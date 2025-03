https://english.almayadeen.net/news/politics/the-globe-commemmorates-international-quds-day-with-massive



Weltweite Kundgebungen zum Internationalen Quds-Tag mit Millionen von Teilnehmern

28. März 2025

Mehrere muslimische und arabische Nationen sowie andere Länder haben Massenmärsche organisiert, um den Internationalen Al-Quds-Tag zur Unterstützung Palästinas zu begehen.

Internationaler Quds-Tag, der am letzten Freitag des heiligen Monats Ramadan stattfindet, wird heute von mehreren arabischen und islamischen Ländern auf der ganzen Welt mit Massenkundgebungen begangen, die ihr Engagement für die palästinensische Sache und den Widerstand gegen die israelische Besatzung bekräftigen.

In der Islamischen Republik Iran begannen heute Morgen internationale Quds-Day-Märsche, die unter dem Motto „Wir bleiben unserem Versprechen treu, O‘ Quds“ eine große Beteiligung der Öffentlichkeit verzeichnen. Die Teilnehmer marschieren von Moscheen und Hauptplätzen in Städten und Dörfern im ganzen Land zu den Orten der Freitagsgebete.

In der ostiranischen Stadt Mashhad begannen die Kundgebungen im Rahmen der jährlichen Gedenkfeier am frühen Morgen.

In Teheran versammeln sich die Menschen inzwischen von verschiedenen Orten aus auf der Revolution Street, um dem Anlass zu gedenken. Laut dem Korrespondenten von Al Mayadeen in Teheran werden in 900 Städten im Iran Zeremonien zum Quds-Tag stattfinden.

Der Führer der Islamischen Revolution im Iran, Sayyed Ali Khamenei, hat erklärt, dass der internationale Al-Quds-Tag-Marsch am Freitag „so Gott will, einer der besten, großartigsten und ehrenwertesten Märsche sein wird“.

In einer Fernsehansprache am Donnerstagabend wies der Führer darauf hin, dass der Tag „immer ein Zeichen der Einheit und Stärke der iranischen Nation“ sei, und beschrieb, wie der Marsch darauf hinweist, dass die Nation „in ihren wichtigen, politischen und grundlegenden Zielen standhaft und robust“ sei und sich weigere, Palästina aufzugeben.

Es ist erwähnenswert, dass Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Hintergründe am Internationalen Al-Quds-Tag teilnehmen, um ihre Solidarität mit der palästinensischen Sache zu bekunden, was die globale Bedeutung und Anziehungskraft als Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit widerspiegelt.

Die Welt gedenkt des Al-Quds-Tages

Internationale Quds-Day-Märsche fanden auch in Jammu und Kaschmir, Indien, statt, an denen große Menschenmengen teilnahmen, die palästinensische Flaggen und ein Modell des besetzten Al-Quds schwenkten und „Freiheit für Palästina“ riefen.

Am Donnerstagabend fanden in Bahrain Kundgebungen statt, insbesondere im Gebiet Bilad al-Qadeem, wo die Teilnehmer Bilder von Scheich Isa Qassim, Scheich Ali Salman und dem Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah hochhielten.

Unterdessen hat das Al-Aqsa-Unterstützungskomitee im Jemen den Sabeen-Platz in der Hauptstadt Sanaa sowie mehr als 400 zentrale und sekundäre Orte in 14 Provinzen als Veranstaltungsorte für Massenkundgebungen am heutigen Abend zum Quds-Tag bestimmt.

Muslime und Freiheitsaktivisten auf der ganzen Welt begehen jedes Jahr am letzten Freitag des Ramadan den Internationalen Quds-Tag und organisieren Demonstrationen in Solidarität mit dem palästinensischen Volk.

In einigen Ländern arbeiten verschiedene gesellschaftliche Gruppen – darunter Akademiker und Künstler – daran, das Bewusstsein für die Notwendigkeit zu schärfen, die Rechte der Palästinenser zu garantieren und zu wahren, indem sie kulturelle Veranstaltungen und Kunstausstellungen organisieren und Spenden für wohltätige Zwecke sammeln.

Der Internationale Al-Quds-Tag findet auf Aufruf von Imam Khomeini, dem Begründer der Islamischen Revolution, am letzten Freitag des Ramadan statt, um das palästinensische Volk und seine Rechte zu schützen, nachdem es lange Jahre der Vertreibung und des Leidens ertragen hat.

