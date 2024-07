Was steckt hinter Israels Krieg gegen das UNRWA? Von Ramzy Baroud

https://www.middleeastmonitor.com/20240723-whats-behind-israels-war-against-unrwa/



Was steckt hinter Israels Krieg gegen das UNRWA?

23. Juli 2024

UNRWA-Mitarbeiter und Palästinenser inspizieren eine beschädigte Schule, nachdem israelische Kampfjets eine Schule des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) angegriffen haben, wobei viele Menschen im Nuseirat-Flüchtlingslager in Deir al-Balah, Gaza, am 15. Juli 2024 getötet und verletzt wurden [Ashraf Amra/Anadolu Agency]

Der Angriff auf eine Schule während eines Krieges könnte als Fehler gerechtfertigt oder zumindest als solcher bezeichnet werden. Aber mehr als 120 Schulen anzugreifen und dabei Tausende von Zivilisten zu töten und zu verletzen, die darin Schutz suchten, kann nur vorsätzlich geschehen, wobei jeder Angriff ein schreckliches Kriegsverbrechen für sich darstellt.

Zwischen dem 7. Oktober letzten Jahres und dem 18. Juli hat Israel genau das getan und ungestraft die Infrastruktur der Vereinten Nationen im belagerten Gazastreifen angegriffen, darunter Schulen und medizinische Zentren. Nach Schätzungen des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) wurden seit Beginn des israelischen Krieges mindestens 561 intern vertriebene Palästinenser, die in UNRWA-Gebäuden untergebracht waren, getötet und 1.768 verwundet. Innerhalb von nur zehn Tagen, zwischen dem 8. und 18. Juli, wurden mindestens sechs UNRWA-Schulen, die als Behelfsunterkünfte für vertriebene Palästinenser dienten, von der israelischen Armee angegriffen, wobei Hunderte von Menschen getötet und verwundet wurden.

In der Vergangenheit waren die mit den Vereinten Nationen verbundenen Organisationen mehr oder weniger immun gegen die Auswirkungen von Kriegen. Das Privileg, als neutraler Außenstehender an einem Konflikt beteiligt zu sein, ermöglichte es den Mitgliedern dieser Organisationen, ihre Aufgaben weitgehend ungehindert zu erfüllen. Der israelische Krieg gegen die Palästinenser in Gaza ist jedoch die wichtigste Ausnahme unter allen modernen Konflikten. Nach UN-Angaben wurden 274 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und mehr als 500 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die mit der internationalen Organisation in Verbindung standen, von den israelischen Besatzungstruppen getötet.

Diese Zahlen stimmen mit allen anderen Statistiken überein, die durch den andauernden israelischen Völkermord in Gaza erstellt wurden. In der Tat wurde keine einzige Personengruppe verschont: weder Ärzte noch Mitarbeiter des Zivilschutzes, Bürgermeister oder sogar Verkehrspolizisten, geschweige denn Kinder, Frauen und ältere Menschen.

Es war von Beginn des Krieges an klar, dass Israel alle Palästinenser kriminalisieren wollte.

Nicht nur diejenigen, die der Hamas oder anderen Gruppen angehören, sondern auch die Zivilbevölkerung und alle internationalen Organisationen, die ihnen zu Hilfe kamen. DieBeschuldigung und Entmenschlichung des gesamten Gazastreifens war und ist Teil der israelischen Strategie, die es seiner Armee ermöglicht, ohne jegliche Einschränkung und ohne die geringste moralische Schwelle oder die Einhaltung des Völkerrechts zu operieren.

READ: Tausende von vertriebenen Palästinensern in Khan Yunis im Gazastreifen fliehen vor israelischen Angriffen: UN-Agentur

Die israelischen Angriffe auf alle UN-Einrichtungen, insbesondere auf das UNRWA, das für das Wohlergehen der palästinensischen Flüchtlinge im Gazastreifen zuständig ist, dienen jedoch einem anderen Zweck als dem einer bloßen „Kollektivstrafe“. Israel versucht nicht, seine Angriffe auf das Hilfswerk zu verschleiern oder zu rechtfertigen, wie es das in früheren Gaza-Kriegen getan hat. Diesmal wurde der israelische Krieg von Anfang an von der haarsträubenden Anschuldigung begleitet, dass UNRWA-Mitarbeiter an dem grenzüberschreitenden Überfall der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen am 7. Oktober beteiligt gewesen seien.

Ohne Beweise zu liefern, startete Tel Aviv eine internationale Verleumdungskampagne gegen das UN-Hilfswerk, das seit Jahrzehnten Millionen von palästinensischen Flüchtlingen nicht nur im besetzten Palästina, sondern auch in Flüchtlingslagern in Syrien, Jordanien und im Libanon mit wichtigen pädagogischen, medizinischen und humanitären Dienstleistungen versorgt. Traurigerweise und bezeichnenderweise folgten einige westliche und sogar nicht-westliche Regierungen der israelischen Aufforderung, das UNRWA zu bestrafen, indem sie dringend benötigte Mittel zurückhielten, deren Dringlichkeit sich nicht nur aus den direkten Auswirkungen des israelischen Krieges, sondern auch aus der akuten Hungersnot infolge des Krieges ergab. Das UNRWA ist fast ausschließlich auf solche freiwilligen Spenden der UN-Mitgliedstaaten angewiesen.

Zwar haben einige Regierungen ihre Finanzierung des Hilfswerks schließlich wieder aufgenommen, aber dies geschah erst, als der Schaden bereits groß war. Darüber hinaus haben die meisten, wenn nicht sogar alle westlichen Regierungen keine Maßnahmen gegen Israel ergriffen, das weiterhin UNRWA-Einrichtungen angreift und dabei Hunderte von unschuldigen Palästinensern tötet.

READ: Israel wird jeden Tag brutaler und sadistischer“, sagt Albanese

Diese unverbindliche Haltung hat Israel so ermutigt, dass die israelische Knesset (das Parlament) erst diese Woche in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet hat, der das UNRWA als „terroristische Organisation“ einstuft. Am 18. Juli beschuldigte der israelische Sprecher David Mencer den Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, ein „Sympathisant von Terroristen“ zu sein.

Der Hass Israels auf das UNRWA reicht jedoch lange vor dem aktuellen Krieg zurück.

Jahrelang haben mehrere israelische Regierungen, nicht zuletzt mit Hilfe der US-Regierung von Donald Trump, versucht, das Hilfswerk ganz zu schließen.

Jared Kushner, Trumps ehemaliger Berater für den Nahen Osten, sagte im Januar 2018, es sei „wichtig, eine ehrliche und aufrichtige Anstrengung zu unternehmen, um das UNRWA zu zerschlagen.“ Für ihn bedeutete die Auflösung des Hilfswerks die Abschaffung des legitimen Rechts auf Rückkehr für palästinensische Flüchtlinge.

In der Tat geht es nicht nur um das UNRWA, sondern vielmehr um die historische Rolle, die das Hilfswerk als Erinnerung an die Notlage von Millionen palästinensischer Flüchtlinge im besetzten Palästina, im Nahen Osten und in der ganzen Welt gespielt hat.

Das UNRWA wurde durch die Resolution 302 (IV) der Generalversammlung vom 8. Dezember 1949 gegründet. Die Gründung des UNRWA erfolgte ein Jahr nach der Verabschiedung der UN-Resolution 194, die den palästinensischen Flüchtlingen das Recht auf „Rückkehr in ihre Heimat“ einräumte. Obwohl der Auftrag des UNRWA de facto zu einem ständigen Mandat geworden ist (das allerdings in regelmäßigen Abständen erneuert werden muss), da den palästinensischen Flüchtlingen das Recht auf Rückkehr nicht zugestanden wurde, ist die Rolle des Hilfswerks nach wie vor so wichtig wie vor Jahrzehnten.

Da es Kushner und anderen nicht gelungen ist, die Schließung des UNRWA zu erreichen, hat die israelische Regierung ihren Krieg gegen den Gazastreifen genutzt, um dies zu versuchen. Nach israelischer „Logik“ dürfte es ohne eine UN-Agentur speziell für palästinensische Flüchtlinge keine palästinensischen Flüchtlinge mehr geben, so dass die Frage ihrer Rückkehr ihre wichtigste rechtliche Grundlage verlieren und letztlich verschwinden würde. Damit hätte Israel die Möglichkeit, das Flüchtlingsproblem nach eigenem Gutdünken zu „lösen“, vor allem wenn es die volle Unterstützung Washingtons hat.

Israel darf nicht zulassen, dass es das UNRWA auflöst oder den generationenübergreifenden Kampf der palästinensischen Flüchtlinge, der den Kern des palästinensischen Kampfes für Gerechtigkeit und Freiheit bildet, abtut. Die internationale Gemeinschaft muss Israels Verunglimpfung des UNRWA entgegentreten und darauf bestehen, dass das Recht auf Rückkehr für die palästinensischen Flüchtlinge von zentraler Bedeutung ist. Ohne dieses Recht ist kein wirklicher Frieden möglich.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …