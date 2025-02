https://strategic-culture.su/news/2025/02/25/what-if-trumps-peace-talks-merely-pause-in-proxy-war/



Was, wenn Trumps Friedensgespräche nur eine Pause im Stellvertreterkrieg sind?

Finian Cunningham

25. Februar 2025

Die hochrangigen Gespräche zwischen hochrangigen russischen und amerikanischen Beamten letzte Woche in Saudi-Arabien haben das verlockende Potenzial, den Konflikt in der Ukraine zu beenden.

Beide Seiten waren sich einig, dass die Eröffnungsverhandlungen produktiv waren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow merkte an, dass die US-Seite im Zuhörmodus sei, um die Ursachen des Konflikts zu verstehen, was, wenn es stimmt, eine deutliche Verbesserung der Einstellung der Amerikaner darstellt.

Es ist sicherlich eine große Erleichterung, dass die Supermächte der Welt in einen Dialog und in diplomatische Verhandlungen treten und sich von der Schwelle eines umfassenden globalen Krieges zurückziehen, der unweigerlich zu einem nuklearen Flächenbrand führen würde.

Dennoch ist es zu früh, um zu feiern. Die Aufnahme von Verhandlungen ist nur ein vorsichtiger Anfang in einem langen Prozess, der leicht wieder rückgängig gemacht werden könnte, was wiederum katastrophale Folgen hätte.

Präsident Trump sagt, er wolle den Krieg in der Ukraine schnell beenden. Seine Sprecherin Karoline Leavitt sagte mit unrealistischem Optimismus: „Der Präsident und sein Team konzentrieren sich sehr darauf, die Verhandlungen mit beiden Seiten dieses Krieges fortzusetzen, um den Konflikt zu beenden, und der Präsident ist sehr zuversichtlich, dass wir es diese Woche schaffen können.“

Diese Woche? Die Hastigkeit der Trump-Administration lässt daran zweifeln, dass das Weiße Haus die eigentlichen Ursachen des Konflikts versteht.

Trump hat davon gesprochen, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft erhalten soll, was natürlich ein wesentlicher Bestandteil jedes Friedensabkommens ist.

Aber Worte sind Schall und Rauch. Trump scheint mehr als nur Frieden in der Ukraine zu wollen – nämlich ein Stück von der Ukraine, und zwar ein sehr großes Stück, das sich auf 500 Milliarden US-Dollar beläuft.

Der für seine Transaktionen bekannte Präsident ist davon besessen, angeblich amerikanisches Geld von der Ukraine „zurückzubekommen“.

Trump behauptet, dass die USA der Ukraine seit Ausbruch des Krieges vor drei Jahren diese Woche bis zu 300 Milliarden US-Dollar an finanzieller und militärischer Hilfe zur Verfügung gestellt haben. So wie er darüber spricht, hat Trump freiwillige Spenden der USA in eine erdrückende Verschuldung verwandelt.

Unter der Biden-Regierung pumpten die USA Hunderte Milliarden Dollar in die Ukraine, in der kalkulierten Hoffnung, Russland strategisch zu besiegen.

Der Krieg wurde von Washington und Europa finanziert. Sie sind für das Blutbad und die Zerstörung verantwortlich. Sie sind Anstifter und Protagonisten, und sie sollten finanziell und rechtlich durch die Verfolgung von Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Die USA und die Europäische Union haben ihre ruchlose Wette verloren. Russland hat den Stellvertreterkrieg gewonnen und zermürbt das von der NATO unterstützte Kiewer Regime.

Anstatt die horrenden finanziellen Verluste zu akzeptieren, die durch die rücksichtslose Kriegstreiberei der USA entstanden sind, tut Trump so, als sei die gesamte Hilfe eine Art Darlehen gewesen, das er nun von der Ukraine durch den Zugang zu den Bodenschätzen des Landes eintreiben dürfe. Trump glaubt, er könne das korrupte Kiewer Regime mit Gewalt dazu zwingen, den Zugang zu Mineralien und Seltenerdmetallen im Wert von 500 Milliarden Dollar zu unterzeichnen.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Ukraine nicht über die Mineralvorkommen verfügt, die ihr nachgesagt werden. Das Kiewer Regime scheint den angeblichen Schatz an Seltenerdmetallen aufgebauscht zu haben, um die Unterstützung des Westens zu gewinnen. Auf jeden Fall gehört das Gebiet, in dem sich angeblich wertvolle Bergbauvorkommen befinden, heute zu Russland.

Mit anderen Worten: Trumps Eile, eine Friedensvereinbarung in der Ukraine zusammenzuschustern, ist in erster Linie von seinem Ehrgeiz motiviert, die natürlichen Ressourcen der Ukraine auszubeuten. Die Einstellung des Präsidenten wird sich wahrscheinlich sehr schnell ändern, sobald ihm klar wird, dass die Ukraine nicht das Rückzahlungspotenzial hat, das er annimmt.

Ein weiterer Faktor, der ein mögliches Friedensabkommen mit Russland zum Scheitern bringen könnte, sind die verachteten Europäer. Trumps Umgang mit Russland hat die europäischen Verbündeten Amerikas schockiert, die sich an den Rand gedrängt und brüskiert fühlen. Es erinnert an das Gefühl, das sie hatten, als die Biden-Regierung im August 2021 abrupt aus Afghanistan abrückte, ohne die NATO-Partner zu benachrichtigen.

Das internationale Image Europas wurde durch Trumps herablassendes Verhalten stark beschädigt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sind verzweifelt bemüht, einen Anschein von Relevanz zurückzugewinnen.

Diese Woche ist eine Reihe europäischer Persönlichkeiten in Washington zu Gast. Auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron folgen der britische Premierminister Keir Starmer und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.

Es wird berichtet, dass sie Trump vorschlagen werden, europäische Truppen als „Friedenstruppe“ in die Ukraine zu entsenden. Trump soll dem Vorschlag gegenüber offen sein. Er hat die Europäer dazu aufgefordert, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern, und das passt zu Trumps Agenda, amerikanische Truppen aus Europa abzuziehen, um sie an anderen Orten der Welt, wie z. B. im asiatisch-pazifischen Raum, einzusetzen, um China entgegenzutreten, wie es viele der Anti-China-Falken in seiner Regierung fordern.

Russland hat gewarnt, dass es inakzeptabel ist, dass die Ukraine zu einem eingefrorenen Konflikt wird, in dem NATO-Truppen unter dem Deckmantel von Friedenstruppen präsent sind.

Wenn die Europäer ihr militärisches Abenteurertum in der Ukraine vorantreiben, dann sind alle Chancen auf eine Friedensregelung mit Trump dahin.

Und wenn Trump das Gefühl hat, für 500 Milliarden Dollar verbrannt zu werden, dann wird seine launische Stimmung zwangsläufig schlecht und bösartig werden.

Die Aussichten auf Frieden bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland könnten sich daher als illusorisch erweisen und lediglich eine Pause im Stellvertreterkrieg bedeuten.

Trump mag zwar gut gemeint klingen, wenn er davon spricht, den Krieg zu beenden. Es ist jedoch besorgniserregend, dass seine Regierung keinerlei Verantwortung dafür übernimmt, ihn begonnen zu haben. Er wirkt wie ein Opportunist, dessen Mangel an Prinzipien bestenfalls problematisch und schlimmstenfalls verräterisch ist.

Russland wäre besser beraten, den NATO-Stellvertreterkrieg zu seinen Bedingungen zu beenden, seine Gebiete zu sichern und das neonazistische Regime in Kiew zu stürzen. Wenn die Amerikaner Frieden wollen, dann sollen sie sich mit einem entscheidenden russischen Sieg abfinden.

