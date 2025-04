https://countercurrents.org/2025/04/whats-preventing-a-united-front-against-the-trump-regime-trump-wont-change-but-his-foes-must/



Was verhindert eine Einheitsfront gegen das Trump-Regime? Trump wird sich nicht ändern, aber seine Gegner müssen es tun

von Norman Solomon

28.04.2025

Teilen:

Auf WhatsApp teilenAuf Facebook teilenAuf X (Twitter) teilenAuf Telegram teilenAuf Reddit teilenPer E-Mail teilen

Amerika braucht dringend eine Einheitsfront, um die Abrissbirne des Trump-Regimes aufzuhalten. Die empörte Opposition ist zwar sichtbar und lautstark, aber sie ist noch weit davon entfernt, die Fähigkeit zu entwickeln, das zu schützen, was von der Demokratie in den Vereinigten Staaten noch übrig ist.

Nach vier Monaten im Amt ist das Ausmaß des angerichteten Schadens für den Einzelnen kaum zu überblicken. Aber niemand braucht ein vollständiges Bild, um zu verstehen, dass die Bundesregierung jetzt in den Fängen massiv grausamer und antidemokratischer Kräfte steckt, die nicht die Absicht haben, loszulassen.

Donald Trumps zweite Amtszeit als Präsident hat bereits den extremsten Auswüchsen der rechtsextremen politischen Kultur des Landes enorme Macht verliehen. Zu ihren unverhohlenen Zielen gehören die Dienste an der Oligarchie, die Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten und der Einsatz der Regierung als Waffe gegen die akademische Freiheit, die Bürgerrechte, die wirtschaftliche Sicherheit, den Umweltschutz, die öffentliche Gesundheit, die Arbeitnehmerrechte und vieles mehr.

Die unaufhörlichen Angriffe der Trumpisten machen eine fortgesetzte Nichtkooperation und aktiven Widerstand unerlässlich. Dies ist nicht die Zeit für das, was Martin Luther King Jr. als „Lähmung durch Analyse“ bezeichnete. Dennoch ist die Vergangenheit von großer Bedeutung. Die Wiederholungszwänge innerhalb der Demokratischen Partei, auch unter den selbsternannten Liberalen und Progressiven, haben Trump ungewollt den Weg zurück an die Macht geebnet. Viele der gleichen Muster, mit übertriebener Ehrerbietung gegenüber den Parteiführern und deren engstirnigen Perspektiven, behindern nun das Potenzial, einen wirklichen Hebel gegen den Wahnsinn der MAGA-Bewegung zu schaffen.

„Fiskalkonservatismus und Sozialliberalismus“

Heute, mehr als drei Jahrzehnte nach dem Triumph der „New Democrats“ mit dem Wahlsieg von Bill Clinton im Jahr 1992, ist eine Beobachtung des Wirtschaftsjournalisten Hobart Rowen von der Washington Post wenige Tage nach diesem Sieg immer noch bedenkenswert: „Fiskalkonservatismus und Sozialliberalismus haben sich als wirksames Wahlkampfkonzept erwiesen.“ Während seines Wahlkampfs forderte Clinton moderate öffentliche Investitionen und gab den Wirtschaftseliten genügend Zusicherungen, um einen Großteil ihrer Unterstützung zu gewinnen. Nach seiner Wahl besetzte er sein Wirtschaftsteam schnell mit Unternehmensanwälten, wirtschaftsfreundlichen Politikern, Lobbyisten und Strippenziehern aus den Vorstandsetagen der Wall Street.

Diese Formel der Demokraten erwies sich als erfolgreich – für die Republikaner. Zwei Jahre nach Clintons Amtsantritt erlangte die GOP die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat. Die Republikaner behielten in den folgenden zwölf Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus und zehn Jahre lang die Mehrheit im Senat.

Ein ähnliches Muster zeichnete sich ab, als der nächste Demokrat ins Weiße Haus einzog. Barack Obama, der sein Amt im Januar 2009 inmitten der Großen Rezession antrat, setzte die „Praxis seines Vorgängers George W. Bush fort, die Banker zu retten und dabei die Not zu ignorieren, die ihre toxischen Hypothekenpakete dem Rest von uns verursacht hatten“, wie der Journalist Robert Scheer hervorhob. Als Obama fast am Ende seiner Amtszeit angelangt war, schrieb der Journalist David Dayen, habe er „die Enteignung von mindestens 5,2 Millionen US-amerikanischen Hausbesitzerfamilien, die Explosion der Ungleichheit und den größten Ruin des Mittelstandsvermögens seit fast einem Jahrhundert“ ermöglicht.

Zwei Jahre nach Obamas Amtsantritt verlor seine Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus und konnte sie acht Jahre lang nicht zurückgewinnen. Als er 2012 wiedergewählt wurde, eroberten die Republikaner den Senat und behielten die Kontrolle darüber während seiner gesamten zweiten Amtszeit.

Während Obamas achtjähriger Präsidentschaft verloren die Demokraten außerdem mehr als 900 Sitze in den staatlichen Legislativen. Dabei verloren sie die Kontrolle über 30 Legislativkammern, während der Anteil der Republikaner an den Sitzen von 44 % auf 56 % stieg. Damit waren die republikanischen Abgeordneten in den Bundesstaaten gut aufgestellt, um nach der Volkszählung 2020 die Wahlbezirke nach ihren Vorstellungen neu zuzuschneiden, sodass die Republikaner nach den Wahlen 2022 und 2024 ihre knappe (aber mächtige) Mehrheit im Repräsentantenhaus knapp halten konnten.

Hillary Clinton 2016 und Kamala Harris 2024 kandidierten für das Präsidentenamt, während sie an aktualisierten Versionen des „fiskalischen Konservatismus und sozialen Liberalismus“ festhielten und ihre Wahlkampagnen mit den üblichen Attributen einer extrem milden populistischen Rhetorik schmückten. Ein Großteil der etablierten Medien billigte dies, da sie damit die Standardvorgaben der Demokraten erfüllten. Die Entscheidung, echten progressiven Populismus im Wahlkampf zu vermeiden, bedeutete jedoch, dass Trump sich als bessere Wahl für die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterklasse präsentieren konnte.

Gegenseitige Aufgabe

Die Ausrichtung der Partei hindert ihre Präsidentschaftskandidaten daran, sich glaubwürdig als Verfechter der arbeitenden Bevölkerung zu präsentieren. „Es sollte keine große Überraschung sein, dass eine Demokratische Partei, die die Arbeiterklasse im Stich gelassen hat, feststellen muss, dass die Arbeiterklasse sie im Stich gelassen hat“, twitterte Senator Bernie Sanders unmittelbar nach den Wahlen 2024. „Während die Führung der Demokraten den Status quo verteidigt, ist das amerikanische Volk wütend und will Veränderungen.“

Es gibt jedoch kaum Anzeichen dafür, dass die Parteiführung über die Wiedererlangung der Macht hinaus wesentliche Veränderungen anstrebt. Mitte April wirkte die Homepage der Demokratischen Partei wie eine Momentaufnahme einer Institution, die noch immer keinen Bezug zu den Ängsten und der Wut der Wählerschaft hat. Ein Pop-up-Fenster, das sofort alles andere auf dem Bildschirm verdeckte, zeigte eine Zeichnung eines knurrenden Donald Trump neben der Überschrift: „Wir verklagen Trump wegen zweier illegaler Durchführungsverordnungen.“ Darunter stand die Botschaft: „Wir krempeln die Ärmel hoch und organisieren uns für eine bessere, gerechtere Zukunft. Gemeinsam werden wir Demokraten in allen Wahlämtern wählen.“ Ein Zeitplan für Bürgerversammlungen in Dutzenden von Regionen war zwar nett, aber ein echtes Gefühl der Dringlichkeit, geschweige denn der Notlage, fehlte deutlich.

Insgesamt scheint die Partei in der Vergangenheit festgefahren zu sein, noch immer weitgehend in der Joe-Biden-Ära verhaftet und zurückhaltend, wenn es darum geht, die Tür für die progressivere Basis zu öffnen, die Millionen von Kleinspenden und Freiwillige für die Wahlkampagne bereitstellt (solange sie wirklich davon überzeugt sind). Die unbeschreiblich tragische Weigerung von Präsident Biden, erst viel zu spät auf eine Wiederkandidatur zu verzichten, wurde durch eine von oben bis unten durchgreifende Parteidynamik und eine immer noch allzu reale Konformität ermöglicht, die alle dem Anführer folgen.

