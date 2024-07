https://consortiumnews.com/2024/07/22/capitol-hill-netanyahus-second-home/?eType=EmailBlastContent&eId=6678bdc2-5caa-446a-822a-10adf96d416b



Capitol Hill: Netanjahus zweites Zuhause

Von Corinna G. Barnard

22. Juli 2024

Der erneute Auftritt des israelischen Premierministers im Kongress erweckt den Anschein, als sei er der amerikanische Präsident und Israel und die USA seien ein Land, schreibt Corinna Barnard.

Netanjahu spricht zum dritten Mal vor dem US-Kongress am 3. März 2015.

(Sprecher John Boehner, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Ein Mann, gegen den ein internationaler Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen einen Haftbefehl beantragt hat, kehrt triumphal nach Washington zurück.

Wenn Benjamin Netanjahu am Mittwoch zum vierten Mal vor dem Kongress spricht , werden einige Abgeordnete und Senatoren die Veranstaltung boykottieren, um gegen die völkermörderischen Verwüstungen im Gazastreifen zu protestieren, die der israelische Premierminister seit Monaten anordnet.

Aber der Saal, in dem er seine Rede hält, wird mit Sicherheit mit glühender Bewunderung gefüllt sein, die ihm die Legitimität verleiht, die er zu Hause rapide verliert.

Angesichts der grausamen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Netanjahus Streitkräfte begehen, und des Urteils des Internationalen Gerichtshof s von letzter Woche über die Unrechtmäßigkeit der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete wird der gefeierte Auftritt des israelischen Premierministers auf dem Capitol Hill Bilder hervorrufen, die Federico Fellinis surrealistischem Satyricon würdig sind.

Stellen Sie sich den tosenden Applaus, das Reiben der Ellbogen, den Pomp und das Protokoll vor, während die Verwüstung in Gaza von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde schlimmer wird.

Netanjahu kommt mit dem Rückenwind einer historischen Abstimmung in der Knesset, dem israelischen Parlament, am 17. Juli, bei der die Gesetzgeber gegen die palästinensische Eigenstaatlichkeit stimmten und damit das langjährige Gerede der US-Politiker über eine Zweistaatenlösung zunichte machten, während sie die Pläne des Weißen Hauses für einen Waffenstillstand zurückwiesen.

Das Votum der Knesset stellt eine trotzige Ablehnung des Einflusses der USA auf die Angelegenheiten Israels dar. Doch im US-Repräsentantenhaus ist es genau umgekehrt: Was immer Israel will, jetzt und in absehbarer Zukunft, bekommt es.

Wie die amerikanische Öffentlichkeit im Großen und Ganzen darüber denkt, ist schwer zu sagen. Die Zahl der Amerikaner, die Israel und sein Verhalten missbilligen, bewegt sich in den Umfragedaten wie eine große Unbekannte unter der Oberfläche der Nachrichten.

Manchmal unterstützt eine Mehrheit der Wähler Israel, manchmal lehnt eine Mehrheit es ab. Aber was auch immer die amerikanische Öffentlichkeit denkt, es scheint keine Rolle zu spielen, was die Wahlsaison angeht.

Keiner der führenden Kandidaten bietet etwas an, um Israels barbarisches Gemetzel zu stoppen. Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich jetzt um die Nominierung der Demokraten bewirbt, wird in die Fußstapfen von Präsident Joe Biden, auch bekannt als Genocide Joe„, treten, der im Laufe der Jahre der führende Empfänger von kumulierten Pro-Israel-Geldern war und Israels Völkermord weiterhin unterstützt.

Die Biden-Harris-Administration hat daran gearbeitet, die sogenannten Abraham-Abkommen der Trump-Administration zu erweitern, die Israel dabei halfen, die palästinensische Sache ins Abseits zu drängen, indem sie sie als Dorn in Israels Beziehungen zu den regionalen Nachbarn entfernten. Biden selbst nannte die Angst der Hamas vor einer Normalisierung der israelisch-saudischen Beziehungen als Grund für die Anschläge vom 7. Oktober.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der für die Republikaner antritt, wird von der zionistischen Großspenderin Miriam Adelson mit Millionenbeträgen überschwemmt, die darauf hofft, dass Trump die israelische Annexion des Westjordanlandes vorantreibt.

Während seiner Amtszeit hat der 78-jährige Trump – der Biden geraten hat, Israelim Gazastreifen „die Arbeit zu Ende bringen zu lassen“ – die palästinensisch-israelischen Spannungen verschärft. Das Weiße Haus half Israel nicht nur bei der Normalisierung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und dem Sudan, sondern verlegte auch die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv in den Krisenherd Jerusalem, angeblich um Sheldon Adelson vor seinem Tod im Jahr 2021 zu erfreuen.

Der unabhängige Spitzenkandidat Robert F. Kennedy Jr. spricht sich gegen einen Waffenstillstand im Gazastreifen aus, wo die Menschen nach Berichten vonAl Jazeera aufgrund der umfassenden Zerstörung des Gebiets durch Israel inzwischen im Abwasser ertrinken.

Während die Unterstützung für den israelischen Völkermord im Gazastreifen bei allen drei Konkurrenten eisern ist, sind drei Kandidaten dritter Parteien entschieden gegen Völkermord: die Präsidentschaftskandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, der unabhängige Kandidat Cornel West und der Kandidat der Libertären Partei, Chase Oliver.

Zweifel an der Ukraine, aber niemals an Israel

Einige Republikaner, wie z. B. der Risikokapitalgeber David Sacks, warfen dem Weißen Haus auf ihrem Parteitag letzte Woche in Milwaukee vor, Russland zum Eintritt in den Krieg in der Ukraine zu provozieren und die Friedensinitiativen dort zu untergraben.

Aber nirgendwo, weder auf der einen noch auf der anderen Seite des Parteienwettstreits, wird etwas gegen Israel oder die Kriegsverbrechen gesagt, für die Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, die Verhaftung von Netanayhu und des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant sowie einiger Hamas-Führer beantragt.

Die Zurückhaltung der Politiker, die Verfolgung Netanjahus durch den IStGH anzusprechen, ist nicht überraschend. Das US-Repräsentantenhaus hat vor ein paar Monaten klargestellt, dass solche Themen tabu sind.

Der größte Teil der Welt erfuhr von dem Antrag des IStGH-Anklägers Khan auf Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister und Verteidigungsminister sowie drei Hamas-Führer, nachdem er am 20. Mai Christiane Amanpour von CNN den Knüller gegeben hatte.

[Siehe: IStGH-Ankläger beantragt Haftbefehl gegen Netanjahu].

Aber Israels wachsame republikanische Verbündete im US-Repräsentantenhaus, die bereits Ende April auf die ersten Presseberichte über den von Khan geplanten Schritt aufmerksam wurden, waren an der Sache dran, bevor die Nachricht auf CNN erschien.

Bis zum 7. Mai, fast zwei Wochen vor Khans offizieller Ankündigung, hatten sie den Illegitimate Court Counteraction Act (Gesetz zur Bekämpfung unrechtmäßiger Gerichtsverfahren) ausgearbeitet, der Sanktionen gegen jeden vorsieht, der an der Strafverfolgung durch den IStGH beteiligt ist. Der Gesetzentwurf wurde am 4. Juni vom Repräsentantenhaus angenommen, kam aber im Senat ins Stocken und wurde schließlich vom Weißen Haus abgelehnt.

Aber er hat sein Ziel erreicht. Mit der Unterstützung von 42 Demokraten diente er als parteiübergreifende Absage an den IStGH und seine Kritik an Israel.

Der Gesetzentwurf sah eine Reihe von Beschränkungen für „ausländische Personen“ vor, die mit der Verfolgung von Netanjahu und Gallant in Verbindung stehen. Es blockierte und widerrief Visa. Es verbot Immobilientransaktionen. Es diente den Verfolgern des israelischen Staatschefs im Wesentlichen als großes „Betreten verboten“-Schild.

„Dieses Land ist Netanjahus Land“, hieß es, und er ist jederzeit willkommen.

Im Dezember 2023 reichte die in den USA ansässige Menschenrechtsgruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN), die von dem 2018 ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gegründet wurde, beim IStGH ein Dossier über 40 Kommandeure der israelischen Verteidigungsstreitkräfte wegen Kriegsverbrechen ein.

[Siehe: Israelische Kommandeure an den IStGH gemeldet]

Im Juni warnte Raed Jarrar, der Direktor von DAWN, vor der Arbeit der Gesetzgeber an ihrer Anti-ICC-Gesetzgebung.

„Die Gesetzesvorlage des Repräsentantenhauses setzt die US-Gesetzgeber selbst dem Risiko von ICC-Sanktionen und Haftbefehlen aus, weil sie gegen Artikel 70 des Römischen Statuts verstoßen, der Einschüchterung, Vergeltung oder Behinderung der Gerichtsverfahren des Gerichtshofs verbietet“, sagte Jarrar in einer E-Mail an Consortium News.

Vor der Abstimmung hatte der texanische Republikaner Chip Roy, der das Anti-ICC-Gesetz eingebracht hatte, es als Mittel zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten angepriesen.

„Um es klar zu sagen: Es geht nicht nur um Israel, sondern auch darum, die Souveränität unserer Nation und unsere Soldaten zu schützen“, sagte Roy auf Twitter/X, um für das Gesetz zu werben. „In Ermangelung einer entschlossenen Führung durch das Weiße Haus muss der Kongress in die Bresche springen und unsere Verbündeten und unsere Souveränität verteidigen.

Der US-Abgeordnete Daniel Webster, ein Republikaner aus Florida, schloss sich der Forderung nach Souveränität an.

„Dieses Gesetz sendet eine klare Botschaft an den Internationalen Strafgerichtshof“, schrieb Webster auf Twitter/X. „Die Vereinigten Staaten werden die Souveränität unseres Landes verteidigen und unsere Verbündeten vor illegitimen Angriffen schützen, indem sie ICC-Beamte sanktionieren.“

Die Behauptung, dass das Interesse des IStGH an Netanjahu und Gallant wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen eine Bedrohung für die Souveränität der USA darstellt, zeugt von einer Verwirrung über den Unterschied zwischen Israel und den Vereinigten Staaten.

Israel übt natürlich ungebührlichen Einfluss auf US-Politiker aus, wie die überwältigende Unterstützung des Kongresses für die völkermörderischen Operationen des israelischen Militärs in Gaza deutlich gemacht hat.

Hinzu kommt, dass Netanjahu immer wieder zu gemeinsamen Sitzungen des Kongresses erscheint, so als würde ein US-Präsident eine Rede zur Lage der Nation halten.

Infolgedessen scheinen Israel und die USA für viele im Kongress zu einem einzigen Land zu verschmelzen. Das ist das eigentliche Souveränitätsproblem: die bereitwillige Vermischung zwischen den nationalen Interessen Israels und denen der eigenen Wählerschaft der US-Gesetzgeber.

Corinna Barnard, stellvertretende Redakteurin von Consortium News, arbeitete früher in der Redaktion von Women’s eNews, The Wall Street Journal und Dow Jones Newswires. Zu Beginn ihrer Karriere war sie Chefredakteurin der Zeitschrift Nuclear Times, die in den 1980er Jahren über die Anti-Atomkriegsbewegung berichtete.

HINWEIS: In diesem Artikel werden drei Kandidaten von Drittanbietern erwähnt, ohne auf ihre Wahlbeteiligung einzugehen, da diese Zahlen in einer unklaren Situation nicht eindeutig sind.

