Ich wünsche allen meinen Lesern besinnliche, gesunde und friedliche Weihnachten. Evelyn Hecht-Galinski

https://countercurrents.org/2024/12/christmas-thoughts-on-how-spirituality-can-help-to-create-a-safe-and-just-world/



Weihnachtliche Gedanken darüber, wie Spiritualität dazu beitragen kann, eine sichere und gerechte Welt zu schaffen

in Leben/Philosophie

von Bharat Dogra

24. Dezember 2024

Teilen auf WhatsAppTeilen auf FacebookTeilen auf X (Twitter)Teilen auf TelegramTeilen auf RedditTeilen auf Email

Das Christentum ist bei weitem die Religion mit der größten Anhängerschaft in der Welt, und Weihnachten ist ihr heiligster Tag. Darüber hinaus feiern auch sehr viele Menschen anderer Religionen fröhlich das Weihnachtsfest. Daher ist dies vielleicht der beste Zeitpunkt, um weltweit darüber nachzudenken, wie Spiritualität zur Schaffung einer besseren, sichereren und gerechteren Welt beitragen kann.

Das Bedürfnis danach war noch nie so groß wie heute. Gewalt, Krieg, Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Umweltzerstörung haben nicht nur zu einer enormen Notlage in der Welt geführt, sondern äußern sich auch in der Art von Katastrophen und hochgradig zerstörerischen Waffen, die das meiste Leben auf der Erde auslöschen können. Die nachdenklicheren, informierteren und fürsorglicheren Menschen in der Welt sind äußerst besorgt über diesen Zustand, konnten aber das Abdriften in die Zerstörung nicht aufhalten, da die Kräfte, die Kriege und ökologischen Ruin verursachen, viel stärker sind.

Daher braucht die Schaffung einer sichereren und gerechteren Welt in diesen schwierigen und gefährlichen Zeiten jede Hilfe aus allen möglichen Quellen, und in diesem Zusammenhang kann der Fortschritt der aufrichtigen Spiritualität und der spirituellen Bewegungen einen besonders wichtigen Beitrag leisten.

Die Spiritualität, wie sie im Leben der am meisten verehrten Personen der Welt zu sehen ist, die mit verschiedenen Glaubensrichtungen verbunden sind, hat wichtige ethische Botschaften vermittelt, die darauf beruhen, ein Leben in Gerechtigkeit zu führen, anderen kein Unrecht zuzufügen, ein Leben in Einfachheit und mit begrenzten Bedürfnissen zu führen und dadurch Gier und die Tendenz zu vermeiden, das zu stehlen oder zu begehren, was rechtmäßig anderen gehört. Anderen keinen Schaden zuzufügen und anderen keine Gewalt anzutun, steht im Mittelpunkt dieser ethischen Botschaften. Zu dieser Ethik gehört auch, ehrlich für den eigenen Lebensunterhalt zu arbeiten und das eigene Wohlergehen mit dem Wohlergehen anderer in Einklang zu bringen, d.h. bei der Suche nach dem eigenen Fortschritt sehr darauf zu achten, anderen keinen Schaden zuzufügen. Menschen, die auf diese Weise religiös sind und diese Werte aus ihrem Glauben lernen, schöpfen aus der Spiritualität unweigerlich viel Kraft, um ein Leben nach ethischen Grundsätzen zu führen. In diesem Sinne verstanden, spielt Spiritualität eine wichtige Rolle bei der Schaffung einer gerechten und friedlichen Welt.

Leider haben jedoch nicht alle Religionen und Religionsführer diese ethischen Aspekte angemessen betont. Im Gegenteil, sie haben ihre Botschaft häufig in einer Weise verzerrt, die Intoleranz, Vorurteile, Missverständnisse, Sektierertum und Gewalt in diesem Zusammenhang verstärkt. Einige der höchst ungerechten Handlungen und zerstörerischen Kriege, sogar Völkermorde, wurden durch eine sehr falsche und verzerrte Anwendung der religiösen Lehre unterstützt.

In dieser schwierigen Situation müssen sich diejenigen, die an wahre Spiritualität glauben, zunehmend zusammenschließen und verschiedene Spaltungen und Zwänge überwinden, um die Möglichkeiten zu erhöhen, die Spiritualität so voranzubringen, dass sie zu einer sehr wichtigen Kraft für Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz auf Weltebene wird.

Spiritualität lehrt, bereitet uns vor und motiviert uns, ein Leben in Einfachheit und Ethik zu führen, was auf der Ebene der Basis die Möglichkeiten für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz erhöht. Wenn es immer mehr Menschen gibt, die ihr Leben in Übereinstimmung mit diesen Geboten leben und planen, dann steigen die Chancen auf mehr Frieden und Gerechtigkeit im Alltag. Das Familienleben und das Gemeinschaftsleben verbessern sich. Kinder, die auf diese Weise erzogen werden, sind nicht nur brav, sondern können darüber hinaus sehr herzerwärmende Beispiele für inspirierende Beiträge hervorbringen.

Darüber hinaus erhöht ein solches Streben nach aufrichtiger Spiritualität auch die Möglichkeiten eines umfassenderen Friedens, der Gerechtigkeit und des Umweltschutzes auf nationaler und schließlich auf weltweiter Ebene. Natürlich muss auf Weltebene sorgfältig eine Agenda für die richtige Priorisierung der wichtigsten Aufgaben des Friedens, der Gerechtigkeit und des Umweltschutzes vorbereitet werden, aber mit dem Wachstum aufrichtiger Spiritualität auf verschiedenen Ebenen wird die Reaktion der Menschen auf eine solche Agenda des Friedens, der Gerechtigkeit und des Umweltschutzes viel besser, nachhaltiger und stärker sein.

Daher kann und sollte Weihnachten für viele Menschen, die durch die gegenwärtigen zerstörerischen Trends in der Welt beunruhigt sind, eine Zeit der Besinnung sein, um zu überlegen, wie vereinte spirituelle Bewegungen gemeinsam zur Schaffung einer besseren, sichereren und gerechten Welt beitragen können.

Bharat Dogra ist ehrenamtlicher Organisator der Kampagne „Erde jetzt retten“. Zu seinen jüngsten Büchern gehören Protecting Earth for Children. Planet in Gefahr, Erde ohne Grenzen, Mensch über Maschine und Ein Tag im Jahr 2071.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …