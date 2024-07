https://english.almayadeen.net/news/politics/-what-does–israel–not-want-international-media-to-see—-u



Was will Israel den internationalen Medien vorenthalten? UN-Expertin

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

9. Juli 2024

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese meint, dass der Völkermord im Gazastreifen weitaus schrecklicher ist als das, was bisher berichtet worden ist.

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese verurteilte am Montag „Israel“ dafür, dass es westliche Medienberichte über seine andauernden Verbrechen im Gaza-Streifen zum Schweigen bringt.

„Was will Israel nicht, dass internationale Journalisten sehen? Wie viel hässlicher als bisher erzählt ist der Völkermord, den es in Gaza begangen hat“, sagte Albanese in einem Beitrag auf X.

„Humanity, wake up!“ (Menschheit, wach auf!), schrieb Albanese in einem weiteren Beitrag auf X und behauptete, dass das Schweigen der westlichen Medien zum anhaltenden israelischen Völkermord in Gaza und zur Unterdrückung der Palästinenser durch die israelische Regierung nicht bedeute, dass diese Gräueltaten aufgehört hätten.

In ihrer Nachricht teilte Albanese eine Erklärung der Foreign Press Association, in der sie das Verbot des Zugangs internationaler Journalisten nach Gaza verurteilt und die Frage stellt, was „Israel“ in den palästinensischen Gebieten zu verbergen versucht.

Nicht nur, dass westliche Medien daran gehindert werden, über die israelischen Verbrechen in Gaza zu berichten, die einzigen Journalisten, die aus dem Gazastreifen berichten, sind Palästinenser, die ins Visier genommen und getötet werden.

Es ist erwähnenswert, dass palästinensische Journalisten und ihre Familien seit Beginn des Völkermords im Oktober immer wieder von den israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen angegriffen wurden. Nach Angaben des Medienbüros von Gaza hat die IOF seit dem 7. Oktober 158 Journalisten getötet.

Am 6. Juli wurden innerhalb von 12 Stunden fünf Journalisten bei den Angriffen der Besatzer in Gaza-Stadt und im Lager al-Nusairat getötet.

Es sei darauf hingewiesen, dass Journalisten als geschützte Zivilisten gelten und nach dem humanitären Völkerrecht bei Angriffen nicht direkt angegriffen werden dürfen.

The Lancet“ schätzt, dass „Israel“ bis zu 186.000 Palästinenser getötet hat

Eine Studie des britischen Wissenschaftsmagazins The Lancet, einer wöchentlich erscheinenden, von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschrift, prognostizierte am Montag, dass die Zahl der Palästinenser, die während der anhaltenden israelischen Aggression gegen den Gazastreifen sowohl direkt als auch indirekt getötet wurden, 186.000 übersteigen wird.

Die Zeitschrift stützt sich bei dieser Schätzung auf die Überlegung, dass Kriege indirekte gesundheitliche Auswirkungen haben, die über die direkten, durch Gewalt verursachten Schäden hinausgehen.

Die Zeitschrift erklärte weiter, dass „selbst bei einem sofortigen Ende des Konflikts in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin viele indirekte Todesfälle zu verzeichnen sein werden, die auf Ursachen wie reproduktive Krankheiten, Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten zurückzuführen sind“.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass „die Gesamtzahl der Todesfälle angesichts der Intensität des Konflikts, der zerstörten Infrastruktur des Gesundheitswesens, des gravierenden Mangels an Nahrungsmitteln, Wasser und Unterkünften, der Unfähigkeit der Bevölkerung, sich an sichere Orte zu begeben, und des Verlusts von Finanzmitteln für das UNRWA voraussichtlich hoch sein wird“.

Die britische Zeitschrift betonte, dass „in den jüngsten Konflikten die Zahl der indirekten Todesfälle zwischen dem Drei- und Fünfzehnfachen der Zahl der direkten Todesfälle lag“ und betonte: „Wenn wir eine vorsichtige Schätzung von vier indirekten Todesfällen für jeden direkten Todesfall anwenden, werden wir feststellen, dass diese Zahl viel höher ist als die Zahl der direkten Todesfälle.“

Angesichts der mehr als 37.000 gemeldeten Todesfälle im Gazastreifen sei es nicht überraschend, dass bis zu 186.000 oder sogar noch mehr Todesfälle im Gazastreifen zu verzeichnen sein könnten, betonte die britische Zeitschrift.

Sie fügte hinzu, dass die geschätzte Bevölkerung des Gazastreifens für das Jahr 2022, nämlich 2.375.259 Menschen, 7,9 % der Gesamtbevölkerung des Sektors ausmachen würde.

Übersetzt mit deepl.com

