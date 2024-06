https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/smear-campaign-against-french-left-smacks-desperation



Verleumdungskampagne gegen französische Linke riecht nach Verzweiflung

Von David Cronin

Lobby Watch

25. Juni 2024

Rima Hassan, neu gewähltes Mitglied des Europäischen Parlaments, ist eine Hassfigur für die Pro-Israel-Lobby. Denis Prezat ABACA

Rassismus gegen Palästinenser ist in Frankreich akzeptiert.

Yonathan Arfi vom CRIF – der prominentesten Pro-Israel-Gruppe in Paris – erklärte Anfang des Jahres, dass es „keine moralische Gleichwertigkeit zwischen Kollateralopfern, Zivilisten, die nicht absichtlich angegriffen wurden, und Opfern des Terrorismus“ gebe.

Die Botschaft war klar: Für Arfi sind palästinensische Leben nicht wichtig.

Weit davon entfernt, für seine nackte Bigotterie und seine ablehnende Haltung gegenüber dem Völkermord, den Israel in Gaza verübt, gemieden zu werden, genießen Arfi und seine Organisation immer noch herzliche Beziehungen zu Frankreichs regierender Elite. Im Mai – einige Monate nach Arfis abscheulicher Bemerkung – sprach Gabriel Attal, der französische Premierminister, auf dem jährlichen Abendessen des CRIF.

Attal versuchte bei dieser Gelegenheit, seine Gastgeber zu erfreuen, indem er gegen die linke Partei La France Insoumise (LFI) wetterte.

Diese Partei zu verleumden, ist ein wichtiges Anliegen der Pro-Israel-Lobby. Und die Verleumdungen sind in der laufenden Wahlsaison unerbittlich gewesen.

Arfi war entrüstet, als Rima Hassan vor einigen Wochen einen Sitz für die LFI im Europäischen Parlament gewann.

Hassan verbrachte ihre frühe Kindheit in einem palästinensischen Flüchtlingslager nahe der syrischen Stadt Aleppo, bevor sie im Alter von 10 Jahren nach Frankreich zog. Wegen ihres entschiedenen Widerstands gegen den gegenwärtigen Völkermord wurde sie als „Lady Gaza“ tituliert.

Als Arfi kürzlich im Radio gefragt wurde, ob er ihre Wahl ins Europäische Parlament als eine Gefahr für die Juden betrachte, antwortete er mit „Ja“.

Arfi hat keine Beweise dafür vorgelegt, dass Hassan eine solche Gefahr darstellt. Stattdessen brachte er Hassan potenziell in Gefahr, indem er behauptete (wiederum ohne Beweis), sie sei eine Sprecherin der Hamas und verfolge eine „Kultur der politischen Gewalt“.

Die französischen Wähler werden am kommenden Sonntag in der ersten Runde der Wahlen zur Nationalversammlung erneut zu den Urnen gehen.

Arfi hat behauptet, dass die häufigen Verweise auf Palästina, die La France Insoumise in ihrem Wahlkampf macht, „ein äußerst schädliches Klima“ für Juden schaffen.

La France Insoumise hat sich einem Wahlbündnis mit anderen Parteien angeschlossen, um eine gemeinsame Front gegen die rechtsextreme Rallye Nationale von Marine Le Pen zu bilden.

Allein der Gedanke, dass die LFI in diese Front aufgenommen werden könnte – neben Parteien, die als gemäßigter gelten – war Arfi ein Gräuel. Er hat sogar behauptet, dass die LFI den Hass auf Juden zu Wahlzwecken fördert.

Letzte Woche sagte Arfi, dass „der Haupttreibstoff für Antisemitismus seit dem 7. Oktober der Hass auf Israel ist, der instrumentalisiert wird“. Zuvor hatte er festgestellt, dass die jüngeren Generationen für den Hass auf Israel empfänglicher sind.

Mit solchen Anschuldigungen offenbart Arfi seine wahren Befürchtungen.

Israel mag von Frankreich und anderen Regierungen in der Europäischen Union als Verbündeter wahrgenommen werden. Doch die weit verbreitete Abscheu der Öffentlichkeit gegenüber dem Völkermord im Gazastreifen bedeutet, dass das Bündnis auf einem zunehmend wackeligen Fundament steht.

Israels Befürworter würden es nicht wagen zuzugeben, dass die Abscheu eine direkte Reaktion auf Israels Barbarei ist. Also müssen sie alle, die sich mit den Palästinensern solidarisch zeigen, als Antisemiten beschimpfen.

Diese Taktik wird denjenigen vertraut sein, die verfolgt haben, wie die Pro-Israel-Lobby eine „Antisemitismus-Krise“ in Großbritannien fabrizierte, als Jeremy Corbyn die Labour-Partei des Landes leitete. Die Verleumdungen gegen die LFI und ihren bekanntesten Vertreter Jean-Luc Mélenchon sind praktisch identisch mit denen, denen Corbyn ausgesetzt war.

Doch während Corbyn versuchte, die israelfreundlichen Tyrannen zu besänftigen, hat sich die LFI bisher gegen sie behauptet. Hoffentlich wird sie dies auch weiterhin tun.

LFI schützt die Ehre Frankreichs. Vous, vous êtes dans la boue du génocide.

Je rappelle que vous avez qualifié les Palestiniens de victimes collatérales, que vous vous opposez à la reconnaissance de l’Etat palestinien et que vous soutenez un régime génocidaire.

– Rima Hassan (@RimaHas) June 5, 2024

Dans la vie, on peut douter de beaucoup de choses, sauf de la libération de la Palestine.

– Rima Hassan (@RimaHas) June 24, 2024

Übersetzt mit deepl.com



