser zu engagieren. Im Lager der George Washington University erblühten schnell Freundschaften und Solidarität. Jeder verstand, dass der Alltag von dem ablenkt, was wirklich wichtig ist: für Gaza, für Palästina, gegen die unerbittliche und systematische Gewalt eines verkommenen zionistischen Staates einzutreten, der eine unschuldige Bevölkerung massakrieren und sie für ihre bloße Existenz bestrafen will.

Ich stamme aus Gaza. Dutzende meiner Verwandten sind vom israelischen Regime ermordet worden. Ich hätte mir die Szenen, die wir auf dem Shohada’s Square (Märtyrerplatz), wie wir den „Universitätshof“, auf dem unser Lager stand, nannten, nie vorstellen können.

Der Gazastreifen und damit auch unser Lager lehrten uns, dass wahre Befreiung dadurch erreicht wird, dass das Wohl der Gruppe konsequent über den individuellen Vorteil gestellt wird.

Nachdem ich den Kampf für ein freies Palästina die meiste Zeit meines Lebens allein ausgehalten hatte, gab mir das Lager endlich eine Familie von Menschen, die verstanden, dass die Notlage in Gaza ein existenzielles Problem ist, dem wir uns alle widmen müssen. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt, in dem ich in Nordamerika lebte, fühlte ich mich zu Hause. Wir mussten weder ein Gefühl der Normalität vortäuschen, noch scheuten wir uns, den Staat herauszufordern, der für den größten live übertragenen Völkermord in der Geschichte der Menschheit verantwortlich ist. Also wurden die Zelte aufgestellt und mit palästinensischen Fahnen und Bannern geschmückt. Jeden Tag lag der Geruch von gemeinsamem Essen und das Summen von Stimmen in Diskussionen in der Luft. Das Lager war nicht nur eine Gruppe von Einzelpersonen, sondern eine kollektive Kraft, die durch einen gemeinsamen Kampf und ein unverbrüchliches Engagement für die palästinensische Befreiung verbunden war.

Die Präsidentin der Universität, Ellen Granberg, und die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, wiesen die örtliche Polizei an, unser Lager zu stürmen, die Studenten und die unterstützende Gemeinschaft brutal zu behandeln und mit Pfefferspray zu besprühen. Und das alles nur, weil sie es wagten, unbeirrt ihre Forderung nach der Befreiung Palästinas zu stellen.

Die Unterstützung durch unsere lokale D.C.- und erweiterte DMV-Gemeinschaft, besonders in den ersten Tagen des Camps, zeigte die unverbrüchliche Verbundenheit unseres Kampfes. Dieses Prinzip muss jede Aktion und Entscheidung leiten, besonders in Momenten der Gelegenheit und der Gefahr. Unsere Zeit im Lager hat eine tiefe Wahrheit offenbart: Wir sind am mächtigsten, wenn wir die Systeme auflösen, die uns isolieren, trennen und davon ablenken sollen, uns gegen den Völkermord in Gaza zu vereinen. Während unserer zwei gemeinsamen Wochen knüpften wir Bande, die über die Zwänge eines Systems hinausgingen, das auf Kapital statt auf Menschlichkeit fixiert ist. Wir entdeckten eine tiefere, radikale Verbindung, die diese Strukturen herausfordert.

Im Gegensatz zu der von den Mainstream-Medien verbreiteten Erzählung vom „Agitator von außen“ enthüllte das Lager die geografischen und psychologischen Trennungen, die uns auseinanderhalten sollen. Diese Trennungen hindern uns daran, uns gegenseitig zu umarmen und für unsere Freiheit und wahre Befreiung zu kämpfen. Das Lager steht für Gaza, für Palästina und für die Befreiung der Palästinenser von der kolonialen Hegemonie der Siedler. Es ist das Herzstück unseres Kampfes. Es symbolisiert einen umfassenderen Kampf für kollektive Befreiung und die Erkenntnis, dass eine bessere Zukunft für alle erreichbar ist. Jeder Tag im Lager war dem Nachdenken, dem Lernen, dem Austausch von Ideen und der gegenseitigen Unterstützung gewidmet.

Diese Bewegung beschränkte sich nicht nur auf die Studenten. An der George Washington University hatte unsere unterstützende D.C.- und erweiterte DMV-Gemeinschaft die Möglichkeit, unsere Sache für die palästinensische Befreiung zu stärken. Ob nun alle diese Sache als Teil unseres größeren Kampfes verstanden haben oder nicht, sie haben sie zutiefst verstanden, als sie sich zusammenschlossen, um sie zum Leben zu erwecken. Das Lager lehrte uns, wie wichtig es ist, die Systeme in Frage zu stellen, die den anhaltenden Völkermord an den Palästinensern in Gaza ermöglichen.

Als engagierte Bürger und aktive Teilnehmer am Kampf für die kollektive Befreiung müssen wir die Grenze zwischen vernünftigem Risiko und Selbsterhaltung abwägen. Der individuellen Sicherheit und Bequemlichkeit den Vorrang vor kollektiven Opfern zu geben, ist der Weg, den die meisten von uns gehen, weil es das ist, was uns beigebracht wird. Diese Denkweise erlaubte es der Universität, eine brutale Polizeieinheit der Metropolitan Police einzusetzen, um Studenten und Mitglieder der Gemeinschaft zu terrorisieren, zu schlagen und mit Pfefferspray zu besprühen. Präsident Granbeg, die mitschuldige Universitätsverwaltung und Bürgermeister Bowser demonstrierten, dass sie der Aufrechterhaltung einer völkermörderischen Politik den Vorzug vor einer Abkehr von ihr geben.

Kurz gesagt, das Camp hat gezeigt, dass unsere Stärke als Kollektiv in unserer Anzahl liegt und unsere Macht vergrößert wird, wenn wir gemeinsam handeln. Wir müssen immer wieder darüber nachdenken und in Frage stellen, wie oft wir dem persönlichen Komfort Vorrang vor dem Gemeinwohl einräumen. Auf diese Weise ehren wir die Opfer, die mein Volk und meine Familie in Gaza gebracht haben. Gaza und damit auch unser Lager haben uns gelehrt, dass wahre Befreiung dadurch erreicht wird, dass das Wohl der Gruppe konsequent über den individuellen Vorteil gestellt wird.

Innerhalb des Lagers haben die Menschen verstanden, dass sie in diesem Kampf vereint sind. Als Palästinenser aus Gaza habe ich verstanden, warum es wichtig ist, Opfer für Palästina zu bringen. Dies ist kein symbolischer Punkt oder ein abstrakter Akt des Mutes, sondern ein festes Verständnis, das sich in den letzten neun Monaten entwickelt hat, dass mein Leben nicht mehr wert ist als irgendein Leben, das in Gaza verloren geht oder überdauert. Als Palästinenser in der Diaspora repräsentierten die Studentenlager die Spitze unseres Widerstands gegen Imperialismus und Kolonialismus in den USA und verkörperten den Geist unseres Kampfes. Wir müssen über eine rudimentäre Betrachtung unserer Studentenbewegung als Brennpunkt hinausgehen und vielmehr verstehen, dass das, was die Studenten taten, mit der lokalen Gemeinschaft verflochten war, die die Bedeutung des Widerstands gegen den Imperialismus von ihrem Ursprungsort aus verstand.

Unser Kampf ist eins, unsere Befreiung ist miteinander verflochten, und mit unseren gemeinsamen Kämpfen und Opfern werden wir bald ein freies Palästina sehen, inshAllah.

