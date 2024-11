https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-israel-gaza-genocide-complicity-what-behind



Was steckt hinter Deutschlands Mitschuld am Völkermord Israels im Gazastreifen?

Von Jürgen Mackert

1. November 2024

Die begeisterte Unterstützung Deutschlands für Israels Massenschlachtung von Palästinensern hat Deutschlands selektiven Umgang mit seiner blutigen Geschichte offengelegt, der nur seine weißen jüdischen Opfer anerkennt

Ein Demonstrant hält ein Plakat während einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen am 6. Oktober 2024 in Berlin (Reuters)

Vor zwei Wochen verteidigte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in einer Parlamentsansprache Israels Tötung palästinensischer Zivilisten.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, verurteilte ihre Äußerungen umgehend und warnte, dass, wenn „Deutschland beschließt, sich an die Seite eines Staates zu stellen, der internationale Verbrechen begeht, dies eine politische Entscheidung ist, aber auch rechtliche Auswirkungen hat“.

Dieser Vorfall ist nur das jüngste Beispiel für Deutschlands begeisterte Unterstützung der Vernichtungskampagne Israels in Gaza.

Viele haben Deutschland zu Recht für seine pro-israelische Haltung und repressiven Maßnahmen kritisiert, zu denen Zensur, Verhaftungen von Aktivisten, Polizeirazzien, das Verbot der Keffiyeh in Schulen und das Durchgreifen bei pro-palästinensischen Protesten gehören, und dabei seine historische Schuld angeführt.

Mehr als ein Jahr später ist Deutschland nach wie vor „der einzige Ort, an dem es sein kann, auf der Seite Israels“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem 7. Oktober 2023 versprach.

Um zu verstehen, warum Deutschland so weit geht und sogar rechtliche Konsequenzen für seine Mittäterschaft riskiert, müssen wir hinter seine offiziellen Behauptungen blicken und uns die tatsächlichen Triebkräfte ansehen, die hinter seiner vorbehaltlosen Unterstützung für Israels Schlachtung des palästinensischen Volkes stehen.

Ungelöste Vergangenheit

Obwohl Deutschland stolz darauf ist, angeblich seine Lehren aus seiner Geschichte gezogen zu haben, befindet es sich in einem unlösbaren Dilemma, das durch die Unterstützung jedes neuen Schrittes Israels in Richtung Völkermord, ethnischer Säuberung, Kolonisierung und Invasion souveräner Länder offengelegt wird.

Kurz gesagt lautet das offizielle Argument in zwei Punkten wie folgt: Erstens hat Deutschland den Holocaust an den europäischen Juden verübt, was bedeutet, dass es eine Art kollektive Erbsünde gibt, die alle nachfolgenden deutschen Generationen erben; zweitens bedeutet das Lernen aus dieser Lektion, dass Deutschland Israel auf jede erdenkliche Weise uneingeschränkt unterstützen muss, unabhängig von den Kosten.

Die Schuld Deutschlands am Holocaust rechtfertigt nicht die Unterstützung des israelischen Faschismus

Deutschland hat scheinbar keine Wahl: Sein dunkles Erbe verpflichtet das Land, Israel zu unterstützen, was auch immer es tut. Diese Darstellung, die Deutschland sowohl seinen eigenen Bürgern als auch der Welt seit Jahrzehnten erzählt, ist jedoch alles andere als überzeugend.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die angebliche Vergangenheitsbewältigung Deutschlands, ein Begriff, der suggerieren soll, dass Deutschland seine Vergangenheit bewältigt hat, nicht einmal teilweise wahr ist.

Indem Deutschland seine gesamte brutale Geschichte auf das singuläre Verbrechen des Holocaust reduziert, hat es versäumt, seine Gewalttaten im Rahmen des Siedlerkolonialismus gegen andere Völker zu berücksichtigen, und hat daher überhaupt keine Lehren gezogen.

Darüber hinaus hat es diese eklatante Auslassung in seiner historischen Aufarbeitung Deutschland ermöglicht, als Heilmittel für vergangenes Unrecht die Unterstützung eines rassistischen und kriegerischen Siedlerkolonialregimes vorzuschreiben.

Angesichts der steigenden Zahl der Todesopfer fasst William Faulkners berühmter Satz „Die Vergangenheit ist niemals tot. Sie ist nicht einmal vergangen“ vielleicht am besten zusammen, welche Lektion Deutschland als Folge seiner Mitschuld am anhaltenden Völkermord in Gaza lernen muss.

Eine einfache Strategie

Durch die Verabsolutierung des Holocaust hat Deutschland versucht, sich von der Verantwortung für andere historische Verbrechen reinzuwaschen.

Indem Deutschland den Holocaust als Zusammenbruch der Zivilisation bezeichnete – ein angeblich unerklärliches, einzigartiges und unvergleichliches Ereignis in der Geschichte der Menschheit – hat es jahrzehntelang so getan, als hätte das Land seine Geschichte aufgearbeitet.

Indem es seine gesamte brutale Geschichte auf das singuläre Verbrechen des Holocaust reduzierte, hat Deutschland es versäumt, Rechenschaft über seine siedlerkoloniale Gewalt abzulegen, und keine Lehren daraus gezogen.

Dieser einfache strategische Schachzug sollte das Bild eines zivilisierten, aufgeklärten und friedlichen Landes vermitteln, dessen Geschichte durch 12 Jahre Faschismus abrupt unterbrochen wurde.

Diese engstirnige Sichtweise ergab jedoch nie einen Sinn: Nazi-Deutschland fiel nicht in einem beispiellosen Zusammenbruch der Zivilisation vom Himmel.

Es kam nicht einmal plötzlich und unerwartet. Aber wie Karl Polanyi 1944 sagte, war es eine Folge der Irrationalität der liberalen Zivilisation des Westens.

Die Umwandlung von Gesellschaften in selbstregulierende Märkte im 19. Jahrhundert führte zur Zerstörung ihres sozialen Gefüges.

Als Folge davon entstanden Gegenbewegungen, die versuchten, die Gesellschaft zu schützen. Während die USA mit dem New Deal progressiv reagierten, versanken große Teile Europas im Faschismus und Deutschland im Nationalsozialismus als reaktionäre Gegenbewegungen.

Ebenso war der tief verwurzelte Faschismus des deutschen Volkes eine Folge seines brutalen Siedlerkolonialismus in Afrika, der von 1884 bis 1914 andauerte.

Diese Periode schuf eine rassistische, weiße Vorherrschaft propagierende Mentalität, die schließlich in die Heimat zurückkehrte, um sich zu verbreiten und zur Normalität zu werden. Sie inspirierte das nationalsozialistische Konzept des deutschen Übermenschen, der den slawischen Völkern, Russen, Juden und vielen anderen, die alle zu Untermenschen erklärt wurden, überlegen war.

Diese Ideen waren also nicht nur eine Erfindung der Nazis und wurden auch nicht zuerst auf die europäischen Juden angewendet. Tatsächlich war es die siedlerkolonialistische Einstellung Deutschlands gegenüber Afrikanern, die es ermöglichte, die Grenzen zwischen „uns“, der deutschen Rasse, und „ihnen“, den untermenschlichen Nama und Herero in Namibia, zu ziehen, die Anfang des 20. Jahrhunderts Opfer des ersten Völkermords Deutschlands wurden.

Gefangene der Stämme der Herero und Nama in Namibia während des antikolonialen Aufstands gegen Deutschland von 1904 bis 1908 im August 1904 (Der Spiegel/Wikimedia Commons)

Im Gegensatz zum Holocaust während des Dritten Reichs hat der Völkermord an den Völkern Namibias in der selektiven kollektiven Erinnerung Deutschlands nie eine Rolle gespielt.

Dies ist nicht überraschend, da dies letztendlich zum Einsturz des Kartenhauses der Vergangenheitsbewältigung führen würde.

Im Gegensatz zum Holocaust während des Dritten Reiches hat der Völkermord an den namibischen Völkern in der selektiven kollektiven Erinnerung Deutschlands nie eine Rolle gespielt.

Deutschland könnte auch nicht länger an seinem Selbstbild festhalten, aus seiner Geschichte gelernt zu haben, und weiterhin die Zehntausenden einheimischen Opfer seiner eliminatorischen Politik während der Zeit des Wilhelminischen Reiches ignorieren und verheimlichen, und auch nicht die 27 Millionen Opfer des Nazi-Überfalls auf die Sowjetunion leugnen oder ihnen, wenn überhaupt, nur eine geringe Bedeutung beimessen.

Die Strategie Deutschlands, den Holocaust der Nazis von dieser blutigen Geschichte zu isolieren, hat sich lange Zeit als erfolgreich erwiesen. Doch angesichts der Unterstützung für einen der schlimmsten Völkermorde der Menschheitsgeschichte ist die Maskerade nun vorbei.

Wie ein Großteil der Welt hat auch die deutsche Gesellschaft, zu der Palästinenser und antizionistische Juden gehören, 12 Monate lang jeden Tag mit Entsetzen einen live übertragenen Völkermord in Gaza verfolgt: das tägliche Massaker, die Folter und den Hungertod einer einheimischen Zivilbevölkerung, die mehrheitlich aus Frauen und Kindern besteht.

Sie werden den offiziellen Geschichten über die deutsche Schuld und die Verpflichtung Deutschlands, das israelische Regime zu unterstützen, nicht länger Glauben schenken. Sie werden auch die völlig falschen Behauptungen von Baerbock und später Scholz nicht vergessen, die dazu beitrugen, die Zustimmung für den Krieg Israels zu erzeugen, indem sie behaupteten, ein nicht existierendes Video von Hamas-Kämpfern gesehen zu haben, die jüdische Frauen vergewaltigten – eine Behauptung, für die nicht einmal die UNO überzeugende Beweise fand.

Es scheint kein Ende der Nibelungentreue Deutschlands zu geben – Deutschlands Version einer „besonderen Beziehung“ zum zionistischen Regime – und der völligen Missachtung des Lebens der Palästinenser.

Institutionelles Versagen

Die Entmenschlichung der Palästinenser durch die deutsche Regierung ist so tief in ihrer Politik verankert, dass sie nicht nur die Kriegsverbrechen Israels finanziert, sondern sogar so weit geht, schwer verletzte Kinder daran zu hindern, in Deutschland behandelt zu werden, und sie als „Sicherheitsbedrohung“ betrachtet.

Die Entmenschlichung nicht-weißer Menschen, die Erklärung von Menschen zu Tieren, die Praxis der Kollektivstrafe, das Verhungern und Verdurstenlassen von Menschen usw. – all dies, was Deutschland seit mehr als einem Jahr akzeptiert, unterstützt und verteidigt, scheint aus dem Lehrbuch seiner eigenen Vernichtung der Nama und Herero sowie des Vernichtungskrieges der Nazis in Osteuropa und Russland zu stammen.

Deutschlands Kampf gegen den Antisemitismus mit Waffen untergräbt die Demokratie

Diese Übermenschentum-Mentalität ist immer noch allgegenwärtig, obwohl ihre Existenz offiziell geleugnet wird und ihre Wurzeln daher nicht untersucht wurden. Was einst die Ureinwohner in Namibia oder im Osten waren, sind heute die Araber im Allgemeinen und die Palästinenser im Besonderen.

Doch eine rassistische Ideologie aufzugeben, um eine andere politisch, finanziell, militärisch und diplomatisch voll und ganz zu unterstützen, bedeutet nicht, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.

Anstatt angesichts seiner verheerenden und gewalttätigen Geschichte demütig zu werden, braucht und unterstützt Deutschland die zionistische Kolonie, von der es auch lernt und profitiert.

Die Mittäterschaft am Völkermord zeigt, dass die Vergangenheit in Deutschland nicht einmal vergangen ist. Die selektive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die sich ausschließlich auf den Völkermord an den weißen europäischen Juden konzentriert, hat Staat und Gesellschaft nirgendwohin geführt.

Sie wiederholt fast zwanghaft ihre unverarbeitete, verdrängte und ungelöste koloniale Vergangenheit. In diesem Sinne haben alle kritischen Akteure, Organisationen oder Institutionen in Deutschland in unvorstellbarem Maße versagt.

Allen voran die Bundesregierung, deren uneingeschränkte Unterstützung für Israel eine Bundeskanzlerin, einen Außenminister und einen Botschafter in Israel umfasst, die alle die Verbrechen Israels angesichts des Völkermords weiterhin leugnen.

Nachdem die Regierung im September 2017 die IHRA-Definition von Antisemitismus per Kabinettsbeschluss angenommen und in Umlauf gebracht hatte, verpflichtete sich der Bundestag (das Parlament) 2018 in einer Resolution selbst zu dieser Definition.

Derselbe Bundestag wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres eine Resolution mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ oder „Never again is now: Protecting, preserving and strengthening Jewish life in Germany“ verabschieden, was natürlich zu begrüßen ist – denn das Leben jedes einzelnen Menschen sollte in einer Demokratie geschützt werden.

Doch genau wie Deutschland die große Gruppe der Opfer des Nationalsozialismus auf nur eine beschränkt hat, die als Dreh- und Angelpunkt seines kollektiven Gedenkens dient, so tut dies auch der demokratisch gewählte Bundestag.

Während politische Parteien und einzelne Politiker zusammen mit den Medien anti-arabische und anti-muslimische Propaganda verbreiten, hat Deutschland die universalistische antifaschistische Parole „Nie wieder“ zu einem politischen Instrument reduziert, das nur eine Gruppe privilegiert, während alle anderen ungeschützt bleiben.

In diesem Fall wird den Palästinensern eindeutig nicht zugestanden, dass niemand jemals Opfer von Faschismus und Völkermord werden sollte.

Eine Abrechnung

Mehrere deutsche Regierungs- und akademische Eliteinstitutionen wiederholten zu Beginn des Völkermords schnell die israelische Propaganda und erklärten, fest an der Seite Israels zu stehen.

Die deutschen Kirchen, die sich selbst als Vorreiter moralischer Überlegenheit zu sehen scheinen, haben kein Wort über den Völkermord Israels verloren

Seitdem haben wir von diesen Eliteinstitutionen kein Wort über die bis zu 200.000 Getöteten gehört, wenn wir den Schätzungen von The Lancet vom Juli 2024 glauben.

Während Universitäten eingeladene Gäste abgesagt und Eliteinstitutionen Gastprofessoren entlassen haben, haben andere das Budget für Partnerschaften mit israelischen Universitäten und Forschungszentren aufgestockt und neue Kooperationsprogramme ins Leben gerufen, wohl wissend, dass sie ein wesentlicher Bestandteil der Besatzung und des Völkermords sind.

Die Kirchen Deutschlands, die sich selbst als Vorreiter moralischer Überlegenheit betrachten, haben kein Wort über den Völkermord in Israel verloren, nicht einmal, als palästinensische Christen angegriffen oder getötet wurden.

Selbst für sie scheinen Palästinenser nicht weiß genug zu sein, um es wert zu sein, verteidigt zu werden.

Der Deutsche Ethikrat, der für sich in Anspruch nimmt, „sich mit den großen Fragen des Lebens zu befassen“ und dessen Stellungnahmen und Empfehlungen „Orientierung für Gesellschaft und Politik“ bieten, hat in diesem schrecklichen Jahr kein einziges Wort darüber verloren.

Doch wenn Völkermord keine Diskussion verdient, insbesondere für die deutsche Gesellschaft, die sich offensichtlich von Menschen leiten lässt, die bereit sind, Völkermord zu unterstützen, was dann?

Man könnte auch den Deutschen Kulturrat und die Medien als die großen Beschützer der Kultur erwähnen, die vor Jahren zu Recht ihr Entsetzen angesichts der Zerstörung Palmyras und anderer Kulturstätten durch ISIS zum Ausdruck brachten, sich aber jetzt überhaupt nicht für die barbarische Zerstörung der großen Kulturerbestätten in Gaza durch Israel zu interessieren scheinen.

Doppelmoral

Ein Blick auf die deutschen „Qualitätsmedien“ offenbart noch mehr. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie alle im letzten Jahr auf schreckliche Weise versagt haben.

Anstatt ihre Aufgabe zu erfüllen, die Regierung und die politischen Eliten zu kritisieren oder zu korrigieren, alternative Perspektiven aufzuzeigen und eine ehrliche Debatte anzuregen, haben sie das Lied der Mächtigen gesungen.

Indem Deutschland den Völkermord Israels unterstützt, hat es nichts aus der Geschichte gelernt.

Nur gelegentlich berichteten sie über die abgeschlachteten Palästinenser, und wenn sie es taten, dann in abscheulicher Sprache und nicht ohne Bezugnahme auf den Holocaust oder die deutsche Geschichte.

All das lässt sich nicht einfach mit „Doppelmoral“ erklären. Vielmehr sehen wir in den Institutionen und Organisationen Deutschlands eine tief verwurzelte siedlerkoloniale Denkweise, die seit einem Jahrhundert nicht mehr in Frage gestellt wurde.

Die politisch verordnete Erinnerungskultur an den Völkermord der Nazis – und die strategische Definition weißer europäischer Juden als einzige Opfergruppe, die es wert ist, dieses kollektive Gedächtnis zu definieren – hat Deutschland zu einem uneingeschränkten Unterstützer eines Regimes gemacht, das von Anfang an ein Terrorstaat war.

Dies ist ein Staat der weißen und religiösen Vorherrschaft, ein Täter von ethnischen Säuberungen und Apartheid, der sich schließlich, wie so viele Siedlerkolonien vor ihm, in einen faschistischen, völkermordenden Staat verwandelt hat.

Solange Deutschland sich weigert, sich seiner Siedlerkolonialtradition und -mentalität zu stellen, wird es weiterhin Völkermord unterstützen, der laut Raphael Lemkin das schlimmste aller Verbrechen ist, und es wird erneut daran scheitern, seine eigene Geschichte der Vernichtung des Anderen zu überwinden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jürgen Mackert ist Professor für Soziologie an der Universität Potsdam, Deutschland. Er war Vertretungsprofessor für die Struktur moderner Gesellschaften an der Universität Erfurt und Gastprofessor für Politische Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen neuesten Büchern gehören „On Social Closure. Theorizing Exclusion, Exploitation, and Elimination“ (Oxford University Press 2024) und „Siedlerkolonialismus. Grundlagentexte und aktuelle Analysen“ (hrsg. mit Ilan Pappe; Nomos 2024).

