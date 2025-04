https://theintercept.com/2025/04/12/mahmoud-khalil-immigration-hearing-deportation-trump/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter



Was kommt als Nächstes in Mahmoud Khalils Kampf gegen die Abschiebung

Trotz des Urteils des Einwanderungsgerichts vom Freitag kann der Rechtsstreit um Khalils Verbleib in den USA Monate oder Jahre dauern.

Jonah Valdez

12. April 2025

Jüdische Studenten ketten sich am 2. April 2025 an die Tore der Columbia University und fordern von den Treuhändern Rechenschaftspflicht nach der Verhaftung von Mahmoud Khalil. Foto: Michael Nigro/Sipa USA via AP Images

Richterin Jamee Comans entschied am Freitag in einem kleinen Gerichtssaal in einem abgelegenen Einwanderungsgefängnis in Jena, Louisiana, dass die Regierung den Absolventen der Columbia University, Mahmoud Khalil, allein aufgrund seines Engagements für Palästina ausweisen kann.

Comans traf ihre Entscheidung, nachdem sie ein einziges Beweismittel der Regierung abgewogen hatte, das zwei Tage zuvor vor Gericht vorgelegt worden war: ein anderthalbseitiger Brief von Außenminister Marco Rubio, in dem er erklärte, dass die Anwesenheit von Khalil in den USA „möglicherweise schwerwiegende nachteilige außenpolitische Folgen“ haben würde.

Die Entscheidung vom Freitag ist ein schwerer Schlag für Khalil und andere Demonstranten, die von der Trump-Regierung ins Visier genommen wurden. Khalils Anwälte versprachen jedoch, den Kampf vor Gericht fortzusetzen.

Verwandte Themen

Mahmoud Khalil und die Nekropolitik von Trumps Abschiebungsregime

Khalil bleiben zwei wichtige Wege offen: einer innerhalb des Einwanderungsgerichtssystems und der andere vor dem Bundesbezirksgericht. Trotz der Entscheidung des Einwanderungsgerichts vom Freitag plädieren Khalils Anwälte weiterhin vor dem Bundesbezirksgericht in New Jersey für seine Freilassung aus Gründen der Meinungsfreiheit. Eine Entscheidung in dem Bundesverfahren könnte in wenigen Tagen oder Wochen fallen. Vor dem Einwanderungsgericht könnte Khalil Asyl beantragen, gegen das Urteil vor dem Board of Immigration Appeals Berufung einlegen und weitere Berufungen vor dem US-amerikanischen Circuit Court anstrengen – Verfahren, die sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen könnten.

Khalil und seine Anwälte scheinen sich auf einen derart langwierigen Kampf einzulassen, zum Teil, weil sie wissen, dass das Ergebnis seines Falles erhebliche Auswirkungen auf andere Fälle hat, in denen die Trump-Regierung gegen Einwanderer mit Verhaftung und Abschiebung vorgeht.

„Es gibt kein Aufhören bei Mahmoud Khalil, es gibt kein Aufhören bei nur pro-palästinensischen Demonstranten“, sagte Baher Azmy, ein leitender Anwalt in Khalils Anwaltsteam am Freitag. „Als Nächstes könnten LGBTQI-Aktivisten unter irgendeinem Vorwand, der unsere Außenbeziehungen zu Russland beeinträchtigt, Rassengerechtigkeitsaktivisten, irgendjemand, an der Reihe sein.“

Meistgelesen

Wie viel hat der Kongress mit den Marktturbulenzen verdient und warum dürfen sie überhaupt etwas verdienen?

Matt Sledge

Trump scheint muslimische und „nicht-weiße“ Studenten für die Abschiebung ins Visier zu nehmen

Jonah Valdez

The Intercept – Spenden Sie über AB Charities

The Intercept

Weg zur Freilassung

Unabhängig von Khalils Kampf vor dem Einwanderungsgerichtssystem ist sein Antrag auf Freilassung, der vor dem Bundesbezirksgericht in New Jersey verhandelt wird. Dort argumentieren Khalils Anwälte, dass seine Rechte auf freie Meinungsäußerung verletzt werden und dass er freigelassen werden muss.

Die Entscheidung wird Richter Michael Farbiarz treffen, der den Fall vom Bundesbezirksgericht in New York übernommen hat, wo der Antrag ursprünglich eingereicht wurde, nachdem Khalils Anwälte erfolgreich gegen den Vorstoß der Regierung gekämpft hatten, den Fall nach Louisiana zu verlegen. Weiterlesen in theintercept.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …