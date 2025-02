https://strategic-culture.su/news/2025/02/24/ukraine-and-us-mineral-deal/



Mineralienabkommen zwischen der Ukraine und den USA

Sonja van den Ende

24. Februar 2025

Neuwahlen in der Ukraine könnten den Weg für eine Regierung ebnen, die die Interessen ihrer Bevölkerung in den Vordergrund stellt. Aber das ist unter den gegenwärtigen Umständen wahrscheinlich eine Utopie.

Die Ukraine ist eines der Länder mit dem größten Mineralienreichtum der Welt. Obwohl sie nur 0,4 % der Erdoberfläche bedeckt (ohne die Donbass-Region), verfügt sie über etwa 5 % der weltweiten Mineralressourcen. Die Ukraine gehört zu den zehn größten Produzenten verschiedener Rohstoffe weltweit, darunter Titan, Schmelztone, Fe-Mn- und Fe-Si-Mn-Legierungen sowie Gallium. Außerdem ist das Land reich an Lithium, Graphit und Magnesium.

Aber wo genau befinden sich diese Mineralien? Hauptsächlich in der ehemaligen Ostukraine, die heute zu Russland gehört. Insbesondere Lithium ist in der Region Donbass konzentriert. Andere wichtige Mineralressourcen, die etwa 70 % der Gesamtmenge der Ukraine ausmachen, befinden sich in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Lugansk – Gebiete, die derzeit unter russischer Kontrolle stehen. Russland hat mindestens zwei bedeutende Lithiumvorkommen beschlagnahmt: das Vorkommen Shevchenkovskoye in Donezk und das Erzvorkommen Kruta Balka im Gebiet Berdjansk. Die Lithiumerzvorkommen in der Region Kirowograd bleiben unter ukrainischer (oder westlicher) Kontrolle.

Die Eisenerzproduktion der Ukraine ist ein weiterer wichtiger Aktivposten. Die wichtigste Eisenerzregion des Landes, ein schmaler Streifen von etwa 100 km Länge und 2 bis 7 km Breite, erstreckt sich über etwa 300 km² durch den westlichen Oblast Dnipropetrowsk von Schowti Wody im Norden bis nach Inhuletz im Süden. Die Stadt Krywyj Rih, das industrielle Zentrum der Region, bleibt unter ukrainischer Kontrolle. Im Jahr 2005 investierte und privatisierte die berüchtigte Metinvest Kryvorizhstal. Metinvest BV, sollte wieder die Alarmglocken läuten, es handelt sich um die BV (gefälschte BV). Eine „besloten vennootschap“ (BV) oder „société à responsabilité limitée“ ist die niederländische und belgische Version einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Aktionären; die Aktien des Unternehmens sind privat registriert und nicht frei übertragbar. Metinvest wäscht sein Geld in den Niederlanden, ein Thema, über das ich schon oft geschrieben habe. Azovstal in Mariupol gehörte ebenfalls Metinvest, bis Russland das Unternehmen 2022 befreite.

Die Trump-Regierung, darunter auch Persönlichkeiten wie Lindsey Graham, hat versucht, sich durch ein Abkommen mit der vom Westen unterstützten ukrainischen Regierung Zugang zu diesen Mineralien zu verschaffen. Das Interesse der USA an der Kontrolle seltener und kritischer Mineralien rührt von der Konkurrenz mit China her, das die globale Lieferkette für diese Ressourcen dominiert. Dieser Vorstoß steht im Einklang mit der „America First“-Politik und spiegelt sowohl den wirtschaftlichen Druck als auch die Expansionsbestrebungen der Regierung wider.

Auf den ersten Blick scheint dies paradox. Während Trump sich für die Ausweitung fossiler Brennstoffe einsetzt und Klimabedenken abtut, bleibt der Sektor der erneuerbaren Energien – der stark von Mineralien wie Lithium abhängig ist – für die USA weiterhin eine Priorität. Diese Mineralien sind auch für Unterhaltungselektronik, Militär- und Navigationsausrüstung und, was von entscheidender Bedeutung ist, für Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) unerlässlich. Trump hat zusammen mit Elon Musk das Projekt „Stargate“ angekündigt, um die KI-Fähigkeiten in den USA zu erweitern. Dafür werden große Mengen an Kupfer, Silizium, Palladium und Seltenerdmetallen benötigt, von denen viele in der Ukraine vorkommen.

Vor kurzem forderte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, den ukrainischen Präsidenten Zelensky (der nicht legitimiert ist) auf, ein Abkommen auszuhandeln, das den USA Zugang zu den kritischen Mineralien der Ukraine gewährt. Waltz schlug eine 50:50-Aufteilung vor und verwies dabei auf die umfangreiche Hilfe, die die USA der Ukraine während des Konflikts mit Russland geleistet haben. Allerdings lehnte Selenskyj das Angebot ab. Waltz zeigte sich frustriert über Selenskyjs „inakzeptable“ Beleidigungen gegenüber Trump und warf die Frage auf, ob das Hauptanliegen der US-Regierung der Frieden oder die Sicherung von Mineraliengeschäften sei.

Der öffentliche Austausch zwischen den beiden Seiten ist zunehmend umstritten, wobei Drohungen und Verhandlungen offen ausgetragen werden. Elon Musk, eine Schlüsselfigur im Starlink-Programm und Unterstützer des Stargate-Projekts, soll damit gedroht haben, der Ukraine den Zugang zum Starlink-Satelliten-Internet zu sperren, falls Kiew sich weigert, dem Mineralienabkommen zuzustimmen. Laut US-Medien ist ein Beitrag wahrscheinlich in Arbeit, wobei Keith Kellogg, der US-Gesandte in der Ukraine, zwischen Washington und Kiew vermittelt.

Aber ist Keith Kellogg der richtige Mann? Wahrscheinlich für Zelensky, wie Tass kürzlich berichtete. Seine Tochter, Meaghan Mobbs, leitet die R.T. Weatherman Foundation, die der Ukraine Hilfe leistet. Die Stiftung ist seit Beginn der Sonderoperation im Februar 2022 im Donbass aktiv und hat verwundete amerikanische Söldner in das Special Medical Center der US-Streitkräfte in Landstuhl, Deutschland, evakuiert und die Leichen der im Kampf Getöteten in die Heimat überführt. Dies unterstreicht die Anwesenheit ausländischer Kämpfer in der Region, eine Tatsache, die in westlichen Darstellungen oft heruntergespielt wird.

Landstuhl, das größte US-Militärkrankenhaus in Europa, ist ein Symbol für die umfangreiche Militärpräsenz Amerikas in Deutschland – eine Präsenz, die Trump zu reduzieren gelobt hat. Die neue US-Regierung hat dieses Versprechen jedoch noch nicht eingelöst, trotz ihrer kritischen Haltung gegenüber Europa. Obwohl die USA eine erhebliche Verantwortung für den aktuellen Konflikt tragen, gibt es keine Diskussion über einen Abzug der Truppen aus Deutschland oder anderen Teilen Europas – ein Schritt, der mit der sich abzeichnenden multipolaren Weltordnung in Einklang stünde.

In Bezug auf die Bodenschätze der Ukraine ist eine faire und nachhaltige Lösung unerlässlich. Neuwahlen in der Ukraine könnten den Weg für eine Regierung ebnen, die die Interessen ihres Volkes in den Vordergrund stellt und sicherstellt, dass die Erlöse aus Mineraliengeschäften für den Wiederaufbau des Landes frei von globalistischem Einfluss verwendet werden. Aber das ist unter den gegenwärtigen Umständen wahrscheinlich eine Utopie.

