Was steckt hinter der wütenden Islamophobie in Deutschland? Farid Hafez

Was steckt hinter der wütenden Islamophobie in Deutschland?

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Land darauf fixiert, eine rassifizierte Gruppe zu dämonisieren und sie für seine Krisen verantwortlich zu machen.

Farid Hafez, leitender Forscher bei der „The Bridge Initiative“ der Georgetown University

18. September 2024

Anhänger der Anti-Islam-Bewegung „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ schwenken Fahnen während einer Demonstration in Dresden, Deutschland, am 21. März 2016 [Datei: Reuters/Ina Fassbender]

Am 16. September begann Deutschland mit der Ausweitung vorübergehender Kontrollen an allen seinen Grenzen, sehr zum Missfallen seiner Nachbarn in der Europäischen Union. Innenministerin Nancy Faeser erklärte, dass dieser Schritt nicht nur dazu dienen solle, die „irreguläre“ Migration einzudämmen, sondern auch, um, wie sie es nannte, „islamistischen Terrorismus und schwere Kriminalität“ zu stoppen.

Die Ankündigung erfolgte nach einem tödlichen Messerangriff, bei dem drei Menschen im westdeutschen Solingen getötet wurden. Der Angreifer, ein syrischer Flüchtling, dem der Asylstatus verweigert worden war und der abgeschoben werden sollte, wurde beschuldigt, der ISIL-Gruppe (ISIS) anzugehören.

Manche mögen überrascht sein, dass eine so drakonische Maßnahme von der linksliberalen Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen verhängt wurde.Tatsächlich ist jedoch eine Rechtsverschiebung im gesamten politischen Spektrum Deutschlands zu beobachten, die von einer zunehmenden Islamfeindlichkeit begleitet wird.

Analysten haben auf den Aufstieg der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) als treibende Kraft hinter der Rechtsverschiebung hingewiesen. Tatsächlich hat die Partei auf Bundes- und Landesebene erhebliche Zugewinne verzeichnet. Anfang des Monats gewann sie die Wahlen im östlichen Bundesland Thüringen mit 32,8 Prozent.Im östlichen Bundesland Sachsen belegte sie mit 30,6 Prozent den zweiten Platz, nur 1,3 Prozentpunkte hinter den Mitte-Rechts-Christdemokraten.

Die Wahlerfolge der AfD sind jedoch kein Treiber, sondern ein Symptom für eine allgemeine Tendenz in der deutschen Politik, Muslime zu dämonisieren und zum Sündenbock zu machen.

Mitglieder der Regierungskoalition haben wiederholt den „Islamismus“ in Deutschland angeprangert. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, ging sogar so weit, in einer aktuellen Erklärung zu behaupten, dass „das Gift des Islam auch hier, nicht nur im Ausland, in die Köpfe der Menschen gelangt“; später korrigierte sie sich und meinte, dass sie „Islamismus“ statt „Islam“ meinte.

Warnungen vor einer „islamistischen Bedrohung“ sind nicht nur in den Mündern deutscher Politiker zu hören, sondern auch in offiziellen Dokumenten und politischen Erklärungen deutscher Institutionen zu finden. So warnt beispielsweise die Website des Bundesamtes für Verfassungsschutz, einer wichtigen inländischen Geheimdienstbehörde: „Islamisten streben die vollständige oder teilweise Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland an, indem sie sich auf ihre Religion berufen“.

Die bayerische Abteilung dieses Bundesamtes ist sogar noch weiter gegangen und hat auf ihrer Website den Begriff „legalistischer Islamismus“ eingeführt, den sie als eine Möglichkeit definiert, „extremistische Ziele mit politischen Mitteln innerhalb des bestehenden Rechtssystems“ zu verfolgen. Sie stellt klar: „Legalistische Islamisten versuchen, Politik und Gesellschaft durch Lobbyarbeit zu beeinflussen [und] präsentieren sich nach außen hin als offen, tolerant und dialogbereit, während innerhalb der Organisationen antidemokratische und totalitäre Tendenzen fortbestehen.“

Im Grunde genommen kann dieses Konzept jede Gruppe von Muslimen kriminalisieren, die sich politisch oder sozial organisieren und ihre Aktivitäten im Rahmen der Gesetze ausüben. Es stempelt jede Äußerung von Toleranz oder Offenheit durch Muslime als verdächtig ab, weil es sich um einen „legalistischen islamistischen Vorwand“ handeln könnte.

Auf der Grundlage dieser Konzepte haben verschiedene Institutionen auf Landes- und Bundesebene „Deradikalisierungsprogramme“ entwickelt, die sich ausschließlich an Muslime richten. Während solche Initiativen in Ländern wie dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von vielen Sozialarbeitern kritisiert und abgelehnt werden, werden sie in Deutschland insgesamt als gerechtfertigt und wirksam angesehen.

Ein solches Programm, das Bayerische Netzwerk für Prävention und Deradikalisierung, hat kürzlich ein Video über „Salafistische Radikalisierung“ produziert, in dem muslimische Männer, die muslimische Frauen ausbeuten, rassistisch dargestellt werden.

Anfang dieses Monats wurde das Video von der bayerischen Staatsregierung – die derzeit von der konservativen Christlich-Sozialen Union (CSU) kontrolliert wird – in den sozialen Medien veröffentlicht und löste sofort Kritik an der hasserfüllten Darstellung von Muslimen aus.

Die Entscheidung zur Veröffentlichung machte deutlich, dass die deutschen Behörden die äußerlich beobachtenden Muslime als Sicherheitsrisiko und Gefahr für die deutsche Gesellschaft wahrnehmen.

Das Video wurde schließlich entfernt und das Innenministerium gab eine Erklärung an die Medien ab, in der es sich für die „Irritationen und Missverständnisse“ entschuldigte und behauptete, das Video habe versucht, „die Vorgehensweise von Salafisten und anderen Islamisten zu zeigen, um neue, junge Anhänger zu gewinnen“. Es hieß weiter, dass einige Szenen des Videos „überarbeitet“ würden.

Was die Entscheidung der bayerischen Regierung, das Video zu entfernen, wahrscheinlich beschleunigte, war die Reaktion einiger Kommentatoren, die Parallelen zwischen den Bildern des Videos und denen der antisemitischen Nazi-Propaganda sahen. Insbesondere die Szene eines bärtigen Mannes mit bösartigen Gesichtszügen, der eine Frau verschlingt, ähnelt sehr den Darstellungen eines jüdischen Mannes, der ethnische Deutsche verschlingt, in der Nazi-Propaganda.

Der antisemitische Unterton der islamfeindlichen Bilder, die von deutschen Institutionen produziert werden, ist kaum überraschend. Wie der israelisch-deutsche Philosoph Moshe Zuckermann geschrieben hat, ist Islamophobie die Projektion eines unaussprechlichen Antisemitismus.

Die Gefühle, die im alten Antisemitismus Deutschlands zum Ausdruck kamen, können aufgrund der offiziellen Befürwortung des Philosemitismus durch den Staat nicht mehr öffentlich geäußert werden. Deshalb werden sie durch Islamophobie kanalisiert. Was man Juden nicht mehr antun kann, kann man leicht Muslimen antun.

Die historische Parallele ist hier kaum zu übersehen: Rechtsextreme Kräfte erstarken, während sich eine rassistische Hysterie, die sich gegen eine rassifizierte Gruppe von Menschen richtet, im deutschen Staat und in der deutschen Gesellschaft ausbreitet.Die Geschichte mag sich nicht vollständig wiederholen. Massenvernichtung mag durch Massenvertreibung ersetzt werden, da das rechtsextreme Konzept der „Remigration“ schnell an Boden gewinnt; es hat den rechtsextremen Rand schon lange verlassen und wird immer mehr zum Mainstream.

Wenn deutsche Politiker verschiedener Couleur auf den Zug der Islamophobie aufspringen, sollten sie sich vielleicht daran erinnern, dass ihre Vorgänger, die vor fast einem Jahrhundert genau dasselbe taten, nicht gut davongekommen sind. Hass ist niemals eine „gewinnbringende“ Strategie.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Farid Hafez Leitender Forscher bei der „The Bridge Initiative“ der Georgetown University Dr. Farid Hafez ist leitender Forscher bei der „The Bridge Initiative“ der Georgetown University, die politische Islamophobie in Washington D.C. untersucht.

