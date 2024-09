https://www.commondreams.org/opinion/israel-terrorism-lebanon



Trauernde tragen ein übergroßes Foto der neunjährigen Fatima Adbullah, eines libanesischen Mädchens, das am 17. September 2024 bei einem israelischen Angriff in der Bekaa-Ebene im Libanon durch ein explodierendes elektronisches Gerät getötet wurde.

(Foto: Suleiman Amhaz/Anadolu via Getty Images)

Ja, Israels Pager-Angriff auf den Libanon ist Terrorismus

Jonathan Ofir

19. September 2024, Mondoweiss

Die jüngste Entwicklung markiert einen schockierenden Fortschritt in Israels pauschaler Missachtung menschlichen Lebens, aber sie ist nicht neu, auch wenn man das beim Lesen der westlichen Presse nie erfahren würde.

Der massive Angriff im Libanon auf persönliche Elektronikgeräte von Mitgliedern der Hisbollah, bei dem bisher mindestens 20 Menschen getötet und etwa 3.000 verletzt wurden, ist zweifellos das Werk Israels. Der Angriff, der am Dienstag begann, dauert auch am zweiten Tag noch an, und es gibt weitere Berichte über die Explosion anderer persönlicher Kommunikationsgeräte, bei denen mindestens neun Menschen getötet und Dutzende weitere bei einer Beerdigung am Mittwoch für Menschen verletzt wurden, die bei dem ersten Angriff am Vortag getötet worden waren.

Der andauernde Angriff, der nur als terroristisch bezeichnet werden kann, ist in seinem Ausmaß und seiner Vorgehensweise beispiellos, aber die Art seines wahllosen Angriffs ist für Israel keineswegs einzigartig. Tatsächlich ist Israels Doktrin, Zivilisten massiven Schaden zuzufügen, nach dem Beiruter Stadtteil Dahiya benannt, in dem sich dieser Angriff ereignete. Die jüngste Entwicklung markiert einen schockierenden Fortschritt in der pauschalen Missachtung menschlichen Lebens durch Israel, aber sie ist nicht neu, auch wenn man das beim Lesen der westlichen Presse nie erfahren würde.

Westliche Medien-Spins

Das Team der New York Times, bestehend aus Patrick Kingsley, Euan Ward, Ronen Bergman und Michael Levenson, berichtete über den Angriff, und obwohl sie Israel als Schuldigen benannten, arbeiteten sie mit Israels offensichtlich falscher PR-Aussage, dass es sich um einen gezielten Angriff handelte.

The Timesberichtete:

Laut amerikanischen und anderen Beamten, die über den Angriff informiert wurden, versteckte Israel Sprengstoff in einer Ladung taiwanesischer Pager, die in den Libanon importiert wurden. Der Sprengstoff, der nur 30 bis 60 Gramm wog, wurde neben der Batterie in jeden Pager eingesetzt, sagten zwei der Beamten. Die Pager, die die Hisbollah bei der Firma Gold Apollo in Taiwan bestellt hatte, waren manipuliert worden, bevor sie den Libanon erreichten, so einige der Beamten. Einem Beamten zufolge ging Israel davon aus, dass das Risiko, Menschen zu verletzen, die nicht mit der Hisbollah in Verbindung stehen, angesichts der Größe des Sprengstoffs gering sei.

Die Times schrieb auch, dass „die Explosionen die neueste Salve in einem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zu sein schienen, der eskalierte, nachdem die Hamas am 7. Oktober Israel angriff“, was den Eindruck einer bloßen militärischen Aktivität erweckt, anstatt eines offensichtlich ungenauen und tödlichen Angriffs auf eine Zivilbevölkerung. Der amerikanische Whistleblower Edward Snowden, der gestern auf dieser Website zitiert wurde, fasste den Fokus und die Auswirkungen des Angriffs richtig zusammen:

Was Israel gerade getan hat, ist auf jede erdenkliche Weise rücksichtslos. Sie haben unzählige Menschen in die Luft gesprengt, die Auto fuhren (d. h. Autos, die außer Kontrolle waren), einkauften (Ihre Kinder sind im Kinderwagen und stehen hinter ihm in der Kassenschlange), usw. Nicht von Terrorismus zu unterscheiden.

Marwan Bishara, leitender politischer Analyst bei Al Jazeera, lieferte eine Realitätsprüfung, die für das westliche Publikum vielleicht am relevantesten ist:

Für unsere Zuschauer auf der ganzen Welt ist es wahrscheinlich hilfreich, hier ein „Rollenspiel“ zu machen. Stellen Sie sich vor, 1200 Menschen, die im Pentagon, im Außenministerium und in der CIA tätig sind, hätten Pager in ihren Gesichtern, Armen und Bäuchen explodieren lassen. Was glauben Sie, wie die USA darüber denken würden?

Die Times erwähnt Israels „lange Geschichte des Einsatzes von Technologie zur Durchführung verdeckter Operationen gegen den Iran und vom Iran unterstützte Gruppen“, als handele es sich um eine beeindruckende technologische Leistung. Aber um zu verstehen, was Israel hier tut, müssen wir uns seine Erfolgsbilanz bei wahllosen Angriffen ansehen. Und das ist in der Tat nicht nur historisch relevant, sondern auch strategisch und geografisch relevant.

Der Weg von wahllosen Angriffen zum Völkermord

Der Name der Dahiya-Doktrin stammt vom Dahiya-Viertel in Beirut, das Israel während des Krieges 2006 ins Visier nahm und dem Erdboden gleichmachte, einem Viertel, in dem viele mit der Hisbollah verbundene Familien lebten. Im Jahr 2008 prägte der damalige Militärchef des Nordkommandos, Gadi Eisenkot (später Stabschef und Minister der Mitte), die Doktrin und skizzierte, „was passieren wird“, wenn ein Feind es wagt, Israel anzugreifen:

Was 2006 im Beiruter Stadtteil Dahiya geschah, wird in jedem Dorf geschehen, aus dem auf Israel geschossen wird … Wir werden [das Dorf] mit unverhältnismäßiger Gewalt angreifen und dort großen Schaden und Zerstörung anrichten. Aus unserer Sicht handelt es sich hierbei nicht um zivile Dörfer, sondern um Militärstützpunkte.

Israel wandte diese Methode bereits bei seinem Angriff auf den Gaza-Streifen 2008/2009 an. Der „Goldstone-Bericht“ der Vereinten Nationen von 2009 kam zu dem Schluss, dass Israel einen „absichtlich unverhältnismäßigen Angriff durchgeführt hat, der darauf abzielte, eine Zivilbevölkerung zu bestrafen, zu demütigen und zu terrorisieren“, und stellte fest, dass die Dahiya-Doktrin „genau das zu sein scheint, was in die Praxis umgesetzt wurde“. Um es noch einmal zu wiederholen: „Bestrafen, demütigen und terrorisieren.“ Das letzte Wort, ‚terrorisieren‘, sollte uns allen zu denken geben, insbesondere in diesem speziellen Kontext.

Der jüngste Angriff auf Gaza war in gewisser Weise die Umsetzung dieser Doktrin in einen ausgewachsenen Völkermord. Dies ist nicht überraschend, da die Absicht, Zivilisten vorsätzlich Schaden zuzufügen, als Logik der ‚Kriegsführung‘ von Anfang an in der DNA dieser Doktrin verankert war.

Jetzt also jagt Israel Pager in die Luft. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies von westlichen Medien als Terrorakt bezeichnet wird, scheint sehr gering zu sein. Das gilt immer noch als radikaler Gedanke, wenn es um Israel geht, denn Terror ist ein politischer Begriff, der nur für Feinde des Westens reserviert ist. Für die Leser von The New York Times ist es nur eine „neueste Salve“ und keine Reflexion über das Wesen Israels selbst.

Übersetzt mit Deepl.com

