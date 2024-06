https://mondoweiss.net/2024/06/for-opposing-genocide-bowman-is-framed-as-antisemitic-by-liberal-zionists/





Das demokratische Establishment und die Israel-Lobby versuchen, die politische Karriere des Abgeordneten Jamaal Bowman zu zerstören, weil er es wagte, den israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu kritisieren. Und viele Liberale machen dabei mit.

Weil er den Völkermord ablehnt, wird Bowman als antisemitisch bezeichnet – von liberalen Zionisten

Von Philip Weiss

25. Juni 2024

Abgeordneter Jamaal Bowman (Foto: bowman.house.gov)

Heute ist der Tag der Vorwahlen in New York, und das Hauptthema ist der Versuch des demokratischen Establishments und der Israel-Lobby, die politische Karriere des Abgeordneten Jamaal Bowman zu zerstören, weil er es gewagt hat, den israelischen „Völkermord“ an den Palästinensern in Gaza zu kritisieren.

Die Bemühungen gegen einen amtierenden Kongressabgeordneten, der Mitglied des Squad ist, sind jetzt die teuersten in der politischen Geschichte der USA – mit einem unglaublichen Betrag von über 23 Millionen Dollar, der bisher für Anzeigen ausgegeben wurde, wobei fast das gesamte Geld pro-israelisch war. Die Anzeigen der israelischen Rechts-oder-Falsch-Gruppe AIPAC verbergen ihre Agenda und beschuldigen Bowman, die Politik von Joe Biden nicht zu unterstützen und damit „die gesamte Wirtschaft zu gefährden“.

Die vom AIPAC-Arm, dem United Democracy Project, ausgestrahlte Angriffsanzeige beschuldigt Jamaal Bowman, angeblich die „gesamte Wirtschaft zu gefährden“. Die Anzeige wurde am 24. Juni 2024 ausgestrahlt.

Bowmans Gegenkandidat, George Latimer, „wurde laut der New York Times vom American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) angeworben, um zu kandidieren“, berichtet ABC News unter Berufung auf einen NYT-Artikel. Und dementsprechend haben sich die Schwergewichte der Demokratischen Partei auf die Seite der Lobby geschlagen und den Amtsinhaber fertig gemacht. Hillary Clinton, ein Liebling der AIPAC, sagte: „Wir brauchen mehr denn je starke, prinzipientreue Demokraten im Kongress“.

Der ehemalige Gouverneur Andrew Cuomo sagte heute Morgen, dass Bowman eine deutliche Niederlage erleiden wird und „Die Botschaft ist klar: Antisemitismus in jeder Form wird in New York nicht toleriert.“ Und Bowman kann sich nicht als „progressiv“ bezeichnen.

Der Schock des Rennens – und eigentlich sollte es kein Schock sein – ist, dass wieder einmal liberale zionistische Medien sich auf einen Progressiven stürzen, der es gewagt hat, Israel zu kritisieren.

Bowman hat diese Verleumdung verdient, weil er eine der wenigen Persönlichkeiten in der Demokratischen Partei ist, die sich geweigert hat, den Völkermord in Gaza als Völkermord zu bezeichnen. Indem er sich für die palästinensische Menschlichkeit einsetzte, hat Bowman in der Tat die Basis der Demokraten widergespiegelt, die mit überwältigender Mehrheit der Meinung ist, dass das israelische Gemetzel ein Völkermord ist (Israel hat als Reaktion auf die Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober inzwischen 37.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten, und weitere 10.000 unter den Trümmern von Gaza).

Es geht wirklich um „die vielen gegen das Geld“, wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez bei einer Kundgebung für Bowman am Wochenende sagten – worauf die Pro-Israel-Befürworter in der Partei antworten: Das ist ein antisemitisches Trope.

Werfen wir einen Blick auf die liberalen Medien. Jonathan Chait im New York Magazine (zitiert vom Jewish Insider) prangert an, dass Bowman dem „progressiven“ Flügel nachgibt und „liberale“ Juden ignoriert.

„Bowman hat sich einfach so sehr von der Logik der progressiven Bewegung mitreißen lassen, dass er die praktischen Möglichkeiten zum Aufbau einer Wahlkoalition, die auf der liberalen Seite der innerjüdischen Debatte verwurzelt ist, völlig aus den Augen verloren hat… Bowman scheint sich fast nach dem politischen Märtyrertum zu sehnen. Aber wenn er verliert, wäre es richtiger, sein Ableben als politischen Selbstmord zu bezeichnen.“

Als ob Bowman eine Randfigur wäre. Dabei ist dieser progressive Flügel die Basis der Demokraten in Bezug auf Israel.

Amy Walter in der PBS News Hour warf Bowman ebenfalls in die Wüste und sagte, er sei ein Neuling, der angreifbar sei, weil er Biden nicht genug unterstützt habe. Walter kaufte sich damit in die Deckung für den riesigen Werbeeinkauf ein, dessen wahre Agenda Israel Israel Israel ist.

Noch schlimmer ist Michelle Goldberg in der New York Times, die Bowman im Wesentlichen des Antisemitismus beschuldigt: Durch seine Rhetorik gegenüber Israel habe Bowman „die Befürchtungen vieler“ seiner Kritiker bestätigt.

Goldberg hat sich selbst sehr kritisch gegenüber Israel geäußert, aber hier kehrt sie zur liberalen zionistischen Marke zurück. Antizionismus ist Antisemitismus, und wenn man für den Boykott ist, ein traditionelles Mittel gegen Unterdrückung, dann mag man keine Juden:

„Bowman hat auch unvorsichtig auf ideologischen Minen herumgetrampelt… Obwohl er sagt, dass er weiterhin eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützt, ist er in die linke Gewohnheit verfallen, ‚Zionist‘ als Schimpfwort zu benutzen,

Bowman hat Recht, wenn er das Leid, das Gaza zugefügt wird, offen anspricht. Aber in letzter Zeit hat er sich zu einer antizionistischen Rhetorik hinreißen lassen – er nannte Israel zum Beispiel ein „Siedler-Kolonialprojekt“ – und ich habe mich manchmal gefragt, ob er es aufgegeben hat zu versuchen zu gewinnen und sich stattdessen als politischer Märtyrer aufspielt… Letzten Monat versprach er… in einem privaten Videomeeting, sich für die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel einzusetzen. Diese Entscheidung hat mich verblüfft… [B]eim Anschluss an die antizionistische Boykottbewegung, selbst wenn er öffentlich sagt, dass er immer noch glaubt, dass Israel ein Recht auf Existenz hat, bestätigt Bowman die Befürchtungen vieler seiner lokalen Kritiker.“

Ist Ihnen aufgefallen, dass Bowman „zu Recht offen über das Leid spricht, das Gaza zugefügt wird“? Das ist eine Untertreibung, aber typisch für liberale Zionisten. Die progressive Basis ist entsetzt über das nicht enden wollende Abschlachten von Kindern mit US-Waffen und das Einsperren ganzer Familien unter den Trümmern der zerstörten Städte. Bowman hat sich für anständige, moralische und menschliche Werte eingesetzt und sich geweigert, nachzugeben. Das ist eine noble Haltung und verdient das Lob von Liberalen und Progressiven.

Goldberg beschuldigt Bowman, sich an „antizionistische Rhetorik“ anzulehnen, und unterstellt ihm erneut, er sei antisemitisch. Hier hebt sie die Boykottbewegung hervor. Aber es sollte unter Liberalen ehrenwert sein, für einen Boykott einzutreten – wie es Progressive 1955 in Montgomery und in den 80er und 90er Jahren in Südafrika taten. Im amerikanischen Diskurs sollte es auch vollkommen akzeptabel sein, den Zionismus anzugreifen. Schließlich ist der Zionismus die jüdisch-nationalistische Ideologie, die Apartheid und ethnische Säuberungen hervorgebracht hat und die heute behauptet, es sei richtig, Hunderte von palästinensischen Zivilisten zu töten, um vier Juden zu befreien.

„Im Grunde denkt Goldberg, dass, weil so viele amerikanische Juden mit Israel verbunden sind, dies Vorrang vor allem anderen hat“, schreibt mir der Medienkritiker Donald Johnson. Oder, wie das rechtsgerichtete Jewish News Syndicate uns diese Woche erinnert: „Der Zionismus ist ein fester Bestandteil des Judentums.“

