Jüdische Organisationen wehren sich gegen die Abschiebung von Khalil

Während die Trump-Regierung Vorwürfe des Antisemitismus instrumentalisiert, um Repressionen zu rechtfertigen, erhebt sich die jüdische Linke.

Veröffentlicht am 13. April 2025

Die Interessenvertretung IfNotNow veranstaltete am 19. Oktober 2023 eine Protestkundgebung vor dem Haus der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris in Brentwood, Kalifornien, einem Vorort von Los Angeles.

Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images

Während sich an diesem Wochenende viele Menschen versammeln, um in den ersten Nächten des Pessach-Festes Seders abzuhalten, laden uns eine Reihe jüdischer Organisationen dazu ein, wieder auf die Straße zu gehen, um die Botschaft der Befreiung weiterzutragen. Am Montag, dem 14. April, wird die antizionistische Gruppe „Jewish Voice for Peace“ (JVP) über tausend Juden zu einem Pessach-Seder direkt vor dem Hauptsitz der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in New York City führen. Dieser „Notfall-Seder“ ist Teil ihrer seit Wochen andauernden Kampagne, die in Zusammenarbeit mit anderen jüdischen linken Organisationen durchgeführt wird, um Trumps Massenabschiebungen und insbesondere die Verfolgung des ehemaligen Columbia-Studenten Mahmoud Khalil zu bekämpfen.

„In diesem Jahr halten Juden in den gesamten USA Notfall-Pessach-Seder-Abende ab, um die Freilassung von Mahmoud Khalil und ein Ende der Kriminalisierung all derer zu fordern, die ein Ende des Völkermords der israelischen Regierung am palästinensischen Volk fordern“, erklärte die JVP bei der Ankündigung der Aktion. Dieser Sederabend ist Teil einer langen Tradition, jüdische Rituale als Protesttaktik zu nutzen, und vereint die prophetische spirituelle Tradition des Judentums mit den praktischen Strategien des physischen Widerstands und der Blockade. Diese Aktion, die relativ kurzfristig angeboten wurde und verspricht, eine große Anzahl von Juden und Verbündeten zu mobilisieren, ist das Ergebnis der Beziehungen, die zwischen jüdischen Organisationen aufgebaut wurden, die versuchen, der Unterdrückung in Trumps zweiter Amtszeit entgegenzutreten.

„Wir bauen gerade eine neue Koalition auf. Denn nicht alle von uns waren zusammen an einem Ort“, rief Lily Greenberg Call, Mitglied der New Yorker Ortsgruppe der jüdischen Anti-Besetzungsgruppe IfNotNow, am 20. März in ein Megaphon. „Aber es ist jetzt wichtiger denn je, einander die Hand zu reichen und uns für unsere Gemeinschaften und unsere Nachbarn, die angegriffen werden, zu vereinen“, sagte sie zu den Tausenden Menschen, die die Straßen von Lower Manhattan, der historischen Heimat der jüdischen Linken in den USA, überflutet hatten. “Menschen in dieser Stadt wurden entführt, von ihren Familien getrennt, in Internierungslager geworfen und mit Abschiebung bedroht.“

Greenberg-Call machte erstmals im Mai 2024 Schlagzeilen, als sie ihren Posten als Sonderassistentin des Stabschefs von Präsident Joe Biden wegen dessen unerschütterlicher Unterstützung des militärischen Angriffs Israels auf Gaza verließ, bei dem bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 35.000 Palästinenser getötet worden waren.

Greenberg-Call war eine von vielen Rednerinnen und Rednern bei der Jewish Rally for Freedom and Democracy, einer Aktion, die Donald Trumps Angriffe auf die Redefreiheit und die Rechte von Einwanderern, insbesondere die Verhaftung des legalen ständigen US-Bürgers Mahmoud Khalil, hervorheben sollte. Khalil, ein Anführer der palästinensischen Befreiungsbewegung der Columbia-Studenten, steht nun vor einem Abschiebeverfahren, obwohl er keiner Straftat angeklagt wurde (die Regierung behauptet nun, er habe bei der Beantragung seiner Green Card gelogen), und ist zu einem Brennpunkt geworden, da die neue Trump-Regierung Universitäten, Studenten und Einwanderer angreift und die Sicherheit der Juden als Vorwand benutzt, um eine beispiellose Welle der Unterdrückung auszulösen. Weiterlesen bei trouthout.org.