In keiner Frage hat die Parteiführung mehr Unverständnis gezeigt – mit katastrophalen Wahlergebnissen und politischen Folgen – als im Krieg in Gaza. Die Weigerung aller bis auf wenige Kongressabgeordnete, Präsident Biden dazu zu drängen, die massive Aufrüstung des israelischen Militärs für dessen Massaker dort zu stoppen, führte zu einem starken Rückgang der Unterstützung durch die üblichen demokratischen Wähler, wie Umfragen zu diesem Zeitpunkt und danach zeigten. Der moralische Zusammenbruch der Partei in Bezug auf Gaza trug dazu bei, dass Kamala Harris bei den entfremdeten Wählern, die nicht bereit waren, ihre Stimme für eine Partei abzugeben, die sie als Kriegspartei betrachteten, einen Einbruch bei den Stimmenzahlen erlitt. Diese Wahrnehmung war besonders ausgeprägt unter jungen Menschen und auffällig unter Afroamerikanern.

Die Tatsache der Oligarchie

Das Anbiedern potenzieller Großspender scheint in einem gewählten Amt nichts Ungewöhnliches zu sein. Eine Geschichte über den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, der oft als wichtiger demokratischer Präsidentschaftskandidat für 2028 gehandelt wird, fällt in die Kategorie „So etwas kann man sich nicht ausdenken“. Wie Politico im Frühjahr berichtete, „sorgt er dafür, dass die Wirtschaftselite Kaliforniens ihn vielleicht anrufen kann. Rund 100 Führungskräfte von Unternehmen mit Sitz im Bundesstaat haben in den letzten Monaten ein merkwürdiges Paket erhalten: ein prepaid-Handy zu einem günstigen Preis, auf dem Newsoms Nummer gespeichert ist und das eine Notiz des Gouverneurs selbst enthält. „Wenn Sie jemals etwas brauchen, bin ich nur einen Anruf entfernt“, lautete eine Notiz an den CEO eines renommierten Technologieunternehmens, gedruckt auf offiziellem Briefpapier, zusammen mit einem handschriftlichen Vermerk, in dem der Geschäftsführer aufgefordert wurde, sich zu melden … Es war Newsoms Idee, sagte ein Sprecher, und habe bereits zu einigen ‚wertvollen Kontakten‘ geführt.

Wenn Sie jedoch darauf warten, dass Newsom Prepaid-Handys an Aktivisten verschickt, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, und ihnen sagt: „Wenn Sie jemals etwas brauchen, bin ich nur einen Anruf entfernt“, können Sie ewig warten.

Die Dominanz der superreichen Parteigönner, gegen die Bernie Sanders und die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez bei den „Fighting Oligarchy“-Kundgebungen wettern, hat sich seit langem herausgebildet. „In der amerikanischen Republik“, schrieb Walter Karp kurz vor seinem Tod 1989 für das Magazin Harper’s, ‚ist die Tatsache der Oligarchie das gefürchtetste Wissen überhaupt, und unsere Nachrichten halten dieses Wissen von uns fern.‘ Jetzt, im Zeitalter von Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, leistet der eiserne Faust der Megakapitalisten raschen Beitrag zur Zerschlagung demokratischer Strukturen, während die Spitzenpolitiker der Demokraten darum wetteifern, in Rufweite der Oligarchen zu bleiben.

Eine paradoxe Herausforderung für die Linke besteht darin, dass sie sich am Aufbau einer Einheitsfront beteiligen muss, die auch Anti-Trump-Korporatisten und Militaristen umfasst, während sie gleichzeitig gegen Korporatismus und Militarismus kämpft. Was wir brauchen, ist keine Kapitulation oder Ultralinksismus, sondern ein dialektischer Ansatz, der die doppelte Notwendigkeit anerkennt, eine zunehmend faschistische Republikanische Partei zu besiegen und gleichzeitig genügend Macht zu erlangen, um wirklich progressive Agenden umzusetzen.

Für diese Programme sollten Wahlkampagnen und ihre Kandidaten Teil sozialer Bewegungen sein, nicht umgekehrt. Dennoch gibt es eine klare Lehre aus der Geschichte: Es ist entscheidend, wer im Oval Office sitzt und den Kongress kontrolliert. Heute mehr denn je.

Der Faschismus würde uns alle aufhalten

Eine schreckliche Realität der Gegenwart: Eine faschistische Machtübernahme ist in greifbarer Nähe – und wenn sie vollendet wäre, würde jede Möglichkeit, eine progressive Agenda umzusetzen, aus dem Overton-Fenster verschwinden. Die Worte des jungen Black-Panther-Party-Führers Fred Hampton, der 1969 von der Chicagoer Polizei (in Absprache mit dem FBI) ermordet wurde, sind heute zutiefst wahr: „Nichts ist wichtiger, als den Faschismus zu stoppen, denn der Faschismus wird uns alle stoppen.“

Doch ein Großteil der Führung der Demokratischen Partei für 2025 scheint bereit zu sein, erneut die bewährte Strategie zu verfolgen, darauf zu setzen, dass Trump sich selbst ruiniert. Hakeem Jeffries und Chuck Schumer, die Parteivorsitzenden im Repräsentantenhaus und im Senat, haben sich deutlich in diese Richtung bewegt, als würden sie der Erklärung des Strategen James Carville folgen, dass die Demokraten nicht versuchen sollten, Trumps Amoklauf gegen die Strukturen der Demokratie zu behindern.

„Da wir keinen klaren Führer haben, der unsere Opposition zum Ausdruck bringt, und keine Kontrolle über irgendeinen Zweig der Regierung, ist es an der Zeit, dass die Demokraten das gewagteste politische Manöver in der Geschichte unserer Partei wagen: sich auf den Rücken legen und tot stellen“, schrieb Carville Ende Februar. „Lasst die Republikaner unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen und das amerikanische Volk uns vermissen.“ (Offensichtlich beeindruckt von seinem politischen Scharfsinn, veröffentlichte die Redaktion der New York Times diesen Kommentar mit diesem Ratschlag nur vier Monate, nachdem sie Ende Oktober einen Kommentar von ihm unter der Überschrift ‚Drei Gründe, warum ich sicher bin, dass Kamala Harris gewinnen wird‘ abgedruckt hatte.

Was das Democratic National Committee angeht, so hatte es nach der vierjährigen Amtszeit von Jaime Harrison, der vier Jahre lang pflichtbewusst die Anweisungen von Präsident Biden befolgte, wahrscheinlich keinen anderen Weg als nach oben. Jetzt, da es keinen demokratischen Präsidenten mehr gibt, hat der neue DNC-Vorsitzende Ken Martin erhebliche Macht, die Richtung der Partei zu bestimmen.

Anfang April informierte ich Martin, dass meine Kollegen und ich bei RootsAction eine Unterschriftenaktion für eine Dringlichkeitssitzung des gesamten DNC planten. „Der Wert einer solchen Sitzung scheint aus vielen Gründen klar zu sein“, schrieb ich, ‚unter anderem aufgrund der in Umfragen geäußerten geringen Wertschätzung für die Demokratische Partei und der Notwendigkeit, die weit verbreitete Auffassung, dass die Partei nicht angemessen auf die aktuellen außergewöhnlichen Gefahren reagiert, substanziell zu widerlegen.‘ Martin antwortete mit einer freundlichen Nachricht, in der er bestätigte, dass der Zeitplan für die 448 Mitglieder des DNC unverändert bleibt – zweimal pro Jahr –, wobei die nächste Sitzung für August angesetzt ist.

Die Mitte April gestartete Petition (mitunterstützt von RootsAction und Progressive Democrats of America) forderte den DNC auf, „so bald wie möglich eine Dringlichkeitssitzung aller seiner Mitglieder einzuberufen, die vollständig öffentlich zugänglich ist … Business as usual muss wirklich mutigen Maßnahmen weichen, die gegen die Autokratie mobilisieren, die Donald Trump, Elon Musk und ihre Kumpane jeden Tag weiter festigen. Die räuberischen, extremen und diktatorischen Maßnahmen der Trump-Regierung erfordern eine entschlossene Reaktion, die bisher von der Demokratischen Partei schmerzlich vermisst wurde.“

Egal was passiert, in dieser wirklich entscheidenden Zeit dürfen wir niemals aufgeben.

Wie Stanley Kunitz schrieb auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs:

In einer mörderischen Zeit

bricht das Herz und bricht

und lebt, indem es bricht.

Es ist notwendig,

durch dunkle und noch dunklere Zeiten zu gehen

und darf nicht umkehren.

Während die Gründe für Pessimismus zunehmen, denke ich oft daran, wie treffend meine RootsAction-Kollegin India Walton in einer Sitzung sagte: „Die einzige Hoffnung liegt im Kampf.“

Norman Solomon ist Mitbegründer von RootsAction.org und Geschäftsführer des Institute for Public Accuracy. Zu seinen Büchern gehören War Made Easy, Made Love, Got War und zuletzt War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine (The New Press). Er lebt in der Gegend von San Francisco.

Ursprünglich veröffentlicht auf TomDispatch.com

Copyright 2025 Norman Solomon

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …